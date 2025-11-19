GOAL объясняет, какие проблемы Томас Тухель обязан решить в ближайшие месяцы — от роли Беллингема до зависимости от Кейна.

Томас Тухель никогда не выглядел настолько довольным, как за те восемь месяцев, что он руководит сборной Англии. Но теперь наступает грустная часть: разлука с футболистами, к которым он успел привязаться, до следующего международного окна в марте. Несмотря на скепсис вокруг его назначения, немецкий специалист доказал, что стал удачным выбором и сумел встряхнуть «Трёх львов».

Англия и раньше проводила неплохие отборочные кампании, но еще никогда не выигрывала все матчи на пути к чемпионату мира и не завершала квалификацию без пропущенных голов.

Да, путь к турниру следующего лета был относительно простым, но команда отнеслась к задаче максимально серьезно, обрела беспощадную хватку и в заключительном матче против Албании дожала соперника 2:0, забив дважды в последние 15 минут.

«Это лучший отбор, что у нас когда-либо был», — сказал капитан Гарри Кейн, для которого это уже шестая квалификация к крупным турнирам в составе Англии. — «Мы отправимся на чемпионат мира в статусе одного из фаворитов, и нам нужно это принять. Так было и на последних турнирах — это часть нашего пути. Мы растем, провели отличный год с новым тренером, и теперь весь фокус — на 2026 год».

У Англии действительно много поводов для оптимизма. Следующим летом она попробует завершить 60-летнее ожидание большого трофея — впервые со времен домашнего ЧМ-1966. Англичане традиционно полны надежд перед крупными турнирами, и хотя для некоторых стран это всегда выглядело как самоуверенность, сейчас ажиотаж оправдан. В США, Мексике и Канаде к ним придется относиться максимально серьезно.

Но даже после идеальной квалификации у Тухеля остаются вопросы, которые нужно решить до старта турнира в июне. Ниже — главные из них, на которые тренеру предстоит дать ответы в ближайшие семь месяцев…

Как Тухелю поступить с Джудом Беллингемом?

Томас Тухель быстро понял: медиаповестка вокруг сборной Англии во многом вращается вокруг Джуда Беллингема — играет он или нет. Отсутствие полузащитника «Реала» в заявке на октябрьские матчи оставалось главной темой даже после стартового свистка, а вопрос его возможного возвращения полностью захватил внимание перед ноябрьским сбором.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Даже выйдя в старте и показав впечатляющую игру против Албании, Беллингем вновь оказался в центре внимания, хотя и не забил. Его реакция на замену мгновенно стала объектом пристального разбора прессы — несмотря на то, что это было далеко не худшее недовольство, которое когда-либо демонстрировали футболисты.

Беллингем, конечно, не был в восторге от того, что его сняли до конца игры, но и истерики не устроил. Тухель же выглядел откровенно удивленным, когда его спросили об эмоциях Джуда после замены, и ответил, что ему «нужно пересмотреть эпизод».

Хотя Тухель и сделал вид, что его не особенно волнует реакция Беллингема, он вновь повторил свой главный принцип — интересы команды превыше всего: «Для нас важны стандарты, самоотдача и уважение друг к другу. Мы не изменим решение только потому, что кто-то машет руками».

Эта фраза может быть воспринята как новая критика в адрес Беллингема — особенно на фоне того, что ранее в этом году Тухель признался: его собственная мать назвала поведение звезды «Реала» «отталкивающим».

Все это показывает, что Тухелю еще предстоит научиться правильно работать с Беллингемом. Если он действительно хочет видеть полузащитника в составе, ему придется принять его ультраконкурентный характер и перестать давать медиа лишние поводы раздувать вокруг него скандалы.

Что будет, если Кейн получит травму?

