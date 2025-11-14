Это был вечер, когда всё перевернулось. Ирландия ни разу в истории не обыгрывала Португалию, а тут внезапно сыграла матч. Два гола Троя Парротта в первом тайме зажгли трибуны «Авива Стэдиум», а во второй половине центральной фигурой стал Криштиану Роналду — но с отрицательной стороны. Его удар локтем в спину Дары О’Ши стал кульминацией вечера, в котором всё пошло не так для Роберто Мартинеса и его команды.
Результат матча
Португалия начала привычно — 80% владения, комбинации через Витинью и Бернарду Силву, плотный контроль мяча. Казалось, лишь вопрос времени, когда хозяева устанут отбиваться. Но Ирландия показала редкое сочетание храбрости и расчёта. Они не прятались, прессинговали, ломали ритм, били по нервам и кусали Португалию контратаками через Огбене и всё того же Парротта.
На 13-й минуте Дублин взорвался. После стандарта мяч отскочил к защитнику Лиаму Скейлзу, тот сбросил его на линию штрафной, и Парротт изящно подрезал мяч мимо Диогу Кошты. Это не выглядело случайностью — Ирландия почувствовала, что фаворит не готов к борьбе.
Дальше пошло по нарастающей. Португалия суетилась, Жоау Феликс бил мимо, а Роналду всё чаще разводил руками и требовал передачи. А на 32-й минуте проблемы португальцев стали серьёзными. Длинный пас Дары О’Ши рассёк линию обороны, Парротт убежал, и пробил в тот же ближний угол — 2:0. «Авива Стэдиум» утонул в шуме, а на лицах португальцев впервые с Евро-2024 проступила растерянность.
Дублин спровоцировал Криштиану
После перерыва Мартинес выпустил Вейгу и Семеду, поднял темп. Португалия наконец начала создавать давление, но без чёткого рисунка. Удары шли в блок, навесы терялись. А Роналду, которому через несколько месяцев будет 41, всё сильнее злился.
Эпизод на 60-й минуте стал символом матча. В борьбе в штрафной Криштиану ударил локтем по спине Дары О’Ши. Сначала получил жёлтую, потом после подсказки ВАР — прямую красную. Его реакция была театральной: саркастические аплодисменты трибунам, разговор с тренером соперников Хеймиром Хадльгримссоном и гримаса, будто случилась несправедливость века. Не самое красивое проявление характера Роналду в его последнем матче отбора на ЧМ в жизни (ну, скорее всего).
Оставшись вдесятером, гости продолжали упираться. На 82-й минуте Рамуш попал в створ, но Келлехер вытащил мяч из-под перекладины — сейв вечера. Ещё дважды били Невеш и Бернарду, а Ирландия стояла стеной. На последних минутах Коулман просто вынес мяч под крики трибун, и это был будто финальный аккорд исторической симфонии.
Надежда ирландцев, нервы португальцев
Для Ирландии этот вечер стал точкой опоры. Без Фергюсона, без трёх полузащитников основы, с защитой, собранной из тех, кто не всегда попадает даже в заявки своих клубов, команда Хадльгримссона превзошла себя. Дисциплина, холодная решимость и вера в простые вещи (отбиться, выйти из обороны, добежать вперёд) оказались сильнее звёздного шика соперника.
А Португалия в одно мгновение лишилась лидерства, уверенности и капитана. Роналду не просто получил первую красную карточку за 226 матчей за сборную — он сорвал собственное прощание с отбором, который должен был закончиться досрочной квалификацией на мундиаль.
Роналду обещал перед матчем «вести себя как пай-мальчик», чтобы не злить дублинскую публику. Через час он уже пародировал их освистывание и шёл в раздевалку, оставив партнёров без капитана и без шансов. Теперь он пропустит решающую игру против Армении, а дисциплинарный комитет может добавить больше одного матча. Если наказание будет жёстким, есть риск, что легендарная «семёрка» начнёт свой последний чемпионат мира с трибуны.
Ирландия же выходит на финиш квалификации с реальной надеждой. Победа над Венгрией в Будапеште — и будет плей-офф. После этой ночи никто в Дублине не сомневается, что возможно всё.