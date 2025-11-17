ESPN подводит промежуточные итоги в «Большой пятерке» европейских чемпионатов.

Мы официально вступили в «зону статистических зануд» европейского сезона. Говорят (конечно же, те самые зануды), что требуется около 10 матчей, чтобы с помощью показателя ожидаемых голов (xG) можно было оценить выступление команды.

Скорее, это диапазон от восьми до 15 игр, но суть в том, что европейский сезон вошел в нужную точку. В Лиге 1 и Ла Лиге сыграно по 12 туров, в АПЛ и Серии A — по 11, а в Бундеслиге — 10.

Середина ноября, вот-вот завершится третий перерыв на матчи сборных. Самое время посмотреть, что говорит аналитика о клубном сезоне.

Ниже — обзор пяти ведущих европейских лиг по итогам примерно третьей части дистанции текущего сезона.

АПЛ: «Арсенал» — явный фаворит, но «Ман Сити» тоже способен побороться за титул

«Ливерпуль» — идеальный пример того, почему стоит дождаться примерно 10 сыгранных туров, прежде чем делать выводы. В августе «красные» обыграли «Ньюкасл» (3:2) при отрицательной разнице xG (–0,3) и победили «Арсенал» (1:0) почти при равных xG (+0,04).

В октябре же команда Арне Слота проиграла «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (в обоих случаях со счетом 1:2), несмотря на суммарное преимущество в xG на +2,4.

Элемент случайности серьезно вмешался в результаты «Ливерпуля», но после 11 туров можно сказать, что положение команда находится на своем месте: они пятые по xG-разнице и, имея 18 очков, делят пятую строчку и в таблице.

«Арсенал» globallookpress.com

Глядя на сравнение xGD и очков в среднем за игру, видно, что «Ливерпуль» набрал примерно то, что должен был набрать согласно xG. Они идут восьмыми из-за разницы мячей, но остальные команды, у которых также 18 очков, переоценены моделью, как и занимающий четвертое место «Сандерленд» (19 очков). Скорее всего, им не удастся избежать регресса.

В топ-3 находятся команды с тремя лучшими xG-дифференциалами. При этом главным конкурентом «Ливерпуля» в борьбе за место в топ-4 может оказаться вовсе не «Челси», а «Кристал Пэлас».

«Орлы» идут десятыми с 17 очками, но отстают от зоны ЛЧ всего на два балла. Их xGD +6,6 почти совпадает с показателем «Челси» (+7,0). При этом их отношения с xG в этом сезоне довольно странные: они забили лишь 14 голов при 19,3 xG, но пропустили тоже мало — девять мячей при 12,7 xG. Отсюда и необычные результаты: ничьи с «Борнмутом» (+2,4 xGD), «Сандерлендом» (+1,4) и «Челси» (–1,0). Тем не менее, «Пэлас» недобрали лишь пару очков, и если будут создавать и позволять соперникам те же моменты, у них действительно будут шансы побороться за Лигу чемпионов.

«Арсенал» возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя на четыре очка и имея преимущество по xGD над «Манчестер Сити» на +4,5. Уже ни для кого не секрет, что «канониры» — лучшая команда лиги (и, возможно, всей Европы) на данный момент.

Но динамика говорит о том, что «Ман Сити» стремительно ускоряется: их средний xGD за первые пять матчей был +0,60, а за последние шесть — уже +0,96. Шесть матчей — не железное доказательство, но учитывая, что это «Сити», выигравший шесть титулов за восемь сезонов, им обычно дают кредит доверия.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Однако «Ман Сити» в этом сезоне абсурдно зависит от Эрлинга Холанна: он забил 14 голов в Премьер-лиге, тогда как в активе следующего бомбардира команды — всего лишь один мяч (если не считать защитника «Бернли» Максим Эстева, который дважды поразил собственные ворота в матче против «горожан»). Но и сверхъестественного здесь ничего нет: 14 голов при 11,1 xG — это лишь +26% к модели, а такую же «перегрузку» он держал и в течение всей кампании-2022/23.

Регресс возможен, и кто знает, что будет, если Холанн получит травму. Но пока он на поле, «Манчестер Сити» способен догнать «Арсенал».

Бундеслига: «Бавария» и все остальные

В отличие от АПЛ, где всё логично, в Бундеслиге «Бавария» доминирует настолько явно, что просто сломала график.

Исходя из их невероятного среднего xGD +2,0 за матч, «Бавария» должна была бы набирать примерно 3,1 очка за игру, что, разумеется, невозможно. До матча против «Униона» (2:2) они не потеряли ни единого очка ни в одном турнире. И хотя по их меркам это была слабая игра, они всё равно закончили ее с xGD +0,5.

