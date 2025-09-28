GOAL вспоминает истории, когда переходы, казавшиеся шагом вперед, оборачивались провалом.

В иной реальности Джеймс Траффорд в эту субботу вернулся бы на «Этихад» в составе «Бернли» — героем и главным спасителем «кларетс». Но вместо этого он будет наблюдать за матчем со своей бывшей командой со скамейки запасных, пока ворота «Манчестер Сити» защищает свежий обладатель трофея Яшина Джанлуиджи Доннарумма.

Траффорд считался одним из самых перспективных вратарей на рынке после рекордного сезона в «Бернли»: всего 16 пропущенных мячей в Чемпионшипе и впечатляющие 85% отраженных ударов.

Казалось, его следующей остановкой станет «Ньюкасл», где он получил бы шанс дебютировать в Лиге чемпионов. Однако «Сити», который продал его «Бернли» в 2023 году, так и не дав дебютировать в основе, предусмотрел в контракте пункт о приоритетном выкупе и воспользовался им, сравняв предложение «сорок» и вернув вратаря на «Этихад».

Ход выглядел неожиданным, но имел логику: Эдерсон подходил к завершению долгого этапа в «Сити», у него оставался всего год по контракту, и место №1 становилось вакантным. Однако бразилец ускорил свой уход, перебравшись в «Фенербахче» под занавес трансферного окна, а «Сити» не упустил возможность подписать Доннарумму.

Теперь Траффорду приходится конкурировать с, пожалуй, лучшим голкипером мира, который уже десятилетие выступает на топ-уровне, но при этом ему всего 26 лет. Начав сезон в качестве первого номера и отыграв три стартовых тура АПЛ, англичанин оказался в роли запасного в чемпионате и еврокубках. Скорее всего, его единственные минуты будут приходиться на матчи Кубка английской лиги и Кубка Англии — если только Доннарумма не получит травму или не потеряет форму.

Неудивительно, что Траффорд, похоже, уже жалеет о возвращении в «Сити». По сообщениям английских СМИ, он рассматривает вариант аренды в январе. На этом фоне GOAL вспоминает и другие громкие трансферные решения, которые обернулись для игроков настоящим провалом…

Антуан Гризманн («Атлетико» → «Барселона», 2019)

Антуан Гризманн превратил свою трансферную сагу в настоящее шоу. Летом 2018 года он публично отказался переходить из «Атлетико» в «Барселону», сняв документальный фильм под названием The Decision («Решение») по примеру Леброна Джеймса, где взвешивал все «за» и «против» переезда на «Камп Ноу» и игры рядом с Лионелем Месси. В итоге француз объявил, что остается в Мадриде, и подписал новый контракт. Казалось, на этом история завершена.

Антуан Гризманн и Лионель Месси globallookpress.com

Но спустя всего год Гризманн все же оказался в «Барселоне», чем вызвал ярость руководства и болельщиков «Атлетико», уверенных, что форвард посвятит карьеру клубу.

В самой «Барсе» к нему относились настороженно: слишком свежей была память о том, как он отверг их предложение годом ранее. Давление трансферной суммы в €120 млн оказалось непосильным — француз так и не смог найти взаимопонимания с Месси и Луисом Суаресом.

В первом сезоне он забил всего девять голов в Ла Лиге — худший результат за восемь лет и четвертый с конца за всю карьеру. После ухода Суареса дела стали еще хуже: уругваец помог «Атлетико» вернуть чемпионский титул, в то время как Гризманн проваливался в Каталонии. Спустя два неудачных сезона без титулов и после позорного вылета «Барсы» из Лиги чемпионов он вернулся обратно в «Атлетико».

Альваро Мората («Ювентус» → «Реал», 2016)

Карьера испанского нападающего стремительно пошла в гору после его ухода из «Реала» в 2014 году. В составе «Ювентуса» Мората забивал важнейшие мячи — в том числе в полуфинале Лиги чемпионов против мадридцев, а также в финале Кубка Италии. Однако в контракте его трансфера был прописан пункт обратного выкупа, и «Реал» воспользовался им в 2016 году.

Альваро Мората globallookpress.com

Сложно было устоять перед предложением вернуться в родной клуб, но достаточно было взглянуть на уровень конкуренции в атаке, где блистали Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Карим Бензема на пике карьеры, чтобы понять: шансов стать игроком основы будет немного.

Так и вышло. Несмотря на то что «Реал» выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, а сам Мората забил 18 мячей, он так и не стал ключевым футболистом команды Зинедина Зидана, выйдя в старте лишь 14 раз в чемпионате и всего один раз — в еврокубках. Уже через сезон он покинул Мадрид и перебрался в «Челси» — решение, которое обернулось еще большим провалом.

С тех пор Мората продолжил скитания по клубам и сейчас выступает за «Комо» в Италии — это уже его седьмая команда и десятый отдельный этап в карьере, где он так и не задерживался более чем на два года.

