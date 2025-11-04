GOAL накануне матча между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией» объясняет, почему команда Венсана Компани сейчас выглядит мощнее, чем когда-либо, и как бывший капитан «Манчестер Сити» превратил мюнхенцев в самый зрелищный проект Европы.

Настроение вокруг «Баварии» к началу сентября нельзя было назвать особенно оптимистичным. Клуб не смог подписать Флориана Вирца и Ника Вольтемаде, которые были его главными трансферными целями. Команда Венсана Компани едва не вылетела уже в первом раунде Кубка Германии: гол Гарри Кейна в добавленное время спас мюнхенцев от позора в матче с клубом третьего дивизиона «Веен Висбаден».

Вирц рассматривался как идеальный вариант — временная замена и в перспективе партнер для Джамала Мусиалы, который выбыл как минимум до конца года после перелома ноги на Клубном чемпионате мира. Однако герой «Байера» предпочел перейти в «Ливерпуль», что многие восприняли как очередное подтверждение того, что «Бавария» уже не выглядит прежним грандом европейского футбола.

Этот тезис получил новые аргументы после игры 30 августа, когда «Бавария» едва удержала победу над «Аугсбургом» (3:2). Общий вывод тогда был очевиден: у Компани достаточно ресурсов, чтобы защитить титул в Бундеслиге, но в Лиге чемпионов рассчитывать на серьезный поход точно не стоит.

Прошло всего 65 дней, и «Бавария» превзошла все ожидания. Команда начала сезон-2025/26 с 15 побед подряд — рекорд, которого еще не достигал ни один клуб из топ-5 европейских лиг. Мюнхенцы уверенно лидируют в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на пять очков, с 33 забитыми и всего четырьмя пропущенными мячами.

В Лиге чемпионов «Бавария» идет второй, обыграв «Челси» (3:1), кипрский «Пафос» (5:1) и «Брюгге» (4:0).

Действующий чемпион Европы — «Пари Сен-Жермен» — пока впереди, забив 13 голов против 12 у немцев, но уже во вторник у «Баварии» появится шанс громко заявить о себе: матч на «Парк де Пренс» против команды Луиса Энрике может стать символом новой эпохи.

16-я победа подряд сделает «Баварию» главным фаворитом Лиги чемпионов и завершит невероятное превращение клуба. Компани будто преобразил команду за одну ночь, и если мюнхенцы возьмут Париж, возможно, уже никто не сможет остановить эту машину.

«Лучшая команда Европы»

В прошлую субботу очередной жертвой мюнхенцев стал «Байер», проигравший на «Альянц Арене» со счетом 0:3. Команда Каспера Юльманна была переиграна во всех аспектах. Серж Гнабри открыл счет на 25-й минуте, а вскоре после этого Николас Джексон, арендованный у «Челси», забил свой первый гол в Бундеслиге, удвоив преимущество хозяев.

«Бавария» globallookpress.com

На перерыв «Бавария» ушла при счете 3:0: успех закрепил автогол Лоика Баде. Компани рискнул, оставив в запасе Кейна, Луиса Диаса и Майкла Олисе, и не прогадал: все трое вышли во втором тайме и помогли спокойно довести матч до победы.

Это поражение стало для «Байера» первым в чемпионате с 23 августа и прервало их двухлетнюю серию без поражений на выезде.

Полузащитник Алейш Гарсия после игры был максимально лаконичен: «Сейчас "Бавария" — лучшая команда в Европе».

Нужно признать, что «Бавария» — топ-команда. Они мгновенно наказывают за любую ошибку. Мы недовольны своим уровнем, нам есть над чем работать, но сегодня соперник был слишком хорош. Это надо признать. Каспер Юльманн Главный тренер «Байера»

И действительно, сегодня «Бавария» кажется слишком сильной для всех. Смелые решения Компани работают, и лидер Бундеслиги готов взять очередную громкую победу.

«С этого момента я уверен в команде как никогда. Конечно, с Гарри мы сильнее, но он будет полностью готов к матчу с "Пари Сен-Жермен". Сегодня был день для других ребят. Теперь мы подходим к игре без проблем. Вторник будет матчем с наивысшей интенсивностью — самой высокой, какая только бывает в Европе», — заявил Компани после победы над «Байером».

Король Кейн

У «ПСЖ» есть все основания опасаться Гарри Кейна. Бывший нападающий «Тоттенхэма» находится в лучшей форме в своей карьере: 22 гола в 15 матчах во всех турнирах делают его главным претендентом на «Золотой мяч».

