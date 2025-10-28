ESPN рассказывает, как 17-летний Леннарт Карль прошел путь от академии «Баварии» до голов в Лиге чемпионов и почему его сравнивают с Эдегором и Роббеном.

«Бавария» начала сезон-2025/26 с 13 побед подряд — это повторение рекорда, установленного «Миланом» в кампании-1992/93 среди пяти ведущих европейских лиг. И мюнхенцы добились этого без своего ключевого полузащитника Джамала Мусиалы, который сломал ногу на клубном чемпионате мира летом и пропустит большую часть сезона.

Однако команда уже представила Европе нового героя. 17-летний полузащитник Леннарт Карль за неделю забил дважды и стремительно превратился из восходящей звезды в полноценного игрока основы. Именно он стал самым молодым автором гола «Баварии» в истории Лиги чемпионов, отличившись в матче против «Брюгге».

Леннарт Карль globallookpress.com

Карл попал в академию мюнхенцев в 12 лет, после коротких этапов в «Виктории» Ашаффенбург и «Айнтрахте». Уже через три года он проскочил несколько возрастных команд, дебютировал за основной состав и подписал профессиональный контракт, рассчитанный до конца 2028 года. По сообщениям немецких СМИ, соглашение автоматически продлится в день его 18-летия — 22 февраля 2026-го.

В юношеских сборных Германии за развитием Карля наблюдали с особым интересом и осторожностью. Хотя он пока играл лишь до уровня U-17, статистика впечатляет: 7 голов в 13 матчах. В своем поколении он часто выступает главным креативным звеном — дирижером атак.

Гол «Брюгге» сделал его известным всей Германии, а каждое новое появление на поле лишь укрепляет его репутацию одного из самых перспективных игроков страны.

По стилю игры Карль идеально вписывается в концепцию современного атакующего полузащитника «Баварии»: быстрый, прямолинейный, тактически гибкий и технически безупречный. В минувшие выходные он забил свой первый мяч в Бундеслиге — в ворота «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

Позиция на поле

Хотя Леннарт Карль уверенно чувствует себя на любой позиции за спиной центрального нападающего — включая роль классической «десятки», — наибольшую эффективность он демонстрирует в качестве правого плеймейкера, смещающегося в центр под сильную левую ногу.

Тепловая карта Леннарта Карля espn.com

Карль великолепно играет между линиями обороны соперника. Его низкий центр тяжести (рост чуть меньше 170 см) обеспечивает прекрасный баланс и маневренность, позволяя легко действовать в тесных пространствах. Взрывное первое касание помогает уходить от опекунов еще до того, как те успевают занять позицию.

Несмотря на ярко выраженное смещение вправо, универсализм Карля — еще одно его большое преимущество. Он способен действовать и в центре, связывая полузащиту с атакой, и шире — создавая численное преимущество на краю.

Пространственное мышление и чувство момента позволяют ему адаптироваться к ходу игры. Умение принимать мяч в пол-оборота и быстро находить партнеров уже успешно транслировалось на уровень первой команды.

Сильные стороны

Главное качество Карля — продвижение мяча с высокой скоростью. Для игрока невысокого роста он отлично выдерживает силовую борьбу, уверенно обращается с мячом под прессингом и способен мгновенно ускоряться, уходя от опеки.

Быстрая смена направления движения нередко открывает зоны, которые он использует для скрытых передач, стенок или ранних навесов. Все это делает его крайне неудобным соперником для защитников.

«Бавария» — «Брюгге» globallookpress.com

Карль также доказал, что его умение разгонять атаки приносит результат. За сезоны в командах U17 и U19 «Баварии» он набрал более 30 голов и 10 результативных передач — выдающиеся показатели для подростка, действующего в основном на фланге или в продвинутой зоне полузащиты.

Эти цифры подтверждают то, за что его особенно ценят скауты: прямолинейные и целеустремленные рывки в штрафную, уверенная техника удара и инстинкт бить по воротам раньше, чем защитники успевают среагировать.

Несмотря на то что за плечами Леннарта Карля пока лишь несколько матчей за первую команду, его принятие решений в финальной трети поля выглядит удивительно зрелым для 17-летнего игрока. Он чисто принимает мяч, почти всегда отдает передачу в нужный момент и сохраняет хладнокровие под давлением.

В его игре отчетливо прослеживается тактический отпечаток академии «Баварии» — The Campus: предпочтение коротким быстрым розыгрышам у штрафной, но при этом — умение мгновенно атаковать свободные зоны, если защитники поднимаются слишком высоко.

