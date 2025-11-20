The Athletic рассказывает об игроках английских топ-клубов, которые зачастую незаслуженно остаются в тени звезд.

Топ-клубы Премьер-лиги стремятся заполучить лучших футболистов, и это логично, поскольку качество на поле обычно отражается в результатах.

Но в футболе крайне мало примеров, когда 11 суперзвезд объединяются и приводят команду к успеху. Напротив, сильные команды чаще строятся на правильном балансе звездных игроков и менее заметных героев — тех, кто делает команду больше, чем сумма ее частей, и обеспечивает функционирование тактической системы.

В каждом клубе «Большой шестерки» АПЛ есть ключевой игрок, без которого уже невозможно представить команду.

«Арсенал»: Леандро Троссард

В прошлом сезоне Леандро Троссард был в каком-то смысле вездесущим: он провел за «Арсенал» 56 матчей во всех турнирах — больше, чем любой футболист клуба за более чем 20 лет. В 37 играх бельгиец выходил на поле с первых минут и использовался на разных позициях в атаке, иногда даже подменяя Мартина Эдегора, когда тот был травмирован. Именно его универсальность помогла «Арсеналу» сохранить структуру и стабильность на фоне изнурительного графика.

Леандро Троссард globallookpress.com

В этом сезоне Троссард сыграл менее 50 минут в первых четырех турах АПЛ, но вернулся в стартовый состав в сентябрьском матче против «Манчестер Сити». С тех пор он стал одним из самых надежных игроков команды.

Интеллект и чувств момента являются основой игры Троссарда. Он инстинктивно читает пространство, смещается в полуфланги и легко комбинирует с партнерами. Будь то подключение Риккардо Калафьори по флангу или взаимодействие с Мартином Субименди в центре — его перемещения открывают партнерам зоны для рывков. Обладая одинаково сильной работой обеих ног при дриблинге, передачах и ударах, а также спокойствием в принятии решений, 30-летний бельгиец выступает естественным связующим звеном на всех стадиях атаки.

В относительно молодом составе «Арсенала» его опыт особенно ценен. В гостевом матче с «Фулхэмом» в прошлом месяце он был самым возрастным полевым игроком «канониров». В итоге Троссард проявил хладнокровие, забив единственный гол в этой игре.

Помимо участия в позиционных атаках и оборонительной работе, Троссард остается столь же опасным в чужой штрафной: четыре гола и четыре результативные передачи делают его самым продуктивным футболистом «Арсенала» в текущем сезоне. Его мощный удар с линии штрафной в недавнем матче против «Сандерленда», а затем молниеносные движения, позволившие создать себе пространство, снова показали, насколько он опасен.

«Манчестер Сити»: Нико Гонсалес

Нико Гонсалес перешел в «Манчестер Сити» из «Порту» в январе за 60 миллионов евро, чтобы усилить центр поля на фоне серьезной травмы Родри, но его игра почти сразу стала поводом для критики. Появилось ощущение, что он неспособен вписаться в систему Пепа Гвардиолы? Но сейчас от этих сомнений не осталось и следа.

Нико Гонсалес globallookpress.com

Нико превратился в одного из ключевых исполнителей в обновленной схеме «Ман Сити». Его игра — и игра команды в целом — стала более прямолинейной и интенсивной, чему, очевидно, поспособствовал приход летом Пепа Лейндреса, многолетнего ассистента Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Это особенно заметно в том, как Нико Гонсалес поддерживает баланс в игре без мяча. 23-летний испанец лидирует в составе «Сити» по выигранным единоборствам и отборам, действуя больше за счет опережения, чем агрессии.

В матче против «Ливерпуля» Гонсалес неоднократно перекрывал линии передач вместе с правым защитником Матеусом Нуньесом, закрывая центральные зоны. Это показатель его хладнокровия и высокой тактической грамотности.

Именно он задает темп «Манчестер Сити» и в игре с мячом. Среди полузащитников АПЛ, сыгравших минимум 500 минут, Нико занимает первое место по точным передачам в среднем за 90 минут (65,2) при 90-процентной точности, а также входит в число лидеров по разрезающим пасам в продвинутые зоны.