Гарри Кейн globallookpress.com

Последний яркий перформанс Кейна пришелся на матч второго раунда Кубка Германии против «Кельна» в прошлую среду, когда «Бавария» победила со счетом 4:1. Сначала Кейн забил роскошный мяч, приняв и развернувшись в штрафной, а затем оформил дубль, замкнув навес Йозуа Киммиха с углового. Один из главных факторов нынешнего успеха мюнхенского клуба — это безжалостность Кейна. Он одинаково опасен и на земле, и в воздухе. Чтобы остановить «Баварию», «ПСЖ» прежде всего придется выключить из игры англичанина.

Под руководством Венсана Компани Кейн, возможно, стал самым опасным центрфорвардом мира, но разницу делают не только его голы.

В отсутствие Джамала Мусиалы он стал ещё и ключевой фигурой в созидании атак. В 32 года он словно раскрывается заново: не ограничивается штрафной, участвует в розыгрыше, задает темп и демонстрирует техническое совершенство.

Благодаря появлению Николаса Джексона у «Баварии» теперь есть вариант использовать Кейна на позиции десятого номера. Эта схема прекрасно сработала в матче против дортмундской «Боруссии».

Сам Гарри считает, что ключевая роль в его прогрессе принадлежит Компани: «Он помог мне выйти на новый уровень. Великолепный тренер — и тактически, и как человек».

Система «Баварии» идеально подстроена под сильные стороны Кейна, а Компани умеет поддерживать его мотивацию. В отличие от прошлого сезона, теперь англичанин — часть слаженного механизма, а не единственный, кто тащит команду.

«Он почувствовал, какую роль играет в нашей команде и как влияет на партнеров. Его сила — не только в голах, но и в том, как он вовлекает других.

Мы надеемся, что он сохранит этот уровень, но если случится спад, никто не будет оказывать на него давление. У нас есть игроки, которые способны компенсировать это. Мы полностью доверяем нашему составу», — говорил Компани перед матчем с «Боруссией».

Смертельно опасный Диас

И всё же есть игрок, который может поспорить с Кейном за звание главной звезды «Баварии» в этом сезоне.

Луис Диас стал третьим по стоимости трансфером в истории мюнхенского клуба (после Кейна и Лукаса Эрнандеса), когда перешел из «Ливерпуля» за 75 млн евро. Изначально эта сделка не вызвала большого восторга.

Луис Диас globallookpress.com

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот больше не видел Диаса в основном составе, а в немецких СМИ писали, что приоритетной целью «Баварии» был Нико Уильямс из «Атлетика». Дитмар Хаманн даже заявил, что в «Ливерпуле» «смеются», получив такую сумму за колумбийца. Но сегодня улыбаются именно болельщики «Баварии».

Во время чемпионского сезона «Ливерпуля» Диас, пожалуй, был самым недооцененным игроком команды. Он набрал 18 результативных действий — второй показатель после Салаха — и в концовке сезона стал ключевым благодаря своей универсальности: одинаково уверенно играл и на левом фланге, и в центре атаки.

В Мюнхене Диас продолжил в том же духе: восемь голов и пять ассистов в первых 15 матчах. Компани дал ему и Майклу Олисе полную свободу: они могут решать исход игр в одиночку. Диас лидирует в Бундеслиге по количеству ударов (34), а Олисе занимает второе место (29).

В прошлом сезоне «Баварии» не хватало плавности и темпа в атаке, но Диас закрыл все пробелы, добавив интенсивность и яркость. Он мастер хаоса в переходных фазах и ключевая фигура во время прессинга: многие моменты команда создает после того, как Диас отбирает мяч на чужой половине.

Кейн признался, что почувствовал с Диасом «моментальное взаимопонимание», и это видно по их взаимодействию на поле. Ни одна команда Европы пока не нашла противоядия.

Трансфер Диаса за 75 млн евро уже выглядит настоящей удачей, а игрок наконец получает заслуженное признание.

Восхождение «фантастического» Карля

Компани уже пожинает плоды риска, на который пошел, доверившись юному таланту академии — Леннарту Карлю.

Еще в феврале 17-летний вундеркинд выступал за команду до 19 лет, но тренер стремительно ускорил его развитие: сначала включил в заявку на Клубный чемпионат мира, а затем сделал частью основного состава.

Леннарт Карль globallookpress.com

Карль провел уже 13 матчей за первую команду, включая четыре в старте. Его игра стала для многих настоящим откровением. Универсальный атакующий полузащитник, способный сыграть и справа, и под нападающим, поражает зрелостью и уверенностью. Быстрый, гибкий, с низким центром тяжести, он прекрасно ведет мяч и моментально разворачивается под удар.

Сравнения с Арьеном Роббеном возникли не случайно: у Карля «волшебная левая нога». Его первый гол за «Баварию» напомнил лучшие моменты легенды клуба — стремительный проход мимо трех защитников «Брюгге» и мощный удар точно в «девятку».

