Домашняя публика давно не выходила со стадиона с таким лёгким сердцем. «Тоттенхэм» разнёс «Копенгаген» по всем линиям, пережил удаление Бреннана Джонсона и подарил момент для хайлайтов на годы вперёд — сольный забег Микки ван де Вена с собственной половины поля.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 4:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Бреннан Джонсон 19' 2:0 Вильсон Одобер 51' 3:0 Микки ван де Вен 64' 4:0 Жоау Палинья 67' Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро ( Кевин Дансо 73' ), Микки ван де Вен, Дестини Удоджи ( Джед Спенс 73' ), Педро Порро, Родриго Бентанкур, Папе Сарр, Бреннан Джонсон, Ксави Симонс ( Жоау Палинья 61' ), Вильсон Одобер ( Дейн Скарлетт 80' ), Рандаль Коло Муани ( Ришарлисон 73' ) Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Пантелис Хацидиакос, Дзюнносукэ Судзуки, Уильям Клем, Лукас Лерагер, Габриэл Перейра ( Андреас Корнелиус 72' ), Мохамед Эльюнуссип ( Мунаше Гарананга 72' ), Юссуфа Мукоко ( Виктор Классон 72' ), Элиас Ашури ( Роберт Силва 76' ), Джордан Ларссон ( Viktor Dadason 46' ) Жёлтые карточки: Рандаль Коло Муани 39' — Габриэл Перейра 15', Дзюнносукэ Судзуки 63', Лукас Лерагер 90+1' Красная карточка: Бреннан Джонсон 57' (Тоттенхэм)

Статистика матча 6 Удары в створ 4 8 Удары мимо 6 61 Владение мячом 39 3 Угловые удары 6 1 Офсайды 1 10 Фолы 11

Многое стало ясно уже после стартового отрезка. «Шпоры» активно прессинговали, быстро переводили мяч на фланги и раз за разом находили разрывы между линиями. Хозяева повели благодаря классике вертикального футбола. Потеря гостей при розыгрыше, мгновенная реакция Родиго Бентанкура, а Хави Симонс одним пасом разрезал всю оборону. Джонсон выскочил из-за спины защитников, обежал голкипера и аккуратно закатил мяч с острого угла.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Дальше — ещё показательнее. «Копенгаген» буксовал под прессингом и нервничал при каждой передаче назад. На старте второго тайма Рандаль Коло Муани не выключился из эпизода, накрыл вратаря на выходе и выдал Вильсону Одоберу под пустой угол. Две внятные атаки «Тоттенхэма», два точных удара.

Игроки «Тоттенхэма» празднуют гол globallookpress.com

Удаление Джонсона после стыка с Маркосом Лопесом могло развернуть сценарий в сторону гостей, но не развернуло. «Шпоры» уже не дрожат при первых трудностях, а грамотно переключают передачу и ждут своего момента.

Бреннан Джонсон уходит с поля globallookpress.com

Гол ван де Вена — сразу в номинацию на «Пушкаша»

Момент вечера — через три минуты после удаления. Микки ван де Вен подхватил мяч у своей штрафной, на рывке проскочил две линии «Копенгагена», дальше включил первую ракетную скорость, соперники остались за спиной. И защитник, не ища передачи, хлёстко пробил с левой с дуги штрафной. Это гол-соло, который смело можно ставить в один ряд с лучшими индивидуальными проходами последних лет — только здесь автором стал не корейский вингер, а центрбек. Тот самый центрбек, которого всего четыре дня назад камера поймала с каменным лицом после неудачи в АПЛ: ответ получился максимально спортивным.

Гол ван де Вена globallookpress.com

После этого «Тоттенхэм» вообще не сомневался в победе и, кажется, получал искреннее удовольствие от собственной игры. Томас Франк оперативно укрепил середину, выпустив Жоау Пальинью — и тот очень вовремя оказался в штрафной. После стремительного розыгрыша с участием Кристиана Ромеро португалец оформил четвёртый гол. Уже в добавленное время могло стать ещё веселее, но Ришарлисон с пенальти угодил в перекладину. Не всем в этот день везло.

Жоау Пальинья globallookpress.com

Почему всё сработало у хозяев — и не сработало у гостей

Возвращение Дестини Удоджи плюс Одобер на левом фланге «шпор» — это ширина, темп и постоянная смена вектора (то защитник идёт в обводку, то вингер режет внутрь, меняя роли). Именно этот фланг несколько раз разрывал структуру «Копенгагена» и сдвигал прессинг в удобные для «Тоттенхэма» зоны. Хави Симонс получил свободу между линиями и использовал её по максимуму — резал передачи под рывок, смещался в полуфланги, ускорял каждый отбор партнёров. Это лучший его матч в майке «шпор» на данный момент, пусть и досрочно завершённый после удаления Джонсона.

«Копенгаген» трещал в прессинге и переходах. Низкий розыгрыш при недостаточной ширине и запоздалые решения голкипера. «Тоттенхэм» заставлял ошибаться, наказывал — и не отпускал. В дефиците у гостей было всё сразу: и первая передача, и выбор позиции после борьбы, и банальная смелость в продвижении. Отсюда — минимум угроз у ворот хозяев при максимально большом объёме их собственных перехватов.

А «Тоттенхэм» вдесятером не только не расклеился — наоборот, снялся с якоря и упростил план. Компактная структура, агрессивный первый пас на рывок Коло Муани или Одобера, подключение латералей по эпизоду. Самоощущение «мы сильнее» ни на секунду не пропало — и это, пожалуй, главный вывод вечера.

Для «Тоттенхэма» это в том числе и перезагрузка отношений с собственными трибунами. После тусклой игры в чемпионате команда показала тот самый футбол, ради которого на север Лондона идут за эмоциями. В таблице Лиги Чемпионов — плюсовая разница и отличный задел для решающих матчей с лидерами этапа.