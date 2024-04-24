«Лацио» сыграет на своем поле против «Ювентуса» в рамках ответного полуфинала Кубка Италии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лацио» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лацио»

Выступления в турнире: на пути в полуфинал Кубка Италии «Лацио» удалось пройти «Дженоа» (1:0) и «Рому» (1:0), которые он обыграл на своем поле.

В первой игре полуфинала против нынешнего соперника на выезде команда потерпела поражение со счетом 0:2, поэтому для выхода в полуфинал ей нужно выигрывать с разницей в три гола.

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Последние матчи: «бьянкочелести» в прошлом туре итальянского чемпионата на чужом поле одержали победу над «Дженоа» (1:0).

Этот успех оформил победную мини-серию «Орлов» в два поединка. Общая разница в этих поединках составила 5-2.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Лацио» одержал четыре победы при двух поражениях.

Такие результаты позволяют коллективу продолжать борьбу в Кубке Италии, а также находиться в зоне еврокубков Серии А — на шестой позиции.

Лучшие бомбардиры команды в Кубке Италии — Гендузи и Дзакканьи, которые забили по голу.

«Ювентус»

Выступления в турнире: на пути в полуфинал Кубка Италии «Ювентус» прошел «Салернитану» (6:1) и «Фрозиноне» (4:0), которые он обыграл на своем поле.

В первой игре полуфинала против нынешнего соперника команда победила дома со счетом 2:0, поэтому для выхода в финал ей теперь достаточно даже проиграть с разницей в один гол.

Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства гости не выиграли. На чужом поле туринцы поделили очки с «Кальяри» (2:2).

Эта мировая стала для «Старой Синьоры» второй кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Италии. Перед этим в дерби они сыграли вничью с «Торино» (0:0).

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Ювентус» одержал две победы и дважды сыграл вничью.

Такие результаты позволяют «бьянконери» не только иметь хорошие шансы на финал Кубка Италии, но и пребывать в зоне Лиги чемпионов с отрывом в девять очков от пятой строчки вне ее.

Аркадиуш Милик — лучший бомбардир команды в Кубке Италии с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Лацио» было забито меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Ювентус» не проиграл

в пяти из шести последних матчей «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Лацио» — в 3.05.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Туринцев в текущем сезоне отличает надежная оборона.

При этом в четырех из пяти последних матчей «Лацио» сыграл такой же расклад.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.17.