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    Выйдет ли «Ювентус» в финал Кубка Италии?

    «Лацио» — «Ювентус». Ставка (к. 1.80) и прогноз на Кубок Италии 23 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Ювентус»
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    Федерико Кьеза («Ювентус»)
    «Лацио» сыграет на своем поле против «Ювентуса» в рамках ответного полуфинала Кубка Италии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лацио» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 24 Апреля 2024 года
    Лацио
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    •  Лацио 19:00 Ювентус Ювентус
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    «Лацио»

    Выступления в турнире: на пути в полуфинал Кубка Италии «Лацио» удалось пройти «Дженоа» (1:0) и «Рому» (1:0), которые он обыграл на своем поле.

    В первой игре полуфинала против нынешнего соперника на выезде команда потерпела поражение со счетом 0:2, поэтому для выхода в полуфинал ей нужно выигрывать с разницей в три гола.

    Лацио — Ювентус: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «бьянкочелести» в прошлом туре итальянского чемпионата на чужом поле одержали победу над «Дженоа» (1:0).

    Этот успех оформил победную мини-серию «Орлов» в два поединка. Общая разница в этих поединках составила 5-2.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Лацио» одержал четыре победы при двух поражениях.

    Такие результаты позволяют коллективу продолжать борьбу в Кубке Италии, а также находиться в зоне еврокубков Серии А — на шестой позиции.

    Лучшие бомбардиры команды в Кубке Италии — Гендузи и Дзакканьи, которые забили по голу.

    «Ювентус»

    Выступления в турнире: на пути в полуфинал Кубка Италии «Ювентус» прошел «Салернитану» (6:1) и «Фрозиноне» (4:0), которые он обыграл на своем поле.

    В первой игре полуфинала против нынешнего соперника команда победила дома со счетом 2:0, поэтому для выхода в финал ей теперь достаточно даже проиграть с разницей в один гол.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства гости не выиграли. На чужом поле туринцы поделили очки с «Кальяри» (2:2).

    Эта мировая стала для «Старой Синьоры» второй кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Италии. Перед этим в дерби они сыграли вничью с «Торино» (0:0).

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Ювентус» одержал две победы и дважды сыграл вничью.

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    Такие результаты позволяют «бьянконери» не только иметь хорошие шансы на финал Кубка Италии, но и пребывать в зоне Лиги чемпионов с отрывом в девять очков от пятой строчки вне ее.

    Аркадиуш Милик — лучший бомбардир команды в Кубке Италии с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Лацио» было забито меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Ювентус» не проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Лацио» — в 3.05.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Туринцев в текущем сезоне отличает надежная оборона.

    При этом в четырех из пяти последних матчей «Лацио» сыграл такой же расклад.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.17.

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    Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Ювентус» в финал Кубка Италии?
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