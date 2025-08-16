ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Доминирование «Баварии» и перестройка «Байера». Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?

    Превью предстоящего сезона чемпионата Германии по футболу 2025/2026

    «Бавария» — «Байер»
    «Бавария» — «Байер»
    Очередной розыгрыш чемпионата Германии по футболу стартует 22 августа. Сезон Бундеслиги откроет матч с участием действующего чемпиона — «Бавария» на своём поле примет «РБ Лейпциг».

    Кто выиграет Бундеслигу в сезоне 2025/26?

    Безоговорочно главным фаворитом нового сезона Бундеслиги является самый титулованный клуб Германии — «Бавария». Мюнхенцы в минувшем розыгрыше немецкого чемпионата вернули себе чемпионский титул, который по счёту стал 34-м в истории клуба.

    Доверие руководства оправдал неожиданно для многих назначенный на пост главного тренера Венсан Компани. Однако от его команды в новом сезоне будут ожидать дальнейшего прогресса: прежде всего, в Лиге чемпионов, где «Бавария» на стадии 1/4 финала вылетела от «Интера». И здесь не обойтись без усилений. Тем более, к этому подталкивают объективные обстоятельства.

  Не только Майами. Как клубы MLS заманивают звезд в небольшие города
  • «Сан-Диего», «Ванкувер» и «Шарлотт» находят свои козыри в борьбе за топ-игроков
  • 14/08/2025

    • Ещё в марте серьёзные травмы получили защитники Альфонсо Дэвис и Хироки Ито. Кроме того, на Клубном чемпионате мира, который «Бавария» тоже завершила поражением в четвертьфинале, перелом левой малоберцовой кости получил самый дорогой (140 млн евро) игрок Бундеслиги Джамал Мусиала. Ожидается, что травмированные вернутся в строй лишь в октябре-ноябре. А начало сезона пропустит хавбек Александар Павлович, который на тренировке получил травму глазницы.

    Также у «Баварии» случилось несколько чувствительных трансферов на выход. Свободными агентами команду покинули вингер Лерой Сане и живая легенда клуба Томас Мюллер, в аренду «Тоттенхэму» был отдан опорник Жоау Пальинья, а саудовскому «Аль-Насру» за 35 млн евро будет продан вингер Кингсли Коман.

    Пока что чемпионы Германии сделали всего три, но зато качественных приобретения. Из «Байера» перебрался опытный центральный защитник Джонатан Та, а из «Хоффенхайма» — талантливый полузащитник Том Бишоф. Главной же покупкой «Баварии» (после неудачных попыток подписать звезду «Байера» Флориана Вирца) стал колумбийский нападающий Луис Диас, которого приобрели у «Ливерпуля» за 75 млн евро.

    Луис Диас
    globallookpress.com

    До закрытия трансферного окна, запланированного на 2 сентября, мюнхенцы хотят усилить линию атаки ещё одним игроком. Сейчас у чемпионов Германии «на карандаше» находятся Ник Вольтемаде из «Штутгарта» и Кристофер Нкунку из «Челси».

    Последние 15 лет «Баварии» чаще всего бросала вызов дортмундская «Боруссия». Но на протяжении нескольких сезонов жизнь «шмелей» можно описать как эмоциональные американские горки. В начале сезона-2024/25 случился провал: команда свалилась на 11-е место и вылетела из Кубка Германии.

    Сменив на тренерском мостике Нури Шахина на Нико Ковача, «Боруссия» всё же взобралась на 4-е место, которое подарило путевку в Лигу чемпионов. А в июне-июле немцы приняли участие в Клубном чемпионате мира, где дошли до четвертьфинала.

    Выход в Лигу чемпионов позволил избежать массовой распродажи и сохранить в Дортмунде практически всех ключевых игроков. Единственной по-настоящему значимой потерей у «шмелей» стал вингер Джейми Гиттенс, который не входил в планы Нико Ковача и был продан в «Челси» за 56 млн евро.

  Цена ожидания. Почему Рейна до сих пор не ушел из «Боруссии»
  • Джованни Рейна рискует не попасть в состав сборной США на ЧМ-2026
  • Вчера

    • Больше проблем «Боруссия» имеет с травмами футболистов. Сейчас с разными сроками восстановления в лазарете находятся защитники Нико Шлоттербек и Никлас Зюле, хавбек Эмре Джан и вингер Жюльен Дюранвиль.