Этот шедевр сделал его самым молодым автором гола «Баварии» в истории Лиги чемпионов, а уже через три дня он забил свой первый мяч и в Бундеслиге, поразив ворота «Боруссии» Менхенгладбах — снова после резкого смещения с фланга.

«Он фантастический игрок, не боится идти в обводку. Главное, чтобы продолжал работать, тогда у него будет большое будущее», — сказал Кейн о 17-летнем Карле.

Компани тщательно дозирует игровое время тинейджера, но Карль уже стал джокером в арсенале «Баварии». В худшем случае — надежный вариант для подмены, в лучшем — игрок, в будущем способный решать судьбу матчей в ключевой момент сезона.

Тактическая революция

«Бавария» — самая результативная команда Европы, и во многом это заслуга тонких тактических перестроек Компани. В свой первый сезон бельгиец делал ставку на контроль мяча и позиционное доминирование, но теперь его команда играет куда прямолинейнее и вертикальнее, делая акцент на быстрых передачах и молниеносных контратаках.

Венсан Компани globallookpress.com

После того, как «Бавария» открывает счет, она часто отходит в средний блок, провоцируя соперника идти вперед и открывать зоны за спиной. Как только мяч перехвачен, команда взрывается и проводит стремительные атаки, результатом которых стали сокрушительные серии забитых мячей.

В фазе атаки в действия «Баварии» вовлечено до шести игроков, включая крайних защитников, которые смело подключаются вперед. Такой агрессивный, энергозатратный стиль, казалось бы, должен делать команду уязвимой, но этого не происходит. Благодаря плотному позиционированию и мгновенному прессингу после потери мяча мюнхенцы душат соперника на его половине.

Он привнес свой голод в команду, которая, возможно, немного застоялась. Компани дал «Баварии» чёткую идентичность в игре без мяча — без компромиссов. Игроки полностью отдаются, потому что видят, что могут буквально задушить противника. Они выжимают из тебя воздух. Лукас Кваснюк Главный тренер «Кельна»

Защитники вроде Джонатана Та, Конрада Лаймера и Йосипа Станишича не отличаются скоростью, но почти никогда не оказываются разобранными, потому что слишком мало команд способны пройти прессинг «Баварии». А если им и удается прорваться, мюнхенцы всем составом мчатся назад, мгновенно восстанавливая структуру.

Любопытная деталь: теперь при обороне высоко остается не Кейн, а Гнабри, что ускоряет переход в атаку после перехвата. Компани превратил «Баварию» из плавно покачивающейся пружины в сжатую, готовую моментально выстрелить, и за этим невероятно интересно наблюдать.

«Победить "Баварию" сейчас практически невозможно. Это правда: они просто невероятно хороши. Редко увидишь топ-команду, готовую вложить столько усилий. У них есть непреклонная воля — воля к треблу», — добавил Кваснюк.

Всё в руках «Баварии»?

Париж станет самым серьезным испытанием для «Баварии». Команда Компани уступила чемпиону Франции в четвертьфинале клубного ЧМ, но теперь подходит к предстоящему матчу с полной уверенностью в своих силах.

«Пари Сен-Жермен» вновь блистает в Лиге чемпионов: между разгромами «Аталанты» и «Байера» она успела обыграть «Барселону». Однако в чемпионате Франции всё не так безоблачно, очки у парижан отбирали «Марсель», «Лорьян», «Страсбург» и «Лилль».

Венсан Компани и Луис Энрике globallookpress.com

Травмы тоже могут сыграть на руку «Баварии». Участие в матче обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле под вопросом, а Дезире Дуэ выбыл на неопределенный срок после разрыва мышцы бедра.

В обороне «ПСЖ» образуется ощутимая дыра: Илья Забарный пропустит матч из-за удаления в игре против «Байера». Маркиньос лишь недавно восстановился после травмы. В такой ситуации атакующее трио мюнхенцев в лице Кейна, Диаса и Олисе вполне способно сокрушить французского чемпиона.

Ничья устроила бы обе команды, но Компани пообещал, что «Бавария» «пойдет ва-банк» ради победы и сохранит свой «рок-н-ролльный» стиль. Именно эта философия принесла бельгийцу полное доверие игроков и болельщиков.

«С Компани им крупно повезло. Он снова вовлек игроков в процесс принятия решений, говорит с ними прямо и честно. Он заново изобрел "Баварию" после четырех-пяти лет смуты и сделал многое из того, чего клубу тогда не хватало», — сказал легендарный Лотар Маттеус в интервью Sky Germany.

Если неудержимая команда Компани заставит замолчать «Парк де Пренс», «Бавария» сможет по-настоящему мечтать о седьмой победе в Лиге чемпионов.