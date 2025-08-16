Доминирование «Баварии» и перестройка «Байера». Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?

Очередной розыгрыш чемпионата Германии по футболу стартует 22 августа. Сезон Бундеслиги откроет матч с участием действующего чемпиона — «Бавария» на своём поле примет «РБ Лейпциг».

Кто выиграет Бундеслигу в сезоне 2025/26?

Безоговорочно главным фаворитом нового сезона Бундеслиги является самый титулованный клуб Германии — «Бавария». Мюнхенцы в минувшем розыгрыше немецкого чемпионата вернули себе чемпионский титул, который по счёту стал 34-м в истории клуба.

Доверие руководства оправдал неожиданно для многих назначенный на пост главного тренера Венсан Компани. Однако от его команды в новом сезоне будут ожидать дальнейшего прогресса: прежде всего, в Лиге чемпионов, где «Бавария» на стадии 1/4 финала вылетела от «Интера». И здесь не обойтись без усилений. Тем более, к этому подталкивают объективные обстоятельства.

Ещё в марте серьёзные травмы получили защитники Альфонсо Дэвис и Хироки Ито. Кроме того, на Клубном чемпионате мира, который «Бавария» тоже завершила поражением в четвертьфинале, перелом левой малоберцовой кости получил самый дорогой (140 млн евро) игрок Бундеслиги Джамал Мусиала. Ожидается, что травмированные вернутся в строй лишь в октябре-ноябре. А начало сезона пропустит хавбек Александар Павлович, который на тренировке получил травму глазницы.

Также у «Баварии» случилось несколько чувствительных трансферов на выход. Свободными агентами команду покинули вингер Лерой Сане и живая легенда клуба Томас Мюллер, в аренду «Тоттенхэму» был отдан опорник Жоау Пальинья, а саудовскому «Аль-Насру» за 35 млн евро будет продан вингер Кингсли Коман.

Пока что чемпионы Германии сделали всего три, но зато качественных приобретения. Из «Байера» перебрался опытный центральный защитник Джонатан Та, а из «Хоффенхайма» — талантливый полузащитник Том Бишоф. Главной же покупкой «Баварии» (после неудачных попыток подписать звезду «Байера» Флориана Вирца) стал колумбийский нападающий Луис Диас, которого приобрели у «Ливерпуля» за 75 млн евро.

До закрытия трансферного окна, запланированного на 2 сентября, мюнхенцы хотят усилить линию атаки ещё одним игроком. Сейчас у чемпионов Германии «на карандаше» находятся Ник Вольтемаде из «Штутгарта» и Кристофер Нкунку из «Челси».

Последние 15 лет «Баварии» чаще всего бросала вызов дортмундская «Боруссия». Но на протяжении нескольких сезонов жизнь «шмелей» можно описать как эмоциональные американские горки. В начале сезона-2024/25 случился провал: команда свалилась на 11-е место и вылетела из Кубка Германии.

Сменив на тренерском мостике Нури Шахина на Нико Ковача, «Боруссия» всё же взобралась на 4-е место, которое подарило путевку в Лигу чемпионов. А в июне-июле немцы приняли участие в Клубном чемпионате мира, где дошли до четвертьфинала.

Выход в Лигу чемпионов позволил избежать массовой распродажи и сохранить в Дортмунде практически всех ключевых игроков. Единственной по-настоящему значимой потерей у «шмелей» стал вингер Джейми Гиттенс, который не входил в планы Нико Ковача и был продан в «Челси» за 56 млн евро.

Больше проблем «Боруссия» имеет с травмами футболистов. Сейчас с разными сроками восстановления в лазарете находятся защитники Нико Шлоттербек и Никлас Зюле, хавбек Эмре Джан и вингер Жюльен Дюранвиль.

Болельщики чёрно-жёлтых хотели бы иметь в команде игрока такого калибра, как Эрлинг Холанн или Джуд Беллингем. Однако клуб на трансферном рынке придерживается другой стратегии, и в её рамках летом за 30,5 млн евро был куплен 19-летний полузащитник «Сандерленда» Джоуб Беллингем, младший брат Джуда. А согласно последним данным, «Боруссия» сейчас ищет варианты подписания центрального нападающего.

Скорее по старой памяти к фаворитам нового сезона Бундеслиги можно причислить «Байер». Всё-таки леверкузенский клуб в 2024 г. оформил «золотой дубль», а на следующий год завоевал серебро Бундеслиги. Хотя «фармацевты» провели минувший сезон не без трудностей: в Кубке Германии проиграли команде третьего дивизиона, а в Лиге чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала.

