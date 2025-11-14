Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Это был вечер, когда всё перевернулось. Ирландия ни разу в истории не обыгрывала Португалию, а тут внезапно сыграла матч. Два гола Троя Парротта в первом тайме зажгли трибуны «Авива Стэдиум», а во второй половине центральной фигурой стал Криштиану Роналду — но с отрицательной стороны. Его удар локтем в спину Дары О’Ши стал кульминацией вечера, в котором всё пошло не так для Роберто Мартинеса и его команды.

Результат матча

ИрландияДублинИрландия2:0ПортугалияПортугалияЛиссабон
1:0 Трой Пэрротт 17' 2:0 Трой Пэрротт 45'
Ирландия:  Кивин Келлехер,  Нэйтан Коллинз,  Шеймус Коулман,  Лиам Скэйлз (Джимми Данн 86'),  Джош Каллен,  Джек Тейлор (Адам Айда 68'),  Чидози Огбене (Майкл Джонстон 86'),  Финн Азаз (Фести Эбоселе 79'),  Трой Пэрротт (Конор Ковентри 68'),  Jake O'Brien,  Dara O'Shea
Португалия:  Диогу Кошта,  Диогу Далот,  Гонсалу Инасиу (Нелсон Семеду 46'),  Рубен Диаш,  Жоау Канселу (Ренато Вейга 46'),  Бернарду Силва (Рафаэл Леау 63'),  Витор Феррейра,  Рубен Невеш,  Жоау Невеш (Гонсалу Рамуш 78'),  Жоау Фелиш (Франсиску Тринкан 63'),  Криштиану Роналду
Жёлтые карточки:  Финн Азаз 38',  Джек Тейлор 45',  Лиам Скэйлз 86'  —  Жоау Канселу 19',  Рубен Диаш 45+2'
Красная карточка:  Криштиану Роналду 59' (Португалия)

Португалия начала привычно — 80% владения, комбинации через Витинью и Бернарду Силву, плотный контроль мяча.  Казалось, лишь вопрос времени, когда хозяева устанут отбиваться.  Но Ирландия показала редкое сочетание храбрости и расчёта.  Они не прятались, прессинговали, ломали ритм, били по нервам и кусали Португалию контратаками через Огбене и всё того же Парротта.

На 13-й минуте Дублин взорвался.  После стандарта мяч отскочил к защитнику Лиаму Скейлзу, тот сбросил его на линию штрафной, и Парротт изящно подрезал мяч мимо Диогу Кошты.  Это не выглядело случайностью — Ирландия почувствовала, что фаворит не готов к борьбе.

Трой Парротт
Трой Парротт globallookpress.com

Дальше пошло по нарастающей.  Португалия суетилась, Жоау Феликс бил мимо, а Роналду всё чаще разводил руками и требовал передачи.  А на 32-й минуте проблемы португальцев стали серьёзными.  Длинный пас Дары О’Ши рассёк линию обороны, Парротт убежал, и пробил в тот же ближний угол — 2:0.  «Авива Стэдиум» утонул в шуме, а на лицах португальцев впервые с Евро-2024 проступила растерянность.

Трой Парротт
Трой Парротт globallookpress.com

Дублин спровоцировал Криштиану

После перерыва Мартинес выпустил Вейгу и Семеду, поднял темп.  Португалия наконец начала создавать давление, но без чёткого рисунка.  Удары шли в блок, навесы терялись.  А Роналду, которому через несколько месяцев будет 41, всё сильнее злился.

Эпизод на 60-й минуте стал символом матча.  В борьбе в штрафной Криштиану ударил локтем по спине Дары О’Ши.  Сначала получил жёлтую, потом после подсказки ВАР — прямую красную.  Его реакция была театральной: саркастические аплодисменты трибунам, разговор с тренером соперников Хеймиром Хадльгримссоном и гримаса, будто случилась несправедливость века.  Не самое красивое проявление характера Роналду в его последнем матче отбора на ЧМ в жизни (ну, скорее всего).

Роналду уходит с поля после удаления
Роналду уходит с поля после удаления globallookpress.com

Оставшись вдесятером, гости продолжали упираться.  На 82-й минуте Рамуш попал в створ, но Келлехер вытащил мяч из-под перекладины — сейв вечера.  Ещё дважды били Невеш и Бернарду, а Ирландия стояла стеной.  На последних минутах Коулман просто вынес мяч под крики трибун, и это был будто финальный аккорд исторической симфонии.

Надежда ирландцев, нервы португальцев

Для Ирландии этот вечер стал точкой опоры.  Без Фергюсона, без трёх полузащитников основы, с защитой, собранной из тех, кто не всегда попадает даже в заявки своих клубов, команда Хадльгримссона превзошла себя.  Дисциплина, холодная решимость и вера в простые вещи (отбиться, выйти из обороны, добежать вперёд) оказались сильнее звёздного шика соперника.

Ирландия – Португалия
Ирландия – Португалия globallookpress.com

А Португалия в одно мгновение лишилась лидерства, уверенности и капитана.  Роналду не просто получил первую красную карточку за 226 матчей за сборную — он сорвал собственное прощание с отбором, который должен был закончиться досрочной квалификацией на мундиаль.

Роналду обещал перед матчем «вести себя как пай-мальчик», чтобы не злить дублинскую публику.  Через час он уже пародировал их освистывание и шёл в раздевалку, оставив партнёров без капитана и без шансов.  Теперь он пропустит решающую игру против Армении, а дисциплинарный комитет может добавить больше одного матча.  Если наказание будет жёстким, есть риск, что легендарная «семёрка» начнёт свой последний чемпионат мира с трибуны.

Ирландия же выходит на финиш квалификации с реальной надеждой.  Победа над Венгрией в Будапеште — и будет плей-офф.  После этой ночи никто в Дублине не сомневается, что возможно всё.