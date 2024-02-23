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    За Де Брейне летом будут бороться четыре саудовских клуба

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне является главной трансферной целью для четырех топ-клубов Саудовской Про-лиги на лето, сообщает The Times.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    Каждый из них готовит щедрое предложение бельгийскому хавбеку. Также эти клубы планируют подписать помимо Де Брейне полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро и вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    По предположениям источника, в число четырех этих клубов входят «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», которые имеют прямое финансирование из Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом сезоне бельгиец сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 2 гола, отдал 8 результативных передач. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года.

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