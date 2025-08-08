ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Секретное оружие Аморима. Как Беньямин Шешко впишется в новую схему «МЮ»

    У словенского форварда не будет времени на раскачку

    Беньямин ШешкоСекретное оружие Аморима. Как Беньямин Шешко впишется в новую схему «МЮ»
  • 15:34
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
  • 22:56
    • «Панатинаикос» и «Шахтер» сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ
  • 22:29
    • ПАОК сыграл вничью с «Вольфсбергом» в матче квалификации ЛЕ
    Беньямин Шешко
    Беньямин Шешко
    GOAL вспоминает путь Беньямина Шешко — от 59 голов за «Кршко» до трансфера на «Олд Траффорд»
    «Манчестер Юнайтед» впервые обратил внимание на Беньямина Шешко, когда тому было всего 16 лет, и тогда клуб мог заполучить талантливого словенца практически даром. Однако в 2019 году «Юнайтед» не стал рисковать, позволив «Ред Булл Зальцбург» подписать игрока всего за €2,5 млн.

    Спустя три года, в первое трансферное окно под руководством Эрика тен Хага, манкунианцы вновь присмотрелись к Шешко. Но цена, взлетевшая до €24 млн — за футболиста с единственным полноценным сезоном в австрийской Бундеслиге, — вновь отпугнула руководство.

    Вместо этого Шешко согласовал переход в родственный «РБ Лейпциг», хотя переезд состоялся лишь год спустя — в то самое лето, когда «Юнайтед» заплатил до £72 млн за Расмуса Хёйлунна.

  • Беньямин Шешко: почему перспективный нападающий всё ещё в «Лейпциге»?
  • Австриец на радарах топ-клубов уже более 5 лет
  • 26/07/2025

    • Переиначивая Оскара Уайльда: один раз упустить перспективного бомбардира — это досадная ошибка, но дважды — уже халатность. И вот, спустя шесть лет после первой неудачной попытки подписать игрока, которого называли «новым Холанном», «Юнайтед» с третьей попытки наконец добился своего — Шешко отправляется на «Олд Траффорд».

    Для оформления сделки клуб устроил тайную поездку в Германию во главе с директором по найму Кристофером Вивеллем — тем самым человеком, который и привел Шешко в «Лейпциг», когда работал техническим директором клуба.

    Теперь «МЮ» расплачивается за былую нерешительность: сумма трансфера составит £66,5 млн ($89 млн) плюс еще £7,5 млн ($10 млн) в виде возможных бонусов. При этом «Ньюкасл» также претендовал на форварда.

    Несмотря на внушительную стоимость и опасения, что «Юнайтед» вновь может наступить на те же грабли, как с Хёйлунном, вложившись в очередной «проект», а не в проверенного бомбардира вроде Олли Уоткинса, на «Олд Траффорд» царит немалый энтузиазм. Впереди — новая атака Рубена Аморима, и Шешко станет важной ее частью…

    С чего все началось

    Беньямин Шешко прошел футбольную школу в родном городе Радече и начал громко заявлять о себе еще в юном возрасте. В сезоне 2017/18, выступая за команду до 15 лет клуба «Кршко» из второго дивизиона, он забил невероятные 59 голов в 23 матчах.

    Вскоре его пригласили в «Домжале» — двукратного чемпиона Словении, но уже через год интерес к нему проявили гораздо более серьезные клубы. За талантом охотились «Манчестер Сити», «Бавария», «Аякс», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». В том числе и «Манчестер Юнайтед», который предложил £1 млн за тогдашнего 16-летнего форварда.

    Беньямин Шешко в «Ред Булл Зальцбург»
    globallookpress.com

    Однако Шешко и его окружение выбрали «Ред Булл Зальцбург» — клуб, который годом ранее подписал другого юного гиганта с выдающимися физическими данными — Эрлинга Холанна.

    «Самые большие клубы Европы хотели его. Интерес был колоссальный — я ничего подобного не видел раньше», — вспоминал агент Шешко Элвис Басанович. — «У нас было много предложений от действительно топовых клубов. Если бы мы гнались за деньгами, Беньямин оказался бы в Англии или Италии. Но мы смотрели шире и сделали ставку на проект Зальцбурга».

  • Уоткинс вместо Шешко. Почему «Манчестер Юнайтед» должен сделать ставку на английского форварда
  • На «Олд Траффорд» снова ищут «девятку»
  • 31/07/2025

    • В отличие от Холанна, Шешко поначалу не был готов к первой команде «Зальцбурга». Пока норвежец забивал в Лиге чемпионов и трепал нервы «Ливерпулю», словенец отправился на обкатку в фарм-клуб — «Лиферинг», выступающий во втором дивизионе Австрии.

    Переход от юношеского футбола к взрослому оказался непростым: в дебютном сезоне он забил лишь один гол в 15 матчах. Но уже в следующем году адаптировался — и выдал 21 гол за сезон.

