От Фраммерсбаха до «Альянц Арены»: путь Леннарта Карля к первой команде «Баварии»

Прошедший сезон стал дляпереломным: яркая игра в юношеских командах вывела его в орбиту главного состава. А после впечатляющего лета молодой атакующий полузащитник всерьез претендует на то, чтобы уже в ближайшие месяцы пройти путь от академии до реальных минут в матчах Бундеслиги.

Сам Карль полон решимости использовать этот шанс: «Я всегда хочу играть и доказывать свою состоятельность — будь то первая команда, U-19 или U-17, — сказал он в интервью клубной пресс-службе. — Всегда выкладываюсь на сто процентов, потому что только так можно прогрессировать».

Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани уже подвергался критике за то, что не использует возможности клубной академии, но именно Карль, похоже, станет тем, кто сломает эту тенденцию. И вот что нужно знать о новом вундеркинде «Баварии», который уже стучится в стартовый состав.

Где все началось

Хотя сегодня его называют будущим «Баварии», родом Карль вовсе не из Мюнхена. Тем не менее он настоящий баварец: родился в феврале 2008 года в Фраммерсбахе, на западе земли, недалеко от Франкфурта.

Леннарт Карль globallookpress.com

Первые шаги в футболе он сделал в 2015 году, в семилетнем возрасте, когда попал в «Викторию» (Ашаффенбург) — клуб, расположенный всего в нескольких километрах от родного города. Два года спустя талантливый мальчишка оказался в системе франкфуртского «Айнтрахта», где оттачивал мастерство, в том числе на площадке для футзала.

Однако «орлы» не сумели удержать перспективного игрока. После короткого возвращения в Ашаффенбург Карля в 2022 году пригласила «Бавария». С тех пор он тренируется и развивается в академии на базе FC Bayern Campus.

Большой прорыв

Сначала казалось, что Карль вряд ли так быстро доберется до нынешнего уровня — ему было непросто совмещать футбол и учебу. «Честно говоря, мой последний сезон в U16 сложился неудачно, — признавался он в недавнем интервью клубной пресс-службе. — Игра была нестабильной, голов я забил мало. Хотелось это изменить. Поэтому в подготовке к сезону U17 я стал работать дополнительно — либо сам, либо с тренером из кампуса. Это сильно помогло и психологически, и физически».

Результат не заставил себя ждать. Уже в следующем сезоне Карль выдал такой рывок, что в 17 лет оказался в орбите первой команды «Баварии». Все началось с невероятных 33 результативных действий в 14 матчах за U‑17, включая пента-трик в ворота «Унтерхахинга» в стартовой игре сезона.

Такая статистика не могла остаться без внимания. В конце 2024 года Карля перевели сразу в U19, чтобы ускорить его развитие. К тому моменту он уже привлек внимание «Реала» и «Аякса». Дебют за старшую молодежку тоже вышел ярким: гол в ворота «Аугсбурга» (U19).

В марте он оформил хет-трик почти идентичных ударов с левой ноги из «роббеновской» зоны, а чуть позже в том же месяце прошел через всю оборону соперника, завершив сольный рейд эффектным голом.

Фрагмент матча «Бавария» — «Окленд Сити» globallookpress.com

В итоге — фантастические 34 гола в 30 матчах за команды U17 и U19. Игнорировать такую продуктивность главный тренер Венсан Компани уже не мог. И Карль наконец получил дебют за основу: вышел на второй тайм в матче Клубного чемпионата мира против «Окленд Сити», закончившемся разгромом 10:0. До этого он пять раз оставался в запасе и так и не появлялся на поле.

Как идут дела сейчас

Эта история стала прологом к официальному включению Карля в состав первой команды перед сезоном‑2025/26. Неожиданно для многих он превратился в главную звезду предсезонных матчей «Баварии», всерьез претендуя на место в стартовом составе.

После того как он отыграл тайм в победной товарищеской встрече над «Лионом», Карль вышел на замену в матче с «Тоттенхэмом» и уже через семь минут поразил ворота Гульельмо Викарио великолепным ударом с лета с линии штрафной, эффектно представив себя публике «Альянц Арены».

Леннарт Карль празднует гол в ворота «Тоттенхэма» globallookpress.com

На следующий день клуб официально объявил о подписании с ним нового трехлетнего юношеского контракта, что на время сняло все слухи о его будущем. Планируется, что по достижении 18 лет в феврале 2026 года он подпишет полноценное профессиональное соглашение. Кроме того, Карль получил игровой номер 42 — тот самый, с которым ранее выступал Джамал Мусиала, ныне владеющий «десяткой».

Отметил это событие Леннарт по‑своему — блестящей игрой в последнем контрольном матче против «Грассхоппера». Он открыл счет дальним ударом с левой, отправив мяч точно в дальний угол, а затем продемонстрировал дриблинг на правом фланге и выдал передачу на другого юного таланта, Джону Куси‑Асаре, который забил победный мяч.

Такие предсезонные выступления придали Карлю уверенности: «В товарищеских матчах все прошло отлично. Теперь я хочу получать игровое время в больших играх — например, против "Штутгарта" в Суперкубке или в матчах Бундеслиги», — заявил он журналистам.

Однако в матче за Суперкубок Германии против «Штутгарта» ему пришлось довольствоваться местом на скамейке: Венсан Компани выпустил его лишь за минуту до финального свистка.

