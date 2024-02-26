Де Брёйне не намерен покидать «Манчестер Сити» ради переезда в Саудовскую Аравию

СМИ узнали реакцию полузащитника «Манчестер Сити»на многочисленные слухи о том, что он стал одной из главных трансферных целей саудовских клубов.

По информации авторитетного издания The Athletic, Де Брёйне и его семья не заинтересованы в переезде в Саудовскую Аравию.

Более того, источник утверждает, что бельгийский футболист хочет продлить контракт с «Манчестер Сити» и завершить здесь карьеру.

Действующее соглашение Де Брёйне с «Ман Сити» рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Де Брёйне провел 10 матчей, в которых забил два гола и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что летом ведущие саудовские клубы попытаются подписать Де Брёйне, нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.