    Прорыв

    В июне 2021 года, на следующий день после своего 18-летия, Беньямин Шешко дебютировал за сборную Словении в матче против Северной Македонии и стал самым молодым игроком в истории национальной команды. А уже через четыре месяца — и самым юным автором гола за сборную, поразив ворота Мальты.

    В том же году он был переведен в первую команду «Ред Булл Зальцбург» и начал сезон 2021/22 в австрийской Бундеслиге. По его итогам, несмотря на скромные пять голов в чемпионате, Шешко подписал контракт с «РБ Лейпциг».

    Презентация Беньямина Шешко в «РБ Лейпциг»
    globallookpress.com

    В следующем сезоне он значительно прибавил: 16 мячей в лиге и еще четыре результативные передачи. На момент переезда в Германию статистика Шешко в австрийском футболе говорила сама за себя — в среднем он участвовал в голе каждые два матча.

    Начало в Бундеслиге получилось не самым ярким, но к концу первого сезона в «Лейпциге» словенец поймал кураж. Он забивал в каждом из последних семи туров чемпионата, став самым молодым игроком в истории лиги, отличившимся в семи матчах подряд. Его внезапная голевая серия позволила «Лейпцигу» финишировать четвертым и вернуться в Лигу чемпионов.

    Как идут дела сейчас

    Удачная концовка сезона резко повысила интерес к Шешко накануне Евро-2024, однако на самом турнире он не оправдал ожиданий: не забил ни одного мяча в четырех матчах за сборную Словении и упустил два отличных момента в 1/8 финала против Португалии — в том самом поединке, где его команда в итоге уступила по пенальти.

    Фрагмент матча Португалия — Словения
    globallookpress.com

    На клубном уровне второй сезон в «Лейпциге» запомнился более яркими эпизодами: дублями в ворота «Ювентуса» и «Аугсбурга», а также эффектным дальним ударом шведой в матче с «Баварией». Кроме того, Шешко отметился результативной передачей в победной игре против «Байера» (3:2), которая стала концом 43-матчевой беспроигрышной серии леверкузенцев. Однако завершился сезон на мажорной ноте не для всех — «Лейпциг» финишировал лишь шестым и впервые за девять лет остался без еврокубков.

    Что касается самого Шешко, то и его личная статистика вызвала определенные вопросы: несмотря на то, что он провел на 13 матчей больше, чем в дебютном сезоне, забил в чемпионате всего 13 голов — на один меньше, чем годом ранее.

  • Арендная агония. Пять отчаянных трансферов «Манчестер Юнайтед» после Шешко
  • «Красные дьяволы» снова не могут продать, но хотят покупать
  • 03/08/2025

    • Тем не менее, ожидания от трансфера оставались высокими: форвард, подписавший год назад долгосрочный контракт с «Лейпцигом», был одним из главных претендентов на громкий переход летом — клуб заранее позаботился о сохранении его рыночной стоимости.

    Главным претендентом на Шешко долгое время считался «Арсенал», однако в итоге лондонцы сделали ставку на Виктора Дьёкереша, оставив поле битвы за словенца «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». И хотя «сороки» предложили большую сумму, решающим фактором стало притяжение «Олд Траффорд» — Шешко выбрал проект Рубена Аморима и присоединился к «Юнайтед».

    Сильные стороны

    Беньямин Шешко обладает идеальными физическими данными для центрального нападающего: рост 193 см, внушительная сила и выдающаяся скорость. Еще в «Зальцбурге» он поразил специалистов, показав ту же максимальную скорость, что и Килиан Мбаппе — редкость для футболиста с такой комплекцией.

    Беньямин Шешко
    globallookpress.com

    Сочетание мощности и скорости делает Шешко грозным оружием в открытых зонах — он эффективно врывается между линиями и отлично открывается под передачи вразрез. Несмотря на габариты, словенец техничен, способен обыграть один в один, а также обладает мощным и точным ударом, что позволило ему неоднократно забивать из-за пределов штрафной.

    «Он невероятно быстр, отлично играет головой, силен в борьбе. Беньямин — прирожденный бомбардир, и, несмотря на рост, очень мобильный и техничный», — так описывал игрока Кристофер Вивелль при его переходе в «Лейпциг». — «У него особый набор качеств, который делает его уникальным нападающим».

    Зоны для роста

    Но при всем этом потенциале есть и очевидная проблема: при громком имени и высокой цене Шешко пока не доказал, что способен стабильно штамповать голы на топ-уровне.

    В прошлом сезоне Бундеслиги он стал лишь девятым бомбардиром чемпионата, уступив, например, Йонатану Буркардту из сборной Германии, который забил больше, но при этом стоил «Айнтрахту» всего €23 млн.

