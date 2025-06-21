«Интер» — «Урава Ред Даймондс» 2:1. Онлайн, прямая трансляция

Миланский «Интер» одержал волевую победу над «Уравой Ред Даймондс» со счетом 2:1. Рема Ватанабе открыл счет на 11-й минуте встречи и вплоть до 78-й минуты клуб из Японии был впереди. Лаутаро Мартинес сравнял счет после удара через себя. «Нерадзурри» вырвали победу в компенсированное время благодаря точному удару Валентина Карбони.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа E Интер — Урава Ред Даймондс 2:1 Голы: 0:1 Ryoma Watanabe (11'), 1:1 Лаутаро Мартинес (78'), 2:1 Валентин Карбони (90 + 2') Интер: Ян Зоммер, Маттео Дармиан, Стефан де Врей, Карлос Аугусто, Федерико Димарко (Алессандро Бастони, 72'), Николо Барелла, Кристьян Аслани (Валентин Карбони, 72'), Никола Залевский (Генрих Мхитарян, 46'), Луис Энрике (Petar Sucic, 85'), Лаутаро Мартинес, Себастьяно Эспозито (Франческо Пио Эспозито, 46') Урава Ред Даймондс: Мариус Хёйбротен, Данило Боса, Самуэль Густафссон (Генки Харагути, 87'), Такуро Канеко (Takahiro Sekine, 66'), Yusuke Matsuo (Тиаго Сантана, 79'), Ryoma Watanabe, Matheus Savio (Таиси Мацумото, 79'), Kaito Yasui, Yoichi Naganuma (Такуя Огивара, 87'), Hirokazu Ishihara, Shusaku Nishikawa Предупреждения: Shusaku Nishikawa (61'), Takahiro Sekine (67'), Тиаго Сантана (80')

Ход матча

90+5' Все, матч завершен! «Интер» одерживает волевую победу над «Уравой Ред Даймондс» и продолжает борьбу за выход в плей-офф турнира. А вот «Редс» становится третьим клубом на турнире, который в третьем туре сыграет «потому что надо», так как японский клуб лишается досрочно шансов выйти из группы. Обидно за трехкратных победителей азиатской Лиги чемпионов, но тут только одно можно сказать, пожалуй, самую избитую фразу — это футбол. На этом все, до скорых встреч!

90+4' «Урава» довела угловой до удара, но мимо!

90+4' Ух ты! Навес с центра поля чуть не залетает за спину Зоммеру, но швейцарец переводит мяч на угловой!

90+2' ГОЛ! 2:1! Валентин Карбони оказывается первым на подборе после заблокированного удара Сучича и 45-й номер «нерадзурри» хладнокровно отправляет мяч в дальний нижний угол Нисикавы!

90+1' Навес в штрафную «Уравы» с правого фланга завершается ударом головой, но Нисикава спокойно ловит мяч в руки.

90' Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

88' Опасно! Головой Барелла мог замыкать, и не попадает полузащитник «Интера» по воротам «Уравы» с близкого расстояния!

87' Двойная замена у «Уравы» — Наганума и Густаффсон покидают поле, Огирава и Харагучи выходят вместо них.

86' И еще один угловой подаст «Интер» — мяч выбит.

86' Последняя замена у «Интера» — Петр Сучич выходит вместо Луиса Энрике.

86' «Интер» зарабатывает угловой.

85' Карбони бьет — Нисикава на месте!

82' Лаутаро вновь выигрывает на «втором этаже», но это легкая добыча для Нисикавы.

80' Желтая карточка «вручается» Тьяго Сантане за фол в центре поля.

79' Двойная замена у «Уравы» — Тьяго Сантана и Таиси Мацумото выходят вместо Савио и Юсуке Мацуо.

78' ГОЛ! 1:1! Лаутаро Мартинес сравнивает счет в матче, замкнув подачу Николо Бареллы. Но каков сам удар аргентинского форварда через себя, да еще при низком навесе! Бились, бились да добились своего «нерадзурри», когда уже в это особо и не верилось!

