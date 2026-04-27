Победу над «Брентфордом» болельщики «МЮ» вряд ли будут вспоминать по качеству футбола, зато этот матч очень точно описывает команду при Майкле Каррике. Команда может отдавать инициативу, допускать моменты у своих ворот — и всё равно забирать три очка, в контексте борьбы за Лигу чемпионов это куда важнее стиля. После увольнения Рубена Аморима в январе «Юнайтед» был шестым и выглядел потерянным, а теперь почти гарантировал себе топ-4. «Дьяволы» набрали 30 очков в 14 матчах при Каррике против 31 в первых 20 турах сезона.

Результат матча

Манчестер ЮнайтедМанчестерМанчестер Юнайтед2:1БрентфордБрентфордБрентфорд
1:0 Каземиро 11' 2:0 Беньямин Шешко 43' 2:1 Матиас Йенсен 87'
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Диогу Далот,  Гарри Магуайр,  Эйден Хевен,  Люк Шоу (Лени Йоро 73'),  Каземиро,  Кобби Майну,  Бруну Фернандеш,  Брайан Мбемо (Мэйсон Маунт 74'),  Амад Диалло (Нуссайр Мазрауи 46'),  Беньямин Шешко (Джошуа Зиркзее 88')
Брентфорд:  Кивин Келлехер,  Нэйтан Коллинз,  Сепп ван ден Берг,  Микаель Кайоде,  Миккель Дамсгор,  Данго Уаттара,  Матиас Йенсен,  Егор Ярмолюк,  Игор Тиаго,  Кевин Шаде (Рейсс Нелсон 73'),  Кин Льюис-Поттер
Жёлтые карточки:  Люк Шоу 6',  Джошуа Зиркзее 90+2'  —  Сепп ван ден Берг 41',  Данго Уаттара 71',  Игор Тиаго 76',  Нэйтан Коллинз 90+6'

Начало у «Юнайтед» получилось энергичным.  Уже в первые минуты Кобби Майну протащил мяч через полполя и вывел Амада Диалло на убойную позицию — удар заблокировали, но стало понятно, что хозяева настроены агрессивно.  Следом пошли стандарты, и именно они снова стали главным оружием.

Гол Каземиро — это комбинация, которую «Юнайтед» отрабатывает весь сезон.  Подача Фернандеша с углового на дальнюю штангу, скидка Магуайра во вратарскую, где Каземиро идеально выбрал позицию и отправил мяч в сетку.  Девятый гол в чемпионате и восьмой головой, по этому показателю бразилец повторил рекорд Дуайта Йорка в одном сезоне АПЛ.

Гол Каземиро
Но важнее, что это уже пятый гол бразильца, который открывает счёт в матче, а у «Юнайтед» в этом сезоне уже 20 мячей со стандартов — второй результат в лиге.  Это важная часть плана Каррика, которая компенсирует не всегда стабильную игру с мячом.

«Брентфорд» мог сравнивать, но Фернандеш снова решил

После 1:0 игра резко изменилась, «Юнайтед» сбросил темп, а «Брентфорд» начал забирать пространство.  Команда Кита Эндрюса не выглядела гостем, который просто ждёт ошибки, она сама их провоцировала.  Самый показательный отрезок — середина первого тайма.  Льюис-Поттер регулярно получал мяч на левом фланге и обострял, Майкл Кайоде подключался вторым темпом, а Дамсгор находил зоны между линиями.  А у Игора Тьяго и вовсе было достаточно моментов, чтобы ещё до перерыва вывести «Брентфорд» вперёд.

Игор Тьяго с мячом
В одном эпизоде он оказался практически один перед воротами, но начал перекладывать мяч под удобную ногу и потерял момент, в другом — пробил в защитника.  Ещё в одном моменте Эйден Хэвен, пытаясь прервать передачу на Тьяго, едва не срезал мяч в свои ворота, но Ламменс успел среагировать.

На этом фоне второй гол «Юнайтед» был вопреки логике игры, но такие эпизоды сейчас и отличают команду Каррика.  Контратака началась с отбора Фернандеша после рывка Натана Коллинза.  Португалец протащил мяч через центр и оказался в ситуации, где мог завершать сам: угол для удара был, защитники не успевали накрыть.  Однако Бруну выдержал паузу и отдал налево Беньямину Шешко, тот убрал под правую и пробил — 2:0.

Гол Шешко
Это 19-я голевая передача Фернандеша в сезоне, до рекорда АПЛ (20 ассистов, который делят Тьерри Анри и Кевин Де Брёйне) — один шаг.  Давно понятно, что это не натянутая статистика, португалец буквально в одиночку управляет атакой «Юнайтед».  В первом тайме он создал четыре явных момента, участвовал почти в каждой быстрой атаке и задавал темп переходов из обороны в атаку.  Есть даже ощущение, что Бруну осознанно ищет эти передачи — как в эпизоде с голом, где выбрал более сложный пас вместо более очевидного удара.

Перестройка Каррика и давление «Брентфорда» во втором тайме

Перерыв не снял вопросов к игре «Юнайтед», хотя Каррик уже в перерыве убрал Амада и выпустил Мазрауи.  Это было возвращение к модели с тремя центральными защитниками, с которой команда играла ещё при Амориме.  На коротком отрезке это сработало — «Брентфорд» стал реже доходить до штрафной, «Юнайтед» чуть увереннее контролировал мяч.  Но полностью остановить гостей не удалось, они продолжали находить моменты, а по количеству ударов точно не уступали.

Самый яркий эпизод — удар Дангo Уаттары головой с нескольких метров в штангу.  Чуть позже Льюис-Поттер снова ушёл по флангу, но подача получилась слабой.  Тьяго продолжал искать моменты, но по-прежнему принимал не самые лучшие решения.  Гол Матиаса Йенсена на 87-й минуте мощным ударом издали выглядел абсолютно заслуженным.  К этому моменту «Брентфорд» уже серьёзно придавил «МЮ» и постоянно создавал напряжение у ворот Ламменса.

Дальше началась классическая нервная концовка — подача за подачей и борьба в штрафной в попытке выжать опасный момент.  У «Брентфорда» он был, когда Дамсгор нанёс удар головой с линии вратарской, но попал прямо в Ламменса.  В другой ситуации счёт мог стать 2:2.  «Манчестер Юнайтед» же в концовке действовал прагматично: Каземиро зарабатывал фолы, Магуайр выигрывал воздух, команда максимально упрощала игру и сбивала темп.

Такая победа объясняет прогресс лучше любого разгрома

Этот матч сложно назвать убедительным.  «Юнайтед» не контролировал игру почти ни на одном её отрезке, допускал слишком много моментов и во многом зависел от формы отдельных игроков.  Но ведь именно такие победы сейчас и формируют результаты «дьяволов» — при Майкле Каррике команда выиграла шесть матчей с разницей в один мяч.

До гарантированной Лиги чемпионов осталось два очка, а возможно, даже они не понадобятся, ведь многое зависит от конкурентов.  Это важный результат, но куда более заметным выглядит то, что «Юнайтед» перестал хронически проигрывать близкие по игре матчи.  Пожалуй, именно это и можно назвать ключевым достижением Майкла Каррика по ходу сезона.