    Беньямин Шешко
    globallookpress.com

    Кроме того, за Шешко закрепилась репутация игрока, не реализующего моменты в ключевые моменты. Вспоминаются его два упущенных шанса в матче с Португалией на Евро — такие эпизоды вызывают вопросы о его хладнокровии на большой сцене.

    Пока многие топ-клубы видят в нем скорее «проект» с потенциалом, чем полностью сформированного элитного форварда. Именно по этой причине высокая стоимость и запросы по зарплате делают Шешко рискованным вложением — особенно для команд, которым нужно выигрывать уже сейчас.

  • Дьёкереш в Лондоне: «Арсенал» нашел своего суперфорварда
  • «Канониры» получили в распоряжение одного из самых результативных нападающих Европы
  • 27/07/2025

    • Как сообщается, именно так отнеслись к нему в «Арсенале»: команда Микеля Артеты предпочла инвестировать в Виктора Дьёкереша, оформившего 68 голов в 66 матчах за «Спортинг», пусть и в менее конкурентной лиге.

    Сравнения с Холанном

    С тех пор как Беньямин Шешко начал феерить в «Зальцбурге», сравнения с Эрлингом Холанном стали неотъемлемой частью его карьеры — и он вовсе не был против. Более того, нападающий сам признавался, что такие параллели только подстегивают его. Теперь же его ждет символичная дуэль — с кумиром болельщиков «Сити» по другую сторону Манчестера.

    Эрлинг Холанн в «Ред Булл Зальцбург»
    globallookpress.com

    «Такие сравнения мотивируют меня и придают энергии», — говорил Шешко в свои первые месяцы в Австрии. — «Это не давление. Я готов слушать, учиться и становиться еще лучше, чем он. Партнеры по команде часто говорили мне, что я очень похож на Холанна, особенно в плане скорости. А многие и вовсе считают, что я лучше него! »

    Шешко на пару сантиметров выше Холанна, уверенно действует обеими ногами и обладает тем же инстинктом открываться за спины защитникам. А если вы все еще задаетесь вопросом, откуда у него такая уверенность в себе — стоит лишь узнать, на кого он равнялся в детстве.

  • «Мы были ленивыми». Шесть игроков, которых стоит подписать «МЮ» после критики Фернандеша
  • Капитан «красных дьяволов» призвал руководство к активным действиям на рынке
  • 05/08/2025

    • «Моим кумиром был Златан Ибрагимович », — признался он в интервью The Guardian в 2023 году. — «Я не говорю, что играю так же, как он. Но Златан получал удовольствие, наслаждался каждой минутой, делал на поле то, что хотел. Мне всегда нравились такие игроки. Я пересмотрел все его видео, которые только смог найти».

    Что дальше?

    С прибытием на «Театр Мечты» Беньямина Шешко ждет серьезное давление с самого первого дня. Болельщики «Манчестер Юнайтед» не забудут, как в прошлом сезоне Расмус Хёйлунн ждал четыре месяца, чтобы забить первый гол в Премьер-лиге, и провел без мячей 22 матча, ограничившись всего четырьмя голами за чемпионат.

    Приход словенца почти наверняка откроет двери на выход для Хёйлунна — Шешко рассматривается как основной форвард команды.

    Хотя конкуренция за место в атаке все же возможна: при Рубене Амориме в нападении могут появиться Брайан Мбёмо или Матеус Кунья, особенно если тренер решит использовать Бруну Фернандеша ближе к чужой штрафной, а не в роли классического плеймейкера. Сам наставник недавно признался, что хочет видеть капитана команды как можно ближе к воротам соперника.

    Матеус Кунья
    globallookpress.com

    В «Юнайтед» Шешко предстоит пройти через уровень давления, с которым он еще не сталкивался. Но вместе с этим он наконец получит ту сцену, о которой мечтал с юных лет — с тех пор, как впервые привлек внимание скаутов своей игрой в родной Словении.

    Чтобы не повторить судьбу Хёйлунна, Шешко придется быть таким же уверенным в себе, как его кумиры — Холанн и Ибрагимович. Большая сумма за трансфер и громкое имя — это лишь начало. Нужно доказывать соответствие уровню.

  • Хёйлунн против всех. Как датчанин борется за место в «Манчестер Юнайтед»
  • В клубе уже выбирают нового нападающего, но Расмус не собирается сдаваться
  • 01/08/2025

    • Однако в ситуации с Шешко есть одно важное отличие от прошлогодней истории с Хёйлунном: датчанин оказался в команде с апатичной атакой и сразу же был вынужден стать ее главным мотором — роль, к которой он оказался не готов. Шешко же станет частью обновленного трио, в которое вместе с ним войдут Мбёмо и Кунья.

    Общая стоимость этой линии атаки превысит £200 млн ($265 млн), а значит, ответственность за возрождение «Юнайтед» будет разделена. Если проект Аморима сработает — каждый из этой тройки получит свои дивиденды.

