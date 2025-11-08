Автор ESPN Райан О'Хэнлон рассуждает о долгожданном прогрессе в игре «Ливерпуля».

«Ливерпуль» входил в этот сезон в статусе одного из фаворитов Премьер-лиги, однако трудно вспомнить претендента на титул, вокруг которого было бы столько вопросов.

Команду поразила трагедия — смерть Диогу Жоты, утрата, которую невозможно измерить цифрами. Это событие уже повлияло и продолжает влиять на коллектив так, как мы, возможно, даже не в силах понять. Это было лишь начало.

Клуб потерял Трента Александера-Арнольда, который решил продолжить карьеру в «Реале». Прессинг и изящные вращения Луиса Диаса теперь принадлежат «Баварии». Гарантированный хаос и моменты Дарвина Нуньеса — в Саудовской Аравии. А вместе с ними ушли и надежные резервисты: Харви Эллиотт в «Астон Виллу», Костас Цимикас в «Рому», Джаррел Куанса в «Байер», а Куивин Келлехер — в «Брентфорд».

Разумеется, на «Энфилд» приехали новые звезды. «Ливерпуль» дважды побил трансферный рекорд Премьер-лиги: сначала, заполучив Флориана Вирца из «Байера», а затем — Александера Исакa из «Ньюкасла». У «Айнтрахта» был выкуплен «второй Исак» — Юго Экитике. Кроме того, к команде присоединилась пара молодых крайних защитников: одноклубник Вирца по «Байеру» Джереми Фримпонг и Милош Керкез из «Борнмута». Из «Пармы» пришел юный центральный защитник Джованни Леони. А место Келлехера занял Георгий Мамардашвили.

Для команды, которая в прошлом сезоне вальсировала к титулу Премьер-лиги и довела будущего победителя Лиги чемпионов до серии пенальти, это весьма серьезные перемены. Мы знали, что прошлый состав был способен выигрывать и внутри страны, и в Европе. Учитывая репутацию новых игроков и умение «Ливерпуля» работать на трансферном рынке, можно было предположить, что и обновленный состав способен на то же самое, но сомнения все-таки присутствовали.

«Ливерпуль» после гола в ворота «Реала» globallookpress.com

После пяти туров, казалось, ответ найден. «Ливерпуль» выиграл все пять матчей и быстро создал себе отрыв в пять очков от второго места, повторив исторический рекорд по этому показателю. Но спустя всего четыре тура ситуация перевернулась с ног на голову: команда проиграла четыре матча подряд (впервые за четыре года) и внезапно оказалась уже в семи очках позади «Арсенала».

Казалось, что этот сезон «красным» уже не спасти. Но затем последовали два лучших матча года — победы над «Астон Виллой» (2:0) и над почти основным составом мадридского «Реала» (1:0). И хотя новые приобретения, похоже, создают фундамент для будущей версии «Ливерпуля», не исключено, что команда уже вышла из кризиса — просто вернувшись к тому, что прекрасно работало в прошлом сезоне.

Насколько всё плохо у «Ливерпуля»?

Если взглянуть на таблицу Премьер-лиги через призму скорректированной разницы мячей (моего любимого показателя силы команд, который складывается из 70% ожидаемых голов (xG) и 30% реально забитых мячей) получается следующая картина: впереди в одиночестве идет «Арсенал», за ним отдельно расположился «Манчестер Сити», а затем — «Ливерпуль», сгруппировавшийся рядом с «Кристал Пэлас», «Челси» и «Брайтоном».

Если разделить показатели на атакующие и оборонительные, то по сравнению с прошлым сезоном «Ливерпуль» выглядит так:

скорректированные забитые голы: 2,22 в сезоне 2024/25 против 1,75 в 2025/26;

скорректированные пропущенные голы: 1,04 в 2024/25 против 1,29 в 2025/26.