Кейн забил 77-й и 78-й голы за сборную в матче с Албанией, обойдя по количеству мячей за национальную команду великого Пеле. Он отличился в шести из восьми отборочных матчей, а с 2019 года забил больше всех в Европе в квалификациях ЧМ и Евро — на восемь голов больше ближайшего преследователя Криштиану Роналду.

При Тухеле роль Кейна стала еще значимее: девять матчей — девять голов, что составляет 34% всех мячей сборной при немецком тренере.

Гарри Кейн globallookpress.com

Но закономерно возникает вопрос: что будет, если Кейн все-таки травмируется? Англия настолько зависима от своего капитана, что Гарет Саутгейт выпускал его во всех семи матчах Евро-2024, хотя было очевидно, что после травмы спины он далек от оптимальных кондиций.

Сейчас доверие к Кейну абсолютно оправдано — он переживает лучший период карьеры. Но сборной нужен план «Б» на случай, если он окажется вне игры. Тем более, что к моменту старта чемпионата мира нападающий «Баварии» наверняка будет ощущать последствия рекордной по нагрузкам сезонной дистанции.

«Я не хочу даже представлять сборную Англии без Гарри Кейна», — сказал бывший защитник национальной команды Конор Коуди в эфире BBC Radio 5 Live.

И он не одинок в этом мнении. В последнюю заявку Тухель даже не стал вызывать другого чистого центрфорварда после травмы Олли Уоткинса— в распоряжении остались лишь Джаррод Боуэн и Маркус Рашфорд в роли экстренных замен. Но следующим летом команде понадобится более надежный и проверенный вариант.

Кто должен сыграть в паре с Джоном Стоунзом в центре обороны?

Джон Стоунз вышел в старте в четырех последних матчах сборной после восстановления от травмы, и если он останется здоров до июня, его место в основе на чемпионате мира в Северной Америке практически гарантировано.

Джон Стоунз globallookpress.com

Стоунз дает Англии сразу два ключевых ресурса: богатый опыт в обороне и умение подключаться к розыгрышу мяча в центре поля. Но вопрос о том, кто должен стать его партнером в центре защиты, остается открытым.

Дэн Берн был несколько раз пойман на ошибках в игре против Албании и, кроме того, не имеет опыта участия в крупных турнирах. На этом фоне Марк Гехи выглядит более надежным вариантом: на Евро-2024 он был одним из самых стабильных игроков сборной.

Однако отношение Тухеля к капитану «Кристал Пэлас» остается загадкой. В прошлом месяце тренер неожиданно оставил Гехи в запасе в матче с Латвией, не дав ни очевидного объяснения, ни игрового времени.

Травма стопы вывела Гехи из строя перед нынешним сбором, и его заменил Эзри Конса — тот самый, кто уже подменял Гехи на Евро во время дисквалификации и занял его место в игре с Латвией.

Конса уверенно провел матч против Сербии, но затем получил травму икроножной мышцы и пропустил игру с Албанией. Джарелл Куанса, дебютировавший как раз в матче с Албанией, сейчас рассматривается как четвертый вариант в иерархии центральных защитников.

Могут ли потерявшие место фулбеки вернуться в состав?

Томас Тухель демонстрирует независимость от общественного мнения при выборе игроков, но несколько его прежних фаворитов оказались вне обоймы — во многом из-за решений клубных тренеров.

Майлз Луис-Скелли globallookpress.com

Майлз Луис-Скелли стал автором первого гола эпохи Тухеля в матче против Албании в марте, на фоне яркого прорыва в «Арсенале». Но с тех пор он потерял позиции и в клубе, и, следовательно, в сборной. На левом фланге обороны он уступил место Риккардо Калафьори и в нынешнем сезоне вышел в старте лишь четыре раза — ни разу в матчах Премьер-лиги.

Тухель продолжал вызывать Луиса-Скелли на сентябрьские и октябрьские матчи, но в ноябре провел черту — отчасти потому, что форму Нико О’Райли из «Манчестер Сити» уже невозможно было игнорировать.