Но в это межсезонье от команды, которая становилась чемпионом, мало что осталось. К новому сезону «Байер» подходит с совершенно другим составом и новым главным тренером. То, о чём довольно долго говорили, свершилось — Хаби Алонсо после трёх лет в Леверкузине перебрался на работу в Мадрид. Его преемником в «Байере» стал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Клуб летом потерял пять ключевых игроков, которые по итогам сезона-2024/25 вошли в топ-8 по числу минут, проведенных на поле.

Трансферы «Байера» на выход летом 2025 г.: атакующий полузащитник Флориан Вирц (в «Ливерпуль» за 120 млн евро);

правый защитник Джереми Фримпонг (в «Ливерпуль» за 40 млн евро);

опорный полузащитник Гранит Джака (в «Сандерленд» за 15 млн евро);

вратарь Лукаш Градецкий (в «Монако» за 3 млн евро);

центральный защитник Джонатан Та (в «Баварию» за 2 млн евро).

Таким образом, в составе «фармацевтов» образовались значительные пробелы. Клубу пришлось восполнять их рекордными для себя покупками. Так, по 35 млн евро заплатили за защитника «Ливерпуля» Джарелла Куансу и за хавбека «ПСВ» Малика Тилльмана. Основным вратарем должен стать Марк Флеккен, который пришёл из «Брентфорда» за 11 млн.

Помимо этого, на перспективу был куплен целый ряд молодых игроков, из которых самых дорогим стал 19-летний алжирский полузащитник Ибрахим Маза (12 млн евро из «Герты»). «Байеру» потребуется определенное время на то, чтобы успешно интегрировать в состав новичков и привить команде тактику тен Хага.

Кто финиширует в топ-4 Бундеслиги?

В минувшем сезоне не просто в топ-4, а в призовую тройку попал «Айнтрахт», что стало для клуба из Франкфурта лучшим результатом с 1993 года. Кроме того, «орлы» уже традиционно неплохо выступили в Лиге Европы — дошли до четвертьфинала. Благодаря этому главный тренер Дино Топпмёллер после двух лет работы заслужил продление контракта на срок до конца сезона-2027/28.

«Айнтрахт» после зимней продажи нападающего Омара Мармуша за 75 млн евро в «Манчестер Сити» оформил второй крупный трансфер на выход. Теперь за 80 млн евро «Ливерпулю» продали купленного у «ПСЖ» за 16,5 млн евро форварда Юго Экитике, который в сезоне-2024/25 Бундеслиги по системе «гол+пас» набрал 15+8. Другой потерей для франкфуртского клуба стал бразильский центральный защитник Тута, которого за 15 млн евро купил катарский «Аль-Духаиль».

Вырученные деньги были использованы, прежде всего, для усиления линии нападения, что перед выступлением в Лиге чемпионов важно для команды, играющей в контратакующем стиле. В «Айнтрахте» карьеру продолжат нападающий Йонатан Буркардт из «Майнца» и полузащитник Рицу Доан из «Фрайбурга», забившие в минувшем сезоне, соответственно, 17 и 10 голов — за каждого из них заплатили по 21 млн евро.

В то же время команде Дино Топпмёллера придется начать сезон без основного левого защитника: Натаниэль Браун в финале молодежного чемпионата Европы получил травму подколенного сухожилия, из-за чего он пропустил предсезонные сборы, но в самое ближайшее время планирует вернуться к тренировкам.

Неудачником прошлого сезона стал «РБ Лейпциг». Впервые за 7 лет команда не вошла в итоговый топ-4 Бундеслиги и не то, что не попала в Лигу чемпионов, а вообще осталась без еврокубков. Да и в Европе «красные быки» впервые с 2019 года не преодолели групповую стадию.

Руководство клуба осталось неудовлетворенным этими результатами и еще в марте отправило в отставку главного тренера Марко Розе, который работал в Лейпциге с сентября 2022 г. Завершать сезон доверили Жольту Лёву, но с исполняющим обязанности тренера место «РБ Лейпциг» в таблице Бундеслиги принципиально не улучшилось.

В связи с этим во время межсезонья команду из восточной Германии возглавил новый главный тренер. Им стал Оле Вернер, который последние 4 года тренировал «Вердер», вывел его из Второй Бундеслиги в Первую и постепенно улучшал результаты (в сезоне-2024/25 «Вердер» выступил вровень с «РБ Лейпциг»). Ожидается, что с 37-летним специалистом «красные быки» будут играть по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1 с акцентом на прессинг и переходный футбол.

Непопадание в Лигу чемпионов стало серьезным ударом по финансовому состоянию «РБ Лейпциг». Поэтому клуб был вынужден пойти на продажу одного из самых дорогих своих игроков. Нападающий Беньямин Шешко, который за 3 последних сезона Бундеслиги забил 43 гола, за 76,5+8,5 млн евро перешел в «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, после 12 лет выступлений «РБ Лейпциг» покинул рекордсмен клуба по числу проведенных матчей (410) — нападающий Юссуф Поульсен. «Красным быкам» пока удалось сохранить в составе полузащитника Хави Симонса, но была информация, что им до сих пор интересуются «Бавария» и клубы АПЛ — «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити».

