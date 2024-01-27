Кубок Африки. «Суперорлы» и «Фараоны» потерпят крах, «Львы Теранги» выйдут в четвертьфинал?

Кубок африканских наций до сих пор был завораживающим и непредсказуемым турниром, с шокирующими результатами, множеством споров и вылетом тяжеловесов — и это только групповой этап.

В первом раунде этого года было забито 89 голов — на 68 больше, чем в прошлый раз — и ожидаю, что столь же яркая игра продолжится и после начала плей-офф. дает подробные прогнозы на матчи 1/8 финала.

Ангола — Намибия 3:0

Намибия выиграла свою первую игру в Кубке африканских наций, ошеломив незадачливую команду Туниса в первом матче, но разгром от команды ЮАР со счетом 0:4, пожалуй, был более справедливым отражением их уровня.

Тем не менее, их спасла ничья 0:0 с Мали, которой — учитывая, что Тунис не смог обыграть ЮАР — было достаточно, чтобы вывести их их группы. Однако на этом их беспрецедентный забег закончился.

Ангола внесла еще один вклад в хорошую игру португалоязычных стран в первом раунде, превзойдя ожидания, сдержав Алжир — несмотря на отставание — и выбив с турнира Буркина-Фасо в их последней групповой игре.

Победа со счетом 3:2 над Мавританией выявила некоторую хрупкость обороны, хотя центрбек Киалонда Гаспар до сих пор был абсолютно доминирующим игроком турнира в воздушной борьбе. Можно было ожидать первую в истории Ос Паланкас Неграс победу в плей-офф Кубка Африки.

Нигерия против Камеруна

Это одно из двух выдающихся противостояний в раунде 1/8 финала. Эти две команды в общей сложности выиграли восемь Кубков Африки, но обе они являются лишь тенью великих поколений прошлого.

Нигерия превзошла все ожидания на групповом этапе — преодолев разочаровывающую ничью с Экваториальной Гвинеей и обыграв Кот-д'Ивуар — в то время как Камерун затянул до последнего в матче с Гамбией, оформив выход в плей-офф после того, как забил два гола за последние три минуты.

Нельзя сказать, что тренеры этих команд хорошо поработали, ни Жозе Песейро, ни Ригоберт Сонг, по-видимому, не способны извлечь максимальную пользу из талантливых игроков, находящихся в их распоряжении, и не ждите от них слишком больших тактических инноваций.

Есть надежда, что великолепные атакующие возможности Нигерии, включая Виктора Осимхена, сработают, но для победы над Гвинеей-Бисау им требовался автогол, и в дальнейшем они были весьма разрозненными на поле.

Тем временем Камерун отчислил Андре Онана после разгромного поражения от Сенегала со счетом 1:3, при этом такие игроки, как Карл Токо Экамби и, в частности, Жорж-Кевин Нкуду, ярко показали себя, когда выбили Гамбию.

Того «неукротимого» духа, благодаря которому Камерун обыграл Алжир в квалификации чемпионата мира и Бразилию в Катаре, может быть достаточно, чтобы дать этой команде «Львов» преимущество, особенно если вернется в строй Винсент Абубакар — обладатель «Золотой бутсы» на последнем Кубке Африки.

Победитель: Камерун

Гвинея против Экваториальной Гвинеи

Участие Экваториальной Гвинеи в турнире было объявлено неожиданностью, хотя те, кто наблюдал за игрой «Грома Нации», возможно, не так удивлены, учитывая их огромный прогресс за последние годы.

Они выстояли против Алжира на последнем Кубке африканских наций, не проигрывали в 2023 году и продемонстрировали свою прекрасную недавнюю форму на турнире 2024 года.

Серу Гирасси globallookpress.com

Эмилио Нсуэ, который снова играет в атаке и по-прежнему силен в свои 34 года, в настоящее время является лучшим бомбардиром турнира, в то время как соперники из команды Гвинеи безуспешно пытаются показывать хоть какую-то угрозу в атаке.

Звездный нападающий Серу Гирасси вернулся в матче с Сенегалом, но не смог проявить себя, так что команде Гвинеи все еще не хватает остроты, хотя стоит отметить, что Мохамед Байо дважды попал в каркас ворот в матче с Гамбией.

Победитель: Экваториальная Гвинея

Кабо-Верде против Мавритании

Мавритания не смогла выиграть в своих предыдущих восьми играх Кубка Африки, прежде чем, наконец, прервала неудачную серию и победила вялую команду Алжира в своем последнем матче — и этого им хватило.

Амир Абду — талантливый тактик, и он определенно стоит за улучшением игры мавританцев, но сборная Кабо-Верде до сих пор был сюрпризом турнира — победив Гану и сдерживая Египет — и может оказаться слишком сильна.

Островитяне могут похвастаться впечатляющими техническими качествами, явно любят проявлять себя на поле и умеют забивать. С семью голами на групповом этапе они являются третьими по результативности бомбардирами турнира.

