«Арсенал» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» занимает первое в турнирной таблице. В его активе 77 мячей, в пассиве — 26 пропущенных.

Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» и на три — «Ливерпуль». При этом ее конкуренты сыграли на один поединок меньше.

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Последние матчи: «Канониры» в последней игре АПЛ одержали победу. На чужом поле они смогли одолеть «Вулверхэмптон» (2:0), забив два безответных мяча.

Это успех прервал безвыигрышную серию лондонцев в три поединка, которые пришлись на АПЛ и Лигу чемпионов, при двух поражениях и одной ничьей.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Арсенал» победил лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты привели к тому, что клуб не только потерял лидерство в АПЛ, где потенциально первый — «Манчестер Сити», но и вылетел из Лиги чемпионов после поражения в дуэли с «Баварией».

Бакайо Сака — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 14 голами

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» занимает девятое место. В его активе 61 забитый мяч, в пассиве — 52 пропущенных мяча.

Команда на три очка отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, поэтому находится в самом разгаре борьбы за выход в Лигу конференций.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сумел одержать победу. «Синие» разгромили одного из аутсайдеров «Эвертон» (6:0).

Но в своем последнем поединке лондонцы потерпели драматичное поражение от «Манчестер Сити» (0:1), который тем самым выбил их из Кубка Англии.

Не сыграют: Травмированы — Роберт Санчес, Угочукву, Колуилл, Нкунку, Джеймс, Лавия, Фофана, дисквалифицированных игроков — нет.

Состояние команды: в последних девяти поединках в разных турнирах «Челси» потерпел одно поражение при пяти победах и трех ничьих .

То самое единственное поражение пришлось на кубковую игру против «Манчестер Сити». Оно прервало беспроигрышную серию коллектива в восемь матчей в разных турнирах.

Коул Палмер — лучший бомбардир не только команды, но и АПЛ с 20-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Арсенала» было забито меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала.

в восьми из девяти последних матчей «Челси» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.60, победа «Челси» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.65.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. При этом во всех семи этих матчей было забито больше 2,5 голов.

В восьми из девяти последних матчей хозяев эти расклады не сработали одновременно, но результативность их соперника обещает изменить данную статистику.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в восьми из девяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Челси» не проиграет за 2.46