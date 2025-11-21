ESPN объясняет, почему многие клубы в этом сезоне выступают заметно хуже, чем в предыдущей кампании.
У каждого есть свое мнение, особенно когда речь идет о «Ливерпуле». Действующий чемпион Премьер-лиги проиграли пять из шести последних матчей в чемпионате и опустились на восьмое место, а с учетом всех турниров потерпел семь поражений в десяти встречах.
Мохаммед Салах вдруг начал выглядеть на свой возраст, а игра Флориана Вирца пока совсем не соответствует его трансферной стоимости. То же самое можно сказать и про Александера Исака.
Арне Слот, похоже, не успевает за темпами развития АПЛ. Обычное собрание без тренера — только для игроков — тоже ничего не изменило, а многие сигналы указывают, что команда до сих пор переживает и тяжело переносит смерть Диогу Жоты.
Порой кажется, что регресс неизбежен. «Манчестер Сити» в начале года фактически развалился после чемпионства в сезоне 2023/24. А у «Ливерпуля» после лучших сезонов при Юргене Клоппе тоже бывали серьезные спады: две победы в семи матчах, одна в семи и две в восьми в сезоне 2020/21 (после чемпионства), а также одна победа в семи и ни одной в пяти играх в 2022/23 (после сезона, когда они почти взяли требл).
Но когда начинаются трудности, поднимается хор из именитых экс-игроков. «У них кризис», — говорит Рой Кин. «Команда в кризисном режиме», — вторит Джейми Каррагер. «У них нет лидеров», — считает Уэйн Руни. Токсичность может поглотить абсолютно всё. Всё плохо, ничего не работает, ничего не спасти.
Внести ясность в подобной ситуации может статистика. Что же действительно идет не так на «Энфилде»? Что Слоту и «Ливерпулю» нужно исправлять в первую очередь, чтобы вырваться из пике? И раз уж мы этим занимаемся, что говорит статистика о других европейских командах, которые буксуют?
Давайте разбираться.
«Ливерпуль»
Текущее место в АПЛ: 8-е (1,64 очка за матч: в прошлом сезоне — 2,21)
Главная статистическая слабость: оборона. Проблема, как обычно, в защите. Да, атака тоже просела, несмотря на то что клуб потратил сотни миллионов фунтов на одних из самых перспективных нападающих мира. В прошлом сезоне они уверенно лидировали и по забитым мячам, и по xG, сейчас — лишь шестые по обоим показателям. Но по xG в обороне (13,9), они — девятые, а по пропущенным голам (17) — двенадцатые. И это требует первоочередного внимания.
С точки зрения прессинга «Ливерпуль» действует почти так же, как и год назад. Они шестые в АПЛ по количеству передач, разрешенных сопернику перед оборонительным действием (PPDA), вторые — по совокупности допущенных прогрессивных передач и продвижений мяча, третьи — по вынужденным потерям соперника на чужой трети. Год назад были четвертыми, третьими и шестыми соответственно.
«Ливерпуль» проваливается в двух моментах: игра против контратак и на стандартах. В прошлом сезоне «Ливерпуль» был четвертым в лиге по xG, допускаемому после контратак; сейчас — 17-й, допуская на 87% больше в среднем за матч.
Кроме того, они упали с третьего на восьмое место по xG. При этом в прошлом сезоне они пропустили всего девять голов со стандартов (восьмые в лиге), а в этом уже семь — 18-е место, включая три после аутов.
Добавьте к этому спад в игре вратарей. По показателю «предотвращенных голов» дуэт Алисон — Келлехер давал +0,10 гола за матч. В этом сезоне Алисон и Мамардашвили — уже –0,26.
Получается довольно ясная картина. «Ливерпуль» пропустил минимум два гола в семи из 11 матчей, и если первые два таких матча удалось выиграть за счет поздних голов, то следующие пять обернулись поражениями.
Когда команда пропускает один гол или меньше — они идеальны: четыре победы из четырех. Но такое происходит слишком редко.
Критика в адрес атакующих игроков частично справедлива. У Салаха всего четыре гола (три с игры, один — пенальти) и два ассиста в 11 матчах, тогда как год назад в то же время было восемь и шесть соответственно. Исак и Вирц же стали жертвами «проклятия xG».
Вирц создал моменты на 1,3 xG и 1,2 xA, но ни разу не забил и не ассистировал. Исак, сыграв всего 253 минуты, создал на 0,9 xG, но тоже пока остается без голов. Эта часть со временем поправится. А вот оборона — это явно системная проблема.
«Барселона»
Текущее место в Ла Лиге: 2-е (2,33 очка за матч; в прошлом сезоне — 2,32)
Главная статистическая слабость: отсутствие стабильности состава. Из девяти команд, рассматриваемых в этом материале, восемь регрессировали по числу очков. «Барса» — единственное исключение: в чемпионате всё идет примерно так же, как и в прошлом сезоне, когда она выиграла Ла Лигу.
