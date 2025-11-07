The Athletic анализирует, как финансовая мощь АПЛ и регламент соревнований создали условия для доминирования английских команд.

В шести матчах, которые команды Премьер-лиги провели на этой неделе в главном клубном турнире Европы, соперники были попросту сметены: представители Англии одержали пять побед и один матч свели вничью.

«Ливерпуль», переживающий кризис начала сезона, сумел обыграть «Реал», «Ньюкасл» оказался сильнее «Атлетика», «Арсенал» без лишних усилий разобрался со «Славией», «Манчестер Сити» разгромил дортмундскую «Боруссию», а «Тоттенхэм» уничтожил «Копенгаген».

Единственным «пятном» стал результат «Челси» — 2:2 на выезде против азербайджанского «Карабаха». Когда единственный способ для остальной Европы хоть как-то зацепить английские клубы — заставить их преодолеть 4200 километров в одну сторону, невольно начинаешь задумываться: насколько здоровая это ситуация для турнира?

После половины общего этапа четыре из восьми прямых путевок в 1/8 финала на данный момент занимают клубы АПЛ. «Арсенал», «Сити», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» уже практически гарантировали себе место в плей-офф, тогда как «Тоттенхэм» и «Челси» идут 10-м и 12-м соответственно.

На вершине таблицы — «Бавария», опережающая «Арсенал» лишь по количеству забитых мячей, но нет ничего невероятного в том, что по итогам общего этапа все шесть английских клубов могут пройти напрямую, минуя февральские стыковые матчи.

Всего эти шесть клубов провели 24 встречи и проиграли лишь три: дважды уступили «Баварии» и «Барселоне», а еще одно поражение — «Ливерпуля» в гостях у турецкого «Галатасарая», всего в 2700 километрах от дома.

«Славия» — «Арсенал» globallookpress.com

Английским клубам помогает и то, что на стартовом этапе Лиги чемпионов они не встречаются друг с другом. Решение разделять команды из одной страны при составлении календаря логично с точки зрения разнообразия: никому не хочется смотреть, как соперники, которые играют друг с другом дважды в сезоне на внутренней арене, снова сходятся в еврокубках. Но побочный эффект в том, что английские клубы получают более удобных соперников.

Тем временем коэффициент Англии стремительно растет, словно ртуть в мультяшном термометре. После матчей среды совокупный клубный коэффициент страны за последние пять сезонов превысил отметку 100 и составил 100,227. Для сравнения: Италия идет второй с 88,658, Испания — третья с 82,578.

Понятно, разбирать таблицу коэффициентов — не то, ради чего болельщики полюбили футбол. Но это наглядно показывает, насколько доминируют английские клубы.

Хорошо ли это? Для Премьер-лиги — безусловно. Философия английского футбольного бизнеса проста: больше, крупнее, мощнее, задавить конкурентов и занять весь рынок — такая статистика лишь подтверждает правильность их курса.

Но если все остальные участники Лиги чемпионов, за исключением нескольких настоящих грандов, не в состоянии навязать борьбу, это едва ли полезно для турнира, который позиционируется как главный и самый зрелищный клубный чемпионат планеты.

Вряд ли все это можно назвать большим сюрпризом. Финансовое доминирование английских клубов длится уже столько лет, что подобный расклад был лишь вопросом времени.

Трансфер Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» стал самым дорогим в истории АПЛ globallookpress.com

Этим летом клубы Премьер-лиги потратили на трансферы чуть более £3 млрд — больше, чем все остальные чемпионаты из «большой пятерки» вместе взятые: Испания, Италия, Германия и Франция.

Один только «Ливерпуль» вложил £415 млн (правда, примерно половину отбил за счет продаж игроков) — сумма, близкая к тому, что потратила вся Лига 1. За пределами «Барселоны», «Реала», «ПСЖ» и, возможно, «Баварии» европейские клубы просто не могут конкурировать финансово с представителями Премьер-лиги.

Когда «Манчестер Сити» покупает Тиджани Рейндерса у «Милана» — это одно. Но когда «Ньюкасл» способен забрать у семикратного победителя Лиги чемпионов Малика Тшау, и клуб из Серии А ничего не может противопоставить этому — разница уровней становится очевидной. Деньги — не все в футболе, но они значат очень много. И, что важно, дают возможность совершать больше ошибок без серьезных последствий.

Малик Тшау globallookpress.com

Что можно изменить? Действующие финансовые регламенты не способны уравнять ситуацию: они напрямую связаны с доходами, а значит, пока Премьер-лига продолжает зарабатывать колоссальные суммы на телеправах, она будет использовать эти средства для укрепления своего доминирования. По сути, пока поток телевизионных денег не иссякнет, трудно представить, что баланс сил изменится.

Возникает вопрос: действительно ли дополнительное место в Лиге чемпионов должно доставаться стране с лучшими результатами? Чем больше английских клубов попадает в турнир, тем сильнее углубляется разрыв.

И без того финансово привлекательные клубы АПЛ гораздо легче заманивают игроков, а когда все больше из них может предложить футбол на уровне ЛЧ, конкурировать с ними остальным становится почти нереально.

Не разумнее ли было бы отдать дополнительное место другой лиге — той, которая могла бы получить от этого долгосрочную выгоду?

Да, в краткосрочной перспективе это могло бы привести к нескольким неудачным результатам, но теоретически помогло бы выровнять ситуацию. Тот факт, что в этом сезоне в Лиге чемпионов участвуют сразу шесть английских клубов, — следствие редкого стечения обстоятельств. Но сам факт подчеркивает доминирование Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» заняли 17-е и 15-е места в прошлом сезоне, однако сумели пробиться в финал Лиги Европы, вытеснив всех конкурентов и обеспечив Англии дополнительную путевку в главный турнир. «Челси» тем временем выиграл третий по рангу еврокубок, Лигу конференций, фактически не напрягаясь.

«Тоттенхэм» — победитель Лиги Европы 2024/25 globallookpress.com

В противовес этому можно привести один аргумент: несмотря на столь явное доминирование на ранних стадиях турнира, английские клубы выигрывают Лигу чемпионов далеко не так часто, как можно было бы ожидать, исходя из их финансовых возможностей.

С момента, когда турнир сменил формат и название с Кубка чемпионов на Лигу чемпионов, английские клубы побеждали всего семь раз из 33. «Реал» в одиночку сумел превзойти этот показатель, и хотя мадридцы — особый случай, все равно возникает мысль: с такими ресурсами англичане могли бы добиваться большего.

Тем не менее на стадии сезона‑2025/26 английская «шестерка» сметает практически все на своем пути. Отличная новость для Премьер-лиги. Но хорошо ли это для остальных?