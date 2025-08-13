Бразильский Дрогба, герой КЧМ и трудяга из Бундеслиги. Топ-10 недооцененных трансферов АПЛ

Кажется, будто только вчера завершился сезон-2024/25, а уже всего лишь через несколько дней стартует новый чемпионат Англии. В матче-открытия действующий чемпионсыграет на своем поле против «Борнмута».

Команда Арне Слота считается главным фаворитом на победу и в предстоящем этом сезоне. Летом клуб потратил почти 300 миллионов фунтов на усиление состава, включая рекордный для английского футбола трансфер Флориана Вирца, а также покупки Юго Экитике, Джереми Фримпонга и Милоша Керкеза. Но «красные» — далеко не единственные, кто щедро раскошелился.

«Арсенал» инвестировал 190 миллионов фунтов в Виктора Дьекереша, Нони Мадуэке, Мартина Субименти, Кристиана Нёргора, Кристиана Москеру и Кепу Аррисабалагу, а «Манчестер Сити» подписал Райана Айт-Нури, Райана Шерки, Тиджани Рейндерса, Сверре Нюпана и Джеймса Траффорда на общую сумму 153 миллиона фунтов.

Трансферные траты «Челси» этим летом уже достигли 250 миллионов после покупок Йоррела Хато, Жуана Педро, Джейми Гиттенса, Лиама Делапа, Эстевана Виллиана, Дарио Эссугу, Мамаду Сарра и Кендри Паэса.

Даже переживающий кризис «Манчестер Юнайтед», несмотря на заявления сэра Джима Рэтклиффа о нехватке средств, устроил настоящую трансферную лихорадку, заплатив 205 миллионов фунтов за Беньямина Шешко, Брайана Мбёмо и Матеуса Кунью.

До дедлайна 1 сентября наверняка состоится еще немало громких сделок, поэтому есть все основания утверждать, что рекорд Премьер-лиги в 2,4 миллиарда фунтов на трансферные расходы, установленный в 2023 году, вполне может быть побит.

Тем не менее, не все лучшие трансферы этого лета совершили так называемые топ-клубы. Ниже — десять самых недооценённых сделок в АПЛ.

Игор Жезус («Ноттингем Форест»)

Южноамериканский футбольный эксперт Тим Викери назвал Игора Жезуса «Дидье Дрогба современности».

Игор Жезус globallookpress.com

С момента перехода в «Ботафого» из «Шабаб Аль-Ахли» в июле 2024 года карьера мощного нападающего стремительно пошла в гору. Обладающий ироничным прозвищем «Маленькая лягушка» форвард помог «Ботафого» оформить золотой дубль — выиграть чемпионат и Кубок Либертадорес, а также дебютировал в сборной Бразилии.

Для «Ноттингем Форест» приобретение Игора Жезуса за 10 миллионов фунтов выглядит настоящей удачей, если судить по его выступлениям за «Ботафого» на Клубном чемпионате мира. Жезус забил победные голы в матчах против «Сиэтл Саундерс» и «Пари Сен-Жермен», а команда постоянно терроризировала соперников контратаками благодаря его умению цепляться за мяч.

Жезус неутомим в борьбе за мяч, а его впечатляющий прыжок с лихвой компенсирует не самый высокий рост (178 см). В схожей системе в «Форест» он должен быть столь же эффективен.

Эванн Гессан («Астон Вилла»)

«Астон Вилла» оформила свой первый крупный трансфер этим летом лишь в первую неделю августа, подписав ивуарийского нападающего Эвана Гессана из «Ниццы».

Эванн Гессан globallookpress.com

Сумма сделки — 30 миллионов фунтов. Гессан теперь занимает девятое место в списке самых дорогих приобретений в истории «Астон Виллы».

Но этот ход выглядит весьма разумным, поскольку Эванн способен привнести в атаку Унаи Эмери дополнительное разнообразие.

