Тренер, звезда, капитан — все ушли. Что случилось с «Байером» в межсезонье

Человеку иногда свойственно отрицать жестокую реальность. Три недели назад, находясь в разгаре предсезонной подготовки со своей новой командой — леверкузенским «Байером», — отвечал на вопрос о возможном уходе из команды полузащитника Гранита Джаки, в котором был заинтересован один из клубов АПЛ.

«Здесь всё очевидно: Гранит — ключевой игрок команды. У него еще три года по контракту. Он слишком важен для нас, чтобы мы позволили ему уйти», — ответил тогда бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».

К этому моменту «Байер» уже потерял гениального тактика Хаби Алонсо, возглавившего мадридский «Реал», восходящую суперзвезду Флориана Вирца и Джереми Фримпонга, которые стали игроками «Ливерпуля», а также центрального защитника сборной Германии Джонатана Та, подписавшего контракт с «Баварией». Все эти уходы были ожидаемыми и состоялись еще в начале лета.

В офисе «Байера» надеялись, что на этом цепочка потерь закончится. Никто не ожидал, что уйдет и Джака — один из ключевых архитекторов триумфа в Бундеслиге и Кубке Германии в 2024 году. Его переход в «Сандерленд» стал настоящим ударом по планам тен Хага.

С тактической точки зрения игры заменить возрастного Джаку не так уж и сложно: Эсекиэль Паласиос давно мечтает стать одним из главных полузащитников «фармацевтов». Но вот найти игрока с такими лидерскими качествами, как у швейцарка, будет нелегко. Фактически, без Джаки, Та, Вирца и вратаря-капитана Лукаша Градецки, который на прошлой неделе перешел в «Монако», «Байеру» теперь не хватает зрелости, характера и хладнокровия.

Флориан Вирц globallookpress.com

Это напоминает не такое уж далекое прошлое, когда команда имела в составе множество квалифицированных футболистов, но никак не могла преодолеть последний барьер на пути к чемпионству. Вирц и Джака были не просто отличными игроками, идеально подходившими под построенную Алонсо модель игры, основанную на контроле мяча, — они прививали команде железную уверенность. В историческом для клуба сезоне 2023/24 «Байер» забил 11 мячей уже в компенсированное время ко второму тайму.

На фасаде «Бай-Арены» можно увидеть множество муралов, которые напоминают о сезоне 2023/24. В медиа-зоне висит большая фотография чемпионской команды, и один из сотрудников клуба, показывая на уже ушедших игроков, с грустью заметил: «В этом году мы ничего не выиграем».

Новый старт тен Хага

В большинстве случаев уход игроков можно объяснить решением Хаби Алонсо перебраться в Мадрид. Тен Хага пригласили в качестве преемника, в том числе потому, что в «Байере» верят, что его репутация поможет привлечь новых футболистов.

«Наш стиль игры — наступательный, доминирующий, техничный— отлично сочетается с его подходом. Но он также не раз доказывал, что способен развивать игроков до топ-уровня», — сказал спортивный директор клуба Симон Рольфес.

Тен Хаг намерен восстановить свой имидж после бурных двух с половиной лет во главе «Манчестер Юнайтед». Когда нидерландец пришел на «Олд Траффорд», «красные дьяволы» остро нуждались в перезагрузке и надеялись, что бывший наставник «Аякса» сможет развернуть этот тяжелый корабль.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Несмотря на то, что в дебютном сезоне под руководством тен Хага «МЮ» занял третье место в АПЛ и выиграл Кубок английской лиги, в итоге его постигла та же участь, что и многих предшественников — ему пришлось уйти.

«Это не про 'Манчестер Юнайтед'. Эта тема закрыта. Я рад вернуться. Последние недели мне доставили удовольствие», — сказал тен Хаг журналистам после поражения «Байера» от «Челси» (0:2) на «Стэмфорд Бридж» в прошлую пятницу.

Переход из «Манчестер Юнайтед» в «Байер» можно воспринимать как возвращение к формату, в котором он добивался наибольшего успеха. «Аякс» всегда был кузницей талантов, и в Леверкузене тоже мечтают о таком статусе.