77' Зарабатывает угловой «Интер».

76' Ан нет — удар от ворот произведет Нисикава. Все ближе и ближе «Урава» к очень большой сенсации.

75' Бьет Карбони — будет угловой, задел-таки мяч кого-то из игроков «Редс» после удара аргентинца

72' Двойная замена у «Интера» — вместо Кристиана Аслани и Федерико Димарко выходят Алессандро Бастони и Валентин Карбони.

71' Мхитарян! Опытный армянин бьет по воротам, но мимо!

70' Момент! Ватанаби поторопился после быстрой контратаки своей команды и ударил совсем выше ворот Зоммера. А ведь какая классная контратака могла выйти у «Уравы»...

67' Такехино Секине получает желтую карточку. Активно ворвался в игру опытный игрок «Уравы», однако.

66' Тут же бьет Секине — и сразу в створ. А вот у «Интера» пока таких ударов ровно ноль.

65' Замена у «Уравы» — Такехино Секине выходит на поле вместо Такуро Канеко.

65' Наносил удар головой Эспозито после подачи Димарко — выше ворот.

64' Аслани! Вновь албанец бьет по воротам, но мяч встречается с защитником «Уравы» — будет угловой.

62' Нисикава получает желтую карточку за задержку времени. Рановато как-то получает предупреждение японский страж ворот.

60' Удар! Вновь Аслани бьет со средней дистанции! И снова удар от ворот.

58' Момент! Эспозито пробил через себя после навеса Димарко, но выше ворот!

56' Опасно! Было бы, попади Димарко по мячу как следует, но левый латераль «Интера» пробил как пробил. Удар от ворот произведет «Урава».

54' Момент! Аслани бьет с полукруга рядом со штрафной площадью, но мяч пролетает мимо ворот!

53' Продолжает «Интер» давить на своих соперников, но пока без особых моментов!

49' Навес от Мхитаряна — далеко и неточно. Будет удар от ворот.

46' Двойная замена у «Интера» — вместо Себастьяна Эспозито и Николы Залевского выходят Франческо Эспозито и Генрих Мхитарян.

46' «Интер» развел мяч с центра поля, второй тайм начался!

45+3' Первый тайм завершен, перерыв!

45+2' «Интер» продолжает через проникающие передачи пытаться войти в штрафную площадь «Уравы», но в итоге японцы вырываются в контратаку, которая завершилась ничем.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

44' Опасная подача с левого фланга после штрафного от «Интера» — вновь защита «Уравы» справляется.

42' Отличная проникающая передача на Залевского в штрафную, но 59-й номер «Интера» не смог сделать такую же проникающую во вратарскую — защитник «Уравы» прервал передачу.

40' Впервые за долгое время «Урава» взяла мяч под свой контроль, но все закончилось офсайдом у Ватанаби.

38' Ди Марко бьет — вновь удар заблокирован!

38' Густафссон принимает мяч на себя — будет угловой.

37' Нанесли пару ударов игроки «Интера», но футболисты «Уравы» блокируют все.

37' Зарабатывает Барелла фол на левом краю — отличная позиция для навеса в штрафную площадь «Уравы»

35' Савио вернулся на поле, «Редс» вновь в полном составе!

33' Савио получил травму, пока «Урава» сыграет вынужденно в меньшинстве.

31' Ди Марко подаст угловой, но ничем опасным не завершился данный стандарт.

29' Прошло полчаса с начала встречи, ну отнюдь не впечатляют игроки «Интера» — да, были моменты с Аугусто и Лаутаро, но большая часть атак «нерадзурри» пока разбиваются об организованную оборону «Уравы».

24' Просто какое-то тотальное превосходство у «Интера» во владении мячом, но, по правде говоря, выглядит пока отчасти стерильно благодаря высокой организации обороны «Уравы» на данный момент.

19' Перекладина! Лаутаро Мартинес взмывает над защитниками «Уравы» и замыкает навес с левого фланга, но каркас ворот выручает Нисикаву!

