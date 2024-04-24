В среду, 24 апреля, в 21-м туре российской Премьер-лиги «Пари НН» на своем поле примет «Локомотив». Начало поединка запланировано на 18:15 по мск. «Пари НН» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: Под конец нынешнего сезона чемпионата России команда стала чаще проигрывать. После 24-х туров «Пари НН» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе.

Нижегородцы опережают зоны стыков лишь на 4 балла за 6 туров до конца чемпионата. К тому же, «Пари НН» играет очень плохо в последнее время.

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Последние матчи: команда Сергея Юрана в прошедшем туре проиграла «Динамо» (1:4), а встречей ранее устапила «Оренбургу» (1:3).

У «Пари НН» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период нижегородцы пропустили аж 13 голов при 5-и пропущенных.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Не сыграет: Илья Жигулев (травма).

Состояние команды: На финише чемпионата «Пари НН» сильно сдал, в команде нервничают все — даже главный тренер Сергей Юран, который успел получить дисквалификацию.

Нижегородцы не так уж и плохо выступают на своем поле в нынешнем сезоне, занимая по этому показателю 8-е место в лиге и набрав 23 очка из 36-и возможных.

«Локомотив»

Турнирное положение: Команда занимает 5-ю строчку в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Локомотив» все еще может претендовать на место в 3-ке лидеров в чемпионате России.

Конкуренция за высокие места в РПЛ очень большая. На пятки «Локомотиву» наступают ЦСКА, «Крылья Советов» и «Ростов». Несмотря на это, «железнодорожники» регулярно набирают очки.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), а до этого поделил очки с ЦСКА (3:3).

«Железнодорожники» набирают очки в чемпионате России на протяжении 5-и последних матчей. У «Локомотива» 4 ничьих и 1 победа над «Ахматом» (2:0). За этот период команда забила 9 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграет: Евгений Морозов (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Локомотив» вроде и выглядит мощной силой, но у команды явно недостаточно побед. «Железнодорожники» занимают 5-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 16 очков из 33-х возможных.

«Локомотив» чаще всего обыгрывает «Пари НН» в очных противостояниях. В нынешнем сезоне «железнодорожники» уже обыгрывали нижегородцев в нынешнем сезоне, вырвав победу на 83-й минуте.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает в РПЛ на протяжении 5-и последних матчей

«Пари НН» проиграл 4 последних матча

«Локомотив» непременно побеждал «Пари НН» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 2.05, победа «Пари НН» — 3.60, ничья — 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.72 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» добьется победы.

Ставка: Победа «Локомотива» за 2.05.

Прогноз: Команды точно должны открыть счет в 1-м тайме, но не выдадут голевую феерию.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.92.