Гессан достаточно универсален, чтобы играть как на позиции центрфорварда, так и на любом фланге. Он обладает скоростью и мощью, которые помогут ему быстро адаптироваться к Премьер-лиге.

В прошлом сезоне он забил 12 мячей в рамках Лиги 1, в основном играя на правом фланге, а также отдал восемь результативных передач. Олли Уоткинсу точно понравится играть рядом с Гессаном.

Антони Миламбо («Брентфорд»)

«Брентфорд» сумел опередить целый ряд топ-клубов Европы в борьбе за Антони Миламбо, чем крайне обрадовал нового главного тренера Кита Эндрюса.

Антони Миламбо globallookpress.com

«Мне нравится, как Антони принимает мяч и начинает движение вперед. Он способен обыгрывать соперников и всегда таит угрозу у ворот. Он отлично дополнит нашу полузащиту», — уверен Эндрюс.

Миламбо вполне может стать лучшим полузащитником «Брентфорда», если выйдет на тот же уровень, что демонстрировал в «Фейенорде». Одаренный нидерландец дебютировал в основной команде роттердамского клуба в 16 лет и в прошлом сезоне сделал 16 результативных действий, четыре из которых — в Лиге чемпионов.

Кроме того, Миламбо — настоящий «монстр прессинга», что идеально подходит для энергичного стиля игры «Брентфорда» и должно помочь компенсировать уход Мбёмо.

Максим Де Кёйпер («Брайтон»)

Этим летом в составе «Брайтона» появились сразу девять новых игроков. Это была реакция клуба на уход ключевых исполнителей — Жуана Педро, Первиса Эступиньяна, Симона Адингры и Эвана Фергюсона. «Брайтон» продолжает подтверждать репутацию самого эффективного клуба АПЛ в контексте трансферной политики.

Максим Де Кёйпер globallookpress.com

Максим Де Кёйпер, перешедший из «Брюгге», выглядит главным кандидатом на то, чтобы стать новой историей успеха на «Амекс Стэдиум». Его видят прямой заменой Эступиньяну.

Де Кёйпер — креативный крайний защитник с отличным ударом, о чем на своем опыте убедилась «Астон Вилла» в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Он также способен создать серьезную угрозу за счет филигранных стандартов. Кроме того, впечатляет его умение читать игру.

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер уверен, что Де Кёйпер привнесет «менталитет победителя» и поможет команде пробиться в еврокубки.

Тьерно Барри («Эвертон»)

Прошлым летом Тьерно Барри получил первый опыт игры в одной из топ-5 европейских лиг после перехода из «Базеля» в «Вильярреал». Как ни странно, он быстро адаптировался к непростым условиям испанской Ла Лиги. 22-летний форвард стал ключевой фигурой «желтой субмарины» на пути к попаданию в топ-5, отметившись 11 голами и четырьмя результативными передачами.

Тьерно Барри globallookpress.com

«Эвертон» выложил серьезную сумму за Барри, но маловероятно, что он станет очередным дорогостоящим разочарованием для «ирисок».

Француза уже сравнивают с бывшим любимцем болельщиков Ромелу Лукаку. Есть все основания полагать, что он заметно превзойдет покинувшего клуб Доминика Калверта-Льюина.

Хабиб Диарра («Сандерленд»)

«Сандерленд» основательно усилил состав перед долгожданным возвращением в Премьер-лигу, оформив сенсационные трансферы таких игроков, как Гранит Джака, Симон Адингра и Марк Гиу.

Хабиб Диарра globallookpress.com

Но именно Хабиб Диарра обещает стать их ключевым новичком. «Черные коты» побили свой трансферный рекорд, подписав полузащитника «Страсбурга», который в прошлом сезоне стал движущей силой команды и помог ей пробиться в еврокубки всего лишь во второй раз за последние 20 лет.

Бывший игрок молодежной сборной Франции, ныне выступающий за Сенегал, называет своими кумирами Н’Голо Канте и Поля Погба, сочетая в своей игре лучшие качества обоих.

