ESPN подводит промежуточные итоги: три месяца нового сезона показали контраст между удачными и провальными трансферами.

Летом клубы по всему миру потратили $9,76 млрд на приобретение примерно 12 тысяч новых игроков.

По данным ФИФА, оба показателя стали рекордными. В 2025 году команды подписали примерно на тысячу футболистов больше, чем годом ранее, а почти десятимиллиардные траты превысили итог летнего окна-2024 более чем на 50%.

Большая часть средств пришлась на клубы из зоны УЕФА: $8,5 млрд, что на $3 млрд больше по сравнению с предыдущим летом. В общей сложности около 7350 игроков оказались в новых командах в Европе.

Примерно 20% переходов потребовали выплаты трансферной суммы, а средняя стоимость трансфера составила $4,27 млн — рост примерно на $1,2 млн за сделку относительно 2024 года.

Ожидаемо, львиная доля расходов пришлась на клубы «большой пятерки» европейских чемпионатов и их системы команд рангом ниже. Англия вновь возглавила список, потратив $3,19 млрд. Испания, Германия, Франция и Италия также преодолели планку в $650 млн каждая. В итоге клубы пяти ведущих лиг вложили $6,5 млрд — две трети всей мировой суммы, потраченной на трансферы летом 2025 года.

А что же клубы получили за эти деньги? По данным Transfermarkt, в пяти ведущих европейских лигах за лето произошло 203 трансфера стоимостью не менее €10 млн. И к середине ноября эти футболисты сыграли в сумме… лишь 45% доступных командных минут. Если смотреть на более дорогостоящие сделки, картина чуть лучше, но ненамного: игроки с ценником от €35 млн провели на поле 49% минут.

Когда вкладываешь такие суммы только в приобретение футболиста, и это без учета зарплаты и бонусов, очевидны две вещи: 1) клуб ожидает, что новичок будет играть куда больше 45% времени; 2) расчет на долгосрочную перспективу, а не на первые 10–12 туров.

Пока еще рано окончательно объявлять какой-то трансфер провалом или, наоборот, поднимать его до статуса феноменального успеха — но при этом никто не продлит игроку контракт лишь потому, что он начал сезон медленно, и потерянные очки не вернутся только потому, что новая линия полузащиты «притерлась» к ноябрю. Эти матчи уже сыграны — их не перепишешь.

Итак, после почти трети сезона пришло время взглянуть на 10 худших трансферов и 5 лучших по итогам первых трех месяцев.

Что делает трансфер провальным?

Почти по определению, самые провальные сделки среди 203 трансферов дороже €10 млн — это самые дорогие сделки. Если рассматривать показатель «стоимость, оставшаяся на скамейке» (трансферная сумма, умноженная на процент минут, которые игрок не провел на поле), то картина резко смещается в сторону крупнейших сделок.

Александер Исак globallookpress.com

Если клуб заплатил €10 млн, то максимум, что может «остаться на скамейке», — те же €10 млн. Если заплатили €100 млн… ну, вы понимаете. По этой простой формуле получаем топ-10 худших трансферов среди клубов «большой пятерки» на данный момент:

1) Александер Исак, «Ливерпуль» — €107,88 млн на скамейке

2) Йоан Висса, «Ньюкасл» — €57,7 млн

3) Ник Вольтемаде, «Ньюкасл» — €46,95 млн

4) Хави Симонс, «Тоттенхэм» — €43,2 млн

5) Джейми Гиттенс, «Челси» — €41,83 млн

6) Нони Мадуэке, «Арсенал» — €38,7 млн

7) Тайлер Диблинг, «Эвертон» — €37,95 млн

8) Омари Хатчинсон, «Ноттингем Форест» — €37,8 млн

9) Флориан Вирц, «Ливерпуль» — €37,5 млн

10) Йоррел Хато, «Челси» — €36,71 млн

«Ливерпуль» поставил трансферный рекорд АПЛ, подписав игрока, склонного к травмам, и уже успел почувствовать все риски этой ставки: Исак провел лишь четверть возможных минут в чемпионате.

Но даже если футболист играет солидный объем времени, тяжело избежать критики, когда клуб тратит девятизначную сумму на его покупку. До Исака «Ливерпуль» уже успел обновить трансферный рекорд АПЛ, взяв Вирца. Он отыграл 70% минут, но все равно попал в этот антирейтинг.

Флориан Вирц globallookpress.com

Та же логика работает и на уровне лиг. Клубы АПЛ потратили значительно больше остальных, поэтому именно их трансферы заполнили нижнюю часть списка. Фактически в топ-20 худших сделок по этому методу попал лишь один переход вне Премьер-лиги: «Милан» приобрел полузащитника Ардона Яшари у «Брюгге» за €36 млн, но он сыграл всего 1,6% минут в Серии А — футболист сломал ногу в конце августа.

Но важно помнить: мы оцениваем сделки только через призму недостатков. Допустим, клуб подписывает игрока за $80 млн, и тот играет лишь 50% только половину возможного времени… но при этом стабильно приносит 12 голов и 5 ассистов. Это провал? Успех? Или нечто среднее?

