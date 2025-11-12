ESPN рассказывает, почему в лондонском «Арсенале» пока не спешат с планированием новой трансферной кампании.

Ноябрьская международная пауза — традиционное время, когда «Арсенал» начинает планировать свои следующие крупные трансферы. В последние годы руководители клуба в это время летали из Лондона в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с семьей Кронке (владелец «Арсенала» — прим.) и обсудить планы на ближайшие два трансферных окна.

На этот раз клуб отказался подтвердить, состоится ли встреча в привычном формате. В ней стало меньше необходимости из-за ряда обстоятельств, в том числе в связи с присутствием семьи Кронке в Лондоне в середине октября. Тогда их команда НФЛ, «Лос-Анджелес Рэмс», обыграла «Джэксонвилл Джагуарс» на «Уэмбли», а на следующий день «Арсенал» уверенно победил «Фулхэм» в матче Премьер-лиги. Сопредседатель клуба Джош Кронке в последнее время вообще стал заметно чаще появляться как на «Эмирейтс», так и на тренировочной базе в Лондон Колни.

Как бы то ни было, этот период всё равно остается ключевым этапом планирования для клуба, который нацелен на своё первое чемпионство с 2004 года. После 11 туров «Арсенал» возглавляет таблицу Премьер-лиги и имеет стопроцентный результат в четырех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Так какие вопросы обсуждаются сейчас?

Перемены в руководстве

Прошлой осенью «Арсенал» переживал последствия внезапного ухода Эду с поста спортивного директора. Бразилец решил покинуть клуб, чтобы позже возглавить масштабный клубный проект владельца «Ноттингем Форест» Эвангелоса Маринакиса.

Источники ESPN сообщили, что решение Эду стало настоящим шоком для сотрудников в Колни. Поэтому срочная встреча руководства клуба была необходима не только для поиска его преемника, но и для того, чтобы минимизировать влияние столь внезапной потери ключевой фигуры на трансферную стратегию.

В этом году тоже произошли перестановки, но уже по инициативе владельцев «Арсенала» Kroenke Sports Enterprises (KSE). В конце сентября клуб покинул исполнительный вице-председатель Тим Льюис. Он работал с KSE с 2007 года и стал директором «Арсенала» в 2020-м. После его ухода управляющий директор Ричард Гарлик получил повышение до должности генерального директора. В совет директоров вошли представители KSE Келли Блаха и Отто Мали, а также давний советник Дейв Стайнер. К ним присоединился телепродюсер и режиссер Бен Уинстон, который более 30 лет является держателем абонемента на домашние матчи клуба.

Хотя эти перестановки удивили многих за пределами клуба, внутри они стали результатом длительных внутренних обсуждений. Стэн Кронке по-прежнему сохраняет решающее слово во всех ключевых вопросах, но теперь его сын Джош занимает всё более заметную позицию.

Новый уровень взаимодействия

В итоге, накануне ноябрьской паузы стороны проводят больше личных встреч, чем раньше. Джош еще летом был в Лондоне в последние дни трансферного окна и присутствовал на церемонии награждения PFA Awards в августе. По данным источников, недавно Бен Уинстон побывал на базе и наблюдал за одной из тренировок команды.

Необычным стал и октябрьский «двойной уик-энд» — НФЛ + Премьер-лига. «Фулхэм» попросил сыграть на «Крэйвен Коттедж» в тот же уик-энд, когда «Джагуарс» выступали на «Уэмбли». В итоге получилось случайное пересечение интересов между KSE и владельцем «Фулхэма» и «Джагуарс» Шахидом Ханом.

Стэн Кронке остался в США, но Джош присутствовал на обеих играх вместе с другими руководителями KSE.

«Руководство было здесь. Мы отлично провели время с Джошем и советом директоров, обсуждая разные темы. Они тоже прекрасно чувствуют атмосферу, ведь это был уикенд НФЛ с участием "Рэмс", и мы обсудили множество вещей», — сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета, отвечая на вопрос о возможной поездке в Лос-Анджелес.

Пожалуй, отрыв на четыре очка от ближайшего преследователя в таблице АПЛ тоже снижает ощущение срочности в переговорах.

