«Рейнджерс»
Путь к плей-офф: По итогам регулярки первый клуб Нью-Йорка завоевал Кубок Президента, набрав в 82 матчах 114 очков. Своего ближайшего преследователя на Востоке — «Каролину» — «Рейнджерс» обошли на 3 балла.
Последние матчи: Регулярный чемпионат команда Питера Лавиолетта завершила двумя домашними победами. Так, Панарин и компания разобрались с «Айлендерс» в битве за Нью-Йорк (3:2), после чего разбили «Оттаву» (4:0).
Такую же яркую и значимую победу «Рейнджерс» оформили в игре с «Вашингтоном» на старте плей-офф (4:1) во многом благодаря мощному второму периоду, в котором ньюйоркцы отличились трижды.
За три периода команда Лавиолетта нанесла 31 бросок в створ, реализовав 12,9%. По голу забили Ремпе, Панарин, Веси и Крайдер. На счету Игоря Шестеркина 20 спасений (95,24%).
Не сыграют: Блейк Уилер и Филип Хитил пропустят этот матч в составе «Рейнджерс».
Состояние команды: 21 апреля «Рейнджерс» выдали во всех смыслах образцовый матч и показали, кто в этом противостоянии главный. На текущий момент команда с Манхэттена имеет все шансы удвоить преимущество перед выездом в столицу.
«Вашингтон»
Путь к плей-офф: До последних мгновений регулярного сезона «Вашингтон» не был уверен в том, что сыграет в Кубке Стэнли. Однако 91 набранный балл и лучшие дополнительные показатели помогли ему обойти «Детройт» в гонке за место в первой восьмерке.
Последние матчи: Перед началом кубковой кампании команда Спенсера Карбери одержала три победы подряд, поочередно разделавшись с «Тампой-Бэй» (4:2), «Бостоном» (2:0) и «Филадельфией» (2:1).
Дебют Кубка Стэнли оказался по всем параметрам провальным: «Вашингтон» потерпел крупное поражение (1:4), не имея особых шансов на альтернативное — более успешное — развитие событий.
Единственным голом в составе «Кэпиталз» отметился Фехервари, правда, до этого команда пропустила трижды. За весь матч «Вашингтон» сумел нанести 21 бросок в створ ворот, реализовав всего 4,76%.
Не сыграют: «Кэпиталз» не помогут Итан Бир, Никлас Бэкстрем, под вопросом участие Ника Дженсена и Расмуса Сандина.
Состояние команды: Сам факт попадания в Кубок Стэнли подразумевает успех «Вашингтона», тем не менее продержаться дольше первого раунда на фоне неконкурентоспособности ему вряд ли удастся, соперник «Кэпиталз» сейчас находится на другом уровне.
Статистика для ставок
- Победой «Рейнджерс» закончились пять матчей в «Мэдисон Сквер Гарден» из последних шести
- Только в одном домашнем матче из пяти предыдущих «Рейнджерс» пропустили больше двух голов
- В пяти последних гостевых матчах из последних семи в ворота «Вашингтона» вколачивали от четырех и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.88, а победа «Вашингтона» — в 4.21.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.91.
- 1.95Локомотив — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.42Бостон — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.10Эдмонтон — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Прогноз: В первом очном матче «Рейнджерс» по всем параметрам переиграли столичных гостей, и терять этот ритм во второй игре точно не входит в их планы. В Вашингтоне« задачи ньюйоркцев по умолчанию станут сложнее, поэтому дома крайне важно уйти в хороший отрыв по количеству побед.
Ставка: "Рейнджерс" победят с форой -1 за 1.84.
Прогноз: Очередная встреча между этими командами едва ли возведет результативность на какой-то аномальный уровень — "Рейнджерс" не позволят "Вашингтону" забить много, а сами забросят необходимое для комфортной победы количество шайб.
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.84.