«Бавария» globallookpress.com

Мы привыкли к тому, что «Бавария» правит Бундеслигой, но такие показатели встречаются редко, и обычно появляются тогда, когда они просто уничтожают аутсайдеров. Однако самое пугающее сейчас заключается в том, что «Бавария» уже сыграла против «Лейпцига» (второе место), «Боруссии» Дортмунд (3), «Байера» (3)), «Хоффенхайм» (6), «Айнтрахт» (7) и «Вердера» (8). Матчи против этих соперников команда Венсана Компани выиграла с общим счетом 22:2.

Поскольку «Бавария» фактически сломала диаграмму, давайте посмотрим, как выглядит Бундеслига без нее.

Так картинка становится чище. И она говорит, что, несмотря на пятое место, «Байер», скорее всего, является второй сильнейшей командой в лиге, особенно учитывая, что их xGD после увольнения Эрика тен Хага составляет +1,0 за матч (+1,3, если исключить игры против «Баварии»). Тем не менее, «фармацевиы» уже растеряли больше очков, чем должны были, поэтому в борьбе за место в топ-4 будут участвовать как минимум еще четыре команды.

Дортмундская «Боруссия» находится в неплохом положении, но их xGD за последние пять туров — всего +0,2. Тренд небольшой, но явно тревожный. И если они потеряют еще несколько очков, то окажутся в ожесточенной борьбе не только с «Байером» и слегка недобравшим свое «Айнтрахтом», но и с нынешними «переоцененными» в таблице «Лейпцигом» и «Штутгартом».

Внизу таблицы xG вселяет немного надежды для «Майнца». Команда набрала лишь пять очков в первых 10 турах и с претендента на Лигу чемпионов превратилась в 17-ю команду лиги. Но их xGD — 11-й в чемпионате, что намекает: результаты должны быть чуть благосклоннее в дальнейшем.

Ла Лига: без чемпионской интриги

Ла Лига всегда дарит яркие индивидуальные истории, и нынешний сезон не стал исключением. Попытка Хаби Алонсо наконец выстроить командную структуру в вечно ориентированном на звезд «Реале» выглядит (и будет выглядеть дальше) крайне любопытно. Как и старания Ханси Флика сохранить свою опасно высокую линию обороны в «Барселоне» на фоне травм в полузащите и общего спада во втором сезоне, с которыми он однажды уже сталкивался в «Баварии».

Ламин Ямаль и Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Атлетико» вот уже три месяца мечется между великолепием и ужасом, а «Вильярреал» взлетел на третье место отчасти благодаря позднему расцвету (во всём, кроме реализации моментов) 30-летнего Николя Пепе.

«Эспаньол» идет к своему лучшему сезону за много лет. Хотя Санти Касорла и «Овьедо» пока откровенно мучаются, их возвращение в Примеру все равно можно считать удивительной историей.

Но чемпионская гонка в Ла Лиге получается слишком пресной, как и в большинстве предыдущих сезонов.

«Реал» опережает «Барселону» всего на три очка, но их солидное преимущество по xGD говорит о том, что разница отражает реальность. Тем временем между четвертым и пятым местом уже разрыв в пять очков. Статистика намекает, что «Вильярреал» на третьем месте немного переоценен и может откатиться назад, но они всё равно опережают «Бетис» на шесть очков, «Эспаньол» на восемь, а «Атлетик» и «Хетафе» — на девять.

При этом борьба за выживание может получиться отчаянной: восемь команд находятся всего в шести очках от зоны вылета. И если смотреть на xGD, «Севилья», которая сейчас на девятом месте, — главный «перевыполняющий» статистику клуб испанского чемпионата, может оказаться втянут в этот хаос. Но наверху всё довольно четко структурировано.

Итальянская Серия A: «Интер» на голову сильнее всех

В Серии A, похоже, не особенно верят в математику. За исключением «Интера», который находится на вершине, таблица и показатели xG почти не совпадают.

«Интер» (xGD +12,0 за сезон) уверенно идет первым, но при этом опережает сильно «перевыполняющую» свои показатели «Рому» (+2,2) только по дополнительным показателям. Римляне пропустила всего пять мячей при общем xG у соперников 12,4. Команды на третьем («Милан»), четвертом («Наполи») и пятом («Болонья») местах на бумаге тоже выглядят совсем неубедительно.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Тем временем «Ювентус» занимает второе место по xG-разнице, но лишь шестое по очкам и седьмое по разнице мячей.

«Аталанта» — четвертая по xG, но 13-я в таблице из-за семи ничьих в 11 турах (и в шести из этих семи ничьих у них был положительный xGD!). Обе команды уже поменяли тренеров: «Юве» в конце октября уволил Игора Тудора и назначил Лучано Спаллетти, а «Аталанта» в начале ноября попрощалась с Иваном Юричем. И если обе команды просто подтянутся к своему «математическому» уровню и начнут реализовывать моменты, новые тренеры будут выглядеть гениями, даже если это не так.

