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    Пошатнет ли «Челси» шансы «Арсенала» на титул?

    «Арсенал» — «Челси». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Англии 23 апреля 2024 года

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    Букайо Сака
    «Арсенал» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Апреля 2024 года
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» занимает первое в турнирной таблице. В его активе 77 мячей, в пассиве — 26 пропущенных.

    Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» и на три — «Ливерпуль». При этом ее конкуренты сыграли на один поединок меньше.

    Арсенал Лондон — Челси: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Канониры» в последней игре АПЛ одержали победу. На чужом поле они смогли одолеть «Вулверхэмптон» (2:0), забив два безответных мяча.

    Это успех прервал безвыигрышную серию лондонцев в три поединка, которые пришлись на АПЛ и Лигу чемпионов, при двух поражениях и одной ничьей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Арсенал» победил лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты привели к тому, что клуб не только потерял лидерство в АПЛ, где потенциально первый — «Манчестер Сити», но и вылетел из Лиги чемпионов после поражения в дуэли с «Баварией».

    Бакайо Сака — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 14 голами

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» занимает девятое место. В его активе 61 забитый мяч, в пассиве — 52 пропущенных мяча.

    Команда на три очка отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, поэтому находится в самом разгаре борьбы за выход в Лигу конференций.

  • Момент истины. У «Арсенала» и «Ливерпуля» остался последний шанс навязать борьбу «Ман Сити»
  • «Реал» показал, что «Сити» можно победить, но «Арсеналу» и «Ливерпулю» придется поднажать, чтобы это произошло в АПЛ
  • 20/04/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сумел одержать победу. «Синие» разгромили одного из аутсайдеров «Эвертон» (6:0).

    Но в своем последнем поединке лондонцы потерпели драматичное поражение от «Манчестер Сити» (0:1), который тем самым выбил их из Кубка Англии.

    Не сыграют: Травмированы — Роберт Санчес, Угочукву, Колуилл, Нкунку, Джеймс, Лавия, Фофана, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: в последних девяти поединках в разных турнирах «Челси» потерпел одно поражение при пяти победах и трех ничьих.

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    То самое единственное поражение пришлось на кубковую игру против «Манчестер Сити». Оно прервало беспроигрышную серию коллектива в восемь матчей в разных турнирах.

    Коул Палмер — лучший бомбардир не только команды, но и АПЛ с 20-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Арсенала» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала.

    • в восьми из девяти последних матчей «Челси» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.60, победа «Челси» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.65.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. При этом во всех семи этих матчей было забито больше 2,5 голов.

    В восьми из девяти последних матчей хозяев эти расклады не сработали одновременно, но результативность их соперника обещает изменить данную статистику.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в восьми из девяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Челси» не проиграет за 2.46

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    Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на футбол. Пошатнет ли «Челси» шансы «Арсенала» на титул?
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