Калвин Филлипс («Лидс» → «Манчестер Сити», 2022)

Переход Калвина Филлипса в «Сити» летом 2022 года тогда выглядел вполне логичным. Полузащитник сформировал свой стиль игры в «Лидсе» под руководством Марсело Бьелсы — одного из наставников Пепа Гвардиолы — и был ключевой фигурой сборной Англии на пути к финалу Евро-2020.

Калвин Филлипс globallookpress.com

Однако старт на «Этихаде» оказался для него крайне тяжелым. В товарищеском матче с «Барселоной» Филлипс получил травму плеча и перенес операцию. Позже Гвардиола публично усомнился в его профессионализме, заявив, что игрок вернулся с чемпионата мира-2022 с лишним весом. Испанец продолжал оставлять хавбека вне состава даже в тех случаях, когда активно ротировал команду — например, в полуфинале Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед».

Даже трехматчевая дисквалификация Родри в первой половине следующего сезона не помогла Филлипсу закрепиться в основе. В итоге он отправился в аренду — сначала в «Вест Хэм», затем в «Ипсвич Таун», проведя всего шесть матчей в старте за «Сити» во всех турнирах, три из которых команда проиграла. Репутация игрока оказалась настолько подорванной, что прошлым летом на него не нашлось покупателей, и Филлипсу пришлось вернуться в Манчестер.

На этой неделе он неожиданно появился на поле в матче Кубка лиги против «Хаддерсфилда», что стало его первым выходом за «Сити» после долгого простоя.

Пол Гаскойн («Ньюкасл» → «Тоттенхэм», 1988)

Пол Гаскойн подарил болельщикам «Тоттенхэма» множество ярких моментов, но его решение выбрать «шпор» вместо «Манчестер Юнайтед» до сих пор считается одним из главных «что если» в истории футбола.

«Газза» дал слово сэру Алексу Фергюсону и уже готовился перейти в «Юнайтед» из родного «Ньюкасла», но в последний момент изменил решение: «Тоттенхэм» согласился купить машину для его отца и солярий для сестры.

Карьера Гаскойна была разрушена алкоголизмом и тяжелыми травмами. Распространено мнение, что Фергюсон, искоренивший культуру пьянства в «Юнайтед», сумел бы поставить его на правильный путь.

Пол Гаскойн globallookpress.com

Сам шотландский тренер позже признался, что упущенный трансфер Гаскойна — его главная ошибка: «Думаю, если бы мы его подписали, у него была бы выдающаяся карьера. Не то чтобы она у него не получилась, но с нами она могла быть еще лучше», — говорил Фергюсон в 2021 году.

Гаскойн же с этим не согласен. В подкасте The Rest is Football он ответил с фирменным юмором: «Все говорят: вот если бы я подписал контракт с "МЮ", Фергюсон бы нас держал под контролем. Но Эрик Кантона прыгнул на трибуну и ногой ударил болельщика, Уэйн Руни встречался с бабушкой, а Райан Гиггз — с женой брата. Так что, может, я бы там и вписался».

Робби Кин («Тоттенхэм» → «Ливерпуль», 2008)

«Я был болельщиком "Ливерпуля" всю жизнь, еще с детства в Дублине всегда носил футболку этого клуба», — говорил Робби Кин, когда в 2008 году осуществил мечту и перебрался на «Энфилд». Но вскоре выяснилось, что у этой истории есть серьезная проблема.

Робби Кин globallookpress.com

Кин ожидал, что составит ударный дуэт в атаке с Фернандо Торресом и станет еще более результативным. Однако наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес видел в нем… будущего левого вингера.

«Я явно не крайний полузащитник, это всем очевидно. Первые 20 минут он поставил меня на левый фланг, а я там никогда не играл. Когда же я выходил в нападении, я забивал. Но на следующий день все равно оказывался вне состава. Для нападающего это катастрофа. Он пытался сделать из меня того, кем я не являюсь, и это не могло закончиться ничем хорошим», — вспоминал Кин.

Разочарование оказалось настолько сильным, что уже через полгода ирландец вернулся в «Тоттенхэм» за £12 млн, а «Ливерпуль» потерял на этой сделке £7 млн.

Том Бишоф («Хоффенхайм» → «Бавария», 2025)

Хавбек «бокс-ту-бокс» Том Бишоф в прошлом сезоне стал одним из самых ярких молодых игроков Германии. Его стабильные выступления за «Хоффенхайм» позволили пробиться в национальную сборную. С истекающим контрактом он мог выбрать любой топ-клуб и, вполне ожидаемо, остановился на «Баварии».

Том Бишоф globallookpress.com

Но переход обернулся провалом. 20-летний полузащитник до сих пор не провел ни одного матча в старте за мюнхенцев, несмотря на то что Венсан Компани использует ограниченный состав. Бишоф остается единственным полевым игроком, который не выходил с первых минут, если не считать травмированных и третьего вратаря.

Его карьера застопорилась, а надежды попасть в заявку Юлиана Нагельсмана на ЧМ-2026 повисли на волоске.