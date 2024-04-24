«Лацио»
Выступления в турнире: на пути в полуфинал Кубка Италии «Лацио» удалось пройти «Дженоа» (1:0) и «Рому» (1:0), которые он обыграл на своем поле.
В первой игре полуфинала против нынешнего соперника на выезде команда потерпела поражение со счетом 0:2, поэтому для выхода в полуфинал ей нужно выигрывать с разницей в три гола.
Лацио — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «бьянкочелести» в прошлом туре итальянского чемпионата на чужом поле одержали победу над «Дженоа» (1:0).
Этот успех оформил победную мини-серию «Орлов» в два поединка. Общая разница в этих поединках составила 5-2.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Лацио» одержал четыре победы при двух поражениях.
Такие результаты позволяют коллективу продолжать борьбу в Кубке Италии, а также находиться в зоне еврокубков Серии А — на шестой позиции.
Лучшие бомбардиры команды в Кубке Италии — Гендузи и Дзакканьи, которые забили по голу.
«Ювентус»
Выступления в турнире: на пути в полуфинал Кубка Италии «Ювентус» прошел «Салернитану» (6:1) и «Фрозиноне» (4:0), которые он обыграл на своем поле.
В первой игре полуфинала против нынешнего соперника команда победила дома со счетом 2:0, поэтому для выхода в финал ей теперь достаточно даже проиграть с разницей в один гол.
Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства гости не выиграли. На чужом поле туринцы поделили очки с «Кальяри» (2:2).
Эта мировая стала для «Старой Синьоры» второй кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Италии. Перед этим в дерби они сыграли вничью с «Торино» (0:0).
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Ювентус» одержал две победы и дважды сыграл вничью.
Такие результаты позволяют «бьянконери» не только иметь хорошие шансы на финал Кубка Италии, но и пребывать в зоне Лиги чемпионов с отрывом в девять очков от пятой строчки вне ее.
Аркадиуш Милик — лучший бомбардир команды в Кубке Италии с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Лацио» было забито меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Ювентус» не проиграл
- в пяти из шести последних матчей «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Лацио» — в 3.05.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.60 и 2.30.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Туринцев в текущем сезоне отличает надежная оборона.
При этом в четырех из пяти последних матчей «Лацио» сыграл такой же расклад.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.17.