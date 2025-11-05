Игра в Баку напомнила «Челси», что в Лиге Чемпионов не бывает лёгких выездов — особенно когда недооцениваешь соперника и экспериментируешь с составом. Команда Энцо Марески повела, растеряла преимущество, оказалась на грани позора и лишь после выхода Алехандро Гарначо спаслась от исторического поражения. Итог — 2:2, матч, который задал «синим» — целый список вопросов.

Результат матча Карабах Агдам 2:2 Челси Лондон 1:0 Леандру Андраде 29' 2:0 Марко Янкович 39' пен. 2:1 Алехандро Гарначо 53' Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Элвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Леандру Андраде ( Турал Байрамов 61' ), Кади Боржес, Абделла Зубир ( Алексей Кащук 75' ), Камило Дуран ( Нериман Ахундзаде 61' ) Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Йоррел Хато, Олуватосин Адарабиойо, Рис Джеймс, Джейми Байно-Гиттенс ( Лиам Дилап 46' ), Жоао Педро ( Факундо Буонанотте 71' ), Андрей Сантос ( Алехандро Гарначо 46' ), Ромео Лавиа ( Мойсес Кайседо 8' ), Тирик Джордж ( Энцо Фернандес 46' ), Estevao Жёлтые карточки: Матеус Силва 47', Кевин Медина 87' — Андрей Сантос 44', Рис Джеймс 47', Мойсес Кайседо 90+1'

Статистика матча 3 Удары в створ 4 3 Удары мимо 8 39 Владение мячом 61 2 Угловые удары 8 1 Офсайды 1 9 Фолы 19

Семь изменений в стартовом составе, средний возраст — чуть больше 23 лет. Энцо Мареска не скрывал, что хочет разгрузить лидеров перед сложным календарём, но на деле получил нервную и рыхлую команду, не готовую к бакинскому напору. На трибунах стадиона имени Тофика Бахрамова было тесно — по словам местных, зрителей оказалось больше, чем мест. Азербайджанские болельщики пели без пауз, каждая попытка «Челси» владеть мячом сопровождалась свистом, а первый гол гостей лишь подогрел атмосферу.

На 16-й минуте бразильская троица (Жоау Педру, Андре Сантос и Эстевао) разыграла всё идеально. 18-летний вундеркинд сместился с фланга, пробил в ближний угол, и казалось, что это начало лёгкой прогулки. Но реальность ударила гостей почти мгновенно: уже через 15 минут всё пошло в обратную сторону.

Детские ошибки и взрослая расплата

Главным антигероем стал Йоррел Хато — 19-летний центрбек, который пока не справляется с прессингом и скоростью топ-уровня. Сначала он не рассчитал отскок, позволив Камило Дурану выйти на удар — мяч угодил в штангу, но Леандро Андраде первым добежал к отскоку и сравнял.

А через десять минут Хато вновь не выдержал: при простреле Андраде потерял позицию, потом подставил руку, и Марко Янкович уверенно реализовал пенальти — 2:1. «Карабах» взорвался — трибуны дрожали, люди стояли в проходах, снимая табло. Команда, которую семь лет назад «Челси» громил с общим счётом 10:0, теперь вела у фаворита. Гурбан Гурбанов (17 лет у руля клуба) внешне был спокоен, но на лице читалось то, что в эти минуты его клуб писал новую страницу истории.

«Челси» же выглядел растерянным. У Марески развалился баланс: Лавия травмировался уже на шестой минуте, Сантос терял мяч, а молодые Джейми Гиттенс и Тайрик Джордж не справлялись с интенсивностью. Всё выглядело как экзамен, к которому никто не готовился.

Гарначо выходит — и спасает репутацию

Перерыв стал вынужденным поворотом. Мареска не стал ждать — в игру вошли Гарначо, Энцо Фернандес и Лиам Делап. С этого момента «Челси» наконец стал собой. Уже на 52-й минуте Делап зацепился за длинную передачу, оставил мяч под удар Гарначо, и аргентинец прошил ближний угол — 2:2.

Этот мяч стал больше эмоциональной встряской, чем спасением. «Челси» прибавил в агрессии, наконец стал выигрывать единоборства, Эстевао начал обыгрывать один в один, а Фернандес взял на себя управление темпом.

Но проблемы в обороне не исчезли. Хато снова ошибся при простом пасе, Тосин Адарабиойо не успевал подстраховывать, и «Карабах» до последних минут сохранял угрозу. В компенсированное время хозяева могли сотворить сенсацию — удар Данни Болта едва не влетел под перекладину, но Санчес выручил.

Ответный шанс имел Гарначо, однако его второй удар отбил Кохальский. Финальный свисток встретили овацией — и те, кто радовался исторической ничьей, и те, кто облегчённо выдохнул.

«Карабах» живёт мечтой, «Челси» ищет баланс

Когда прозвучал финальный свисток, сотни бакинских болельщиков снимали табло на телефоны — чтобы сохранить кадр: «Карабах 2 — Челси 2». Для них это вечер, который будут пересказывать детям. Для Марески — сигнал, что не каждый риск оправдан, даже если у тебя состав стоимостью полтора миллиарда.

Второй матч подряд защитная линия «Челси» даёт сбой, а ротация перестаёт быть стратегией и превращается в хаос. За 16 игр сезона Мареска сделал уже 85 изменений в стартовых составах — и это рекорд среди клубов топ-5 лиг. При этом физика у лидеров падает, а молодые игроки не тянут уровень. Многое сказано о контроле Марески — длинные розыгрыши, позиционные атаки, дисциплина. Но в Баку команда потеряла контроль буквально во всём: в темпе, в эмоциях, в управлении эпизодами. Без Кайседо и Фернандеса с первых минут середина поля просто рассыпалась.

Теперь «Челси» рискует оказаться в зоне плей-офф вместо прямого выхода в 1/8 финала. На очереди «Барселона», «Аталанта», «Пафос» и «Наполи» — и, если ошибки вроде бакинских повторятся, о месте в топ-8 можно будет забыть.