В ответ на эти переходы «РБ Лейпциг» поработал над глубиной атакующего состава. Причём если вингера Йохана Бакайоко немцам удалось выкупить у «ПСВ» за 18 млн евро при рыночной стоимости в 30 млн, то за 18-летнего вингера «Леганеса» Яна Дьоманде, отыгравшего в Ла Лиге 10 матчей, они явно переплатили: отдали 20 млн при стоимости в 1,5 млн. Из других новичков наибольшие ожидания связаны с 23-летним форвардом Ромуло Кардозо (куплен за 20 млн евро), который в минувшем сезоне чемпионата Турции в составе «Гёзтепе» забил 13 голов и отдал 9 передач.

Возможно отсутствие еврокубков скажется на результатах «РБ Лейпциг» позитивно. Усилия команды будут сосредоточены на выступлении во внутренних турнирах.

За кем еще стоит следить в предстоящем сезоне? Это, прежде всего, «Фрайбург» и «Майнц 05», которые заняли 5-е и 6-е место и будут играть в еврокубках. Вот у них этот «третий фронт», добавив нагрузку, может негативно сказаться на общих результатах команд.

Для того, чтобы избежать такого развития событий, следует «удлинить» скамейку запасных. В этом лучше преуспел «Фрайбург», который, продав Рицу Доана и Килианна Сильдилью всего за 27 млн евро, подписал 6 новичков. «Майнц», наоборот, расставшись с 6-ю футболистами (прежде всего, с Йонатаном Буркардтом, который в минувшем сезоне забил 18 голов), сократил свой ростер.

Не стоит упускать из внимания «Штутгарт». После добытого в сезоне-2023/24 вице-чемпионства команда Себастьяна Хёнесса прошлый чемпионат завершила лишь на 9-м месте. Но зато «швабы» стали обладателями Кубка Германии и отобрались в Лигу Европы. Если в «Штутгарте» учтут прошлогодний опыт игры сразу в трёх турнирах (включая еврокубок), то команда должна неплохо себя проявить в Бундеслиге, где выше названные соперники столкнутся с аналогичной проблемой.

Кто вылетит из Бундеслиги в сезоне 2025/26?

В чемпионате Германии принимают участие не 20, а 18 команд. Поэтому формат вылета из элитного дивизиона немного другой, чем в Англии, Испании, Италии: напрямую Первую Бундеслигу покидают две команды, а ещё одной предстоят стыковые матчи за право остаться. В этом году элитный дивизион пополнили два клуба.

«Кёльн» после вылета из Первой Бундеслиги по итогам сезона-2023/24 не стал откладывать задачу возвращения в элиту и решил ее за один год. Большая часть минувшего сезона прошла под руководством нового наставника — Герхарда Штрубера, который ранее тренировал «Нью-Йорк Сити» и «Зальцбург». Однако за 2 тура до завершения чемпионата он вместе со спортивным директором был отправлен в отставку. Руководство клуба объяснило это решение потребностью команды в новом импульсе для успешного выступления в двух последних матчах сезона.

Многие раскритиковали расставание с Штрубером, но оно дало результат: «Кёльн» одержал две победы, занял итоговое первое место и вернулся в Бундеслигу. По завершению сезона было принято еще одно странное решение. Не сумев договориться о дальнейшем сотрудничестве с Фридхельмем Функелем, которого назначали исполняющим обязанности, новым тренером стал 44-летний Лукас Кваснёк, который ранее работал только во Второй и Третьей Бундеслигах.

Команда будет выступать с обновленной атакой: ее покинули лучшие бомбардиры прошлого сезона — Тим Лемперле (ушел свободным агентом) и Дэмион Даунс (продан за 8 млн евро «Саутгемптону»), забившие по 10 голов каждый. Им на замену за 4,5 млн был куплен Рагнар Ахе, который за два сезона (56 матчей) в «Кайзерслаутерне» из Второй Бундеслиги забил всего 34 гола.

В Первую Бундеслигу спустя 7 сезонов вернулся «Гамбург». Причем у «горожан» по ходу чемпионата тоже произошла тренерская отставка. Старт сезона прошел под руководством Штеффена Баумгарта. Но руководство клуба освободило его от обязанностей в ноябре из-за кризиса в результатах: «Гамбург» после 13 туров имел 20 очков и занимал восьмое место.

Новым тренером в 34 года стал многолетний член тренерского штаба Мерлин Польцин. Под его руководством «Гамбург» поднялся на верхние строчки и, заняв второе место, вернулся в Первую Бундеслигу. Этот результат стал основанием для автоматического продления контракта с молодым специалистом.

