ESPN объясняет, почему многие клубы в этом сезоне выступают заметно хуже, чем в предыдущей кампании.

У каждого есть свое мнение, особенно когда речь идет о «Ливерпуле». Действующий чемпион Премьер-лиги проиграли пять из шести последних матчей в чемпионате и опустились на восьмое место, а с учетом всех турниров потерпел семь поражений в десяти встречах.

Мохаммед Салах вдруг начал выглядеть на свой возраст, а игра Флориана Вирца пока совсем не соответствует его трансферной стоимости. То же самое можно сказать и про Александера Исака.

Арне Слот, похоже, не успевает за темпами развития АПЛ. Обычное собрание без тренера — только для игроков — тоже ничего не изменило, а многие сигналы указывают, что команда до сих пор переживает и тяжело переносит смерть Диогу Жоты.

Порой кажется, что регресс неизбежен. «Манчестер Сити» в начале года фактически развалился после чемпионства в сезоне 2023/24. А у «Ливерпуля» после лучших сезонов при Юргене Клоппе тоже бывали серьезные спады: две победы в семи матчах, одна в семи и две в восьми в сезоне 2020/21 (после чемпионства), а также одна победа в семи и ни одной в пяти играх в 2022/23 (после сезона, когда они почти взяли требл).

Но когда начинаются трудности, поднимается хор из именитых экс-игроков. «У них кризис», — говорит Рой Кин. «Команда в кризисном режиме», — вторит Джейми Каррагер. «У них нет лидеров», — считает Уэйн Руни. Токсичность может поглотить абсолютно всё. Всё плохо, ничего не работает, ничего не спасти.

Внести ясность в подобной ситуации может статистика. Что же действительно идет не так на «Энфилде»? Что Слоту и «Ливерпулю» нужно исправлять в первую очередь, чтобы вырваться из пике? И раз уж мы этим занимаемся, что говорит статистика о других европейских командах, которые буксуют?

«Ливерпуль»

Текущее место в АПЛ: 8-е (1,64 очка за матч: в прошлом сезоне — 2,21)

Главная статистическая слабость: оборона. Проблема, как обычно, в защите. Да, атака тоже просела, несмотря на то что клуб потратил сотни миллионов фунтов на одних из самых перспективных нападающих мира. В прошлом сезоне они уверенно лидировали и по забитым мячам, и по xG, сейчас — лишь шестые по обоим показателям. Но по xG в обороне (13,9), они — девятые, а по пропущенным голам (17) — двенадцатые. И это требует первоочередного внимания.

С точки зрения прессинга «Ливерпуль» действует почти так же, как и год назад. Они шестые в АПЛ по количеству передач, разрешенных сопернику перед оборонительным действием (PPDA), вторые — по совокупности допущенных прогрессивных передач и продвижений мяча, третьи — по вынужденным потерям соперника на чужой трети. Год назад были четвертыми, третьими и шестыми соответственно.

«Ливерпуль» проваливается в двух моментах: игра против контратак и на стандартах. В прошлом сезоне «Ливерпуль» был четвертым в лиге по xG, допускаемому после контратак; сейчас — 17-й, допуская на 87% больше в среднем за матч.

Кроме того, они упали с третьего на восьмое место по xG. При этом в прошлом сезоне они пропустили всего девять голов со стандартов (восьмые в лиге), а в этом уже семь — 18-е место, включая три после аутов.

Добавьте к этому спад в игре вратарей. По показателю «предотвращенных голов» дуэт Алисон — Келлехер давал +0,10 гола за матч. В этом сезоне Алисон и Мамардашвили — уже –0,26.

Получается довольно ясная картина. «Ливерпуль» пропустил минимум два гола в семи из 11 матчей, и если первые два таких матча удалось выиграть за счет поздних голов, то следующие пять обернулись поражениями.

Когда команда пропускает один гол или меньше — они идеальны: четыре победы из четырех. Но такое происходит слишком редко.

Критика в адрес атакующих игроков частично справедлива. У Салаха всего четыре гола (три с игры, один — пенальти) и два ассиста в 11 матчах, тогда как год назад в то же время было восемь и шесть соответственно. Исак и Вирц же стали жертвами «проклятия xG».

Вирц создал моменты на 1,3 xG и 1,2 xA, но ни разу не забил и не ассистировал. Исак, сыграв всего 253 минуты, создал на 0,9 xG, но тоже пока остается без голов. Эта часть со временем поправится. А вот оборона — это явно системная проблема.

«Барселона»

Текущее место в Ла Лиге: 2-е (2,33 очка за матч; в прошлом сезоне — 2,32)

Главная статистическая слабость: отсутствие стабильности состава. Из девяти команд, рассматриваемых в этом материале, восемь регрессировали по числу очков. «Барса» — единственное исключение: в чемпионате всё идет примерно так же, как и в прошлом сезоне, когда она выиграла Ла Лигу.