На международной арене Карл стабильно выделяется во всех возрастных сборных Германии и сейчас выступает за команду U‑17. В отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы он набрал 11 результативных действий в шести матчах, но на самом финальном турнире не смог проявить себя, а сборная Германии вылетела на ранней стадии.

Сильные стороны

Карль — классическая «десятка», одинаково уверенно действующая и на фланге. Он опасен в полупространствах, смещаясь с правого края в центр, чтобы участвовать в розыгрыше, пройти соперника на дриблинге или нанести мощный удар с левой.

Его недавние голы за первую команду подтверждают умение бить из‑за пределов штрафной. Неудивительно, что юношу уже сравнивают с легендой «Баварии» Арьеном Роббеном — настолько часто он уходит в центр с правого фланга и пробивает. Как выяснилось, это не случайность.

Арьен Роббен globallookpress.com

— «Я специально отрабатывал этот прием в начале сезона. Теперь он стал автоматическим, — признался Карль. — В моменте я даже не думаю об этом — просто чувствую, что так правильно. Голы приходят сами собой».

К своим другим сильным сторонам он относится скромно, хотя явно недооценивает собственную молниеносную работу ног, контроль мяча и видение поля: «Я очень быстр на первых метрах, люблю обыгрывать один в один и неплохо завершаю атаки».

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд недавно отметил: «Он очень, очень уверен в себе — это одно из его главных достоинств. Он знает, на что способен. И это видно на поле».

Зоны для роста

Амбиции и вера в свои силы у Карля очевидны, но после яркой предсезонки ему важно не забегать вперед, особенно учитывая обилие атакующих звезд на «Альянц Арене». Юноша не скрывает, что хочет получать минуты в Бундеслиге, однако, по сообщениям, в ближайшее время он будет дублером Майкла Олисе, который прочно закрепился в основе после блестящего дебютного сезона в Мюнхене.

Что касается физических данных, рост 1,70 м может показаться недостатком, но сам Карл считает это преимуществом:

— «Я не самый высокий, но низкий центр тяжести помогает мне навязывать борьбу, особенно в дриблинге. Я рано научился использовать это в свою пользу. Конечно, это значит, что мне нужно больше работать над физикой, особенно в силовых упражнениях, чтобы лучше держаться в единоборствах».

Леннарт Карль globallookpress.com

По статистике видно, что его главная зона ответственности — атака, и это оправдано. Однако в оборонительных действиях есть куда расти: его работа без мяча и откат назад пока не на самом высоком уровне.

Новый… Месут Озил?

В игре Карля можно найти немало сходств с лидером «Челси» Коулом Палмером, который особенно опасен в роли свободного полуфлангового плеймейкера, смещающегося с правого края. Немецкий юниор, похоже, способен соперничать с англичанином по уровню техники, а ранее его уже сравнивали с Арьеном Роббеном.

Однако, учитывая национальность, манеру игры и левую ногу, напрашивается другое сравнение — с легендарным Месутом Озилом, бывшей звездой «Реала» и «Арсенала». Тонкая работа с мячом, видение поля, умение выдать эффектный пас или удар, а также легкость, с которой он скользит по газону, — все это роднит Карла с Месутом.

Месут Озил globallookpress.com

Сам же Леннарт признается, что его кумир — другой экс‑игрок «Реала» и нынешний капитан «Арсенала»:

— «Мартин Эдегор. Он тоже левша, играет на позиции плеймейкера, обладает хорошим видением и ударом. Рано привлек внимание большого клуба и стал игроком мирового уровня, пройдя через несколько аренд. Он показал, что терпение и менталитет так же важны, как и талант. Но я хочу закрепиться именно здесь, в "Баварии", и однажды сыграть за клуб в Лиге чемпионов ».

Что дальше?

Карль ясно дал понять, что готов к регулярным минутам в первой команде. Спортивный директор Кристоф Фройнд заявил: «Цель — чтобы он получил игровое время в этом сезоне», но пока единственным опытом в официальных матчах остается минута в Суперкубке Германии, что говорит о необходимости запастись терпением.

Венсан Компани и Леннарт Карль globallookpress.com

Венсан Компани, впрочем, подчеркивает, что видит для 17‑летнего футболиста путь в основу, хотя и признает: есть опасения, что при недостатке практики игрок может задуматься об уходе, а не о подписании профессионального контракта в феврале, когда ему исполнится 18.

«К счастью, я сам был молодым игроком на высоком уровне — в Лиге чемпионов и не только, — сказал Компани в интервью Sky Sports Germany. — Я знаю это чувство. Нужно уметь выбирать правильные моменты. Леннарт в составе, и у нас не так много других вариантов. Это знак доверия. Сезон — это более 50 матчей. Хочется, чтобы Карл не просто сыграл 10 игр и ушел, а построил карьеру в Баварии».

Позже в беседе с Sport1 тренер добавил: «У нас состав, где каждый борется за игровое время. Он здесь. Мы подняли его из U‑17 всего полгода назад, и все, что он переживает сейчас, — новый этап. Для меня важно, чтобы он строил карьеру именно в Баварии. Болельщикам приятно видеть в команде воспитанника академии. Главное, чтобы он делал правильные шаги. Пока он справляется отлично — не только в плане голов, но и во всем остальном. Он сделал именно те первые шаги, которые нужны».