    Болельщики чёрно-жёлтых хотели бы иметь в команде игрока такого калибра, как Эрлинг Холанн или Джуд Беллингем. Однако клуб на трансферном рынке придерживается другой стратегии, и в её рамках летом за 30,5 млн евро был куплен 19-летний полузащитник «Сандерленда» Джоуб Беллингем, младший брат Джуда. А согласно последним данным, «Боруссия» сейчас ищет варианты подписания центрального нападающего.

    Скорее по старой памяти к фаворитам нового сезона Бундеслиги можно причислить «Байер». Всё-таки леверкузенский клуб в 2024 г. оформил «золотой дубль», а на следующий год завоевал серебро Бундеслиги. Хотя «фармацевты» провели минувший сезон не без трудностей: в Кубке Германии проиграли команде третьего дивизиона, а в Лиге чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала.

    Но в это межсезонье от команды, которая становилась чемпионом, мало что осталось. К новому сезону «Байер» подходит с совершенно другим составом и новым главным тренером. То, о чём довольно долго говорили, свершилось — Хаби Алонсо после трёх лет в Леверкузине перебрался на работу в Мадрид. Его преемником в «Байере» стал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

    Эрик тен Хаг
    globallookpress.com

    Клуб летом потерял пять ключевых игроков, которые по итогам сезона-2024/25 вошли в топ-8 по числу минут, проведенных на поле.

    Трансферы «Байера» на выход летом 2025 г.:
    • атакующий полузащитник Флориан Вирц (в «Ливерпуль» за 120 млн евро);
    • правый защитник Джереми Фримпонг (в «Ливерпуль» за 40 млн евро);
    • опорный полузащитник Гранит Джака (в «Сандерленд» за 15 млн евро);
    • вратарь Лукаш Градецкий (в «Монако» за 3 млн евро);
    • центральный защитник Джонатан Та (в «Баварию» за 2 млн евро).

    Таким образом, в составе «фармацевтов» образовались значительные пробелы. Клубу пришлось восполнять их рекордными для себя покупками. Так, по 35 млн евро заплатили за защитника «Ливерпуля» Джарелла Куансу и за хавбека «ПСВ» Малика Тилльмана. Основным вратарем должен стать Марк Флеккен, который пришёл из «Брентфорда» за 11 млн.

  Тренер, звезда, капитан — все ушли. Что случилось с «Байером» в межсезонье
  • Перед Эриком тен Хагом стоит максимально непростая задача
  • 14/08/2025

    • Помимо этого, на перспективу был куплен целый ряд молодых игроков, из которых самых дорогим стал 19-летний алжирский полузащитник Ибрахим Маза (12 млн евро из «Герты»). «Байеру» потребуется определенное время на то, чтобы успешно интегрировать в состав новичков и привить команде тактику тен Хага.

    Кто финиширует в топ-4 Бундеслиги?

    В минувшем сезоне не просто в топ-4, а в призовую тройку попал «Айнтрахт», что стало для клуба из Франкфурта лучшим результатом с 1993 года. Кроме того, «орлы» уже традиционно неплохо выступили в Лиге Европы — дошли до четвертьфинала. Благодаря этому главный тренер Дино Топпмёллер после двух лет работы заслужил продление контракта на срок до конца сезона-2027/28.

    «Айнтрахт» после зимней продажи нападающего Омара Мармуша за 75 млн евро в «Манчестер Сити» оформил второй крупный трансфер на выход. Теперь за 80 млн евро «Ливерпулю» продали купленного у «ПСЖ» за 16,5 млн евро форварда Юго Экитике, который в сезоне-2024/25 Бундеслиги по системе «гол+пас» набрал 15+8. Другой потерей для франкфуртского клуба стал бразильский центральный защитник Тута, которого за 15 млн евро купил катарский «Аль-Духаиль».