Их результаты в Лиге чемпионов подпорчены поражением от «Пари Сен-Жермен» и результативной ничьей с «Брюгге» (3:3). В чемпионате Испании главная проблема заключается в том, что «Реал» стал сильнее: в прошлом сезоне «Мадрид» набрал 84 очка, а в этом, судя по текущем темпу, будет 98. Это, мягко говоря, портит атмосферу.

Но еще сильнее ее портят травмы.

Ламин Ямаль в прошлом сезоне на аналогичном отрезке сыграл 83,7% минут, а сейчас — лишь 58,6%. Рафинья (пятый) — 83,2% в прошлом сезоне и только 35,6% в этом. Роберт Левандовский (17-й) — 78,4% в прошлом и 41,6% в текущем.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В прошлом сезоне эта тройка была феноменальна: 89 голов и 44 ассиста во всех турнирах. Сейчас, через треть сезона, — 16 и 7 соответственно.

Фермин Лопес (6+4), Ферран Торрес (7+1) и арендованный Маркус Рашфорд (6+7) держат планку, но атака «Барсы» упала с уровня «инопланетной» до просто «очень хорошей».

В каком-то смысле это даже обнадеживает: команда показывает похожие цифры, несмотря на полное отсутствие стабильности в атаке. Тем более что и в полузащите реже играют подверженные травмам Педри и Гави. Если в прошлом сезоне семь футболистов сыграли не менее 70% минут в Ла Лиге, то сейчас таких всего пять.

Разумеется, у «Реала» тоже есть кадровые проблемы, и всё равно «Барса» пока явно отстает.

И хотя в Ла Лиге соперники не особенно адаптировались ко второй версии высокой линии обороны Ханси Флика, в Лиге чемпионов это уже стало проблемой: 30-е место из 36 по xG, допускаемому на удар, 22-е — по xG после контратак и 18-е — по пропущенным мячам.

Возможно, чуть позже, когда некоторые игроки вернутся из лазарета, ситуация изменится.

«Ньюкасл»

Текущее место в АПЛ: 14-е (1,09 очка за матч; в прошлом сезоне — 1,74)

Главная статистическая слабость: голы. Да, это важная штука. «Ньюкасл» играет более прямолинейно, чем большинство богатейших клубов Англии, и обычно это работает. Если такая модель поставлена правильно, ты не бьешь по воротам так часто, как команды, которые держат мяч, но создаешь столько же — или даже больше — качественных моментов.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» наносил в среднем 2,4 удара за матч, которые тянули минимум на 0,2 xG — больше было только у «Ливерпуля». И лишь 26,9% ударов они наносили в условиях, когда между мячом и воротами было два и менее защитников — лучший показатель в лиге.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

В этом сезоне, после публичного и долгого расставания с Исаком, клуб подписал Ника Вольтемаде и Йоана Висса. Вольтемаде уже выдал несколько ярких эпизодов и забил шесть мячей во всех турнирах — больше, чем Исак. Но он делает в среднем 1,6 удара за 90 минут, что катастрофически мало для центрального нападающего. Висса же пока вообще не играл из-за травмы.

В итоге, несмотря на продуктивность Энтони Гордона и Харви Барнса (на двоих восемь мячей и три ассиста во всех турнирах), атака «Ньюкасла» фактически растворилась.

Когда твои атакующие показатели ближе к «Вест Хэму», чем к «Арсеналу», значит что-то пошло не так. В АПЛ «сороки» забили всего 11 голов (17-е место). Да, реализация им слегка изменила, но по xG они лишь двенадцатые.

Они делают 1,5 удара за матч, которые тянут минимум на 0,2 xG (10-е место). Только 20% ударов приходится на ситуации с максимум двумя защитниками на линии мяча (тоже 10-е место).

Несмотря на намерение играть быстро и прямо, они позволяют соперникам создавать больше контратак, чем создают сами.

Травмы тоже внесли вклад — только четверо игроков провели более 71% минут. Сегодня «Ньюкасл» ближе к зоне вылета (всего +2 очка), чем к пятому месту (–6 очков).

Если атака не оживет, совершить рывок будет крайне тяжело.

«Ювентус»

Текущее место в Серии А: 6-е (1,73 очка за матч, было 1,84)

Главная статистическая слабость: качество ударов. Как и многих уволенных тренеров, Игора Тудора отчасти подвело обычное невезение. В его последних четырех матчах против серьезных соперников («Милан», «Комо», «Реал» Мадрид и «Лацио») «Юве» пропустил всего четыре мяча, но при этом ни разу не забил, хотя создал моменты на 4,4 xG. По игре команда заслуживала 4–5 очков, но взяла лишь одно, сыграв вничью с «Миланом».

