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    «Пари НН» продолжит проигрывать?

    «Пари НН» — «Локомотив». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, РПЛ, 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Локомотив»
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    «Локомотив»
    В среду, 24 апреля, в 21-м туре российской Премьер-лиги «Пари НН» на своем поле примет «Локомотив». Начало поединка запланировано на 18:15 по мск. «Пари НН» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2024 года
    Пари НН
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    •  Пари НН 18:15 Локомотив Локомотив
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    «Пари НН»

    Турнирное положение: Под конец нынешнего сезона чемпионата России команда стала чаще проигрывать. После 24-х туров «Пари НН» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе.

    Нижегородцы опережают зоны стыков лишь на 4 балла за 6 туров до конца чемпионата. К тому же, «Пари НН» играет очень плохо в последнее время.

    Пари НН — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: команда Сергея Юрана в прошедшем туре проиграла «Динамо» (1:4), а встречей ранее устапила «Оренбургу» (1:3).

    У «Пари НН» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период нижегородцы пропустили аж 13 голов при 5-и пропущенных.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Не сыграет: Илья Жигулев (травма).

    Состояние команды: На финише чемпионата «Пари НН» сильно сдал, в команде нервничают все — даже главный тренер Сергей Юран, который успел получить дисквалификацию.

    Нижегородцы не так уж и плохо выступают на своем поле в нынешнем сезоне, занимая по этому показателю 8-е место в лиге и набрав 23 очка из 36-и возможных.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Команда занимает 5-ю строчку в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Локомотив» все еще может претендовать на место в 3-ке лидеров в чемпионате России.

    Конкуренция за высокие места в РПЛ очень большая. На пятки «Локомотиву» наступают ЦСКА, «Крылья Советов» и «Ростов». Несмотря на это, «железнодорожники» регулярно набирают очки.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), а до этого поделил очки с ЦСКА (3:3).

    «Железнодорожники» набирают очки в чемпионате России на протяжении 5-и последних матчей. У «Локомотива» 4 ничьих и 1 победа над «Ахматом» (2:0). За этот период команда забила 9 голов при 7-и пропущенных.

    Не сыграет: Евгений Морозов (перебор желтых карточек).

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    Состояние команды: «Локомотив» вроде и выглядит мощной силой, но у команды явно недостаточно побед. «Железнодорожники» занимают 5-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 16 очков из 33-х возможных.

    «Локомотив» чаще всего обыгрывает «Пари НН» в очных противостояниях. В нынешнем сезоне «железнодорожники» уже обыгрывали нижегородцев в нынешнем сезоне, вырвав победу на 83-й минуте.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не проигрывает в РПЛ на протяжении 5-и последних матчей

    • «Пари НН» проиграл 4 последних матча

    • «Локомотив» непременно побеждал «Пари НН» в последних 3-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 2.05, победа «Пари НН» — 3.60, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» добьется победы.

    Ставка: Победа «Локомотива» за 2.05.

    Прогноз: Команды точно должны открыть счет в 1-м тайме, но не выдадут голевую феерию.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. «Пари НН» продолжит проигрывать?
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