«Ливерпуль» globallookpress.com

Если исключить последние четыре матча прошлого сезона (те самые, после досрочного чемпионства, когда игроки и тренеры больше отдыхали за границей, чем тренировались), то показатель пропущенных мячей падает до 0,88.

Да, календарь в этом году был непростым. По данным рейтинга силы команд от Pitch Rank, основанного на коэффициентах букмекеров, «Ливерпуль» сыграл с восемью из двенадцати лучших клубов АПЛ, а две встречи против команд вне топ-12 состоялись на выезде.

Но даже это не объясняет всю разницу между прошлым и нынешним сезоном. Падение налицо — и в атаке, и в обороне.

Что пошло не так?

Поскольку главным тренером «Ливерпуля» остается Арне Слот, логично искать причины, прежде всего, в изменении состава.

Вот доля минут в АПЛ, которую в прошлом сезоне отыграли ушедшие футболисты:

Диас — 70,1%;

Александер-Арнольд — 69,2%;

Жота — 35,0%;

Нуньес — 33,1%

Келлехер — 26,3%;

Цимикас — 24,5%;

Куанса — 14,5%;

Эллиотт — 10,8%.

А вот как распределились минуты у новичков в этом сезоне:

Керкез — 73,3%;

Вирц — 67,4%;

Экитике — 64,1%;

Мамардашвили — 40,0%;

Исак — 27,9%;

Фримпонг — 9,6%;

Леони — 0,0%.

Но дело не только в трансферах. Изменения коснулись и тех, кто остался с прошлого сезона.

Коди Гакпо провёл 88% минут в чемпионате, тогда как в прошлом сезоне чуть больше половины.

Доминик Собослаи — вообще все сто процентов, тогда как раньше — около 75%.

Конор Брэдли — почти 50% вместо прежних двадцати процентов.

Доминик Собослаи globallookpress.com

Зато у Энди Робертсон резкое снижение игрового времени: чуть больше четверти минут против почти 75% в прошлом сезоне.

Другие потери — не столь драматичны, но ощутимы. Полузащитники Гравенберх (с более чем 90% до примерно 75%), Кертис Джонс (с половины до трети) и Алексис Макаллистер (с 75% до чуть больше 60%) тоже стали появляться реже.

В целом нынешняя, заметно менее эффективная версия «Ливерпуля» выглядит так: левый защитник — не Робертсон; правый — не Александер-Арнольд; средняя линия часто обходится без Макаллистера, Джонса или Гравенберха; на левом фланге почти постоянно играет Гакпо; в центре атаки — новый нападающий.

Энди Робертсон globallookpress.com

Центрфорварды у «Ливерпуля» вообще меняются постоянно. Но внезапный прогресс в двух последних матчах связан именно с отказом от некоторых перемен. Робертсон начал обе встречи с первых минут, на правом фланге играл Брэдли, прошлогодний дублер.

Полузащита в составе Собослаи — Макаллистер — Гравенберх провела все минуты, кроме короткого отрезка, когда Джонс заменил Макаллистера в игре с «Реалом». Гакпо сыграл примерно половину минут, то есть почти столько же, сколько в прошлом сезоне.

Когда перемен слишком много

Если взглянуть на ключевые кадровые решения «Ливерпуля» за последние десять месяцев, то в целом они выглядят не очень логично. Клуб продлил контракты с двумя звездами старше 30 лет — Вирджилом ван Дейком и Мохаммедом Салахом.

При этом «Ливерпуль» не смог удержать 27-летнего Александера-Арнольда. А летом команда купила игроков в возрасте 26, 24, 23, 22, 21 и 18 лет.

Мохаммед Салах и Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Иными словами, у клуба осталось примерно два года, чтобы выжать максимум из, возможно, двух лучших игроков в истории Премьер-лиги на своих позициях. Да, «Ливерпуль» только что потратил на трансферы за одно окно больше, чем любой клуб за всю историю футбола. Но большая часть этих денег ушла на футболистов, которые еще не вышли на свой пик. Из всех новичков только Исак (26 лет) по возрасту вписывается в временную линию Салаха и ван Дейка.