Душан Влахович globallookpress.com

В первых четырех матчах без Тудора (один под руководством Массимо Брамбиллы, три — при Лучано Спаллетти) календарь стал проще, да и футбольные боги явно смилостивились. Против «Удинезе», «Кремонезе», «Спортинга» и «Торино» «Старая синьора» забила шесть мячей, дважды сыграв вничью и дважды победив. Но реализация всё равно хромает: шесть мячей были забиты после ударов на 7,9 xG. Качество моментов по-прежнему невысокое — «Ювентус» лишь 16-й в Серии А по xG за удар (0,12).

Нападающие Душан Влахович, Джонатан Дэвид и Лоис Опенда, которые получают миллионы за забитые мячи, наносят в сумме 3,5 удара за 90 минут на троих и в среднем делают всего 0,11 xG за удар. Созидатели — в основном это Кенан Йылдыз и Андреа Камбьязо — зачастую не могут обеспечить их передачами, а когда моменты все-таки появляются, нападающие их не реализуют. Сейчас в их активе в общей сложности четыре гола при xG 5,7.

В целом «Ювентус» идет довольно неплохо: за счет побед над аутсайдерами они всего в трех очках от топ-4. Первые признаки при Спаллетти вселяют оптимизм, но пока их форварды не начнут и зарабатывать, и реализовывать более качественные моменты, подняться выше будет тяжело.

«Атлетик» (Бильбао)

Текущее место в Ла Лиге: 8-е (1,42 очка за матч; в прошлом сезоне — 1,84)

Главная статистическая слабость: регресс обороны. У «Атлетика» стабильная философия: оборона, еще раз оборона, и, возможно, контратака. Команда не пропускала больше 50 голов за сезон в рамках Ла Лиги с 2012/13, а меньше 40 — в четырех из шести последних сезонов.

Но в прошлом сезоне всё получилось «слишком хорошо». «Атлетик» пропустил всего 29 голов в 38 матчах, что позволило занять четвертое место и выйти в ЛЧ впервые за 11 лет.

Нико Уильямс globallookpress.com

Однако эти 0,76 гола за матч (лучший показатель лиги) появились при среднем уровне создаваемых соперниками моментов в 1,01 xG (второе место). Даже по строгим стандартам басков и их вратаря Унаи Симона разница уж слишком велика. И в этом сезоне xG-боги пришли за своим.

«Атлетик» допускает более низкое качество моментов — 0,85 xG за матч (1-е место), но соперники превращают это в 1,1 гола (5-е место).

Атака же страдает от травм. Иньяки Уильямс (62,7% минут), Нико Уильямс (49,7%) и Ойан Сансет (39,5%) редко выходят на поле, из-за чего команда забила всего четыре гола с игры в 12 матчах. Они седьмые в таблице и уже отстают на восемь очков от топ-4. В Лиге чемпионов тоже всё плохо: победа над «Карабахом» и три поражения с общим счетом 1:8.

Случайность невозможно «починить», и если они будут продолжать качественно защищаться, результаты стабилизируются. Но на возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне рассчитывать уже сложно.

«Аталанта»

Текущее место в Серии А: 13-е (1,18 очка за матч; в прошлом сезоне — 1,95)

Главная статистическая слабость: полная стагнация в атаке. Заменить Джан Пьеро Гасперини, который ушел в «Рому», — задача изначально почти невозможная. Его дерзкий, напористый футбол позволял «Аталанте» годами перевыполнять свой бюджет.

Адемола Лукман globallookpress.com

Иван Юрич приходил в команду с очень высокой планкой. Формально, только три поражения в 15 матчах во всех турнирах выглядят не так уж плохо. Но невероятные восемь ничьих на этом отрезке держали команду на месте, а два из трех поражений пришлись на первые девять дней ноября. На десятый день Юрича уволили.

При Юриче «Аталанта» сохранила объем ударов почти на уровне Гасперини: в прошлом сезоне они были пятыми в Серии А по ударам за владение и сейчас — снова пятые. Но качественные моменты исчезли. Команда упала с третьего на 12-е место в лиге по xG.

Падение качества моментов делает результаты гораздо более нестабильными: в последних восьми матчах во всех турнирах «Аталанта» забила всего четыре гола при 11,2 xG. Если убрать два гола Лазара Самарждича, у всей остальной команды — два гола при 10,6 xG.

Это, разумеется, уровень невезения, который долго не продлится. Новый тренер Раффаэле Палладино, не так давно работавший в «Фиорентине», почти наверняка получит бонус «эффекта нового тренера» — просто за счет возврата показателей к средним значениям. Но как и в случае с «Ювентусом», качество моментов нужно срочно улучшать. При этом в отличие от «Юве», у «Аталанты» уже минус девять очков от зоны топ-4.

