Домашняя публика давно не выходила со стадиона с таким лёгким сердцем. «Тоттенхэм» разнёс «Копенгаген» по всем линиям, пережил удаление Бреннана Джонсона и подарил момент для хайлайтов на годы вперёд — сольный забег Микки ван де Вена с собственной половины поля.

Результат матча

ТоттенхэмЛондонТоттенхэм4:0КопенгагенКопенгагенКопенгаген
1:0 Бреннан Джонсон 19' 2:0 Вильсон Одобер 51' 3:0 Микки ван де Вен 64' 4:0 Жоау Палинья 67'
Тоттенхэм:  Гульельмо Викарио,  Кристиан Ромеро (Кевин Дансо 73'),  Микки ван де Вен,  Дестини Удоджи (Джед Спенс 73'),  Педро Порро,  Родриго Бентанкур,  Папе Сарр,  Бреннан Джонсон,  Ксави Симонс (Жоау Палинья 61'),  Вильсон Одобер (Дейн Скарлетт 80'),  Рандаль Коло Муани (Ришарлисон 73')
Копенгаген:  Доминик Котарски,  Маркос Лопес,  Пантелис Хацидиакос,  Дзюнносукэ Судзуки,  Уильям Клем,  Лукас Лерагер,  Габриэл Перейра (Андреас Корнелиус 72'),  Мохамед Эльюнуссип (Мунаше Гарананга 72'),  Юссуфа Мукоко (Виктор Классон 72'),  Элиас Ашури (Роберт Силва 76'),  Джордан Ларссон (Viktor Dadason 46')
Жёлтые карточки:  Рандаль Коло Муани 39'  —  Габриэл Перейра 15',  Дзюнносукэ Судзуки 63',  Лукас Лерагер 90+1'
Красная карточка:  Бреннан Джонсон 57' (Тоттенхэм)

Многое стало ясно уже после стартового отрезка.  «Шпоры» активно прессинговали, быстро переводили мяч на фланги и раз за разом находили разрывы между линиями.  Хозяева повели благодаря классике вертикального футбола.  Потеря гостей при розыгрыше, мгновенная реакция Родиго Бентанкура, а Хави Симонс одним пасом разрезал всю оборону.  Джонсон выскочил из-за спины защитников, обежал голкипера и аккуратно закатил мяч с острого угла.

Бреннан Джонсон
Бреннан Джонсон globallookpress.com

Дальше — ещё показательнее.  «Копенгаген» буксовал под прессингом и нервничал при каждой передаче назад.  На старте второго тайма Рандаль Коло Муани не выключился из эпизода, накрыл вратаря на выходе и выдал Вильсону Одоберу под пустой угол.  Две внятные атаки «Тоттенхэма», два точных удара.

Игроки «Тоттенхэма» празднуют гол
Игроки «Тоттенхэма» празднуют гол globallookpress.com

Удаление Джонсона после стыка с Маркосом Лопесом могло развернуть сценарий в сторону гостей, но не развернуло.  «Шпоры» уже не дрожат при первых трудностях, а грамотно переключают передачу и ждут своего момента.

Бреннан Джонсон уходит с поля
Бреннан Джонсон уходит с поля globallookpress.com

Гол ван де Вена — сразу в номинацию на «Пушкаша»

Момент вечера — через три минуты после удаления.  Микки ван де Вен подхватил мяч у своей штрафной, на рывке проскочил две линии «Копенгагена», дальше включил первую ракетную скорость, соперники остались за спиной.  И защитник, не ища передачи, хлёстко пробил с левой с дуги штрафной.  Это гол-соло, который смело можно ставить в один ряд с лучшими индивидуальными проходами последних лет — только здесь автором стал не корейский вингер, а центрбек.  Тот самый центрбек, которого всего четыре дня назад камера поймала с каменным лицом после неудачи в АПЛ: ответ получился максимально спортивным.

Гол ван де Вена
Гол ван де Вена globallookpress.com

После этого «Тоттенхэм» вообще не сомневался в победе и, кажется, получал искреннее удовольствие от собственной игры.  Томас Франк оперативно укрепил середину, выпустив Жоау Пальинью — и тот очень вовремя оказался в штрафной.  После стремительного розыгрыша с участием Кристиана Ромеро португалец оформил четвёртый гол.  Уже в добавленное время могло стать ещё веселее, но Ришарлисон с пенальти угодил в перекладину.  Не всем в этот день везло.

Жоау Пальинья
Жоау Пальинья globallookpress.com

Почему всё сработало у хозяев — и не сработало у гостей

Возвращение Дестини Удоджи плюс Одобер на левом фланге «шпор» — это ширина, темп и постоянная смена вектора (то защитник идёт в обводку, то вингер режет внутрь, меняя роли).  Именно этот фланг несколько раз разрывал структуру «Копенгагена» и сдвигал прессинг в удобные для «Тоттенхэма» зоны.  Хави Симонс получил свободу между линиями и использовал её по максимуму — резал передачи под рывок, смещался в полуфланги, ускорял каждый отбор партнёров.  Это лучший его матч в майке «шпор» на данный момент, пусть и досрочно завершённый после удаления Джонсона.

«Копенгаген» трещал в прессинге и переходах.  Низкий розыгрыш при недостаточной ширине и запоздалые решения голкипера.  «Тоттенхэм» заставлял ошибаться, наказывал — и не отпускал.  В дефиците у гостей было всё сразу: и первая передача, и выбор позиции после борьбы, и банальная смелость в продвижении.  Отсюда — минимум угроз у ворот хозяев при максимально большом объёме их собственных перехватов.

А «Тоттенхэм» вдесятером не только не расклеился — наоборот, снялся с якоря и упростил план.  Компактная структура, агрессивный первый пас на рывок Коло Муани или Одобера, подключение латералей по эпизоду.  Самоощущение «мы сильнее» ни на секунду не пропало — и это, пожалуй, главный вывод вечера.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Для «Тоттенхэма» это в том числе и перезагрузка отношений с собственными трибунами.  После тусклой игры в чемпионате команда показала тот самый футбол, ради которого на север Лондона идут за эмоциями.  В таблице Лиги Чемпионов — плюсовая разница и отличный задел для решающих матчей с лидерами этапа.