Когда он играет в старте, «Ман Сити» чаще контролирует мяч, реже фолит и гораздо чаще побеждает. Разница очевидна: пять побед в шести матчах с ним и только две в пяти — без него. Процент побед возрастает с 40 до 83, владение — с 54 до почти 60 процентов, команда чаще бьет по воротам, меньше допускает ударов по своим и точнее пасует.

Эти данные подтверждают главное: Нико стал центральной фигурой в структуре Гвардиолы. Испанец — тихий метроном «Манчестер Сити», который задает ритм и удерживает команду под контролем.

«Ливерпуль»: Кёртис Джонс

Летняя перестройка «Ливерпуля» вышла громкой и дорогой, но старт сезона получился чересчур нестабильным: новички всё еще адаптируются, а ключевые игроки пока далеки от своей оптимальной формы.

На фоне всей этой турбулентности Кёртис Джонс тихо стал одним из самых надежных футболистов команды.

Кёртис Джонс globallookpress.com

Универсальность Джонс проявлялась еще в прошлом сезоне, когда он провел 46 матчей во всех турнирах на позициях в полузащите и атаке, совершив шесть результативных действий в АПЛ. Когда-то известный своим ярким стилем в юношеском футболе, Джонс превратился в более сдержанного, дисциплинированного полузащитника, идеально вписывающегося в систему Арне Слота, ориентированную на контроль мяча. Его игровое мышление редко отражается в статистике, но именно оно приносит «Ливерпулю» спокойствие и порядок в центре поля.

В этом сезоне у него было немного шансов проявить себя — всего два выхода в старте АПЛ в первых 11 турах. Но каждый раз, когда Слот доверял ему, эффект был мгновенным. В матче против «Арсенала» (1:0) он появился на поле спустя час при счете 0:0, стал спокойно разгонять атаки, принимать мяч под давлением и продираться передачами сквозь прессинг соперника, а затем заработал штрафной, который Доминик Собослаи преобразовал в победный гол. Его хладнокровие изменило темп игры и восстановило порядок в середине поля.

У Джонса невероятно сложно отобрать мяч: он защищает его за счет баланса и чтения эпизодов, ускользая от давления. Он выполняет больше передач в среднем за 90 минут, чем любой полузащитник клуба (66,6), включая 22,4 передачи в финальную треть, и лидирует в команде по отборам и выигранным дуэлям.

В матче против «Айнтрахта» (5:1) в Лиге чемпионов Джонс вышел на позиции опорника и полностью контролировал ритм игры. Он завершил матч с 139 касаниями и 127 точными передачами из 132 — лучшими показателями среди всех футболистов на поле, пробежав при этом более 11 километров. Его расположение стабилизировало командную структуру и облегчало переходы в атаку. Это показатель того, насколько уверенно он управляет игрой из глубины.

Такое сочетание устойчивости под давлением, контроля и оборонительного баланса делает Джонса тихим проводником между хаосом и спокойствием — игроком, который способен удерживать «Ливерпуль» на плаву в напряженные моменты.

«Тоттенхэм»: Гульельмо Викарио

Лишь пять клубов АПЛ в этом сезоне допускают более высокий показатель ожидаемых пропущенных голов, чем «Тоттенхэм», но при этом только три команды пропустили меньше фактических мячей. Во многом эта разница — заслуга Гульельмо Викарио.

Гульельмо Викарио globallookpress.com

После сезона-2024/25, в котором его преследовали травмы, Викарио стал одним из самых эффективных голкиперов АПЛ в первые месяцы нынешнего сезона, если учитывать уровень угрозы его воротам. Его показатель +0,34 PSxG Saved в среднем за 90 минут означает, что по итогам чемпионата он может предотвратить около 12 пропущенных голов. Уже сейчас он опережает ожидания на четыре мяча — разница, которая по ходу сезона может стоить двух дополнительных побед. Выше — только Дин Хендерсон из «Кристал Пэлас».

Более компактная структура при новом главном тренере Томасе Франке принесла пользу и самому Викарио, и системе в целом.

