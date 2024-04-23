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    «Арсенал» одолеет в дерби «Челси», «Лестер» и «Саутгемптон» обменяются голами

    Экспресс дня 23 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Тиагу Силва
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в АПЛ, Чемпионшипе и Кубке Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Арсенал» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Канониры» после поражений от «Баварии» и «Астон Виллы» воспряли духом в матче с «Вулверхэмптоном». «Арсенал» победил со счетом 2:0 и немного поправил турнирное положение. Голы забили Леандро Троссард и Мартин Эдегор.

    В предстоящей встрече с «Челси» хозяева являются фаворитами. Стоит отметить, что «Арсенал» в АПЛ выиграл шесть последних домашних матчей из семи. Команда Микеля Артеты снова завоюет три очка?

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» проводит неудачный сезон. Клуб находится лишь на 9-м месте. Набрано 47 очков в 31-й встрече.

    В АПЛ «Челси» не проигрывает с 4 февраля. Тогда команда провела неудачный матч с «Вулверхэмптоном» (2:4).

    Ранее синие не смогли выйти в финал Кубка Англии. В полуфинальном поединке «Челси» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 1.52.

    «Лестер» — «Саутгемптон»

    Футбол. Чемпионшип

    «Лестер» близок к тому, чтобы в следующем сезоне вернуться в АПЛ. Осталось официально оформить повышение в классе. Высока вероятность, что «лисы» займут первое место и завоюют прямую путевку.

    Команда неудачно начала нынешний месяц. Были проиграны матчи с «Миллуоллом» (0:1) и «Плимутом» (0:1).

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    • Но 20 апреля наконец-то удалось победить. «Лестер» на своем поле взял верх над «Вест Бромвичем» со счетом 2:1.

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    «Саутгемптон» также рассчитывает на повышение в классе. Сейчас клуб находится на 4-м месте. Набрано 84 очка в 43-х встречах.

    Отставание «Саутгемптона» от второго места составляет пять баллов. Скорее всего, «святые» попадут в плей-офф и будут бороться там.

    Матч первого круга прошел для «Саутгемптона» крайне неудачно. Команда дома уступила «Лестеру» со счетом 1:4.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.45.

    «Лацио» — «Ювентус»

    Футбол. Кубок Италии

    Фанаты «Лацио» остались разочарованы первой игрой в Турине. В гостях римляне успеха не добились, проиграв 0:2. Теперь нужно наверстывать упущенное в ответной встрече.

    «Лацио» смог выиграть два последних матча в Серии А. Игры прошли 12 и 19 апреля. Сначала римляне разгромили «Салернитану» (4:1), а затем взяли верх над «Дженоа» со счетом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    «Ювентус» близок к тому, чтобы выйти в финал Кубка Италии. Туринцы не проигрывают с 30 марта. Тогда клуб уступил в гостях «Лацио» (0:1) в Серии А.

    В чемпионате Италии «Ювентус» на данный момент занимает третье место в таблице. Набрано 64 очка в 33-х встречах. В следующем сезоне «Старая синьора» точно попадет в Лигу чемпионов.

    Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.54.

    Общий коэффициент — 3.39.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 23 апреля с коэффициентом 3.39. Дата матча: 23.04.2024. Экспресс. «Арсенал» одолеет в дерби «Челси», «Лестер» и «Саутгемптон» обменяются голами
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