Победитель: Кабо-Верде

Марокко против ЮАР

Для сборной Марокко выход в плей-офф не был безболезненным, учитывая, что команда была окутана скандалом после ничьей с Демократической Республикой Конго на фоне обвинений в расистских оскорблениях и нападениях.

Дисквалификация главного тренера Валида Реграги была снята — по крайней мере, на данный момент — что должно позволить ему сосредоточиться на победе в Кубке африканских наций.

У «Атласских львов», безусловно, есть качественные игроки, и Хаким Зиеш, в частности, дал ответ на опасения, что его неудачная игра в «Галатасарае» может перейти на международную арену.

Команда Южой Африки, построенная на основе из доминирующей внутри страны команды «Мамелоди Сандаунс», привлекла внимание, особенно в их матче с соперником по КОСАФА Намибией, выигранном со счетом 4:0.

Календарь и таблица Кубка Африки

Однако существует существенный разрыв в техническом качестве, тактическая изощренность и опыт турнира, которые должны помочь Атласским Львам выйти в четвертьфинал.

Победитель: Марокко

Мали против Буркина-Фасо

Было множество многообещающих построений атаки и успешных игровых отрезков от этих двух команд на групповом этапе, но, в конечном итоге, отсутствие подлинной креативности и убедительной, постоянной голевой угрозы, вероятно, ограничивает потенциал обоих коллективов в этом турнире.

Буркина-Фасо — специалисты Кубка Африки по плей-офф, и полуфиналисты турнира 2022 года знают, как вести осторожные континентальные бои, даже если они по-прежнему слишком полагаются на редкие моменты вдохновения от Бертрана Траоре.

Мали — ЮАР globallookpress.com

Мали, возможно, имеет преимущество, особенно потому, что они остаются в Корого — чуть более чем в 100 км от малийской границы — и смогут рассчитывать на значительную «домашнюю» поддержку, надеясь попасть в четвертьфинал.

Победитель: Мали

Сенегал против Кот-д'Ивуара

Еще одна выдающаяся пара 1/8 финала. Сенегал пока что на голову превосходит остальных участников этого турнира, а их стабильность и преемственность под руководством Алиу Сиссе гарантируют, что они останутся хорошо отлаженной машиной по мере приближения к плей-офф.

Даже некоторые опасения по поводу «Львов Теранги» в преддверии турнира — например, старение их полузащиты — развеялись с появлением, среди прочих, вундеркинда Ламина Камара.

Сенегал — Гвинея globallookpress.com

Кот-д'Ивуар, напротив, находится в разгаре катастрофической кампании и до сих пор не может оправиться от последствий поражения от Экваториальной Гвинеи со счетом 0:4, которое привело к гражданским беспорядкам и увольнению главного тренера Жана-Луи Гассе прямо в середине турнира.

Трудно сказать, что более удивительно; что «Слоны» потерпели рекордное поражение в домашнем турнире, или что они все еще продолжают борьбу, несмотря на то, что набрали всего три очка — при разнице мячей минус три — после трех первых матчей.

Их награда за то, что они стали одними из лучших в рейтинге? Встреча с действующими чемпионами.

Странные попытки уговорить тренера женской сборной Франции Эрве Ренара вернуться к рулю в середине турнира отдают отчаянием, а моральный дух явно упадет до минимума, и временному тренеру Эмерсу Фаэ придется блеснуть, если хозяева хотят избежать еще одного горького унижения на родной земле.

Победитель: Сенегал

Египет против ДР Конго

Эти две команды встречаются, не выиграв еще ни одной встречи на этом турнире. Однако, хотя конголезцы могут быть в целом довольны своим выходом в 1/8 финала, у Египта гораздо больше проблем, чем мы привыкли ожидать от команды, которая стабильно доходит до последних стадий этих турниров.

Даже до потери своего символа Мохамеда Салаха из-за травмы, которая, возможно, еще позволит ему вернуться в строй на турнире, Египет выглядел неважно, и ему оставалось благодарить суперзвезду «Ливерпуля» только за пенальти на 97-й минуте, позволивший избежать позорного дебютного поражения от скромного Мозамбика.

Египет — Гана globallookpress.com

Любопытно, что «Фараоны» выглядели более угрожающе — или, по крайней мере, свободнее — без Салаха, с Мохамедом Мостафой, который теперь действует как четкий координационный центр в атаке, и такими игроками, как Омар Мармуш и Трезеге, снующими вокруг него.

Тем не менее, в этой египетской команде есть реальная уязвимость — ни одна из оставшихся команд не пропускала больше на групповом этапе — и это может быть выявлено ярким атакующим составом ДРК.

Прогнозы на Кубок Африки

Действительно, соперники изо всех сил пытались сдержать интенсивность и умное движение Йоана Висса на групповом этапе, и «Леопарды» могут одержать шокирующую победу.

Победитель: Демократическая Республика Конго