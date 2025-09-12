Империя под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ

Пеп Гвардиола постоянно искал вызовы на каждом этапе своей тренерской карьеры. Будь то переход из «Барселоны Б» в основную команду после всего одного сезона на молодежном уровне, работа в «Баварии» или внезапное согласие на работу в. Как правило, он добивался успеха.

В свой первый день на «Этихаде» в 2016 году он признался, что несмотря на завоеванные трофеи в Испании и Германии, главный вопрос, который звучал в Англии перед его приездом, был: «Насколько хорош Пеп? » Сейчас лучшим ответом на этот вопрос будут 18 трофеев «Ман Сити» под руководством Гвардиолы.

Но на фоне перемен в «Сити» Пепу снова предстоит доказывать, что он был и остается гениальным тренером. Возможно, именно это испытание станет самым сложным.

Если бы события сложились иначе, Гвардиола уже мог бы отдыхать где-то на мальдивских пляжах или на поле для гольфа в Португалии. Но он решил остаться в «Манчестер Сити» — во многом потому, что начало прошлого сезона (всего второго без трофеев за время его работы на «Этихаде») оказалось настолько тяжелым, что он не захотел бросать клуб в кризисном состоянии.

К тому же, Гвардиола понимал, что передать команду новому тренеру будет куда проще летом, не отягощенным дополнительными хлопотами вроде Клубного чемпионата мира.

Приняв решение остаться и продлив контракт до 2027 года, он взялся за новую задачу: построить очередную команду, которая будет бороться за трофеи на всех фронтах. Однако теперь обстановка сильно изменилась.

Из состава, который он выбрал на финал Лиги чемпионов против «Интера» в Стамбуле всего два года назад, 15 игроков, включая Кевина Де Брейне, Эдерсона, Кайла Уокера и Илкая Гюндогана, либо покинули клуб, либо оказались на обочине.

При этом изменения коснулись не только состава. Параллельно с огромной ротацией игроков Гвардиола вынужден подстраиваться под изменившийся баланс сил в Премьер-лиге.

«Современный футбол — это не игра позиций, нужно чувствовать ритм», — сказал Гвардиола, комментируя успехи «Ньюкасла», «Борнмута» и «Брайтона» в прошлом сезоне.

Для тренера, построившего империю на жесткой системе позиций и движений, это стало довольно откровенным признанием.

После поражения от «Реала» в Лиге чемпионов Пеп отметил, что его «тактика больше не работает, как прежде». Хотя незадолго до этого настаивал, что он «никогда и ни за что не изменит своим принципам» и всё так же любит, когда его команда делает «тысячу, миллион передач».

Похоже, однако, Гвардиола всё же пришел к осознанию: времена меняются, и меняться нужно вместе с ними.

В этом сезоне он пытается совместить свое стремление к контролю с более высоким прессингом и быстрыми, прямолинейными атаками, чтобы противостоять тенденциям, которые набирают силу в Премьер-лиге. Именно поэтому он выбрал своим помощником Пепа Лейндерса — нидерландца, сыгравшего ключевую роль в формировании «хеви-метал»-стиля Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Это действительно привлекательная идея: соединить элементы двух самых успешных команд современной Премьер-лиги. Но реализация пока явно хромает.

После яркой победы над «Вулверхэмптоном» на старте сезона-2025/26 «Сити» проиграл два следующих матча — против «Тоттенхэма» и «Брайтона». Команда Гвардиолы пропустила практически идентичные голы после быстрых контратак, которые оголили зияющие бреши в обороне. Ситуацию усугубила высокая линия защиты, которую так любит Лейндерс.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим наверняка обратил на это внимание в преддверии дерби Манчестера на «Этихаде». «Сити» подойдет к матчу против «Юнайтед», уступая соседям одно очко и четыре строчки в таблице. От чемпиона — «Ливерпуля» — команда Гвардиолы отстает уже на шесть баллов. Как известно, после паузы «красные» смогут рассчитывать и на своего нового нападающего Александера Исака, за которого пришлось заплатить 125 миллионов фунтов.

С тех пор, как «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1992/93 проиграл два из первых трех матчей, но все же стал чемпионом, никто больше не совершал подобного камбэка.

На столь раннем этапе сезона «Сити» придется преодолеть серьезное отставание, если Гвардиола хочет вернуть титул, который он поднимал шесть раз за семь лет между 2017 и 2024 годами.

Если не в этом сезоне, то когда? Контракт Пепа рассчитан еще на два года, но в клубе уже давно перестали предсказывать, когда именно он решит уйдет из команды.

На базе академии «Сити» есть мнение, что нынешний сезон может оказаться для него последним. Другие считают, что, несмотря на признания самого Гвардиолы о приближении финала, 54-летнего тренера всё же можно будет убедить подписать еще один контракт. Всё будет зависеть от его энергии и того, насколько гладко пойдет работа с новым спортивным директором Угу Вианой, сменившим близкого друга Гвардиолы Чики Бегиристайна.

Так или иначе, в клубе давно решили, что Пеп заслужил право самому определить, как и когда уйти. Он и сам понимает, что прошлый сезон с учетом всех провалов мог бы стоить работы любому другому топ-тренеру.

В конце своей 26-летней карьеры в «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон ушел на пике — чемпионом, завоевав титул АПЛ в 2013 году. Достижения Гвардиолы достойны такого же финала.

Чтобы подарить себе идеальное прощание, ему нужно собрать еще одну великую команду, способную преуспеть в новой эпохе Премьер-лиги. Это еще один большой вызов, который он, похоже, принял.