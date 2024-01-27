Кубок Азии. Битва тяжеловесов в 1/8 финала, дебют Таджикистана и последний шанс Ирана

Не успели мы оглянуться, как Кубок Азии 2023 года перешёл от матчей группового этапа к плей-офф.

Две недели захватывающего футбола на групповом этапе привели к тому, что в 1/8 финала пробились как множество обычных претендентов, так и несколько неожиданных игроков.

Больше второго шанса у команд не будет, и если они хотят стать чемпионами Азии, им нужно выиграть четыре матча подряд с настоящего момента и до 10 февраля. ESPN изучает пары 1/8 финала.

Австралия — Индонезия (28 января)

Настоящее столкновение Давида и Голиафа: Австралия занимает 25-е место в мировом рейтинге, а Индонезия с 146-м местом стала командой с самым низким рейтингом на турнире после вылета Гонконга.

Для Индонезии, впервые выступавшей на Кубке Азии с тех пор, как она была одной из стран, принимавших турнир в 2007 году, выход в плей-офф был ничем иным, как сказкой — но они ведь наверняка смогут совершить немыслимое чудо?

Австралия — Сирия globallookpress.com

Индонезийцы достойно показали себя в проигранных матча с Ираком и Японией, а их единственная победа на данный момент приходится на регионального соперника Вьетнам, а это означает, что они не огорчали серьезных соперников.

Нынешний состав сборной Австралии далеко не самый сильный, по сравнению с недавними Кубками Азии, но они по-прежнему являются грозной командой, которая, как ожидается, сможет преодолеть этот раунд, даже если нет уверенности в том, могут ли они пойти до конца и выиграть вторую корону.

Таджикистан — Объединенные Арабские Эмираты (28 января)

Будучи единственным дебютантом турнира в этом розыгрыше Кубка Азии, Таджикистан превзошел все ожидания, выйдя в 1/8 финала.

В своем самом тяжелом матче на данный момент они проиграли Катару со счетом 0:1, а также сыграли вничью с Китаем (0:0), что свидетельствует о том, что у них есть все необходимое, чтобы конкурировать с некоторыми из традиционных континентальных тяжеловесов.

Таджикистан — Китай globallookpress.com

Будучи полуфиналистами в последний раз и заняв третье место в 2015 году, Объединенные Арабские Эмираты, безусловно, входят в эту группу.

Тем не менее, эмиратцы, похоже, находятся в переходном периоде, будучи одной из самых молодых сборных на турнире со средним возрастом игроков 25 лет, и, возможно, могут быть более уязвимы, чем предыдущие версии команды.

Ирак — Иордания (29 января)

Выиграв свой первый и единственный Кубок Азии в 2007 году, Ирак постепенно стал претендентом на победу, хотя и остается темной лошадкой за спиной ожидаемых претендентов на трофей.

Они очень хорошо выступили, финишировав на вершине группы D и опередив Японию, но их последняя победа над аутсайдером Вьетнамом со счетом 3:2 выявила пару уязвимостей.

Иордания будет тяжелым испытанием, пусть даже она каким-то образом умудрилась упустить лидерство в группе и пробилась в плей-офф только в качестве одной из четырех лучших команд, занявших третье место.

Иракцы будут уверены в своей атакующей мощи, особенно с лучшим бомбардиром Айменом Хусейном, который уже забил пять голов, хотя у Иордании есть собственное секретное оружие в лице Мусы Аль-Таамари.

Катар — Палестина (29 января)

Ожидания от Катара, как принимающей страны и действующего чемпиона, по понятным причинам заоблачные, особенно если учесть, что они надеются исправить ситуацию после разочаровывающего выступления на домашнем чемпионате мира по футболу.

До сих пор для катарцев все шло неплохо, они были одной из лишь двух команд, выигравших все свои матчи группового этапа, и они также являются одной из двух команд, которые еще не пропустили на турнире.

Катар — Китай globallookpress.com

Однако они оказались в значительной степени разочарованы победами со счетом 1:0 над Таджикистаном и Китаем, и могут снова столкнуться с аналогичным непростым соперником в лице Палестины.