Перед тем как принять предложение, тен Хаг общался с наставником ПСВ Петером Босом, который работал в «Байере» с 2018 по 2021 год. Учитывая размеры клуба и города, «Байер» действительно может восприниматься как семейное предприятие, несмотря на поддержку химического гиганта Bayer.

В ответ на потерю ключевых исполнителей Рольфес подписал перспективных молодых игроков, в числе которых 19-летний полузащитник Ибрахим Маза из «Герты», бывший защитник «Ливерпуля» Джаррел Куанса и звезда сборной США Малик Тилльман из ПСВ Боша.

Хотя Тилльман и отличается по стилю от Вирца, его уже назвали преемником звезды сборной Германии, пусть это и создает заведомо завышенные ожидания для 23-летнего новичка.

«Вирц очень молод, но уже оказал огромное влияние как на игру “Байера”, так и на сборную Германии. Мы должны сообща постараться его заменить. Это почти невозможно, но мы будем пытаться», — отметил тен Хаг.

Перестройка

30-летний полузащитник Роберт Андрих подумывал об уходе из «Байера» из-за недостатка игрового времени в прошлом сезоне, но в итоге решил остаться.

Андрих коротко выразил настроение в раздевалке: «Думаю, будет разумно всем нам забыть об изменениях в составе и больше не проливать слезы по этому поводу, даже несмотря на то, что мы потеряли важных игроков».

С момента перехода в «Байер» Малика Тилльмана редко видели и почти не слышали. Его не было в заявке «Байера» на товарищеские матчи против «Челси» и «Пизы». Сначала тен Хаг объяснил это тем, что он и его штаб хотят следить за уровнем усталости игрока после яркого выступления за сборную США на Золотом кубке КОНКАКАФ, но позже выяснилось, что у него травма икроножной мышцы, из-за которой американец может пропустить первые туры Бундеслиги.

Малик Тилльман globallookpress.com

При столь массовых потерях и отсутствии одного из ключевых новичков тен Хаг старательно избегает любых заявлений, способных завысить ожидания.

Реальность для 55-летнего специалиста такова: команда находится на стадии перестройки. Всего за несколько дней до первого официального матча — игры Кубка Германии против клуба четвертого дивизиона «Зонненхоф Гроссашпах» — Рольфес и руководство клуба продолжают работу на трансферном рынке.

Хотя «Байер» смог заменить Та на Куансу, а Вирца — на Тилльмана и Мазу, клуб всё еще не подписал нового правого вингера, который мог бы закрыть позицию, освободившуюся после ухода Фримпонга. Бывший игрок «Саутгемптона» Нейтан Телла способен играть справа, а Артур может быть запасным латералем, но недостаток глубины на флангах все равно вызывает опасения.

Джарелл Куанса globallookpress.com

В связи с этим «Байер» уже несколько месяцев пытается заполучить 23-летнего Манеса Аклиуша из «Монако», несмотря на серьезную конкуренцию.

«Байер» всё же подписал 21-летнего вингера Эрнеста Поку из нидерландского АЗ, но это еще один перспективный игрок, которому, возможно, понадобится время, чтобы выйти на уровень своих предшественников.

Оптимизма «Байеру» добавило решение Патрика Шика продлить контракт до 2030 года. Опытный форвард, как и Алехандро Гримальдо с Пьеро Инкапье, летом рассматривал возможность ухода, но в итоге решил остаться и помочь команде преодолеть непростой переходный период.

Все футбольные трансферы

После ухода Алонсо, Вирца, Фримпонга, Та, Джаки и Градецки этап «разрушения» в перестройке, похоже, завершен. Теперь тен Хаг наконец может сосредоточиться на своем первом сезоне на «Бай-Арене» с уже во многом свормировавшимся составом. Хотя очевидно, что из-за всех кадровых изменений первые недели будут непростыми. Тем не менее нидерландец излучает уверенность.

«Перед нами новая задача. Команда, тренер, руководство — мы создадим здесь новую эпоху», — пообещал тен Хаг.