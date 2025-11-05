Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Игра в Баку напомнила «Челси», что в Лиге Чемпионов не бывает лёгких выездов — особенно когда недооцениваешь соперника и экспериментируешь с составом. Команда Энцо Марески повела, растеряла преимущество, оказалась на грани позора и лишь после выхода Алехандро Гарначо спаслась от исторического поражения. Итог — 2:2, матч, который задал «синим» — целый список вопросов.

Результат матча

КарабахАгдамКарабах2:2ЧелсиЧелсиЛондон
1:0 Леандру Андраде 29' 2:0 Марко Янкович 39' пен. 2:1 Алехандро Гарначо 53'
Карабах:  Матеуш Кохальски,  Матеус Силва,  Бахлул Мустафазаде,  Кевин Медина,  Элвин Джафаргулиев,  Педро Бикальо,  Марко Янкович,  Леандру Андраде (Турал Байрамов 61'),  Кади Боржес,  Абделла Зубир (Алексей Кащук 75'),  Камило Дуран (Нериман Ахундзаде 61')
Челси:  Роберт Санчес,  Марк Кукурелья,  Йоррел Хато,  Олуватосин Адарабиойо,  Рис Джеймс,  Джейми Байно-Гиттенс (Лиам Дилап 46'),  Жоао Педро (Факундо Буонанотте 71'),  Андрей Сантос (Алехандро Гарначо 46'),  Ромео Лавиа (Мойсес Кайседо 8'),  Тирик Джордж (Энцо Фернандес 46'),  Estevao
Жёлтые карточки:  Матеус Силва 47',  Кевин Медина 87'  —  Андрей Сантос 44',  Рис Джеймс 47',  Мойсес Кайседо 90+1'

Семь изменений в стартовом составе, средний возраст — чуть больше 23 лет.  Энцо Мареска не скрывал, что хочет разгрузить лидеров перед сложным календарём, но на деле получил нервную и рыхлую команду, не готовую к бакинскому напору.  На трибунах стадиона имени Тофика Бахрамова было тесно — по словам местных, зрителей оказалось больше, чем мест.  Азербайджанские болельщики пели без пауз, каждая попытка «Челси» владеть мячом сопровождалась свистом, а первый гол гостей лишь подогрел атмосферу.

На 16-й минуте бразильская троица (Жоау Педру, Андре Сантос и Эстевао) разыграла всё идеально. 18-летний вундеркинд сместился с фланга, пробил в ближний угол, и казалось, что это начало лёгкой прогулки.  Но реальность ударила гостей почти мгновенно: уже через 15 минут всё пошло в обратную сторону.

Гол Эстевао
Гол Эстевао globallookpress.com

Детские ошибки и взрослая расплата

Главным антигероем стал Йоррел Хато — 19-летний центрбек, который пока не справляется с прессингом и скоростью топ-уровня.  Сначала он не рассчитал отскок, позволив Камило Дурану выйти на удар — мяч угодил в штангу, но Леандро Андраде первым добежал к отскоку и сравнял.

Игроки «Карабаха» празднуют гол
Игроки «Карабаха» празднуют гол globallookpress.com

А через десять минут Хато вновь не выдержал: при простреле Андраде потерял позицию, потом подставил руку, и Марко Янкович уверенно реализовал пенальти — 2:1.  «Карабах» взорвался — трибуны дрожали, люди стояли в проходах, снимая табло.  Команда, которую семь лет назад «Челси» громил с общим счётом 10:0, теперь вела у фаворита.  Гурбан Гурбанов (17 лет у руля клуба) внешне был спокоен, но на лице читалось то, что в эти минуты его клуб писал новую страницу истории.

Игроки «Карабаха» празднуют гол
Игроки «Карабаха» празднуют гол globallookpress.com

«Челси» же выглядел растерянным.  У Марески развалился баланс: Лавия травмировался уже на шестой минуте, Сантос терял мяч, а молодые Джейми Гиттенс и Тайрик Джордж не справлялись с интенсивностью.  Всё выглядело как экзамен, к которому никто не готовился.

Гарначо выходит — и спасает репутацию

Перерыв стал вынужденным поворотом.  Мареска не стал ждать — в игру вошли Гарначо, Энцо Фернандес и Лиам Делап.  С этого момента «Челси» наконец стал собой.  Уже на 52-й минуте Делап зацепился за длинную передачу, оставил мяч под удар Гарначо, и аргентинец прошил ближний угол — 2:2.

Алехандро Гарначо
Алехандро Гарначо globallookpress.com

Этот мяч стал больше эмоциональной встряской, чем спасением.  «Челси» прибавил в агрессии, наконец стал выигрывать единоборства, Эстевао начал обыгрывать один в один, а Фернандес взял на себя управление темпом.

Но проблемы в обороне не исчезли.  Хато снова ошибся при простом пасе, Тосин Адарабиойо не успевал подстраховывать, и «Карабах» до последних минут сохранял угрозу.  В компенсированное время хозяева могли сотворить сенсацию — удар Данни Болта едва не влетел под перекладину, но Санчес выручил.
Ответный шанс имел Гарначо, однако его второй удар отбил Кохальский.  Финальный свисток встретили овацией — и те, кто радовался исторической ничьей, и те, кто облегчённо выдохнул.

«Карабах» живёт мечтой, «Челси» ищет баланс

Когда прозвучал финальный свисток, сотни бакинских болельщиков снимали табло на телефоны — чтобы сохранить кадр: «Карабах 2 — Челси 2».  Для них это вечер, который будут пересказывать детям.  Для Марески — сигнал, что не каждый риск оправдан, даже если у тебя состав стоимостью полтора миллиарда.

«Карабах» – «Челси»
«Карабах» – «Челси» globallookpress.com

Второй матч подряд защитная линия «Челси» даёт сбой, а ротация перестаёт быть стратегией и превращается в хаос.  За 16 игр сезона Мареска сделал уже 85 изменений в стартовых составах — и это рекорд среди клубов топ-5 лиг.  При этом физика у лидеров падает, а молодые игроки не тянут уровень.  Многое сказано о контроле Марески — длинные розыгрыши, позиционные атаки, дисциплина.  Но в Баку команда потеряла контроль буквально во всём: в темпе, в эмоциях, в управлении эпизодами.  Без Кайседо и Фернандеса с первых минут середина поля просто рассыпалась.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Теперь «Челси» рискует оказаться в зоне плей-офф вместо прямого выхода в 1/8 финала.  На очереди «Барселона», «Аталанта», «Пафос» и «Наполи» — и, если ошибки вроде бакинских повторятся, о месте в топ-8 можно будет забыть.