Впервые выйдя в плей-офф, Палестина продемонстрировала по-настоящему вдохновляющую историю на турнире, и у нее не будет недостатка в мотивации продолжать борьбу, чтобы как-то приободрить жителей своей страны.

Узбекистан — Таиланд (30 января)

Теперь, когда Узбекистан выходит в плей-офф Кубка Азии в седьмой раз подряд, хоть и дошел до полуфинала лишь один раз в 2011 году, его долгожданный прорыв в высший эшелон команд азиатского футбола можно считать состоявшимся.

Еще неизвестно, будет ли это их год, но они надеются выйти хотя бы в четвертьфинал, даже если их матч с Таиландом не так прост, как кажется, особенно если учесть, что «Боевые слоны» — единственная команда, кроме Катара, чьи ворота остались «сухими».

Узбекистан — Австралия globallookpress.com

Тайцы пока выиграли только одну игру, но их довольно сложно победить, учитывая что они сыграли вничью 0:0 против Омана и Саудовской Аравии, соперников, которым они должны были бы проиграть.

Пара звездочек из Европы может сделать разницу — Аббосбек Файзуллаев из Узбекистана и Суфанат Муэнта из Таиланда, которых многие считают одними из самых ярких молодых талантов континента.

Саудовская Аравия — Южная Корея (30 января)

Несомненно, это самая крупная пара в 1/8 финала. И Саудовская Аравия, и Южная Корея нацелились на давно назревшее завоевание титула, но, по крайней мере, для одной из команд трофейная засуха продлится еще некоторое время.

После пары неубедительных выступлений Южной Корее пришлось довольствоваться вторым местом в группе E, и, хотя это означало, что они смогли избежать встречи с Японией, встреча с Саудовской Аравией вряд ли будет проще.

Южная Корея — Малайзия globallookpress.com

Южнокорейцы представляют собой реальную атакующую угрозу, но именно в обороне они выглядели подозрительно слабо: шесть пропущенных ими мячей стали третьим худшим результатом на турнире.

Саудовская Аравия действовала не совсем на полную мощность, забив всего четыре гола при двух победах и ничьей, но обе команды всегда имеют потенциал усилиться в критический момент, что должно привести к увлекательной встрече во вторник.

Бахрейн — Япония (31 января)

Будучи рекордсменом с четырьмя выигранными Кубками Азии, Япония пережила пару сбоев и была вынуждена довольствоваться вторым местом в группе D.

Тем не менее, они, похоже, немного стабилизировали команду в своей последней встрече — триумфальной победой над Индонезией со счетом 3:1 — и несколько игроков, включенных в стартовый состав на этот матч, может оказаться ответом на их предыдущие проблемы.

Забив два гола в этой встрече, Аясэ Уэда теперь должен рассчитывать на то, что он станет основным игроком сборной Японии в качестве острия атаки, в то время Рэо Хататэ и Рицу Доан, также выглядят так, как будто они могут сыграть решающую роль во вскрытии обороны Бахрейна.

Бахрейнцы продемонстрировали сильный дух, поднявшись с третьего места на первую строчку в группе E, и должны подвергнуть «Синих Самураев» суровому испытанию, несмотря на свою менее грозную репутацию.

Иран — Сирия (31 января)

Несмотря на уровень игроков, которые появились за последнее десятилетие, Ирану до сих пор нечего продемонстрировать в плане результатов, и похоже, что этот Кубок Азии может стать последним шансом для их золотого поколения положить конец 48-летнему ожиданию континентальной славы.

Разгром Палестины со счетом 4:1 в первом матче дал представление о том, насколько неудержимыми они могут быть, хотя последовавшая за этим минимальная победа над Гонконгом со счетом 1:0 показала, что они время от времени также склонны к бледным выступлениям.

Иран — Гонконг globallookpress.com

Сирия имеет превосходные результаты, соперничая с лучшими командами Азии, и даже была близка к квалификации на чемпионат мира 2018 года после того, как потрепала нервы Австралии, однако этой конкретной команде не хватает звездной мощи.

У Ирана нет недостатка в таких игроках, как Мехди Тареми, Саман Годдос и Алиреза Джаханбахш, и он должен стать явным фаворитом в матче, который завершит раунд 1/8 финала.