    Юго Экитике
    globallookpress.com

    Вырученные деньги были использованы, прежде всего, для усиления линии нападения, что перед выступлением в Лиге чемпионов важно для команды, играющей в контратакующем стиле. В «Айнтрахте» карьеру продолжат нападающий Йонатан Буркардт из «Майнца» и полузащитник Рицу Доан из «Фрайбурга», забившие в минувшем сезоне, соответственно, 17 и 10 голов — за каждого из них заплатили по 21 млн евро.

    В то же время команде Дино Топпмёллера придется начать сезон без основного левого защитника: Натаниэль Браун в финале молодежного чемпионата Европы получил травму подколенного сухожилия, из-за чего он пропустил предсезонные сборы, но в самое ближайшее время планирует вернуться к тренировкам.

    Неудачником прошлого сезона стал «РБ Лейпциг». Впервые за 7 лет команда не вошла в итоговый топ-4 Бундеслиги и не то, что не попала в Лигу чемпионов, а вообще осталась без еврокубков. Да и в Европе «красные быки» впервые с 2019 года не преодолели групповую стадию.

  Ибрагимович 2.0. История Беньямина Шешко, который должен стать новой звездой «Манчестер Юнайтед»
  • В тени словенца может оказаться даже Эрлинг Холанн
  • 12/08/2025

    • Руководство клуба осталось неудовлетворенным этими результатами и еще в марте отправило в отставку главного тренера Марко Розе, который работал в Лейпциге с сентября 2022 г. Завершать сезон доверили Жольту Лёву, но с исполняющим обязанности тренера место «РБ Лейпциг» в таблице Бундеслиги принципиально не улучшилось.

    В связи с этим во время межсезонья команду из восточной Германии возглавил новый главный тренер. Им стал Оле Вернер, который последние 4 года тренировал «Вердер», вывел его из Второй Бундеслиги в Первую и постепенно улучшал результаты (в сезоне-2024/25 «Вердер» выступил вровень с «РБ Лейпциг»). Ожидается, что с 37-летним специалистом «красные быки» будут играть по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1 с акцентом на прессинг и переходный футбол.

    Непопадание в Лигу чемпионов стало серьезным ударом по финансовому состоянию «РБ Лейпциг». Поэтому клуб был вынужден пойти на продажу одного из самых дорогих своих игроков. Нападающий Беньямин Шешко, который за 3 последних сезона Бундеслиги забил 43 гола, за 76,5+8,5 млн евро перешел в «Манчестер Юнайтед».

    Беньямин Шешко
    globallookpress.com

    Кроме того, после 12 лет выступлений «РБ Лейпциг» покинул рекордсмен клуба по числу проведенных матчей (410) — нападающий Юссуф Поульсен. «Красным быкам» пока удалось сохранить в составе полузащитника Хави Симонса, но была информация, что им до сих пор интересуются «Бавария» и клубы АПЛ — «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити».

    В ответ на эти переходы «РБ Лейпциг» поработал над глубиной атакующего состава. Причём если вингера Йохана Бакайоко немцам удалось выкупить у «ПСВ» за 18 млн евро при рыночной стоимости в 30 млн, то за 18-летнего вингера «Леганеса» Яна Дьоманде, отыгравшего в Ла Лиге 10 матчей, они явно переплатили: отдали 20 млн при стоимости в 1,5 млн. Из других новичков наибольшие ожидания связаны с 23-летним форвардом Ромуло Кардозо (куплен за 20 млн евро), который в минувшем сезоне чемпионата Турции в составе «Гёзтепе» забил 13 голов и отдал 9 передач.

    Возможно отсутствие еврокубков скажется на результатах «РБ Лейпциг» позитивно. Усилия команды будут сосредоточены на выступлении во внутренних турнирах.

  Бразильский Дрогба, герой КЧМ и трудяга из Бундеслиги. Топ-10 недооцененных трансферов АПЛ
  • Через год они будут в списке трансферных целей топ-клубов
  • 13/08/2025

    • За кем еще стоит следить в предстоящем сезоне? Это, прежде всего, «Фрайбург» и «Майнц 05», которые заняли 5-е и 6-е место и будут играть в еврокубках. Вот у них этот «третий фронт», добавив нагрузку, может негативно сказаться на общих результатах команд.

