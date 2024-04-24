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    «Рейнджерс» проведут еще один эталонный матч на домашней площадке

    «Рейнджерс» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.84) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 24 апреля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Вашингтон»
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    «Рейнджерс» разгромили «Вашингтон» на старте Кубка
    Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 24 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Рейнджерс» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 24 Апреля 2024 года

    «Рейнджерс»

    Путь к плей-офф: По итогам регулярки первый клуб Нью-Йорка завоевал Кубок Президента, набрав в 82 матчах 114 очков. Своего ближайшего преследователя на Востоке — «Каролину» — «Рейнджерс» обошли на 3 балла.

    Последние матчи: Регулярный чемпионат команда Питера Лавиолетта завершила двумя домашними победами. Так, Панарин и компания разобрались с «Айлендерс» в битве за Нью-Йорк (3:2), после чего разбили «Оттаву» (4:0).

    Такую же яркую и значимую победу «Рейнджерс» оформили в игре с «Вашингтоном» на старте плей-офф (4:1) во многом благодаря мощному второму периоду, в котором ньюйоркцы отличились трижды.

    За три периода команда Лавиолетта нанесла 31 бросок в створ, реализовав 12,9%. По голу забили Ремпе, Панарин, Веси и Крайдер. На счету Игоря Шестеркина 20 спасений (95,24%).

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграют: Блейк Уилер и Филип Хитил пропустят этот матч в составе «Рейнджерс».

    Состояние команды: 21 апреля «Рейнджерс» выдали во всех смыслах образцовый матч и показали, кто в этом противостоянии главный. На текущий момент команда с Манхэттена имеет все шансы удвоить преимущество перед выездом в столицу.

    «Вашингтон»

    Путь к плей-офф: До последних мгновений регулярного сезона «Вашингтон» не был уверен в том, что сыграет в Кубке Стэнли. Однако 91 набранный балл и лучшие дополнительные показатели помогли ему обойти «Детройт» в гонке за место в первой восьмерке.

    Последние матчи: Перед началом кубковой кампании команда Спенсера Карбери одержала три победы подряд, поочередно разделавшись с «Тампой-Бэй» (4:2), «Бостоном» (2:0) и «Филадельфией» (2:1).

    Дебют Кубка Стэнли оказался по всем параметрам провальным: «Вашингтон» потерпел крупное поражение (1:4), не имея особых шансов на альтернативное — более успешное — развитие событий.

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    • Единственным голом в составе «Кэпиталз» отметился Фехервари, правда, до этого команда пропустила трижды. За весь матч «Вашингтон» сумел нанести 21 бросок в створ ворот, реализовав всего 4,76%.

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    Не сыграют: «Кэпиталз» не помогут Итан Бир, Никлас Бэкстрем, под вопросом участие Ника Дженсена и Расмуса Сандина.

    Состояние команды: Сам факт попадания в Кубок Стэнли подразумевает успех «Вашингтона», тем не менее продержаться дольше первого раунда на фоне неконкурентоспособности ему вряд ли удастся, соперник «Кэпиталз» сейчас находится на другом уровне.

    Статистика для ставок

    • Победой «Рейнджерс» закончились пять матчей в «Мэдисон Сквер Гарден» из последних шести

    • Только в одном домашнем матче из пяти предыдущих «Рейнджерс» пропустили больше двух голов

    • В пяти последних гостевых матчах из последних семи в ворота «Вашингтона» вколачивали от четырех и более голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.88, а победа «Вашингтона» — в 4.21.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.91.

    Прогноз: В первом очном матче «Рейнджерс» по всем параметрам переиграли столичных гостей, и терять этот ритм во второй игре точно не входит в их планы. В Вашингтоне« задачи ньюйоркцев по умолчанию станут сложнее, поэтому дома крайне важно уйти в хороший отрыв по количеству побед.

    Ставка: "Рейнджерс" победят с форой -1 за 1.84.

    Прогноз: Очередная встреча между этими командами едва ли возведет результативность на какой-то аномальный уровень — "Рейнджерс" не позволят "Вашингтону" забить много, а сами забросят необходимое для комфортной победы количество шайб.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.84.

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    Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» с коэффициентом 1.84. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» проведут еще один эталонный матч на домашней площадке
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