18' Продолжает «Интер» прижимать своих оппонентов к штрафной, но пока у «нерадзурри» ничего не получается сделать с плотной обороной «Уравы».

15' Момент! Затяжная атака получилась у «Интера», Нисикава сначала выручил свою команду, а затем Карлос Аугусто мог с убойной позиции забивать головой, но был офсайд.

11' ГОЛ! 0:1! Вот это поворот! Рема Ватанаби открывает счет в матче, откликнувшись на передачу Такуро Канеко с правого фланга! «Урава» выходит вперед сразу же после первой атаки в матче!

9' Продолжают катать мяч «нерадзурри», но пока не получается команде Киву создать опасный момент возле ворот Нисикавы

5' Контролирует мяч «Интер» на данный момент, пока «Урава» не имеет какой-либо возможности выйти в контратаку.

2' Неплохая возможность была у «Интера» — Никола Залевски получил мяч в центре поля и простреливал во вратарскую, но никого из «нерадзурри» не оказалось для завершения атаки. Будет удар от ворот.

1' «Урава» развел мяч с центра поля, матч начался!

До матча

21:53 Главный арбитр матча — Дахане Бейда из Мавритании.

21:37 В отличии от Скоржи, Кристиан Киву сделал четыре замены в стартовом составе «Интера» после матча против «Монтеррея» — Стефан де Врей, Никола Залевски, Федерико Ди Марко и Луис Энрике выйдут с первых минут вместо Бенжамена Павара, Алессандро Бастони, Франческо Ачерби и Генриха Мхитаряна.

21:30 «Урава» выйдет абсолютно в том же составе, что и в предыдущей встрече против «Ривер Плейта». Польский тренер «Редс» Мацей Скоржа не сделал ни одного изменения в старте.

21:25 Матч пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, который вмещает 72 000 зрителей.

Стартовые составы

«Интер»: Зоммер, де Врей, Дармиан, Аугусто, Залевски, Барелла, Аслани, Энрике, Димарко, Мартинес, Эспозито.

«Урава Ред Даймондс»: Нисикава, Данило Боза, Исихара, Хейбротен, Ватанаби, Савио, Густафссон, Ясуи, Наганума, Мацуо, Канеко.

«Интер»

Миланцы в минувшем сезоне останавливались в одном-двух шагах от побед во всех турнирах, в которых они принимали участие — от Суперкубка Италии до Лиги чемпионов. Клубный чемпионат мира является последней возможностью для «Интера» зацепиться за трофей.

В минувшей встрече, которая стала также первой после назначения Кристиана Киву на место главного тренера команды, «нерадзурри» сыграли вничью против мексиканского «Монтеррея» (1:1). Стоит также упомянуть, что итальянская команда уступала по ходу встречи.

«Интеру» также предстоит сыграть против «Ривер Плейта» в своей группе, что отнюдь не будет легкой прогулкой — пока что европейские команды сталкиваются с серьезными проблемами во время противостояния с клубами из Южной Америки.

«Урава Ред Даймондс»

Японская команда попыталась дать бой «Ривер Плейту» в минувшей встрече, но потерпели поражение со счетом 1:3 и запомнились немного по-другому. Перед предыдущей встречей, капитан «Редс» Хейбратен перед началом матча прошел мимо всех игроков аргентинской команды и не пожал никому из них руки.

«Урава» является аутсайдером группы, поэтому для них участие на Клубном чемпионате мира уже по сути считается праздником. В первом туре «Ривер» был объективно сильнее команды из Японии, «Монтеррей» дал бой «Интеру», а об уровне сегодняшних оппонентов «Редс» давно все сказано.

В случае поражения, «Урава» станет третьей командой вслед за «Окленд Сити» и «Лос-Анджелесом», который досрочно завершит борьбу за выход в плей-офф турнира.

Личные встречи

«Интер» и «Урава» никогда прежде не играли друг против друга, сегодняшний матч станет первым в истории противостояния между командами.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.55.