Главными потерями «горожан» в это межсезонье стали лучший бомбардир сезона-2024/25 Второй Бундеслиги Дэви Зельке, который забил 22 гола (свободным агентом в «Башакшехир»), и хавбек Людовит Рейс (за 6 млн евро в «Брюгге»). Но зато в команде, которая выиграла чемпионат, забив больше всех (78 гола за 34 матча), остался Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер, который отличился 14 раз. Кроме того, опыта «Гамбургу» должен добавить Юссуф Поульсен, который отыграл больше 50 матчей в еврокубках, 87 — за сборную Дании и 233 — в Бундеслиге.

К числу вероятных претендентов на вылет из Первой Бундеслиги относят еще две команды, чьи составы по общей рыночной стоимости дешевле, чем у двух выше названных новичков чемпионата Германии. Во-первых, это «Хайденхайм», который в прошлом сезоне попал в стыковые матчи, где выиграл у «Эльферсберга», забив победный гол на 90+5-й минуте.

На трансферном рынке клуб действует наименее активно. После завершения арендного соглашения «Хайденхайм», покинули два игрока «Баварии»: 19-летний хавбек Пауль Ваннер (стоит 18 млн евро) и 22-летний левый защитник Франс Кретциг (стоит 3,5 млн). Мюнхенцы им на замену отдали 19-летнего хавбека Арийона Ибрагимовича (стоит 4 млн евро).

Кроме того, основным вратарем должен стать арендованный у дортмундской «Боруссии» 23-летний Диант Рамай (стоит 7 млн евро). Но «Хайденхайму» придется, как минимум, начало сезона провести без восстанавливающегося от травмы главного атакующего игрока — Марвина Пирингера, который в минувшем сезоне забил 7 голов и отдал 5 передач.

Во-вторых, это «Санкт-Паули», который в сезоне-2024/25 занял 14-е место, опередив «Хайденхайм» всего на 3 очка. Получается, что назначение Александера Блессина прошлым летом себя оправдало, хотя его подопечные забили меньше всех в чемпионате Германии (28 голов за 34 матча).

Более того, «Санкт-Паули» сейчас покинули два основных игрока атаки — нападающий Йоханнес Эггештайн (ушёл свободным агентом в «Аустрию») и вингер Морган Гилавоги (за 1,5 млн евро в «Ланс»). По идее их должны заменить, соответственно, арендованный у «Бернли» Андреа Унтонджи и подписанный бесплатно после «Бреста» Матиас Перейра Лаге. Но получится ли у них на самом деле — это большой вопрос.

Кто выиграет золотую бутсу Бундеслиги?

В это межсезонье Бундеслига лишь теряла высококлассных нападающих, способных на протяжении всего года демонстрировать высокую результативность: Флориан Вирц, Беньямин Шешко, Юго Экитике, Томас Мюллер.

В этих условиях изначально высокие шансы нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна стать лучшим бомбардиром Бундеслиги еще больше приблизились к максимальным значениям. За прошлый год англичанин забил на 10 голов меньше, чем в сезоне-2023/24, но это не помешало ему выиграть бомбардирскую гонку. Конкурентов за позицию центрфорварда в «Баварии» у 32-летнего игрока по сути нет, поэтому при отсутствии проблем со здоровьем он должен снова стать лучшим снайпером Бундеслиги.

И всё же, кто может попытаться бросить вызов английскому супербомбардиру? Прежде всего, нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси. В прошлом сезоне форвард сборной Гвинеи забил 21 гол. При этом у 29-летнего футболиста есть потенциал для большей результативности — играя за «Штутгарт», два года назад он отличился 28 раз в 28 матчах.

Более того, в Лиге чемпионов Гирасси опередил Кейна (13 голов против 11) и поделил с вингером «Барселоны» Рафиньней звание лучшего бомбардира. Количество голов нападающего «Боруссии», наверняка, будет зависеть от успешности выступления дортмундской команды — ей важно не повторить прошлый сезон с заваленной первой половиной.

Ещё один кандидат на завоевание золотой бутсы Бундеслиги — это чешский нападающий «Байера» Патрик Шик, который в минувшем сезоне забил 21 гол. Но для форварда леверкузенского клуба такое большое количество забитых голов — это скорее аномалия. К 29 годам он лишь однажды забивал больше: 24 в сезоне-2021/22.

Кроме того, опасения в конкурентоспособности Шика в бомбардирской гонке вызывает возможное изменение игры «Байера» при новом тренере и в отсутствии Флориана Вирца. Да и за место в основном составе «Байера» с чехом будет бороться 24-летний Виктор Бонифейс, который забил 8 голов.