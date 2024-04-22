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    «Арсенал» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 29-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси»

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    «Арсенал» на своем поле сыграет с «Челси» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    Лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 74 очка в 33-х матчах. «Арсенал» одержал 23 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 77:26.

    В прошлую субботу подопечные Микеля Артеты удачно съездили в гости к «Вулверхэмптону». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «канониров», забитыми мячами отличились Троссар и Эдегор.

    Это победа стала для «Арсенала» первой в четырех последних матчах. Ранее лондонцы вылетели из Лиги Чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Баварии» (2:2 дома и 0:1 в гостях). Между этими матчами была игра в чемпионате с «Астон Виллой» дома, в которой «Арсенал» неожиданно уступил со счетом 0:2.

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    «Челси»

    «Челси» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков в 31-м матче. На счету лондонской команды 13 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 61:52.

    На прошлых выходных «Челси» потерял возможно последний шанс попасть в еврокубки на будущий сезон, вылетев из Кубка Англии. «Синие» проиграли в полуфинале «Манчестер Сити» (0:1), пропустив единственный мяч на 84-й минуте.

    Это поражение прервало восьмиматчевую беспроигрышную серию «Челси» во всех турнирах. В крайнем туре АПЛ подопечные Маурисио Почеттино разгромили дома «Эвертон» со счетом 6:0. Покером в составе лондонцев отметился Коул Палмер.

    Личные встречи

    В матче первого круга была зафиксирована боевая ничья — 2:2. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Арсенала» 6 побед, «Челси» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» с коэффициентом 1.85.

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