Технически Карль великолепно оснащен и чувствует себя комфортно в комбинационном футболе, однако при этом способен создать момент и в одиночку. Его первое касание почти всегда подготавливает следующее действие, а грамотная постановка корпуса при приеме мяча открывает сразу несколько вариантов для передачи.

Хотя он не является классическим плеймейкером, творческое мышление — особенно при прострелах назад под удар или скрытыми проникающими пасами — делает его ценным связующим звеном между полузащитой и атакой.

Венсан Компани и Леннарт Карль globallookpress.com

Карл не выделяется физическими габаритами, но компенсирует это отличным балансом и координацией. Уже сейчас видно, что он способен выдерживать единоборства, сохранять равновесие и продолжать владеть мячом даже под давлением — качества, необходимые для игры на уровне Бундеслиги. К тому же его интенсивность полностью соответствует фирменному стилю «Баварии» — доминирующему, атакующему и основанному на владении мячом.

Над чем еще предстоит поработать

Следующие шаги Леннарта Карля в основном связаны с повышением стабильности и физической выносливости. Его технический уровень уже сейчас выделяется даже по меркам «Баварии», однако поддерживать высокую интенсивность на протяжении всего матча — особенно без мяча — ему еще только предстоит научиться.

«Хоффенхайм» — «Бавария» globallookpress.com

Работа в контрпрессинге, отслеживание рывков соперников и сохранение компактности в обороне — это аспекты, которые обычно приходят с опытом, возрастом и физическим развитием.

Некоторые привычки, оставшиеся с молодежного футбола, тоже требуют корректировки. В академии Карль часто мог обыграть еще одного защитника и все равно выйти на удар, но на взрослом уровне правильным решением чаще будет сыграть в быструю «стенку» или отдать пас подключающемуся правому защитнику. И хотя скорость его принятия решений уже высока, умение использовать доли секунды против опытных защитников станет ключевым направлением прогресса.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани публично призвал к спокойствию и подчеркнул важность терпения, чтобы не завышать ожидания. Такой подход идеально соответствует характеру Карля: он уравновешен, открыт к критике и советам.

В этом ему помогает его агент и наставник — бывший капитан сборной Германии Михаэль Баллак, который консультирует юного полузащитника по вопросам карьеры и особенно — по совершенствованию навыков игры в обороне.

Цитаты

Леннарт считает Мартина Эдегора своим образцом для подражания, и я действительно вижу сходство. Но в нем есть и что-то от Арьена Роббена и Майкла Олисе — игроков, которые любят смещаться в центр и завершать атаки. Патрик Каниут тренер академии «Баварии»

Я не поклонник ажиотажа, а теперь он, безусловно, появится. Я поклонник тренерской работы и спокойствия... Все знают, что он умеет забивать, и если продолжит в том же духе, получит свой шанс. Главное — в нужный момент сохранить хладнокровие. Когда ты молод, давления нет. Я хочу, чтобы Леннарт тоже это чувствовал. Он должен наслаждаться тем, что делает. Если будут ошибки — мы их обсудим. Когда-нибудь давление появится, но пока он должен просто получать удовольствие от этих моментов. Венсан Компани главный тренер «Баварии»

Венсан Компани globallookpress.com

Он фантастический игрок. Он не боится идти в обводку. Ему нужно продолжать усердно работать, и тогда у него впереди большое будущее. Гарри Кейн нападающий «Баварии»

Я очень хочу закрепиться здесь, в «Баварии»... Всегда хочу играть и доказывать себе, независимо от того, выступаю ли я за первую команду, U19 или U17. Стараюсь выкладываться по максимуму, чтобы продолжать развиваться. Леннарт Карль полузащитник «Баварии»

Что дальше?

План развития, который «Бавария» наметила для Леннарта Карля, выглядит взвешенным и логичным: в клубе хотят оградить юного игрока от излишнего шума и обеспечить ему постепенное вхождение во взрослый футбол.

Уже сам факт, что предсезонные минуты превратились в реальные шансы в официальных матчах, — серьезный сигнал, ведь в Мюнхене молодым атакующим игрокам нередко приходится ждать дольше.

Леннарт Карль globallookpress.com

В краткосрочной перспективе мюнхенцы, похоже, намерены пробовать Карля на разных позициях в атаке: в роли правого инсайда, «десятки» и даже слева — для развития игры обеими ногами. Каждая из этих ролей ставит перед ним свои задачи, но в сумме поможет отточить ускорение, хладнокровие, гибкость, футбольное мышление и смелость в принятии творческих решений.

Продолжение его выступлений за юношеские сборные Германии также ожидаемо, а вызов в команду U21 выглядит логичным следующим шагом уже в ноябре. Однако с нынешними темпами прогресса нельзя исключать и приглашение в главную команду — возможно, уже к летнему чемпионату мира.