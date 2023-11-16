Обзор Football Manager 2024: лучше и быть не может?

Football Manager 2024 — важнейшая веха для серии, которая прекратит свое привычное существование спустя два десятилетия.

Удивительно, насколько преобразилась серия с того времени, как она была всего лишь текстовым симулятором. И с развитием технологий сегодня нам дали гораздо больше возможностей для погружения в игровой мир, и никогда раньше FM не была такой реалистичной.

Во многом Football Manager 2024 ощущается как масштабное обновление прошлогоднего продукта. Конечно, в какой-то степени это может разочаровать, ведь кардинальной перестройки нет ни в одном из разделов. Тем не менее в игре имеется много нового для изучения, и это не банальное сезонное обновление с актуальными составами команд. На самом деле разработчики внесли ряд ключевых улучшений.

Однако достаточно ли значительны эти улучшения, чтобы покупать полную версию игры, или же в этот раз можно обойтись без нее?

Геймплей

Серия Football Manager всегда была «песочницей», где вы сами создаете сюжетные линии. И снова вы выбираете клуб по своему усмотрению, и в ваших руках оказывается огромный набор возможностей. От европейской элиты до шестого дивизиона английской иерархии — каждый выбор имеет определенный перечень проблем.

Трейлер Football Manager 2024

Лиги в FM 24 снова представляют собой смесь лицензированных и нелицензированных юнитов, хотя команды имеют официальные составы. Что касается лицензий, то в последней игре не были замечены какие-либо серьезные изменения, и в любом случае у вас будет возможность модифицировать свой файл сохранения. Модификация станет крайне важной, если вы хотите усилить эффект погружения в каждый момент игры.

Изначально в симуляторе все выглядит и ощущается одинаково, но игровой движок претерпел определенные изменения. Например, способность вашей команды прессинговать на этот раз выглядит иначе. Важность скорости, похоже, также возросла, поскольку футболисты будут использовать дополнительные рывки, чтобы приближаться к соперникам. В прошлом году одна из основных проблем касалась вингеров, которые на так часто отходили назад, как хотелось бы. В этот раз все совсем по-другому: даже без каких-либо специальных установок фланговые футболисты будут стараться доставить мяч форвардам.

Если тотальный прессинг не потерял в эффективности, то тики-така на этот раз кажется гораздо более живой. По всей видимости, это связано с улучшением паса в игровом движке. Стоит отметить, что геймплей получит новые изменения в будущих патчах; по крайней мере, так было в прошлом году.

Улучшения

Ранее уже была затронута тема улучшений, и одним из самых значимых стала возможность играть со старыми файлами сохранений. Да, вы можете импортировать свои сохранения из Football Manager 2023 и продолжать путь по новой системе.

Хотя тактика остается почти такой же, в Football Manager 2024 у вас появляется больше возможностей работы со стандартами. Вы не только можете пригласить специалиста по стандартным положениям, но и получить гораздо больше вариантов настроек, чем в прошлом году.

Игровой процесс в FM 24 Football Manager 2024

Одним из главных разочарований в FM 23 была продажа игроков. Этот процесс давался невероятно сложно, а стоимость некоторых игроков вообще не соответствовала цене на рынке. Еще одной заметной проблемой была невозможность получить предложения по игроку, которого вы просто хотите продать с целью разгрузить зарплатную ведомость.

С появлением посредника вы можете избавиться от футболистов, которые не вписываются в команду. И хотя предложения по таким игрокам не слишком привлекательны, они все же дают вам возможность снизить нагрузку на ваш бюджет. Кроме того, вы можете напрямую обратиться к агенту с просьбой о продаже его клиента. Если к одному из ваших футболистов уже проявили интерес на рынке, агент сообщит о потенциальной сделке.

Продажа игрока — одна из важнейших задач во всех частях Football Manager, и в этом году ничего не изменилось. Лично я считаю, что работа, проделанная Sports Interactive в данном направлении, заслуживает высокой оценки. Я также заметил, что предложения, сделанные ИИ по вашим игрокам, стали более реалистичными, хотя игра моментами и подкидывает шокирующие варианты.

Анимация

Если вы надеялись на большие изменения в картинке, то приготовьтесь разочароваться. В большей степени Football Manager похож на кальку прошлогодней версии. Да, некоторые анимации изменились, а передача мяча на определенных участках поля кажется более естественной.

Анимация в FM 24

В данном компоненте я готов дать Sports Interactive поблажку, поскольку это дело вкуса. Мне понравилась общая эстетика FM 23, так что во многом новая игра ощущается как продолжение одной из лучших частей серии.

При этом я, несомненно, буду ожидать значительных изменений в движке матча в следующем году. Доступные инструменты сильно шагнули вперед в сравнении с тем, что было, и нет никаких причин, по которым разработчики не должны были бы стремиться к совершенствованию.

Вердикт

Во многих аспектах Football Manager 2024 представляет собой обновление прошлогодней игры, и это обновление стоит того, чтобы его купить.

Да, графика и анимация, возможно, остались прежними, но движок стал более отзывчивым. В частности, заметно улучшилась игра в пас, что позволило футболистам более гибко подходить к тактике.

Раздел с трансферами, кажется, получил максимальное внимание. Введение посредников и расширение полномочий агентов игроков — приятные дополнения. Это делает процесс продажи более гладким и реалистичным.

Несмотря на практически полное отсутствие изменений в графике, FM 24 стоит вашего времени. Симуляция игрового процесса, предлагаемая движком, просто феноменальна, и, возможно, является лучшей в своем роде. Sports Interactive позаботилась о том, чтобы выпуск игры, приуроченный к 20-летию серии, надолго остался в памяти фанатов.