Их результаты в Лиге чемпионов подпорчены поражением от «Пари Сен-Жермен» и результативной ничьей с «Брюгге» (3:3). В чемпионате Испании главная проблема заключается в том, что «Реал» стал сильнее: в прошлом сезоне «Мадрид» набрал 84 очка, а в этом, судя по текущем темпу, будет 98. Это, мягко говоря, портит атмосферу.
Но еще сильнее ее портят травмы.
Ламин Ямаль в прошлом сезоне на аналогичном отрезке сыграл 83,7% минут, а сейчас — лишь 58,6%. Рафинья (пятый) — 83,2% в прошлом сезоне и только 35,6% в этом. Роберт Левандовский (17-й) — 78,4% в прошлом и 41,6% в текущем.
В прошлом сезоне эта тройка была феноменальна: 89 голов и 44 ассиста во всех турнирах. Сейчас, через треть сезона, — 16 и 7 соответственно.
Фермин Лопес (6+4), Ферран Торрес (7+1) и арендованный Маркус Рашфорд (6+7) держат планку, но атака «Барсы» упала с уровня «инопланетной» до просто «очень хорошей».
В каком-то смысле это даже обнадеживает: команда показывает похожие цифры, несмотря на полное отсутствие стабильности в атаке. Тем более что и в полузащите реже играют подверженные травмам Педри и Гави. Если в прошлом сезоне семь футболистов сыграли не менее 70% минут в Ла Лиге, то сейчас таких всего пять.
Разумеется, у «Реала» тоже есть кадровые проблемы, и всё равно «Барса» пока явно отстает.
И хотя в Ла Лиге соперники не особенно адаптировались ко второй версии высокой линии обороны Ханси Флика, в Лиге чемпионов это уже стало проблемой: 30-е место из 36 по xG, допускаемому на удар, 22-е — по xG после контратак и 18-е — по пропущенным мячам.
Возможно, чуть позже, когда некоторые игроки вернутся из лазарета, ситуация изменится.
«Ньюкасл»
Текущее место в АПЛ: 14-е (1,09 очка за матч; в прошлом сезоне — 1,74)
Главная статистическая слабость: голы. Да, это важная штука. «Ньюкасл» играет более прямолинейно, чем большинство богатейших клубов Англии, и обычно это работает. Если такая модель поставлена правильно, ты не бьешь по воротам так часто, как команды, которые держат мяч, но создаешь столько же — или даже больше — качественных моментов.
В прошлом сезоне «Ньюкасл» наносил в среднем 2,4 удара за матч, которые тянули минимум на 0,2 xG — больше было только у «Ливерпуля». И лишь 26,9% ударов они наносили в условиях, когда между мячом и воротами было два и менее защитников — лучший показатель в лиге.
В этом сезоне, после публичного и долгого расставания с Исаком, клуб подписал Ника Вольтемаде и Йоана Висса. Вольтемаде уже выдал несколько ярких эпизодов и забил шесть мячей во всех турнирах — больше, чем Исак. Но он делает в среднем 1,6 удара за 90 минут, что катастрофически мало для центрального нападающего. Висса же пока вообще не играл из-за травмы.
В итоге, несмотря на продуктивность Энтони Гордона и Харви Барнса (на двоих восемь мячей и три ассиста во всех турнирах), атака «Ньюкасла» фактически растворилась.
Когда твои атакующие показатели ближе к «Вест Хэму», чем к «Арсеналу», значит что-то пошло не так. В АПЛ «сороки» забили всего 11 голов (17-е место). Да, реализация им слегка изменила, но по xG они лишь двенадцатые.
Они делают 1,5 удара за матч, которые тянут минимум на 0,2 xG (10-е место). Только 20% ударов приходится на ситуации с максимум двумя защитниками на линии мяча (тоже 10-е место).
Несмотря на намерение играть быстро и прямо, они позволяют соперникам создавать больше контратак, чем создают сами.
Травмы тоже внесли вклад — только четверо игроков провели более 71% минут. Сегодня «Ньюкасл» ближе к зоне вылета (всего +2 очка), чем к пятому месту (–6 очков).
Если атака не оживет, совершить рывок будет крайне тяжело.
«Ювентус»
Текущее место в Серии А: 6-е (1,73 очка за матч, было 1,84)
Главная статистическая слабость: качество ударов. Как и многих уволенных тренеров, Игора Тудора отчасти подвело обычное невезение. В его последних четырех матчах против серьезных соперников («Милан», «Комо», «Реал» Мадрид и «Лацио») «Юве» пропустил всего четыре мяча, но при этом ни разу не забил, хотя создал моменты на 4,4 xG. По игре команда заслуживала 4–5 очков, но взяла лишь одно, сыграв вничью с «Миланом».
