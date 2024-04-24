Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 24 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Рейнджерс» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рейнджерс»

Путь к плей-офф: По итогам регулярки первый клуб Нью-Йорка завоевал Кубок Президента, набрав в 82 матчах 114 очков. Своего ближайшего преследователя на Востоке — «Каролину» — «Рейнджерс» обошли на 3 балла.

Последние матчи: Регулярный чемпионат команда Питера Лавиолетта завершила двумя домашними победами. Так, Панарин и компания разобрались с «Айлендерс» в битве за Нью-Йорк (3:2), после чего разбили «Оттаву» (4:0).

Такую же яркую и значимую победу «Рейнджерс» оформили в игре с «Вашингтоном» на старте плей-офф (4:1) во многом благодаря мощному второму периоду, в котором ньюйоркцы отличились трижды.

За три периода команда Лавиолетта нанесла 31 бросок в створ, реализовав 12,9%. По голу забили Ремпе, Панарин, Веси и Крайдер. На счету Игоря Шестеркина 20 спасений (95,24%).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Блейк Уилер и Филип Хитил пропустят этот матч в составе «Рейнджерс».

Состояние команды: 21 апреля «Рейнджерс» выдали во всех смыслах образцовый матч и показали, кто в этом противостоянии главный. На текущий момент команда с Манхэттена имеет все шансы удвоить преимущество перед выездом в столицу.

«Вашингтон»

Путь к плей-офф: До последних мгновений регулярного сезона «Вашингтон» не был уверен в том, что сыграет в Кубке Стэнли. Однако 91 набранный балл и лучшие дополнительные показатели помогли ему обойти «Детройт» в гонке за место в первой восьмерке.

Последние матчи: Перед началом кубковой кампании команда Спенсера Карбери одержала три победы подряд, поочередно разделавшись с «Тампой-Бэй» (4:2), «Бостоном» (2:0) и «Филадельфией» (2:1).

Дебют Кубка Стэнли оказался по всем параметрам провальным: «Вашингтон» потерпел крупное поражение (1:4), не имея особых шансов на альтернативное — более успешное — развитие событий.

Единственным голом в составе «Кэпиталз» отметился Фехервари, правда, до этого команда пропустила трижды. За весь матч «Вашингтон» сумел нанести 21 бросок в створ ворот, реализовав всего 4,76%.

Не сыграют: «Кэпиталз» не помогут Итан Бир, Никлас Бэкстрем, под вопросом участие Ника Дженсена и Расмуса Сандина.

Состояние команды: Сам факт попадания в Кубок Стэнли подразумевает успех «Вашингтона», тем не менее продержаться дольше первого раунда на фоне неконкурентоспособности ему вряд ли удастся, соперник «Кэпиталз» сейчас находится на другом уровне.

Статистика для ставок

Победой «Рейнджерс» закончились пять матчей в «Мэдисон Сквер Гарден» из последних шести

Только в одном домашнем матче из пяти предыдущих «Рейнджерс» пропустили больше двух голов

В пяти последних гостевых матчах из последних семи в ворота «Вашингтона» вколачивали от четырех и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.88, а победа «Вашингтона» — в 4.21.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.91.

Прогноз: В первом очном матче «Рейнджерс» по всем параметрам переиграли столичных гостей, и терять этот ритм во второй игре точно не входит в их планы. В Вашингтоне« задачи ньюйоркцев по умолчанию станут сложнее, поэтому дома крайне важно уйти в хороший отрыв по количеству побед.

Ставка: "Рейнджерс" победят с форой -1 за 1.84.

Прогноз: Очередная встреча между этими командами едва ли возведет результативность на какой-то аномальный уровень — "Рейнджерс" не позволят "Вашингтону" забить много, а сами забросят необходимое для комфортной победы количество шайб.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.84.