О’Райли сыграл все 90 минут и против Сербии, и против Албании, и теперь выглядит главным кандидатом на роль основного левого защитника на чемпионате мира — особенно если Луис-Скелли продолжит получать мало игрового времени в «Арсенале».

С Трентом Александером-Арнольдом Тухель действовал еще жестче: после медленного старта в «Реале» он вычеркнул его из заявки на сентябрьские матчи и с тех пор не вызывал. На правом фланге защиты у Англии действительно достаточно альтернатив, хотя Тино Ливраменто сейчас залечивает травму колена, а у Риса Джеймса, пусть он пока и остается здоровым, сложная история повреждений.

Александер-Арнольд все еще остается качественным вариантом благодаря видению поля и высочайшей культуре паса, но Тухель, как и Микель Артета, зависим от решений клубного тренера. А Хаби Алонсо, наставник «Реала», предоставил бывшему защитнику «Ливерпуля» всего три выхода в старте во всех турнирах этого сезона.

Может ли Фоден быть просто запасным?

Возвращение Фила Фодена в сборную Англии получилось неоднозначным: игрок «Манчестер Сити» впервые с марта вышел за национальную команду и провел два матча.

С одной стороны, он выглядел ярко: отдал голевую передачу Эберечи Эзе в игре с Сербией, а против Албании добавил команде креатива, выйдя со скамейки. С другой — оба раза он остался в запасе, что выглядит странно для одного из ключевых футболистов «Сити».

Фил Фоден globallookpress.com

Тухель обещал «центральные роли» для Фодена и Беллингема, когда вернул их в состав, поэтому отсутствие Фодена в старте удивило многих. Сам тренер признался, что не видит, как можно одновременно задействовать Фодена, Беллингема и Кейна — все трое лучше всего чувствуют себя в центральных зонах. В итоге Тухель все же пошел против собственных слов в матче с Албанией, но эта тройка провела вместе на поле всего 22 минуты.

Интересно будет посмотреть, как долго Фоден сможет мириться с ролью запасного, когда начнется чемпионат мира. На самом деле сборной нужна не попытка запихнуть всех звезд в один состав, а гибкость — и это потребует от Фодена определенной доли смирения.

В «Манчестер Сити» полузащитник уже переживал периоды, когда то выходил в основе, то оставался на скамейке. И, несмотря на все достижения, нет признаков того, что он считает себя слишком большим игроком для роли джокера. Если Фоден готов принять эту функцию, он может стать мощным оружием Англии против уставших соперников на ЧМ‑2026.

Кто должен выходить слева в атаке?

Ирония в том, что на Евро-2024 Англия выглядела перекошенной из-за острой нехватки вариантов на левом фланге, но теперь на этой позиции наблюдается настоящий избыток талантов.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Маркус Рашфорд демонстрирует фантастическую форму в «Барселоне»: в воскресенье он вышел со скамейки и отдал голевую передачу на второй мяч Кейна. Эберечи Эзе, пусть и провел блеклый матч против Албании, тремя днями ранее забил великолепный гол Сербии — и вообще отличился в трех последних встречах за сборную, выходя на замену.

Есть и Энтони Гордон, пропустивший этот сбор из-за травмы, но ставший одним из лучших игроков Англии в октябрьской победе над Латвией со счетом 5:0.

Тухель рискнул, когда вернул Рашфорда в состав еще в марте, после того как Саутгейт фактически исключил его из обоймы, а Рубен Аморим отстранил в «Манчестер Юнайтед». Решение тогда высмеивали многие фанаты «МЮ», уставшие от игры Рашфорда в последние месяцы на «Олд Траффорд», но Тухель оказался прав.

Рашфорд и Гордон сейчас идут практически вровень в борьбе за место в основе. Эзе, по всей видимости, третий в очереди: он больше тяготеет к роли инсайда, но это делает его универсальным исполнителем, а значит, крайне полезным игроком для глубины состава.