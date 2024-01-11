Кубок Африки-2023: Осимхен, Салах и Мане в борьбе за корону континента

34-й Кубок африканских наций стартует в субботу, 13 января, матчем в котором хозяева из сборной Кот-д'Ивуара примут Гвинею-Бисау.

В проводимом раз в два года турнире, который впервые состоялся в 1957 году, 24 команды сражаются за звание чемпионов Африки. На последнем Кубке Африки Сенегал в финале обыграл Египет по пенальти и впервые выиграл турнир.

Сможет ли команда Алиу Сиссе, с Садио Мане и Калиду Кулибали в составе повторить свой успех? Или сборная Марокко, после впечатляющего выхода в полуфинал чемпионата мира в Катаре, сможет развить успех и завоевать трофей?

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, получивший в декабре награду «Футболист года» по версии Африканской конфедерации футбола (CAF), надеется привести талантливую команду Нигерии к славе.

The Athletic предоставляет всю ключевую информацию о том, чего можно ожидать в ближайшие несколько недель.

Передвинутый турнир

На заседании Африканской конфедерации футбола (CAF) в 2014 году Гвинея была объявлена принимающей стороной Кубка африканских наций 2023, при этом турнир планировалось провести в Камеруне в 2019 году и в Кот-д'Ивуаре в 2021 году.

Затем CAF решила увеличить количество участвующих команд с 16 до 24 и перенести соревнования с января и февраля на середину года, чтобы предотвратить их пересечение во времени с национальными европейскими лигами.

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Египет заменил Камерун в качестве принимающей стороны в 2019 году из-за политической нестабильности и неготовности стадионов.

Затем Камерун взял на себя ответственность за проведение турнира 2021 года, но его перенесли на шесть месяцев до начала 2022 года, чтобы избежать сезона тропических ливней в Западной Африке.

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Кот-д'Ивуар получил право на проведение турнира 2023 года, но на него влияют такие же экстремальные погодные условия, как и на Камерун, поэтому его проведение было отложено до января 2024 года.

Гвинея оказалась главным проигравшим из-за всех этих переносов, и в конечном итоге лишилась права проведения турнира 2025 года, который был передан Марокко.

Каков формат?

24 команды, с заявками до 27 игроков, разделены на шесть групп по четыре участника.

Участники Кубка Африки Группа A: Кот-д'Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау

Кот-д'Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик

Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия

Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола

Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия

Тунис, Мали, ЮАР, Намибия Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания

Например, Алжир попал в группу D вместе с Буркина-Фасо, Анголой и Мавританией. Они сыграют друг с другом один раз, и две лучшие команды в каждой группе выйдут в плей-офф.

К ним присоединятся четыре лучшие команды, занявшие третьи места, а это означает, что только треть команд выбывает на групповом этапе.

Тренеры 24 команд на турнире twitter.com/CAF_Online

Остальная часть турнира пройдёт в одиночных матчах на выбывание, кульминацией которых станет финал в воскресенье, 11 февраля.

На каких стадионах будут проходить матчи?

Матчи пройдут на шести стадионах в пяти разных городах: Абиджан, Ямусукро, Буаке, Сан-Педро и Корого.

Кот-д'Ивуар принимал Кубок африканских наций в 1984 году и матчи тогда проводились на «Стадионе Феликса Уфуэ-Буаньи» в Абиджане. К нынешнему турниру арена была отремонтирована и обновлена.

Стадион «Олимпик Алассане Уаттара» twitter.com/CAF_Online

Матч открытия и финал пройдут на стадионе «Олимпик Алассане Уаттара», названном в честь президента страны. Он был построен для турнира и был завершен в октябре 2020 года.

Вокруг поля имеется легкоатлетическая беговая дорожка, а сама арена вмещает до 60 000 зрителей.

«Олимпик Алассане Уаттара» twitter.com/CAF_Online

Остальные четыре стадиона — «Стад де ла Пэ», «Стадион Амаду Гон Кулибали», «Стадион Шарля Конана Банни» и «Стадион Лорана Поку» — также были построены специально для этого турнира.

Какие команды являются фаворитами?

Сборная Марокко вошло в историю в Катаре, став первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

Они обыграли Бельгию и Канаду на групповом этапе и выбили Португалию и Испанию, а затем уступили со счетом 0:2 Франции, занявшей в итоге второе место.

Сборная Марокко twitter.com/CAF_Online

У главного тренера Валида Реграги сильная команда, в которую входит защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими, и можно ожидать, что она далеко пройдет по турнирной сетке.

Шансы сборной Камеруна на успех снизились после того, как нападающий «Брентфорда» Брайан Мбеумо получил травму лодыжки, из-за которой он выбыл из строя на три месяца.

Сборная Камеруна twitter.com/CAF_Online

Египет выиграл турнир рекордные семь раз, но с момента их последнего триумфа прошло более десяти лет.

Египтяне проиграли финалы в 2017 и 2022 годах и надеются, что Мохамед Салах на этот раз сможет им пройти еще на один шаг вперед. Отсутствие этого трофея для Салаха — это внушительная дыра в его блестящем резюме.

Сборная Египта twitter.com/CAF_Online

Сенегал обладает опытной командой и будет уверен, что сможет защитить свою корону.

Сила Нигерии в ее линии атаки, глубина состава которой пугает. Осимхен — их звездный игрок, но его будут поддерживать нападающий «Милана» Самуэль Чуквуэзе, Адемола Лукман из «Аталанты» и многие другие.

