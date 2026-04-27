Победу над «Брентфордом» болельщики «МЮ» вряд ли будут вспоминать по качеству футбола, зато этот матч очень точно описывает команду при Майкле Каррике. Команда может отдавать инициативу, допускать моменты у своих ворот — и всё равно забирать три очка, в контексте борьбы за Лигу чемпионов это куда важнее стиля. После увольнения Рубена Аморима в январе «Юнайтед» был шестым и выглядел потерянным, а теперь почти гарантировал себе топ-4. «Дьяволы» набрали 30 очков в 14 матчах при Каррике против 31 в первых 20 турах сезона.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 2:1 Брентфорд Брентфорд 1:0 Каземиро 11' 2:0 Беньямин Шешко 43' 2:1 Матиас Йенсен 87' Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Эйден Хевен, Люк Шоу ( Лени Йоро 73' ), Каземиро, Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Брайан Мбемо ( Мэйсон Маунт 74' ), Амад Диалло ( Нуссайр Мазрауи 46' ), Беньямин Шешко ( Джошуа Зиркзее 88' ) Брентфорд: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Микаель Кайоде, Миккель Дамсгор, Данго Уаттара, Матиас Йенсен, Егор Ярмолюк, Игор Тиаго, Кевин Шаде ( Рейсс Нелсон 73' ), Кин Льюис-Поттер Жёлтые карточки: Люк Шоу 6', Джошуа Зиркзее 90+2' — Сепп ван ден Берг 41', Данго Уаттара 71', Игор Тиаго 76', Нэйтан Коллинз 90+6'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 5 Удары мимо 4 45 Владение мячом 55 7 Угловые удары 8 1 Офсайды 2 6 Фолы 9

Начало у «Юнайтед» получилось энергичным. Уже в первые минуты Кобби Майну протащил мяч через полполя и вывел Амада Диалло на убойную позицию — удар заблокировали, но стало понятно, что хозяева настроены агрессивно. Следом пошли стандарты, и именно они снова стали главным оружием.

Гол Каземиро — это комбинация, которую «Юнайтед» отрабатывает весь сезон. Подача Фернандеша с углового на дальнюю штангу, скидка Магуайра во вратарскую, где Каземиро идеально выбрал позицию и отправил мяч в сетку. Девятый гол в чемпионате и восьмой головой, по этому показателю бразилец повторил рекорд Дуайта Йорка в одном сезоне АПЛ.

Но важнее, что это уже пятый гол бразильца, который открывает счёт в матче, а у «Юнайтед» в этом сезоне уже 20 мячей со стандартов — второй результат в лиге. Это важная часть плана Каррика, которая компенсирует не всегда стабильную игру с мячом.

«Брентфорд» мог сравнивать, но Фернандеш снова решил

После 1:0 игра резко изменилась, «Юнайтед» сбросил темп, а «Брентфорд» начал забирать пространство. Команда Кита Эндрюса не выглядела гостем, который просто ждёт ошибки, она сама их провоцировала. Самый показательный отрезок — середина первого тайма. Льюис-Поттер регулярно получал мяч на левом фланге и обострял, Майкл Кайоде подключался вторым темпом, а Дамсгор находил зоны между линиями. А у Игора Тьяго и вовсе было достаточно моментов, чтобы ещё до перерыва вывести «Брентфорд» вперёд.

В одном эпизоде он оказался практически один перед воротами, но начал перекладывать мяч под удобную ногу и потерял момент, в другом — пробил в защитника. Ещё в одном моменте Эйден Хэвен, пытаясь прервать передачу на Тьяго, едва не срезал мяч в свои ворота, но Ламменс успел среагировать.

На этом фоне второй гол «Юнайтед» был вопреки логике игры, но такие эпизоды сейчас и отличают команду Каррика. Контратака началась с отбора Фернандеша после рывка Натана Коллинза. Португалец протащил мяч через центр и оказался в ситуации, где мог завершать сам: угол для удара был, защитники не успевали накрыть. Однако Бруну выдержал паузу и отдал налево Беньямину Шешко, тот убрал под правую и пробил — 2:0.

Это 19-я голевая передача Фернандеша в сезоне, до рекорда АПЛ (20 ассистов, который делят Тьерри Анри и Кевин Де Брёйне) — один шаг. Давно понятно, что это не натянутая статистика, португалец буквально в одиночку управляет атакой «Юнайтед». В первом тайме он создал четыре явных момента, участвовал почти в каждой быстрой атаке и задавал темп переходов из обороны в атаку. Есть даже ощущение, что Бруну осознанно ищет эти передачи — как в эпизоде с голом, где выбрал более сложный пас вместо более очевидного удара.

Перестройка Каррика и давление «Брентфорда» во втором тайме

Перерыв не снял вопросов к игре «Юнайтед», хотя Каррик уже в перерыве убрал Амада и выпустил Мазрауи. Это было возвращение к модели с тремя центральными защитниками, с которой команда играла ещё при Амориме. На коротком отрезке это сработало — «Брентфорд» стал реже доходить до штрафной, «Юнайтед» чуть увереннее контролировал мяч. Но полностью остановить гостей не удалось, они продолжали находить моменты, а по количеству ударов точно не уступали.

Самый яркий эпизод — удар Дангo Уаттары головой с нескольких метров в штангу. Чуть позже Льюис-Поттер снова ушёл по флангу, но подача получилась слабой. Тьяго продолжал искать моменты, но по-прежнему принимал не самые лучшие решения. Гол Матиаса Йенсена на 87-й минуте мощным ударом издали выглядел абсолютно заслуженным. К этому моменту «Брентфорд» уже серьёзно придавил «МЮ» и постоянно создавал напряжение у ворот Ламменса.

Дальше началась классическая нервная концовка — подача за подачей и борьба в штрафной в попытке выжать опасный момент. У «Брентфорда» он был, когда Дамсгор нанёс удар головой с линии вратарской, но попал прямо в Ламменса. В другой ситуации счёт мог стать 2:2. «Манчестер Юнайтед» же в концовке действовал прагматично: Каземиро зарабатывал фолы, Магуайр выигрывал воздух, команда максимально упрощала игру и сбивала темп.

Такая победа объясняет прогресс лучше любого разгрома

Этот матч сложно назвать убедительным. «Юнайтед» не контролировал игру почти ни на одном её отрезке, допускал слишком много моментов и во многом зависел от формы отдельных игроков. Но ведь именно такие победы сейчас и формируют результаты «дьяволов» — при Майкле Каррике команда выиграла шесть матчей с разницей в один мяч.

До гарантированной Лиги чемпионов осталось два очка, а возможно, даже они не понадобятся, ведь многое зависит от конкурентов. Это важный результат, но куда более заметным выглядит то, что «Юнайтед» перестал хронически проигрывать близкие по игре матчи. Пожалуй, именно это и можно назвать ключевым достижением Майкла Каррика по ходу сезона.