В первых четырех матчах без Тудора (один под руководством Массимо Брамбиллы, три — при Лучано Спаллетти) календарь стал проще, да и футбольные боги явно смилостивились. Против «Удинезе», «Кремонезе», «Спортинга» и «Торино» «Старая синьора» забила шесть мячей, дважды сыграв вничью и дважды победив. Но реализация всё равно хромает: шесть мячей были забиты после ударов на 7,9 xG. Качество моментов по-прежнему невысокое — «Ювентус» лишь 16-й в Серии А по xG за удар (0,12).
Нападающие Душан Влахович, Джонатан Дэвид и Лоис Опенда, которые получают миллионы за забитые мячи, наносят в сумме 3,5 удара за 90 минут на троих и в среднем делают всего 0,11 xG за удар. Созидатели — в основном это Кенан Йылдыз и Андреа Камбьязо — зачастую не могут обеспечить их передачами, а когда моменты все-таки появляются, нападающие их не реализуют. Сейчас в их активе в общей сложности четыре гола при xG 5,7.
В целом «Ювентус» идет довольно неплохо: за счет побед над аутсайдерами они всего в трех очках от топ-4. Первые признаки при Спаллетти вселяют оптимизм, но пока их форварды не начнут и зарабатывать, и реализовывать более качественные моменты, подняться выше будет тяжело.
«Атлетик» (Бильбао)
Текущее место в Ла Лиге: 8-е (1,42 очка за матч; в прошлом сезоне — 1,84)
Главная статистическая слабость: регресс обороны. У «Атлетика» стабильная философия: оборона, еще раз оборона, и, возможно, контратака. Команда не пропускала больше 50 голов за сезон в рамках Ла Лиги с 2012/13, а меньше 40 — в четырех из шести последних сезонов.
Но в прошлом сезоне всё получилось «слишком хорошо». «Атлетик» пропустил всего 29 голов в 38 матчах, что позволило занять четвертое место и выйти в ЛЧ впервые за 11 лет.
Однако эти 0,76 гола за матч (лучший показатель лиги) появились при среднем уровне создаваемых соперниками моментов в 1,01 xG (второе место). Даже по строгим стандартам басков и их вратаря Унаи Симона разница уж слишком велика. И в этом сезоне xG-боги пришли за своим.
«Атлетик» допускает более низкое качество моментов — 0,85 xG за матч (1-е место), но соперники превращают это в 1,1 гола (5-е место).
Атака же страдает от травм. Иньяки Уильямс (62,7% минут), Нико Уильямс (49,7%) и Ойан Сансет (39,5%) редко выходят на поле, из-за чего команда забила всего четыре гола с игры в 12 матчах. Они седьмые в таблице и уже отстают на восемь очков от топ-4. В Лиге чемпионов тоже всё плохо: победа над «Карабахом» и три поражения с общим счетом 1:8.
Случайность невозможно «починить», и если они будут продолжать качественно защищаться, результаты стабилизируются. Но на возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне рассчитывать уже сложно.
«Аталанта»
Текущее место в Серии А: 13-е (1,18 очка за матч; в прошлом сезоне — 1,95)
Главная статистическая слабость: полная стагнация в атаке. Заменить Джан Пьеро Гасперини, который ушел в «Рому», — задача изначально почти невозможная. Его дерзкий, напористый футбол позволял «Аталанте» годами перевыполнять свой бюджет.
Иван Юрич приходил в команду с очень высокой планкой. Формально, только три поражения в 15 матчах во всех турнирах выглядят не так уж плохо. Но невероятные восемь ничьих на этом отрезке держали команду на месте, а два из трех поражений пришлись на первые девять дней ноября. На десятый день Юрича уволили.
При Юриче «Аталанта» сохранила объем ударов почти на уровне Гасперини: в прошлом сезоне они были пятыми в Серии А по ударам за владение и сейчас — снова пятые. Но качественные моменты исчезли. Команда упала с третьего на 12-е место в лиге по xG.
Падение качества моментов делает результаты гораздо более нестабильными: в последних восьми матчах во всех турнирах «Аталанта» забила всего четыре гола при 11,2 xG. Если убрать два гола Лазара Самарждича, у всей остальной команды — два гола при 10,6 xG.
Это, разумеется, уровень невезения, который долго не продлится. Новый тренер Раффаэле Палладино, не так давно работавший в «Фиорентине», почти наверняка получит бонус «эффекта нового тренера» — просто за счет возврата показателей к средним значениям. Но как и в случае с «Ювентусом», качество моментов нужно срочно улучшать. При этом в отличие от «Юве», у «Аталанты» уже минус девять очков от зоны топ-4.