Диарра агрессивен в отборе и способен проходить линии соперника, чтобы отдавать разрезающие передачи, а главное — может сам забивать, что будет крайне важно для «Сандерленда» в борьбе за выживание.

Джон Ариас («Вулверхэмптон»)

Джон Ариас, ранее выступавший только в Латинской Америке, стал одним из открытий Клубного чемпионата мира.

Джон Ариас globallookpress.com

В составе «Флуминенсе» он впечатлял скоростью и техникой, выведя команду в полуфинал КЧМ. В матче группового этапа против «Ульсана» колумбиец забил, возможно, лучший гол турнира — идеальным обводящим ударом со штрафного с 25 метров в правую девятку.

В «Вулверхэмптоне» искренне надеются, что Ариас будет творить подобную магию и в АПЛ.

27-летний Ариас — типичный случай «позднего расцвета», но он способен закрыть дыру, образовавшуюся после ухода Матеуса Куньи. Он не так много забивает, как бразилец, но зато не менее талантлив в созидании, что подтверждает статистика: на Клубном чемпионате мира он создал 18 голевых моментов — на шесть больше, чем любой другой игрок на этом турнире.

Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»)

Приоритетной задачей для Грэма Поттера этим летом было подписание левого защитника. После завершения сезона клуб покинули Аарон Крессуэлл и Владимир Цоуфал. Кроме того, может уйти и Эмерсон Палмьери.

Эль-Хаджи Малик Диуф globallookpress.com

В итоге выбор пал на Эль-Хаджи Малика Диуфа, проведшего впечатляющий сезон в составе пражской «Славии». Сенегалец совершил 11 результативных действий в 41 матче.

Диуф помог «Славии» уверенно выиграть чемпионат Чехии и заявить о себе в Лиге Европы. Это говорит о его готовности к новому вызову. Фюллькруг, Соучек и Боуэн могут всерьез выиграть от его прихода: Диуф любит подключаться по флангу и навешивать. Кроме того, он добавит обороне «молотобойцев» физическую мощь и умение вести борьбу.

Антон Штах («Лидс Юнайтед»)

«Лидс» этим летом потратил 75 миллионов на шестерых новичков, и самым дорогим стал Антон Штах — одно из немногих светлых пятен в провальном сезоне «Хоффенхайма»-2024/25.

Антон Штах globallookpress.com

Энергичная игра 26-летнего хавбека в центре поля помогла клубу избежать вылета из первой Бундеслиги. Штах был в списке лучших по перехватам (1,65 за матч) и по выносам (3,65 за матч) среди игроков всех топ-5 лиг Европы.

Лишь один футболист «Хоффенхайма» выиграл больше единоборств, а по количеству точных передач и пройденной дистанции он занял третье место.

Всё это говорит о том, что «Лидс» подписал настоящего трудягу, идеально подходящего для АПЛ. При росте 193 см и с отличным пасом Штах способен надежно прикрывать оборону и задавать темп в фазе перехода из обороны в атаку.

Эли Жуниор Крупи («Борнмут»)

«Борнмут» провел относительно тихое трансферное лето, но на Эли Жуниора Крупи действительно стоит обратить внимание.

Эли Жуниор Крупи globallookpress.com

Француз присоединился к команде после январского трансфера из «Лорьяна» за 10 миллионов фунтов. Бывший полузащитник сборной Франции и «Челси» Тьемуэ Бакайоко сравнивал его с Килианом Мбаппе, а сам Крупи прибыл в «Борнмут» после того, как помог «Лорьяну» выиграть Лигу 2, став лучшим бомбардиром турнира с 22 голами.

В свои 18 лет он, скорее всего, поначалу будет дублером Эванилсона, но вполне может стать «джокером» для команды Андони Ираолы.

Все футбольные трансферы

Крупи уже обладает убийственным голевым чутьем и способен наказать соперника за малейшую ошибку, а по ускорению на первых 10 метрах он не уступает самым быстрым игрокам. Его техника и хладнокровие под давлением тоже впечатляют для столь юного футболиста.