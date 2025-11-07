Football365 разбирает, кто из новичков АПЛ рискует пополнить список самых переоцененных игроков сезона.

Поспешные выводы о трансферах — дело сомнительное. Все мы понимаем: даже самым талантливым футболистам нужно время, чтобы адаптироваться к новому чемпионату, клубу, тренеру и партнерам по команде.

Откровенно нелепым кажется назвать игрока сомнительного уровня всего через пару месяцев после перехода, особенно если речь идет о футболисте, чье качество раньше не вызывало вопросов.

И все же — мы выбрали пять летних новичков Премьер‑лиги, которые пока выглядят, мягко говоря, неубедительно. Только один из них успел блеснуть в Лиге чемпионов после того, как мы начали писать этот материал.

Извлекли ли мы из этого урок? Как говорил великий народный философ Гомер Симпсон: «Мардж, моя дорогая, я ничему не научился».

Хави Симонс («Тоттенхэм»)

В матче Лиги чемпионов против «Копенгагена» (4:0) Симонс выдал, пожалуй, свой лучший перформанс в форме «шпор», заслуженно получив звание лучшего игрока встречи. Правда, сама игра получилась странной и оставила больше вопросов, чем ответов.

Хави Симонс globallookpress.com

Да, наконец-то мы увидели ту самую креативную искру, которой «Тоттенхэму» так не хватало в отсутствие Деяна Кулушевски и Джеймса Мэддисона. Но сомнения остаются: был ли этот всплеск признаком того, что Симонс начинает адаптироваться, или же просто результатом игры против откровенно слабого соперника?

Тем более что Вильсон Одобер и Рандаль Коло Муани также провели свои лучшие матчи за клуб — возможно, все дело просто в том, что соперник позволял.

Даже самые ярые критики Томаса Франка признают: замена Симонса при счете 2:0 после удаления Бреннана Джонсона на исходе часа была неприятной, но вынужденной — нужно было сохранить преимущество.

И все же ирония в том, что именно после этой прагматичной перестановки «Тоттенхэм» провел, пожалуй, самые яркие пять минут атакующего футбола за весь этот безумный сезон — и снова возник вопрос: какое место во всем этом занимает Симонс?

Талант у него очевиден, и время ему, безусловно, дадут. Возможно, даже такой матч против слабого соперника поможет вернуть уверенность. Но пока он не покажет нечто подобное против по-настоящему серьезных команд, неизбежно будут звучать разговоры о «налоге Бундеслиги» и о том, готов ли он к суровой реальности Премьер‑лиги. И надо признать — часть этих вопросов вполне уместна, даже если остальные исходят от таких «экспертов», как Джейми О’Хара.

Милош Керкез («Ливерпуль»)

Да, в «Ливерпуле» сейчас хватает игроков, у которых дела идут не лучшим образом, но у большинства хотя бы есть смягчающие обстоятельства. У Флориана Вирца — адаптация к новой лиге и чудовищное давление после рекордного трансфера. У Александера Исакa — скомканное лето и нерешенные до конца трансферные вопросы, из-за которых сорвалась полноценная предсезонка (пусть и по большей части по собственной вине).

Милош Керкез globallookpress.com

А вот Милош Керкез — самая странная фигура среди возможных неудачных приобретений «Ливерпуля» этим летом, и именно потому, что он считался самым надежным вариантом. Лучший левый защитник Премьер-лиги прошлого сезона, без очевидных слабых мест ни в обороне, ни в атаке — казалось, идеальное попадание в состав топ-клуба.

Но на деле — сплошное разочарование. Снова и снова. Он вообще не появился на поле в лучшую ночь сезона, против «Реала», и теперь болельщики с тревогой наблюдают за тем, как Вирджил ван Дейк после каждого провала в обороне «Ливерпуля» бросает в его сторону взгляд, полный почти физического отвращения. Причем даже тогда, когда Керкез в этом вовсе не виноват. Особенно тогда, когда он не виноват.

Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед»)

Ну кто бы мог подумать, правда? Даже дело не столько в самом Шешко, сколько в том, способен ли вообще хоть какой-то нападающий прийти в этот хаотичный, абсурдный мир «Манчестер Юнайтед» и сразу засиять.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Да, он уже забил парочку голов — но тот факт, что это воспринимается как приятный сюрприз спустя десять туров, говорит сам за себя. Все идет к тому, что это не просто очередной неудачный трансфер «Юнайтед», а провал, который буквально все предсказывали заранее.

Причем, судя по всему, и сам клуб тоже: теперь из «МЮ» поступают утечки в духе — «Ребята, мы, вообще-то, знали, что ему будет трудно», — будто это повод для гордости.

Разумеется, можно понять, что адаптация Шешко может идти не так быстро, как у Матеуса Куньи или Брайана Мбёмо, уже обстрелянных в Премьер-лиге. Но когда ты выкладываешь за игрока свыше 70 миллионов фунтов и рассчитываешь, что он сразу станет основным нападающим, оправдание в стиле «мы и не ожидали, что все пойдет гладко» звучит, мягко говоря, неубедительно.

Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»)

Можно, конечно, посочувствовать игроку, который подписывает контракт с «Манчестер Сити», рассчитывая стать основным вратарем, а спустя пару туров видит, как в раздевалку заходит, пожалуй, главный претендент на звание лучшего голкипера мира.

Джеймс Траффорд globallookpress.com

Траффорд начал сезон, сыграв во всех трех стартовых матчах Премьер‑лиги, но с момента прихода Джанлуиджи Доннаруммы на «Этихад» его участие ограничилось парой встреч в Кубке лиги.

При этом нельзя сказать, что Траффорд стал невинной жертвой обстоятельств. В первых матчах он откровенно проваливался, и статистика говорит сама за себя: «Сити» проиграл два из трех матчей с ним в воротах, пропустив четыре гола, как минимум один из которых полностью на его совести.

Доннарумма, конечно, тоже не безупречен, но с ним команда выиграла пять из семи следующих игр, уступив лишь раз и пропустив всего четыре мяча.

Неуверенность Траффорда и неспособность придать защитной линии стабильность стоили ему места в составе. Пусть его положение и выглядит как неудачное стечение обстоятельств, ведь Доннарумма неожиданно оказался доступен на рынке, факт остается фактом: место первого номера он упустил по делу.

Джейми Гиттенс («Челси»)

Уже сейчас возникает опасение, что это еще один яркий молодой талант, которого перемелет безжалостная система «Челси» — еще один игрок, потерянный в бесконечной карусели трансферов под управлением Clearlake.

Джейми Гиттенс globallookpress.com

Игрового времени у Гиттенса хватает, особенно если учитывать, каким сумбурным получился старт сезона для лондонцев, но его результативность удручает: единственные голевые действия пришлись на матчи Кубка лиги и разгром «Аякса» в Лиге чемпионов.

В Премьер-лиге же — сплошное разочарование. Ни одно из его восьми появлений на поле не продлилось дольше часа, и ни одно не оставило ощущения, что перед нами игрок, способный перевернуть игру.

Справедливости ради, Гиттенс, скорее всего, переживет «опыт Стэмфорд Бридж» и построит нормальную карьеру. Просто, скорее всего, не в «Челси». И клуб, в духе времени, вряд ли будет особо переживать — особенно когда в январе 2027 года продаст его какому-нибудь клубу Бундеслиги с необъяснимой прибылью в 15 миллионов фунтов.