«Ноттингем Форест»

Текущее место в АПЛ: 19-е (0,82 очка за матч, было 1,71)

Главная статистическая слабость: стандарты и отсутствие права на ошибку. Оценивать команду, которая в этом сезоне уже успела отказаться от успешного контратакующего тренера ( Нуну Эшпириту Санту) в пользу специалиста по владению и прессингу ( Эндж Постекоглу), а потом снова к контратакующему ( Шон Дайч), — дело, мягко говоря, сомнительное.

Шон Дайч globallookpress.com

Неудивительно, что по полным сезонным данным «Форест» вообще не выглядит как команда с внятным стилем или четкими характеристиками.

Но вот что действительно бросается в глаза: стандарты стали огромной проблемой. Под руководством Дайча ситуация пока не улучшилась. В прошлом сезоне это было оружие, которое помогло команде финишировать седьмой (были близки к выходу в Лигу чемпионов): 17 голов со стандартов (1-е место) и разница +8 в этом компоненте (3-е место).

В этом сезоне — полная противоположность: всего два гола после стандартов (17-е место) и девять пропущенных (20-е), то есть –7 (также худший показатель).

В трех матчах при Дайче «Ноттингем Форест» — одна из семи команд, которые не забили ни разу, и при этом трижды пропустила, включая оба мяча в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Формально четыре очка и пять голов под его руководством выглядят неплохо, но именно стандарты продолжают топить команду. И «Форест» по-прежнему на втором месте с конца в АПЛ, хуже ситуация только у «Вест Хэма», который ранее выглядел просто безнадежно.

«Майнц»

Текущее место в Бундеслиге: 17-е (0,50 очка за игру; в прошлом сезоне — 1,53)

Главная статистическая слабость: полное отсутствие ударов. При энергичном Бо Хенриксене «Майнц» в прошлом сезоне был немецкой версией «Ноттингем Форест» — командой, которая претендовала на Лигу чемпионов до тех пор, пока не сдала на финише. Как и у «Атлетика», часть прорыва обеспечила удача в обороне: они были десятыми по допущенному xG (1,46), но третьими по пропущенным (1,26).

Пауль Небель и Бо Хенриксен globallookpress.com

Теперь защита немного просела (1,59 xG ожидаемые пропущенные голы), удача исчезла (1,80 реальные пропущенные голы). Это оголило главную проблему — атака попросту не существует. Без ушедшего в «Айнтрахт» Джонатана Буркардта (18 голов при xG 14,8 в прошлом сезоне) и при закономерной регрессии Пауля Небеля (10 голов при xG 5,8 в прошлом сезоне и 1 гол при 1,4 — в текущем), «Майнц» почти не создает моментов.

Они последние в лиге по ударам за владение (0,08), и при этом, несмотря на прямолинейный стиль, лишь 14,5% ударов наносятся при менее чем двух защитниках перед мячом — это один из худших показателей. В прошлом сезоне они были 17-ми — но тогда их спасали оборона и Небель. Сейчас это некому делать.

Тем не менее, их xG-дифференциал — 11-й в Бундеслиге, и Opta дает лишь 13% на то, что они вылетят из элитного дивизиона. Но удача, закрывавшая дыры год назад, исчезла.

«Фиорентина»

Текущее место в Серии A: 20-е (0,45 очка за игру; в прошлом сезоне — 1,71)

Главная статистическая слабость: реализация (и стандарты). История, которую мы уже видели: команда, которая перевыполнила ожидания в прошлом сезоне, теперь сталкивается с естественной коррекцией.

«Фиорентина» завершила сезоне 2024/25 на шестом месте — лучшем за девять лет — но сделала это благодаря сверхудачному завершению атак: 60 голов при xG всего 49,7. Левый защитник Робин Госенс, хавбеки Ясин Адли и Роландо Мандрагора забили вместе 13 голов при xG 5,5 — показатель, который невозможно было повторить.

Мойзе Кин globallookpress.com

Теперь Адли уехал в «Аль-Шабаб», Госенс и Мандрагора вернулись на нормальные цифры (3 гола при 2,7 xG), а вот общая реализация команды рухнула. При 15,5 xG (5-е место в лиге!) они забили всего 9 голов (14-е место) — недобор 42%.

Мойзе Кин переживает невероятный спад: два гола из моментов на 5,7 xG и несколько болезненных ничьих и минимальных поражений. В матче с «Торино» он умудрился не реализовать момент на 0,98 xG — это почти гарантированный гол.

Параллельно «Фиорентина» также обрушилась по стандартам: семь пропущенных мячей уже сейчас — столько же, сколько за весь прошлый сезон.

По реальным показателям они, скорее всего, не являются кандидатом на вылет. Но с учетом общего регресса «Фиорентина» может забыть о попадании в еврокубки.