Новые контракты на подходе

Разумеется, футбол не знает пауз. «Арсенал» ведет переговоры по новым контрактам сразу с несколькими игроками, в их числе вингер Букайо Сака и защитник Юрриен Тимбер.

Обсуждения с представителями Сака продолжаются уже несколько месяцев, и, по информации ESPN, стороны близки к подписанию нового соглашения. Сейчас Сака находится в расположении сборной Англии, которая готовится к матчам квалификации чемпионата мира против Сербии и Албании. Команда Томаса Тухеля всю неделю тренируется на базе «Тоттенхэма», откуда в субботу отправится в Тирану.

Ожидается, что новый контракт сделает Сака самым высокооплачиваемым игроком клуба с окладом более 300 тысяч фунтов в неделю, окончательно закрепив за ним статус одной из самых заметных звезд европейского футбола.

Контракт Тимбера действует до 2028 года, поэтому срочности в переговорах нет. Тем не менее в клубе хотят поощрить 24-летнего правого защитника за его впечатляющую форму в последних матчах.

Пока никаких сигналов о начале переговоров с Микелем Артетой по новому контракту не поступало, но уже в январе у него останется полтора года до окончания действующего соглашения. Предыдущий контракт Артета также подписал лишь тогда, когда входил в его последний год. Тренер не раз отмечал, что считает подобные обсуждения отвлекающими. Тем не менее в клубе намерены убедить его продолжить работу и после 2027 года, учитывая стабильный прогресс, который демонстрирует команда.

Возможные уходы

Минувшим летом «Арсенал» вновь потратился, инвестировав в усиление состава около 250 миллионов фунтов. Среди новичков — Эберечи Эзе, Виктор Дьекереш и Мартин Субименди. В клубе не хотят свести на нет проделанную работу, слишком сильно урезав обойму.

Главное внимание сейчас приковано к Габриэлу Жезусу, который близок к возвращению в строй после операции на колене, из-за которой он не играл с января. Вскоре к команде после аналогичной операции должен вернуться и Кай Хаверц. В таких условиях игровое время Жезуса может заметно сократиться.

Сам бразилец не раз заявлял, что намерен остаться в клубе до окончания контракта в 2027 году, но грядущий чемпионат мира может заставить его пересмотреть позицию. Очевидно, что у него будут проблемы с игровым временем. Позиция центрального нападающего в сборной Бразилии вакантна, и без регулярной практики Жезусу будет сложно за нее побороться.

По словам главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля, Бен Уайт также выразил желание вновь играть за национальную команду, и потому может оказаться в похожей ситуации. После нескольких сезонов в роли ключевого игрока Уайт сейчас утратил статус основного, уступив место на правом фланге Тимберу.

Кроме того, решение предстоит принять и по Александру Зинченко. Если он не получит достаточной практики под руководством нового наставника «Ноттингем Форест» Шона Дайча, то уже в январе может быть отозван из аренды. Украинец выступает за «Форест» на правах аренды, а его контракт с «Арсеналом» истекает в конце сезона, так что вариант с возвращением и последующей продажей может устроить все стороны.

Возможные усиления

У «Арсенала» есть финансовое пространство для зимних трансферов, вопрос лишь в том, видит ли клуб необходимость в них.

«Арсенал» проявлял интерес к форварду «Реала» Родриго, который потерял место в основе мадридской команды. И игрок, и «Арсенал» готовы рассмотреть возможность трансфера. Однако с учетом статуса Сака на правом фланге, покупка бразильца скорее повлияла бы на позиции Леандро Троссарда и Габриэла Мартинелли, которые играют на левом фланге.

В августе «Арсенал» улучшил условия контракта Троссарда, однако не продлил его срок. Перед международной паузой бельгиец забил красивый гол в ворота «Сандерленда», но по итогам сезона его будущее в клубе всё равно будет пересмотрено.

В похожей ситуации находится и Мартинелли. Летом у него останется всего год по контракту. Пока признаков того, что «Арсенал» намерен его продать, нет, но обстоятельства вокруг контрактов обоих вингеров создают пространство для возможного приобретения еще одного флангового игрока, если представится подходящая возможность.

Традиционно клуб планирует летнее трансферное окно параллельно с зимним, поэтому окончательные решения будут приняты внутри клуба в ближайшие дни.