Сборная Нигерии twitter.com/CAF_Online

Если главный тренер Жозе Песейро сможет найти правильный баланс между защитой и нападением, то Нигерия должна далеко пойти, но их форма в последние 12 месяцев не впечатляет.

Кто главные звезды турнира?

Очевидные имена, на которые стоит обратить внимание, — это Осимхен, Салах, Мане, Хакими и будущая суперзвезда Ганы Мохаммед Кудус.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана имеет решающее значение для Камеруна, а бывший нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез возглавляет атаку Алжира.

Виктор Осимхен — лучший африканский игрок 2023 года twitter.com/CAF_Online

Серу Гираси взял штурмом Бундеслигу в этом сезоне, забив 17 голов в 14 матчах за «Штутгарт», и надеется вдохновить Гвинею, хотя они переживают по поводу его формы после того, как он повредил колено в товарищеском матче.

Прогнозы на Кубок Африки

Есть много талантливых молодых игроков, которые также надеются оставить свой след, в том числе Эрнест Нуама (Гана, 20 лет), Ламин Камара (Сенегал, 20 лет) и Янкуба Минтех (Гамбия, 19 лет).

Отсутствуют ли какие-нибудь известные игроки?

Полузащитник сборной Ганы Томас Парти потенциально является самым выдающимся игроком, которого не хватает на турнире.

30-летний футболист не появлялся на поле с октября из-за травмы подколенного сухожилия и продолжает реабилитацию в «Арсенале».

Сборная Ганы twitter.com/CAF_Online

Вингер «Вест Хэм Юнайтед» Саид Бенрахма не попал в состав сборной Алжира, несмотря на хорошую форму, а Виктор Бонифасе и Уилфред Ндиди не смогут выступать за сборную Нигерии из-за травм.

Вингер «Галатасарая» Вильфрид Заа не был вызван в сборную Кот-д'Ивуара Жаном-Луи Гассетом, но Себастьен Алле и Симон Адингра были включены в состав, несмотря на проблемы с лодыжкой и подколенным сухожилием соответственно.

Сборная Кот-д'Ивуара twitter.com/CAF_Online

Неясно, сыграет ли Андре Онана за Камерун в первом матче против Гвинеи в следующий понедельник. 27-летний футболист заключил соглашение с федерацией футбола страны, согласно которому ему разрешено сыграть за «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд» 24 часами ранее.

Онана должна немедленно вылететь в Кот-д'Ивуар, как только игра закончится, и ему предстоит гонка со временем.

Какие матчи группового этапа не следует пропускать?

Перед Гамбией, командой, занимающей самое низкое место в мировом рейтинге ФИФА (126-е место) на турнире, стоит непростая задача — встреча с Сенегалом в стартовом матче 15 января.

В прошлом розыгрыше они дошли до четвертьфинала, так что не сбрасывайте их со счетом, они могут удивить.

Сборна Сенегала twitter.com/CAF_Online

Возьмите выходной 18 января, ведь вас ждут две увлекательные игры группового этапа. Кот-д’Ивуар сразится с Нигерией на глазах у забитого до предела стадиона в Абиджане, а несколько часов спустя, в другой части города, сборная Египта встретится с Ганой.

Сборная ДР Конго twitter.com/CAF_Online

На следующий день Сенегал встретится с Камеруном в громком матче группы C. Матч Марокко против ДР Конго 21 января окажет существенное влияние на то, кто займет первое место в группе F.

За какими темными лошадками следует следить?

Танзания, занимающая второе низшее место в рейтинге ФИФА (121-е место), имеет состав, включающий игроков из низших дивизионов английского футбола, и в первом матче они встретятся со звездами Марокко.

Команда Кабо-Верде twitter.com/CAF_Online

Команда Кабо-Верде, состоит из 26 человек, играющих в 17 разных странах и включает в себя бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Бебе (сейчас он играет за «Райо Вальекано» в Ла Лиге).

Где можно смотреть матчи турнира?

По данным сайта CAF, турнир будет показан более чем в 150 разных странах. В Великобритании каждый матч будет транслироваться в прямом эфире на канале Sky Sports, а для зрителей в США каналом будет beIN Sports.

Однако на каком-то этапе разногласия между CAF и beIN Sports, которая транслирует соревнования на Ближнем Востоке и в Северной Африке, угрожали повлиять на освещение турнира, но спор был разрешен в ноябре.

Стадион Феликса Уфуэ-Буаньи twitter.com/CAF_Online

SuperSport, одна из крупнейших вещательных компаний в странах Африки к югу от Сахары, которая показывала предыдущие розыгрыши Кубка Африки, упустила права трансляцию, которые достались телеканалу New World TV, базирующемуся в Того.

Президент CAF Патрис Моцепе назвал сделку с New World «крупнейшей инвестицией панафриканской телекомпании в истории CAF». Однако это означает, что миллионы болельщиков из Южной Африки, являющихся клиентами SuperSport, в настоящее время не имеют информации о том, как они могут смотреть турнир.

«Стад де ла Пэ» twitter.com/CAF_Online

В России все матчи Кубка Африки-2023 эксклюзивно покажет Okko. Подписчики сервиса смогут смотреть игры как в прямом эфире, так и в записи, с возможностью выбирать аудиодорожку.

В Okko можно будет смотреть хайлайты, подборки лучших действий, аналитические и развлекательные программы, посвященные турниру,

Будет ли на турнире VAR?

На протяжении всего турнира будет использоваться система VAR. В прошлом месяце CAF опубликовал полный список 68 официальных лиц матча, все они из Африки.