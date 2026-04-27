«Манчестер Юнайтед» принимает «Брентфорд» в матче 34-го тура АПЛ. На «Олд Траффорд» хозяева могут сделать ещё один шаг к Лиге чемпионов, а гости продолжают борьбу за еврокубки. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+2' Перерыв на «Олд Траффорд»! «Юнайтед» ведёт в два мяча, но «Брентфорд» выглядит очень ярко, моменты у гостей ещё будут. Отдыхаем 15 минут!

45' Добавлено 2 минуты.

45' Йенсен опасно в касание бил из-за штрафной — мимо ближнего угла пролетел мяч!

43' ГОООООООЛ! Второй забивает «МЮ»! Бруну разогнал контратаку по центру, покатил на Шешко, тот спокойно убрал защитника на замахе и уложил мяч в сетку. 2:0!

41' Амад забил после паса Бруну, но был в офсайде! На повторах очевидно положение вне игры у Диалло.

40' Мяч очень долго скакал по штрафной «МЮ» после углового, гости не собираются отступать без гола.

Статистика матча 5 Удары в створ 2 3 Удары мимо 1 46 Владение мячом 54 5 Угловые удары 5 1 Офсайды 1 2 Фолы 3

38' И снова тащит Ламменс! Мяч отскочил в створ от плеча Хэвена — из-под перекладины достал мяч кипер!

36' Игор Тьяго снова оказался в опасной позиции, Хэвен в подкате выбивал мяч и чуть в свои не забил! Ламменс справился на ленточке.

35' Игор Тьяго не обработал мяч в штрафной и просто упал! Уаттара блестящий пас выдал, а нападающий загубил шанс.

33' «Брентфорд» вообще не стесняется держать мяч и в позиционной атаке искать свои моменты, ранний гол не сломил гостей.

30' Каземиро в подкате отобрал мяч у штрафной соперника, Бруну тут же забросил на дальнюю, а Диалло головой пробил в руки Келлехеру.

28' Льюис-Поттер пробросил мяч между ног Каземиро, но вовремя мяч на угловой выбил Далот.

26' Майну оказался на левом фланге и попробовал обыграть Кайоде, но хорош в отборе игрок «Брентфорда».

25' Кайоде пытался прострелить с правого фланга, Шоу перехвати передачу.

23' Амад с левой решил пробить из-за штрафной — выше ворот.

21' Фернандеш неточно навесил на дальнюю штангу, Амад бы не достал настолько высокий мяч.

20' Льюис-Поттер с места пробил в дальний угол, Ламменс забрал мяч в руки.

19' По-настоящему осадили гости ворота «МЮ», навес за навесом летит в штрафную.

17' Кайоде оказался на позиции нападающего и с левой бил в дальний угол — Ламменс спас!

16' Тьяго почти замкнул прострел Дамсгора! Люк Шоу помешал пробить бразильцу.

14' «Брентфорд» заработал свой угловой.

12' ВАР всё проверил, офсайда у Каземиро не было — гол засчитан.

11' ГОООООООЛ! Впереди «Юнайтед»! Магуайр скинул головой к дальней штанге, а Каземиро опередил вратаря и защитника и отправил мяч в сетку. 1:0!

Каземиро

10' Снова угловой заработал «МЮ».

08' Бруну навесил на Магуйра с угла поля, тот пробил головой, но Келлехер вытащил буквально с линии!

Сейв Келлехера

06' А вот и первая жёлтая карточка! Шоу сбил Уаттару в центре поля и сорвал атаку «Брентфорда».

05' Снова угловой заработал «Юнайтед».

04' Шоу пробил издали — мимо ворот.

03' Амад бил почти в пустые ворота после скидки Майну, но попал в защитника! Отличный момент был у «МЮ»!

01' «Брентфорд» начинает с центра, поехали!

До матча

22:00 Отличная погода сегодня в Манчестере, около 12 градусов – даже дождя на «Олд Траффорд» сегодня не будет.

21:50 Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Далот, Магуайр, Хевен, Шоу, Каземиро, Майну, Амад, Фернандеш, Мбёмо, Шешко.

«Брентфорд»: Келлехер, Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Йенсен, Ярмолюк, Дамсгор, Шаде, Тьяго, Уаттара.

21:35 Матч обслужит Крис Кавана. Ему помогут ассистенты Дэн Кук и Иан Хуссин, четвёртый арбитр — Том Брамалл. За систему VAR отвечают Джеймс Белл и Марк Перри.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Майкла Каррика подходит к игре в очень выгодной позиции. Третье место в таблице и отрыв в восемь очков от шестой строчки позволяют «Юнайтед» контролировать ситуацию в борьбе за топ-4. Победа над «Челси» (1:0) в прошлом туре стала важным шагом — теперь до цели осталось совсем немного.

С приходом Каррика команда заметно прибавила: восемь побед в 12 матчах и лучший набор очков в лиге в 2026 году. При этом игра не всегда выглядит доминирующей — например, в Лондоне «Юнайтед» допустил больше ударов, чем нанёс сам, но сумел добиться результата за счёт эффективности.

Есть и кадровые нюансы. Возвращается Гарри Магуайр после дисквалификации, но по-прежнему отсутствует Лисандро Мартинес, а также вне игры де Лигт. Возможны перестановки в атаке — Амад Диалло претендует на место в старте. В целом же структура команды остаётся стабильной.

«Брентфорд»

«Брентфорд» — один из самых неудобных соперников для топ-клубов в этом сезоне. Команда Китa Эндрюса идёт девятой и всего в нескольких очках от зоны еврокубков, а её серия из 10 матчей с одним поражением подчёркивает стабильность.

Впрочем, последние результаты — сплошные ничьи, аж пять подряд. Это одновременно говорит о надёжности и о нехватке остроты в ключевые моменты. Тем не менее, «Брентфорд» остаётся опасным соперником, особенно за счёт организованной игры и эффективности в переходах.

Главная фигура в атаке — Игор Тьяго, который проводит выдающийся сезон. Поддержка в лице Шаде и Уаттары делает линию нападения гибкой и разнообразной. При этом команда уверенно чувствует себя и на выезде — 20 набранных очков.

Контекст и цифры

Несмотря на турнирное положение, «Юнайтед» проиграл два последних очных матча «Брентфорду». Гости могут впервые в истории выиграть у манкунианцев на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ и оформить редкий дубль по сезону.