Похоже, в клубе попытались построить следующее великое поколение «Ливерпуля», одновременно рассчитывая, что эти игроки смогут помочь текущему поколению. Но даже самый прочный фундамент не выдержит, если менять слишком многое сразу.

Футбол — это игра взаимозависимостей. Всё состоит из мелких связей по всему полю, из которых и рождается то, что мы называем стилем или тактикой команды.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Премьер-лигу, играя более сдержанно, чем при Юргене Клоппе. Команда меньше контролировала мяч, реже прессинговала, но при этом стала надежнее в обороне, даже несмотря на то, что соперники чаще доходили до их последней трети поля.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Такой стиль был возможен потому, что у «Ливерпуля» был уникальный распасовщик в лице Александера-Арнольда и лучший игрок мира на протяжении большей части сезона — Салах. Эти двое могли создавать столько же моментов, даже если команда владела мячом меньше.

Но сдержанная, сбалансированная игра держалась и на другой ключевой части поля — в центре. Именно там Слот произвел свое главное изменение, сделав Гравенберха ключевым опорным полузащитником.

Ни один из трёх хавбеков не был «суперзвездой», но каждый был достаточно хорош во всем понемногу: в передачах, движении, прессинге, отборе и ведении мяча. Это давало «Ливерпулю» гибкость — команда могла и обороняться низко, и прессинговать высоко, и быстро переходить в атаку, и спокойно разыгрывать мяч.

Потом всё изменилось.

Александер-Арнольд ушел, а вместе с ним — передачи из глубины. Салах стал на год старше.

Вирц вошел в центр поля, но сделал игру более одномерной. Керкез занял место Робертсона — он быстр, но в качестве распасовщика ему далеко до шотландца.

Гакпо, который раньше был «второстепенным участником», теперь стал ключевым игроком на левом фланге с огромным объемом касаний.

Коди Гакпо globallookpress.com

А на позиции центрфорварда — кто бы там ни играл — нет больше того прессинга, который давали Жота, Диас или Нуньес.

Когда меняется один элемент (допустим, вы теряете Александера-Арнольда), можно компенсировать это другими зонами. Но «Ливерпуль» одновременно потерял Александера-Арнольда, заменил Робертсона, перестал использовать прошлогоднюю полузащиту, сделал запасного вингера основным и полностью перекроил центр нападения.

Понять, как все эти перемены влияют друг на друга, невозможно. Но результат очевиден: команда перестала контролировать мяч как прежде и защищаться как прежде. При всем атакующем потенциале, «Ливерпуль» стал реже доходить до последней трети поля, реже бить и реже касаться мяча в штрафной.

А когда команда теряет мяч, соперникам достаточно просто запустить его вперед. В этом сезоне «Ливерпуль» сталкивается в среднем с 62 длинными передачами за 90 минут — это на 15 больше, чем год назад, и больше, чем у любой команды за последние четыре сезона Премьер-лиги.

Арне Слот и игроки «Ливерпуля» во время тренировки liverpoolfc.com

Зато состав, который Слот выставил против «Реала», выглядит как идеальный баланс между новыми элементами и преемственностью. Это была игра против одной из пяти сильнейших команд мира — и по качеству футбола «Ливерпуль» выглядел даже лучше, чем счет на табло.

Полузащита в составе Макаллистер — Собослаи — Гравенберх — единственная зона, где все игроки находятся в расцвете или на пороге лучших лет.

Это было сильное звено в прошлом сезоне и оно остается таковым и сейчас, особенно учитывая, что Собослаи, похоже, превращается в одного из лучших игроков Премьер-лиги.

Эта тройка делает «Ливерпуль» достаточно устойчивым без мяча, чтобы не зависеть от тотального контроля, но при этом достаточно техничным, чтобы этот контроль при необходимости навязать.

