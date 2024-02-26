Де Брёйне не намерен покидать «Манчестер Сити» ради переезда в Саудовскую Аравию

Кевин Де Брёйне Фото: globallookpress.com
По информации авторитетного издания The Athletic, Де Брёйне и его семья не заинтересованы в переезде в Саудовскую Аравию.
Более того, источник утверждает, что бельгийский футболист хочет продлить контракт с «Манчестер Сити» и завершить здесь карьеру.
Действующее соглашение Де Брёйне с «Ман Сити» рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Де Брёйне провел 10 матчей, в которых забил два гола и сделал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что летом ведущие саудовские клубы попытаются подписать Де Брёйне, нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.