Это был вечер, когда всё перевернулось. Ирландия ни разу в истории не обыгрывала Португалию, а тут внезапно сыграла матч. Два гола Троя Парротта в первом тайме зажгли трибуны «Авива Стэдиум», а во второй половине центральной фигурой стал Криштиану Роналду — но с отрицательной стороны. Его удар локтем в спину Дары О’Ши стал кульминацией вечера, в котором всё пошло не так для Роберто Мартинеса и его команды.

Результат матча Ирландия Дублин 2:0 Португалия Лиссабон 1:0 Трой Пэрротт 17' 2:0 Трой Пэрротт 45' Ирландия: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Шеймус Коулман, Лиам Скэйлз ( Джимми Данн 86' ), Джош Каллен, Джек Тейлор ( Адам Айда 68' ), Чидози Огбене ( Майкл Джонстон 86' ), Финн Азаз ( Фести Эбоселе 79' ), Трой Пэрротт ( Конор Ковентри 68' ), Jake O'Brien, Dara O'Shea Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Гонсалу Инасиу ( Нелсон Семеду 46' ), Рубен Диаш, Жоау Канселу ( Ренато Вейга 46' ), Бернарду Силва ( Рафаэл Леау 63' ), Витор Феррейра, Рубен Невеш, Жоау Невеш ( Гонсалу Рамуш 78' ), Жоау Фелиш ( Франсиску Тринкан 63' ), Криштиану Роналду Жёлтые карточки: Финн Азаз 38', Джек Тейлор 45', Лиам Скэйлз 86' — Жоау Канселу 19', Рубен Диаш 45+2' Красная карточка: Криштиану Роналду 59' (Португалия)

Статистика матча 3 Удары в створ 3 2 Удары мимо 7 28 Владение мячом 72 5 Угловые удары 9 4 Офсайды 1 4 Фолы 8

Португалия начала привычно — 80% владения, комбинации через Витинью и Бернарду Силву, плотный контроль мяча. Казалось, лишь вопрос времени, когда хозяева устанут отбиваться. Но Ирландия показала редкое сочетание храбрости и расчёта. Они не прятались, прессинговали, ломали ритм, били по нервам и кусали Португалию контратаками через Огбене и всё того же Парротта.

На 13-й минуте Дублин взорвался. После стандарта мяч отскочил к защитнику Лиаму Скейлзу, тот сбросил его на линию штрафной, и Парротт изящно подрезал мяч мимо Диогу Кошты. Это не выглядело случайностью — Ирландия почувствовала, что фаворит не готов к борьбе.

Трой Парротт globallookpress.com

Дальше пошло по нарастающей. Португалия суетилась, Жоау Феликс бил мимо, а Роналду всё чаще разводил руками и требовал передачи. А на 32-й минуте проблемы португальцев стали серьёзными. Длинный пас Дары О’Ши рассёк линию обороны, Парротт убежал, и пробил в тот же ближний угол — 2:0. «Авива Стэдиум» утонул в шуме, а на лицах португальцев впервые с Евро-2024 проступила растерянность.

Трой Парротт globallookpress.com

Дублин спровоцировал Криштиану

После перерыва Мартинес выпустил Вейгу и Семеду, поднял темп. Португалия наконец начала создавать давление, но без чёткого рисунка. Удары шли в блок, навесы терялись. А Роналду, которому через несколько месяцев будет 41, всё сильнее злился.

Эпизод на 60-й минуте стал символом матча. В борьбе в штрафной Криштиану ударил локтем по спине Дары О’Ши. Сначала получил жёлтую, потом после подсказки ВАР — прямую красную. Его реакция была театральной: саркастические аплодисменты трибунам, разговор с тренером соперников Хеймиром Хадльгримссоном и гримаса, будто случилась несправедливость века. Не самое красивое проявление характера Роналду в его последнем матче отбора на ЧМ в жизни (ну, скорее всего).

Роналду уходит с поля после удаления globallookpress.com

Оставшись вдесятером, гости продолжали упираться. На 82-й минуте Рамуш попал в створ, но Келлехер вытащил мяч из-под перекладины — сейв вечера. Ещё дважды били Невеш и Бернарду, а Ирландия стояла стеной. На последних минутах Коулман просто вынес мяч под крики трибун, и это был будто финальный аккорд исторической симфонии.

Надежда ирландцев, нервы португальцев

Для Ирландии этот вечер стал точкой опоры. Без Фергюсона, без трёх полузащитников основы, с защитой, собранной из тех, кто не всегда попадает даже в заявки своих клубов, команда Хадльгримссона превзошла себя. Дисциплина, холодная решимость и вера в простые вещи (отбиться, выйти из обороны, добежать вперёд) оказались сильнее звёздного шика соперника.

Ирландия – Португалия globallookpress.com

А Португалия в одно мгновение лишилась лидерства, уверенности и капитана. Роналду не просто получил первую красную карточку за 226 матчей за сборную — он сорвал собственное прощание с отбором, который должен был закончиться досрочной квалификацией на мундиаль.

Роналду обещал перед матчем «вести себя как пай-мальчик», чтобы не злить дублинскую публику. Через час он уже пародировал их освистывание и шёл в раздевалку, оставив партнёров без капитана и без шансов. Теперь он пропустит решающую игру против Армении, а дисциплинарный комитет может добавить больше одного матча. Если наказание будет жёстким, есть риск, что легендарная «семёрка» начнёт свой последний чемпионат мира с трибуны.

Ирландия же выходит на финиш квалификации с реальной надеждой. Победа над Венгрией в Будапеште — и будет плей-офф. После этой ночи никто в Дублине не сомневается, что возможно всё.