Арне Слот globallookpress.com

Возможно, благодаря уверенности, которую придает полузащита, Брэдли провел два лучших матча в сезоне, активно подключаясь вперед, освобождая пространство для Салаха или самостоятельно протаскивая мяч вперед.

На левом фланге, возможно, Робертсон уже не сможет играть каждый матч, но он всё равно выглядит надежнее, чем Керкез: у венгра пока много сумбура в обращении с мячом, и он не так хорошо дополняет Брэдли, как хотелось бы.

В атаке похожая ситуация.

Вирц может и не так часто бьет по воротам, как Гакпо, зато куда надежнее в обращении с мячом. Когда немец играет в полузащите, «Ливерпуль» превращается в команду с открытыми, хаотичными переходами. Но если он выходит дополнительно к полузащите, то делает игру команды более устойчивой и помогает создавать новые возможности в атаке.

Флориан Вирц globallookpress.com

Показательно, что против «Реала» Вирц не нанес ни одного удара, но создал пять голевых моментов и находился на поле почти во время всех 17 ударов «Ливерпуля».

Салах, возможно, уже не повторит прошлогодние чудеса, но в последних матчах появились признаки, что он снова набирает форму.

В первых 11 матчах в АПЛ и Лиге чемпионов он 19 раз пытался обыграть соперника, успешно — лишь четыре. А в двух последних играх — 18 попыток, 10 успешных (против «Астон Виллы» и «Реала»).

В прошлом году структура передач у «Ливерпуля» была завязана на Салахе и Александере-Арнольде.

И, возможно, то, что мы увидели во вторник, — это именно то, что нужно, чтобы снова выжать из Салаха максимум.

Это не значит, что все проблемы решены. Прошло лишь два матча. Команда по-прежнему чрезмерно зависит от Гравенберха, без которого полузащита теряет связность.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Фримпонг, если появится, — игрок совершенно иного типа, чем Брэдли, который пока что не может похвастаться стабильным здоровьем.

На дворе ноябрь, а Салах забил в два раза меньше, чем на аналогичном отрезке в прошлом сезоне.

В нынешней схеме не находится постоянного места ни для Исака, ни для Экитике, а травма ван Дейка или Конате может мгновенно разрушить весь баланс.

К тому же ни «Астон Вилла», ни «Реал» всерьез не проверили уязвимость «Ливерпуля» к длинным передачам. И вряд ли это сделает «Манчестер Сити» в ближайшее воскресенье.

Но команда, которую мы видели в последних двух встречах, намного логичнее и целостнее, чем та, что металась в первые три хаотичных месяца сезона.

Тогда это был совершенно другой «Ливерпуль» — не тот, что завоевывал титулы. А сейчас мы видим не революцию, а эволюцию: продолжение прошлогодней идеи, а не резкий разворот.

Иногда взгляд назад — это и есть путь вперед.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Сомневаюсь, что именно так представляли себе всё в клубе летом. Иначе мы бы, вероятно, с самого начала увидели похожий состав. Ведь если бы долгосрочный план изначально предусматривал эту схему, где роль атакующего полузащитника уже занята, а место в атаке всего одно, не стали бы они подписывать двух форвардов и плеймейкера.

В итоге нынешняя расстановка оставляет место лишь двум из пяти новых полевых игроков.

Но реальность такова: Салах и ван Дейк всё еще в составе, прошлогодняя полузащита Слота слишком хороша, чтобы ее ломать, а матч с «Реалом» показал, что эта группа из 11 человек способна снова претендовать на победу в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Так что, по крайней мере сейчас, «Ливерпулю» придется взглянуть назад, чтобы двигаться вперед.

Где-то внутри нынешнего состава скрыта новая версия команды, в которой большинство новичков найдут свое место, и которая сможет играть на высочайшем уровне.

Но на дворе уже ноябрь, а мы ее пока так и не увидели. Что до команды, сыгравшей против «Реала»? Про них можно сказать одно: мы уже знаем, что эти парни достаточно хороши.