    Для того, чтобы избежать такого развития событий, следует «удлинить» скамейку запасных. В этом лучше преуспел «Фрайбург», который, продав Рицу Доана и Килианна Сильдилью всего за 27 млн евро, подписал 6 новичков. «Майнц», наоборот, расставшись с 6-ю футболистами (прежде всего, с Йонатаном Буркардтом, который в минувшем сезоне забил 18 голов), сократил свой ростер.

    Не стоит упускать из внимания «Штутгарт». После добытого в сезоне-2023/24 вице-чемпионства команда Себастьяна Хёнесса прошлый чемпионат завершила лишь на 9-м месте. Но зато «швабы» стали обладателями Кубка Германии и отобрались в Лигу Европы. Если в «Штутгарте» учтут прошлогодний опыт игры сразу в трёх турнирах (включая еврокубок), то команда должна неплохо себя проявить в Бундеслиге, где выше названные соперники столкнутся с аналогичной проблемой.

    Кто вылетит из Бундеслиги в сезоне 2025/26?

    В чемпионате Германии принимают участие не 20, а 18 команд. Поэтому формат вылета из элитного дивизиона немного другой, чем в Англии, Испании, Италии: напрямую Первую Бундеслигу покидают две команды, а ещё одной предстоят стыковые матчи за право остаться. В этом году элитный дивизион пополнили два клуба.

    ФК «Кёльн»
    globallookpress.com

    «Кёльн» после вылета из Первой Бундеслиги по итогам сезона-2023/24 не стал откладывать задачу возвращения в элиту и решил ее за один год. Большая часть минувшего сезона прошла под руководством нового наставника — Герхарда Штрубера, который ранее тренировал «Нью-Йорк Сити» и «Зальцбург». Однако за 2 тура до завершения чемпионата он вместе со спортивным директором был отправлен в отставку. Руководство клуба объяснило это решение потребностью команды в новом импульсе для успешного выступления в двух последних матчах сезона.

    Многие раскритиковали расставание с Штрубером, но оно дало результат: «Кёльн» одержал две победы, занял итоговое первое место и вернулся в Бундеслигу. По завершению сезона было принято еще одно странное решение. Не сумев договориться о дальнейшем сотрудничестве с Фридхельмем Функелем, которого назначали исполняющим обязанности, новым тренером стал 44-летний Лукас Кваснёк, который ранее работал только во Второй и Третьей Бундеслигах.

    Команда будет выступать с обновленной атакой: ее покинули лучшие бомбардиры прошлого сезона — Тим Лемперле (ушел свободным агентом) и Дэмион Даунс (продан за 8 млн евро «Саутгемптону»), забившие по 10 голов каждый. Им на замену за 4,5 млн был куплен Рагнар Ахе, который за два сезона (56 матчей) в «Кайзерслаутерне» из Второй Бундеслиги забил всего 34 гола.

  Еще не поздно: 11 игроков, которым стоит сменить клуб до закрытия трансферного окна
  • Среди них — бразилец из «Реала» и лучший вратарь прошлого розыгрыша Лиги чемпионов
  • Вчера

    • В Первую Бундеслигу спустя 7 сезонов вернулся «Гамбург». Причем у «горожан» по ходу чемпионата тоже произошла тренерская отставка. Старт сезона прошел под руководством Штеффена Баумгарта. Но руководство клуба освободило его от обязанностей в ноябре из-за кризиса в результатах: «Гамбург» после 13 туров имел 20 очков и занимал восьмое место.

    Новым тренером в 34 года стал многолетний член тренерского штаба Мерлин Польцин. Под его руководством «Гамбург» поднялся на верхние строчки и, заняв второе место, вернулся в Первую Бундеслигу. Этот результат стал основанием для автоматического продления контракта с молодым специалистом.

    Главными потерями «горожан» в это межсезонье стали лучший бомбардир сезона-2024/25 Второй Бундеслиги Дэви Зельке, который забил 22 гола (свободным агентом в «Башакшехир»), и хавбек Людовит Рейс (за 6 млн евро в «Брюгге»). Но зато в команде, которая выиграла чемпионат, забив больше всех (78 гола за 34 матча), остался Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер, который отличился 14 раз. Кроме того, опыта «Гамбургу» должен добавить Юссуф Поульсен, который отыграл больше 50 матчей в еврокубках, 87 — за сборную Дании и 233 — в Бундеслиге.