Transfermarkt также рассчитывает рыночную стоимость всех игроков, использую метод краудсорсинга. Если умножить эту стоимость на процент сыгранных минут, можно получить еще один грубый показатель — что-то вроде оценки того, какую ценность игрок уже дал своей команде. Да, такая формула несовершенна — рыночная стоимость не равна вкладу один к одному, — но она позволяет одинаково оценить всех футболистов.

Объединив оба инструмента — ценность, которую игрок уже принес, и ценность, «оставшуюся на скамейке», — можно вывести общую картину того, насколько удачным был тот или иной трансфер на данном этапе сезона.

10 худших трансферов сезона на данный момент

10. Бен Доук — €23,1 млн, «Ливерпуль» → «Борнмут»

Вот вам и плюсы, и минусы крупных вложений в 19-летнего игрока. Доук провел лишь 5% минут за «Борнмут» в этом сезоне, но при этом у него впереди огромное количество времени, чтобы вырасти в топ-игрока. Пик его карьеры вообще должен наступить только лет через пять.

Бен Доук globallookpress.com

И все же: это значит, что еще пять лет клуб может ждать, пока футболист, в которого вложили €23,1 млн, так и не станет полноценным игроком основы.

9. Арно Калимуэндо — €30 млн, «Ренн» → «Ноттингем Форест»

При всех проблемах «Ноттингем Фореста» я почти ни в чем не виню игроков или трех тренеров, сменившихся за сезон — практически все идет от хаотичного управления со стороны Евангелоса Маринакиса.

Арно Калимуэндо globallookpress.com

Калимуэндо не вышел ни разу в стартовом составе и, будучи центральным нападающим, нанес всего три удара по воротам. Получается €10 млн за каждый удар.

8. Фабиу Силва — €22,5 млн, «Вулверхэмптон» → «Боруссия» Дортмунд

Представьте: 2035 год. Фабиу Силва переходит из «Атлетико» в «Марсель». Это его 10-й клуб за 10 лет. Ни один трансфер так и не приблизился к тем €40 млн, которые «Вулверхэмптон» заплатил «Порту», когда он был подростком, но суммарные траты клубов на него уже сделали его самым дорогим игроком в истории футбола по общей сумме переходов.

Фабиу Силва globallookpress.com

И все это — при том, что в 32 года он остается нападающим, который ни разу не забил больше восьми голов с игры за сезон.

7. Омари Хатчинсон — €40 млн, «Ипсвич Таун» → «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» прошлым летом заплатил €152 млн за Калимуэндо, Хатчинсона, Дилана Бакву, Джеймса Макати, Жаира Кунью, Игора Жезуса и Дана Ндойе. В среднем они провели лишь 26% доступных минут в АПЛ.

6. Тайлер Диблинг — €40,5 млн, «Саутгемптон» → «Эвертон»

Это «проблема Доука», только вдвойне. «Эвертон» заплатил крупную сумму за подростка, у которого по сути есть одно ярко выраженное качество — умение обводить соперников один в один.

Как показывает взрывной сезон Жереми Доку в «Манчестер Сити», такая ставка может окупиться в долгосрочной перспективе. Но Доку стал по-настоящему элитным игроком только к 23 годам. Диблингу же до этого возраста еще четыре года.

5. Дариу Эссугу — €22,7 млн, «Спортинг» → «Челси»

Не знаю, какой именно фаустовский договор заключило руководство «Челси» с кем-то, умеющим обращаться с корпоративной темной магией, но рекордные суммы, вложенные в Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса, в целом себя оправдали.

Чтобы эти сделки считались удачными, они должны были «выстрелить» на уровне 95-го процентиля — и Кайседо стал настоящей суперзвездой, а Фернандес входит в число лучших распасовщиков мира.

Дариу Эссугу globallookpress.com

Но всякий раз, когда «Челси» пытается подписать третьего полузащитника, все почти сразу идет наперекосяк. Помните Ромео Лавию? За три сезона он вышел в старте 12 раз — постоянные травмы. И вот теперь карьера Эссугу в Лондоне началась так же: он не сыграл ни минуты и выбыл до начала 2026 года после операции на бедре в сентябре.

4. Ардон Яшари — €36 млн, «Брюгге» → «Милан»

Потеря Яшари пока не особо повлияла на «Милан», потому что 40-летний Лука Модрич в очередной раз доказывает, что Серия А — идеальная лига для вечной молодости. У хорвата 99 прогрессивных передач, тогда как ни у кого другого в чемпионате нет даже 80. Но при этом он сделал 36 отборов и перехватов — это 12-й показатель в Италии.

3. Хараламбос Костулас — €30 млн, «Олимпиакос» → «Брайтон»

19-летний Костулас провел всего 32 минуты в АПЛ и нанес два удара по воротам. Это уже лучше, чем у Калимуэндо по соотношению «миллионы за удар», но все равно далеко до Исака, у которого шесть попыток — по цене примерно €24 млн за удар.