«Тоттенхэм» теперь допускает меньше опасных ударов, но куда важнее — улучшение индивидуальных действий Викарио. Его процент сейвов вырос с 65 до 77, а пропускаемые голы сократились с более чем 1,5 до 0,9 за игру, несмотря на сравнительно небольшое снижение количества ударов по воротам. В сезоне-2024/25 он пропустил 37 голов при 37,6 ожидаемых ударах в створ; в нынешнем сезоне соотношение изменилось в его пользу, а это значит, что он играет гораздо выше среднего.

Но ошибки всё же были. Вопросы вызвали два пропущенных дальних удара в матче с «Астон Виллой» в прошлом месяце и две результативные ошибки, одна из которых привела к голу.

Но эти эпизоды не меняют общей картины сезона, который в основном определяется надёжностью и уверенностью Викарио. 29-летний итальянец подарил «Тоттенхэму» спокойствие, которого команде так не хватало в прошлом сезоне.

«Челси»: Мало Гюсто

Лучшие матчи «Челси» в этом сезоне почти всегда сопровождались присутствием в стартовом составе мало Гюсто.

Разница, когда его нет на поле, действительно бросается в глаза. Команда выиграла все шесть матчей АПЛ, которые он начинал с первых минут, забивая в среднем 2,7 гола за игру и пропуская всего 0,3. В остальных пяти встречах — три поражения и две ничьи.

Мало Гюсто globallookpress.com

Однако ценность Гюсто выходит далеко за рамки сухих цифр.

Он легко переключается между ролями правого защитника, полузащитника и продвинутого вингбэка, создавая треугольники и сохраняя связность игры на правом фланге. В матче с «Ливерпулем» (2:1) в прошлом месяце он смещался в центр поля в роли гибридного фулбэка, помогая контролировать мяч и растягивать игру. В матче с «Тоттенхэмом» двумя неделями позже — действовал глубже, обеспечивая баланс, но при этом продвигая мяч вперед.

Эта адаптивность позволяет Энцо Мареске подстраивать систему под соперника, не теряя плавности игры, и показывает, насколько быстро растут осознанность и ответственность самого игрока.

Скорость 22-летнего француза в оборонительных рывках и принятие решений улучшаются с каждым матчем. Его первый гол на взрослом уровне — в домашнем матче над «Вулверхэмптоном» (3:0) — стал еще одним свидетельством растущей уверенности Гюсто в финальной трети.

«Манчестер Юнайтед»: Лени Йоро

Лени Йоро тихо, без лишнего шума, стал стабилизирующей фигурой в системе Рубена Аморима, который предпочитает расстановку 3-4-3. Француз играет справа в тройке центральных защитников «Манчестер Юнайтед».

Лени Йоро globallookpress.com

Аморим часто использует его в матчах, где играть с высокой линией обороны и сократить пространство между защитой и полузащитой, полагаясь на скорость Йоро и его умение действовать на опережение. Это помогает удерживать структуру.

Центральные защитники у Аморима также должны постоянно подниматься в полузащиту, закрывая разрывы, и Йоро спокойно справляется с этой задачей. Несмотря на возраст, он невероятно хладнокровен.

Поскольку Амад Диалло часто остается на чужой половине поля, Йоро приходится брать на себя значительный объем работы: перекрывать зону, защищаться против диагональных передач и отслеживать подключения в штрафную. Но самое главное, что он готов к этому.

Этот сезон лишь подтвердил, насколько стремительно прогрессирует его игра. Процент выигранных верховых единоборств вырос с 50 до 67, что выводит Йоро в число лучших центральных защитников АПЛ по этому показателю. Прогресс обеспечили более чистые отборы, грамотное чтение эпизодов и ускорения. Его понимание игры позволяет разрушать атаки соперника еще до их развития, давая «Манчестер Юнайтед» больше контроля в переходных фазах.

В игре с мячом Йоро тоже действует без лишней суеты: скорее поддерживает розыгрыш, чем начинает его, но его точные длинные передачи демонстрируют потенциал для дальнейшего роста.

Когда он играл за «Лилль», Йоро часто делал длинные диагонали, растягивая оборону соперника. Аморим пока не очень часто использует этот элемент в его игре. У него огромный потенциал, но уже сейчас Лени выглядит главным стабилизатором в системе, требующей одновременно точности и смелости.