«Ноттингем Форест»
Текущее место в АПЛ: 19-е (0,82 очка за матч, было 1,71)
Главная статистическая слабость: стандарты и отсутствие права на ошибку. Оценивать команду, которая в этом сезоне уже успела отказаться от успешного контратакующего тренера ( Нуну Эшпириту Санту) в пользу специалиста по владению и прессингу ( Эндж Постекоглу), а потом снова к контратакующему ( Шон Дайч), — дело, мягко говоря, сомнительное.
Неудивительно, что по полным сезонным данным «Форест» вообще не выглядит как команда с внятным стилем или четкими характеристиками.
Но вот что действительно бросается в глаза: стандарты стали огромной проблемой. Под руководством Дайча ситуация пока не улучшилась. В прошлом сезоне это было оружие, которое помогло команде финишировать седьмой (были близки к выходу в Лигу чемпионов): 17 голов со стандартов (1-е место) и разница +8 в этом компоненте (3-е место).
В этом сезоне — полная противоположность: всего два гола после стандартов (17-е место) и девять пропущенных (20-е), то есть –7 (также худший показатель).
В трех матчах при Дайче «Ноттингем Форест» — одна из семи команд, которые не забили ни разу, и при этом трижды пропустила, включая оба мяча в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Формально четыре очка и пять голов под его руководством выглядят неплохо, но именно стандарты продолжают топить команду. И «Форест» по-прежнему на втором месте с конца в АПЛ, хуже ситуация только у «Вест Хэма», который ранее выглядел просто безнадежно.
«Майнц»
Текущее место в Бундеслиге: 17-е (0,50 очка за игру; в прошлом сезоне — 1,53)
Главная статистическая слабость: полное отсутствие ударов. При энергичном Бо Хенриксене «Майнц» в прошлом сезоне был немецкой версией «Ноттингем Форест» — командой, которая претендовала на Лигу чемпионов до тех пор, пока не сдала на финише. Как и у «Атлетика», часть прорыва обеспечила удача в обороне: они были десятыми по допущенному xG (1,46), но третьими по пропущенным (1,26).
Теперь защита немного просела (1,59 xG ожидаемые пропущенные голы), удача исчезла (1,80 реальные пропущенные голы). Это оголило главную проблему — атака попросту не существует. Без ушедшего в «Айнтрахт» Джонатана Буркардта (18 голов при xG 14,8 в прошлом сезоне) и при закономерной регрессии Пауля Небеля (10 голов при xG 5,8 в прошлом сезоне и 1 гол при 1,4 — в текущем), «Майнц» почти не создает моментов.
Они последние в лиге по ударам за владение (0,08), и при этом, несмотря на прямолинейный стиль, лишь 14,5% ударов наносятся при менее чем двух защитниках перед мячом — это один из худших показателей. В прошлом сезоне они были 17-ми — но тогда их спасали оборона и Небель. Сейчас это некому делать.
Тем не менее, их xG-дифференциал — 11-й в Бундеслиге, и Opta дает лишь 13% на то, что они вылетят из элитного дивизиона. Но удача, закрывавшая дыры год назад, исчезла.
«Фиорентина»
Текущее место в Серии A: 20-е (0,45 очка за игру; в прошлом сезоне — 1,71)
Главная статистическая слабость: реализация (и стандарты). История, которую мы уже видели: команда, которая перевыполнила ожидания в прошлом сезоне, теперь сталкивается с естественной коррекцией.
«Фиорентина» завершила сезоне 2024/25 на шестом месте — лучшем за девять лет — но сделала это благодаря сверхудачному завершению атак: 60 голов при xG всего 49,7. Левый защитник Робин Госенс, хавбеки Ясин Адли и Роландо Мандрагора забили вместе 13 голов при xG 5,5 — показатель, который невозможно было повторить.
Теперь Адли уехал в «Аль-Шабаб», Госенс и Мандрагора вернулись на нормальные цифры (3 гола при 2,7 xG), а вот общая реализация команды рухнула. При 15,5 xG (5-е место в лиге!) они забили всего 9 голов (14-е место) — недобор 42%.
Мойзе Кин переживает невероятный спад: два гола из моментов на 5,7 xG и несколько болезненных ничьих и минимальных поражений. В матче с «Торино» он умудрился не реализовать момент на 0,98 xG — это почти гарантированный гол.
Параллельно «Фиорентина» также обрушилась по стандартам: семь пропущенных мячей уже сейчас — столько же, сколько за весь прошлый сезон.
По реальным показателям они, скорее всего, не являются кандидатом на вылет. Но с учетом общего регресса «Фиорентина» может забыть о попадании в еврокубки.