2. Джованни Леони — €31 млн, «Парма» → «Ливерпуль»

Наверное, вы ожидали здесь увидеть другого игрока «Ливерпуля», но у Леони нет ни одной сыгранной минуты в Премьер-лиге. Он получил тяжелую травму крестообразных связок в матче Кубка лиги против «Саутгемптона» в конце сентября. Среди всех футболистов, которые не провели ни минуты, Леони — второй по величине трансферной стоимости.

Джованни Леони globallookpress.com

Методика, использованная для оценки, также предполагает, что и Вирц, и Исак качественно отрабатывали свои минуты, поэтому в топ-10 они не попали. Но Вирц показывает лишь 0,32 xG+xA без учета пенальти за 90 минут, а Исак — 0,54, причем без участия в розыгрыше атак и прессинге, которые лежат на Вирце. Проще говоря, вдвоем они наиграли на ноль голов и один ассист в Премьер-лиге.

Я сам уже сбился со счета, пытаясь объяснить слабый сезон «Ливерпуля», но, похоже, верное объяснение — самое простое: клуб установил британский трансферный рекорд сразу для двух атакующих игроков (с учетом бонусов), а их суммарная результативность — ниже, чем у Джеймса Милнера, которому через два месяца исполняется 40.

1. Йоан Висса — €57,7 млн, «Брентфорд» → «Ньюкасл»

В отличие от спорных моментов в других случаях, здесь никаких оговорок быть не может: по первым трем месяцам сезона это худший трансфер лета. Висса не сыграл ни минуты за «Ньюкасл». И хуже всего то, что остальные участники топ‑10 — игроки до 23 лет, а в топ-25 нет никого старше 24. У них есть время, чтобы исправить ситуацию и реализовать потенциал.

Виссе же уже 29 лет.

Пять лучших трансферов сезона

5. Мартин Субименди — €70 млн, «Реал Сосьедад» → «Арсенал»

Это опорник лучшей оборонительной команды десятилетия. Он моментально вошел в стартовый состав и отыграл почти каждую минуту. По данным Gradient Sports, Субименди выполнил 62 передачи, разрезающие линии обороны — на 24 больше, чем любой из его партнеров, и больше, чем почти все игроки лиги (уступает лишь шестерым).

Мартин Субименди globallookpress.com

Когда покупаешь игрока на пике карьеры за большие деньги, он должен приносить пользу сразу, и Субименди с первого же тура показывает футбол уровня претендента на титул.

4. Молодые вратари середняков: Джордже Петрович и Куивин Келлехер

Методика, основанная на количестве сыгранных минут, иногда чрезмерно «награждает» или «наказывает» голкиперов — их не ротируют, и их почти никогда не заменяют. Но 26-летний Петрович (€28,9 млн из «Челси») и 25-летний Келлехер (€14,8 млн из «Ливерпуля») сыграли все минуты за «Борнмут» и «Брентфорд» соответственно.

Куивин Келлехер globallookpress.com

Пока рано окончательно судить об их игре на линии, но оба клуба вполне могут считать, что нашли стабильного №1 на ближайшие пять лет.

3. Альваро Каррерас — €50 млн, «Бенфика» → «Реал» Мадрид

Как и ожидалось, «Реал» усилил фланг одним из лучших распасовщиков мира на своей позиции. Правда, речь идет о левом фланге и Каррерасе, а не о Тренте Александер‑Арнольде справа. На правом фланге англичанин почти не играет, зато 22-летний Каррерас забрал себе левый — он провёл 99,3% минут в Ла Лиге.

Альваро Каррерас globallookpress.com

И это не пустая статистика: у него 108 прогрессивных передач, тогда как у ближайшего мадридского конкурента — всего 72.

2. Брайан Мбёмо — €75 млн, «Брентфорд» → «Манчестер Юнайтед»

Неудивительно, что самые успешные краткосрочные сделки связаны с более возрастными игроками. Средний возраст 20 худших трансферов — 21,1 года, а у топ‑20 лучших — 24,7 года.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

Летом казалось, что Мбёмо — странный выбор для «Манчестер Юнайтед»: к следующему реальному походу за титулом ему будет далеко за 27. Но если нужна мгновенная польза — надежнее игрока в Премьер-лиге трудно найти. За шесть лет в «Брентфорде» он играл практически на всех позициях атаки.

Прогнозы и ставки на футбол

В нынешнем сезоне он провел 97% минут за «Юнайтед» и показывает результативность чуть выше 0,5 ожидаемых голов+ассистов без учета пенальти за 90 минут. Если сохранит форму и здоровье, то завершит сезон примерно с 17 голами и 3 передачами.

1. Люка Шевалье — €40 млн, «Лилль» → «ПСЖ»

Увидим, станет ли он долгосрочным первым номером «ПСЖ», но пока Шевалье — один из шести игроков, которые провели все минуты всех матчей в сезоне. Пять — вратари, шестой — Гранит Джака из «Сандерленда». И только Шевалье делает это в составе действующего чемпиона Европы.