    Юссуф Поульсен,
    globallookpress.com

    К числу вероятных претендентов на вылет из Первой Бундеслиги относят еще две команды, чьи составы по общей рыночной стоимости дешевле, чем у двух выше названных новичков чемпионата Германии. Во-первых, это «Хайденхайм», который в прошлом сезоне попал в стыковые матчи, где выиграл у «Эльферсберга», забив победный гол на 90+5-й минуте.

    На трансферном рынке клуб действует наименее активно. После завершения арендного соглашения «Хайденхайм», покинули два игрока «Баварии»: 19-летний хавбек Пауль Ваннер (стоит 18 млн евро) и 22-летний левый защитник Франс Кретциг (стоит 3,5 млн). Мюнхенцы им на замену отдали 19-летнего хавбека Арийона Ибрагимовича (стоит 4 млн евро).

    Кроме того, основным вратарем должен стать арендованный у дортмундской «Боруссии» 23-летний Диант Рамай (стоит 7 млн евро). Но «Хайденхайму» придется, как минимум, начало сезона провести без восстанавливающегося от травмы главного атакующего игрока — Марвина Пирингера, который в минувшем сезоне забил 7 голов и отдал 5 передач.

    Все футбольные трансферы

    Во-вторых, это «Санкт-Паули», который в сезоне-2024/25 занял 14-е место, опередив «Хайденхайм» всего на 3 очка. Получается, что назначение Александера Блессина прошлым летом себя оправдало, хотя его подопечные забили меньше всех в чемпионате Германии (28 голов за 34 матча).

    Более того, «Санкт-Паули» сейчас покинули два основных игрока атаки — нападающий Йоханнес Эггештайн (ушёл свободным агентом в «Аустрию») и вингер Морган Гилавоги (за 1,5 млн евро в «Ланс»). По идее их должны заменить, соответственно, арендованный у «Бернли» Андреа Унтонджи и подписанный бесплатно после «Бреста» Матиас Перейра Лаге. Но получится ли у них на самом деле — это большой вопрос.

    Кто выиграет золотую бутсу Бундеслиги?

    В это межсезонье Бундеслига лишь теряла высококлассных нападающих, способных на протяжении всего года демонстрировать высокую результативность: Флориан Вирц, Беньямин Шешко, Юго Экитике, Томас Мюллер.

    В этих условиях изначально высокие шансы нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна стать лучшим бомбардиром Бундеслиги еще больше приблизились к максимальным значениям. За прошлый год англичанин забил на 10 голов меньше, чем в сезоне-2023/24, но это не помешало ему выиграть бомбардирскую гонку. Конкурентов за позицию центрфорварда в «Баварии» у 32-летнего игрока по сути нет, поэтому при отсутствии проблем со здоровьем он должен снова стать лучшим снайпером Бундеслиги.

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    И всё же, кто может попытаться бросить вызов английскому супербомбардиру? Прежде всего, нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси. В прошлом сезоне форвард сборной Гвинеи забил 21 гол. При этом у 29-летнего футболиста есть потенциал для большей результативности — играя за «Штутгарт», два года назад он отличился 28 раз в 28 матчах.

    Более того, в Лиге чемпионов Гирасси опередил Кейна (13 голов против 11) и поделил с вингером «Барселоны» Рафиньней звание лучшего бомбардира. Количество голов нападающего «Боруссии», наверняка, будет зависеть от успешности выступления дортмундской команды — ей важно не повторить прошлый сезон с заваленной первой половиной.

    Ещё один кандидат на завоевание золотой бутсы Бундеслиги — это чешский нападающий «Байера» Патрик Шик, который в минувшем сезоне забил 21 гол. Но для форварда леверкузенского клуба такое большое количество забитых голов — это скорее аномалия. К 29 годам он лишь однажды забивал больше: 24 в сезоне-2021/22.

    Кроме того, опасения в конкурентоспособности Шика в бомбардирской гонке вызывает возможное изменение игры «Байера» при новом тренере и в отсутствии Флориана Вирца. Да и за место в основном составе «Байера» с чехом будет бороться 24-летний Виктор Бонифейс, который забил 8 голов.

