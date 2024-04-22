До матча
«Арсенал»
Лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 74 очка в 33-х матчах. «Арсенал» одержал 23 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 77:26.
В прошлую субботу подопечные Микеля Артеты удачно съездили в гости к «Вулверхэмптону». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «канониров», забитыми мячами отличились Троссар и Эдегор.
Это победа стала для «Арсенала» первой в четырех последних матчах. Ранее лондонцы вылетели из Лиги Чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Баварии» (2:2 дома и 0:1 в гостях). Между этими матчами была игра в чемпионате с «Астон Виллой» дома, в которой «Арсенал» неожиданно уступил со счетом 0:2.
«Челси»
«Челси» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков в 31-м матче. На счету лондонской команды 13 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 61:52.
На прошлых выходных «Челси» потерял возможно последний шанс попасть в еврокубки на будущий сезон, вылетев из Кубка Англии. «Синие» проиграли в полуфинале «Манчестер Сити» (0:1), пропустив единственный мяч на 84-й минуте.
Это поражение прервало восьмиматчевую беспроигрышную серию «Челси» во всех турнирах. В крайнем туре АПЛ подопечные Маурисио Почеттино разгромили дома «Эвертон» со счетом 6:0. Покером в составе лондонцев отметился Коул Палмер.
Личные встречи
В матче первого круга была зафиксирована боевая ничья — 2:2. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Арсенала» 6 побед, «Челси» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды команды разошлись миром.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» с коэффициентом 1.85.