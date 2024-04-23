«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» занимает первое в турнирной таблице. В его активе 77 мячей, в пассиве — 26 пропущенных.
Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» и на три — «Ливерпуль». При этом ее конкуренты сыграли на один поединок меньше.
Арсенал Лондон — Челси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Канониры» в последней игре АПЛ одержали победу. На чужом поле они смогли одолеть «Вулверхэмптон» (2:0), забив два безответных мяча.
Это успех прервал безвыигрышную серию лондонцев в три поединка, которые пришлись на АПЛ и Лигу чемпионов, при двух поражениях и одной ничьей.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Арсенал»
Такие результаты привели к тому, что клуб не только потерял лидерство в АПЛ, где потенциально первый — «Манчестер Сити», но и вылетел из Лиги чемпионов после поражения в дуэли с «Баварией».
Бакайо Сака — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 14 голами
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» занимает девятое место. В его активе 61 забитый мяч, в пассиве — 52 пропущенных мяча.
Команда на три очка отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, поэтому находится в самом разгаре борьбы за выход в Лигу конференций.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сумел одержать победу. «Синие» разгромили одного из аутсайдеров «Эвертон» (6:0).
Но в своем последнем поединке лондонцы потерпели драматичное поражение от «Манчестер Сити» (0:1), который тем самым выбил их из Кубка Англии.
Не сыграют: Травмированы — Роберт Санчес, Угочукву, Колуилл, Нкунку, Джеймс, Лавия, Фофана, дисквалифицированных игроков — нет.
Состояние команды: в последних девяти поединках в разных турнирах «Челси» потерпел
То самое единственное поражение пришлось на кубковую игру против «Манчестер Сити». Оно прервало беспроигрышную серию коллектива в восемь матчей в разных турнирах.
Коул Палмер — лучший бомбардир не только команды, но и АПЛ с 20-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Арсенала» было забито меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала.
- в восьми из девяти последних матчей «Челси» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.60, победа «Челси» — в 5.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.65.
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. При этом во всех семи этих матчей было забито больше 2,5 голов.
В восьми из девяти последних матчей хозяев эти расклады не сработали одновременно, но результативность их соперника обещает изменить данную статистику.
Ставка:
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в восьми из девяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Челси» не проиграет за 2.46