«Дженоа» сейчас на 18-м месте, но их xGD (+2,4) лучше, чем у «Ромы»! И вообще, все три команды из зоны вылета («Дженоа», «Верона» и «Фиорентина») входят в топ-11 по xGD.

Всё это звучит абсурдно, но если в Италии всё же существует сила математики, нас могут ждать дикие качели в таблице. Текущие прогнозы Opta намекают именно на это.

«Интер» — явный фаворит в борьбе за Скудетто. Еще у пяти команд есть как минимум 33% шансов финишировать в топ-4, а еще три (включая «Аталанту») имеют 8,3% или выше.

То есть почти половина команд лиги имеет реальный шанс зацепиться за Лигу чемпионов. При этом «Фиорентина», которая сейчас на дне таблицы, имеет лишь 29,2% вероятности вылета. Еще шесть команд находятся в диапазоне 46,8%–54,2%.

Серия A может подарить драму, которой так не хватает Ла Лиге. При этом даже без учета чемпионской гонки.

Лига 1: «Марсель» стал лучше, но это все равно ничего не изменит

Можно с уверенностью сказать: никто из нас не поверит, что в Лиге 1 действительно есть чемпионская интрига. Возможно, до марта? До апреля апреля? До тех пор «Пари Сен-Жермен» будет оставаться явным фаворитом. Даже сейчас, имея всего лишь двухочковое преимущество над «Марселем» и «Лансом», Opta оценивает их шансы выиграть 11-й титул за 13 лет в 93,6%.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

И это вполне логично. Мы знаем, насколько «ПСЖ» талантлив, и несмотря на волну травм и упорное стремление Луиса Энрике продолжать открывать миру всё новых и новых перспективных тинейджеров, лишь три игрока «ПСЖ» начали хотя бы 10 из 12 матчей, и только четверо сыграли больше 61% минут. Масштаб ротации состава тут абсолютно беспрецедентный, и при этом команда всё равно лидирует. Это говорит само за себя.

«Ланс» выглядит очевидным кандидатом на регрессию: они делят второе место по очкам, но лишь седьмые по xGD. А вот «Марсель» действительно порой штормит.

«Марсель» бросает из стороны в сторону: пять матчей с xGD не ниже +1.7 (все выиграны), поражения от «Ланса» (–1.1 xGD) и «Лиона» (–1.6), плюс победа над «Осером» (–0.7). Но даже с учетом нестабильности их xGD почти на два гола лучше, чем у «ПСЖ». И их победа над «ПСЖ» (1:0) была абсолютно по делу (xGD +0.5).

Учитывая, что сезон стартовал с «драки в английском пабе», после которой команда пережила перестройку, и учитывая, что Роберто Де Дзерби тоже активно ротирует состав (никто не вышел в старте более 10 раз; 25 игроков хотя бы один раз начинали матч с первых минут), это впечатляет еще больше.

Хватит ли этого, чтобы подвинуть «ПСЖ» с вершины? Скорее всего, нет. Но «Марсель», скорее всего, какое-то время будет участником чемпионской гонки.

Нидерландская Эредивизи: «Аякс» — чересчур посредственный

Мы прошлись по «Большой пятерке» лиг, а теперь спустимся на ступеньку ниже, чтобы взглянуть на ситуацию в португальской Примейруе и нидерландской Эредивизи, в том числе ради того, чтобы узнать, как там сейчас поживает «Аякс».

Амстердамский клуб уже какое-то время находится в странном положении. После четырех подряд чемпионств в Эредивизи с 2018/19 по 2021/22 они опустились на третье место в сезоне 2022/23, а затем на пятое в 2023/24.

В прошлом сезоне казалось, что команда готова вернуться в чемпионскую гонку, но в итоге взяла лишь пять очков в последних пяти матчах и уступила победу ПСВ.

Кризис конца прошлого сезона, похоже, никуда не делся: «Аякс» набрал ноль очков в четырех матчах Лиги чемпионов, проиграв с общим счетом 1:14. В чемпионате Нидерландов всё тоже очень плохо.

Сейчас «Аякс» четвертый в таблице, и хотя они уже отстают от ПСВ на 11 очков, им еще и везет, потому что по xGD они лишь восьмые. Положительный xGD у них был всего в шести матчах, и они были очень удачливы, добыв шесть очков в шести играх, где их xGD был отрицательным.

Нынешняя версия «Аякса» даже хуже, чем команда в сезоне-2023/24. Честно говоря, чтобы найти столь посредственный «Аякс», возможно, придется вернуться аж в середину 1960-х.