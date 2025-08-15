ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Цена ожидания. Почему Рейна до сих пор не ушел из «Боруссии»

    Джованни Рейна рискует не попасть в состав сборной США на ЧМ-2026

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Парма Серия A Футбол Италии MLS Сборная США ЧМ-2026 Трансферы
    Джованни Рейна
    Джованни Рейна
    GOAL рассуждает о будущем атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джованни Рейны.
    В понедельник «Боруссия» проведет свой первый официальный матч в новом сезоне. Это будет игра в рамках Кубка Германии, и логика подсказывает, что она должна пройти без особых сложностей. Соперник — «Рот-Вайсс Эссен» из третьей Бундеслиги. Это будет своеобразная разминка перед стартом Бундеслиги.

    На данный момент (хотя во время трансферного окна ситуация может меняться стремительно) всё указывает на то, что в начале следующей недели Джованни Рейна по-прежнему будет игроком «Боруссии».

    До его закрытия трансферного окна остается чуть больше двух недель, но в контексте будущего Рейны до сих пор нет никаких ощутимых подвижек.

    Варианты? Есть. Переговоры? Ведутся. Реального прогресса? Не видно.

    Всё движется со скоростью улитки именно тогда, когда Рейна срочно нуждается в смене обстановки.

    Этим летом Рейна потерял уже слишком много времени. А ведь и предыдущий сезон был потрачен впустую. К слову, позапрошлый — тоже.

    Так получается, что Джованни уже несколько лет, по сути, стоит на месте, наблюдаем за тем, как вокруг него крутится футбольный мир.

    В конце августа 22-летний американец, скорее всего, покинет «Боруссию». Это единственный нормальный вариант в его случае. Будущее Рейны явно в каком-то другом месте. Все это знают. Всегда знали.

    Но почему он до сих пор в Дортмунде? Да, в жизни бывают вещи, ради которых стоит подождать, но в случае Рейны каждое лишнее ожидание сокращает его шансы на поездку на чемпионат мира.

    Как прошло лето

    Намеки были и раньше, но этим летом «Боруссия» сказала об этом максимально ясно. Джоб Беллингем получил седьмой номер — тот самый, что с 2021 года принадлежал Рейне. Символически и в реальности клуб четко демонстрировал, что он идет в ином направлении.

    Джованни Рейна
    Это, впрочем, не стало сюрпризом. «Боруссия» уже давно вела к этому. В прошлом сезоне Рейна провел всего 350 минут, а в предыдущей половине сезона — лишь 280. Весной он сыграл в Бундеслиге всего 20 минут.

    Клубный чемпионат мира лишь подтвердил позицию клуба. Не попав в заявку сборной США на Золотой кубок КОНКАКАФ и упустив шанс произвести впечатление на Маурисио Почеттино, Рейна отправился с «Боруссией» на КЧМ, на котором провел на поле всего 12 минут и четыре раза коснулся мяча.

    Рейна мог бы провести это время в другом месте, готовясь к новому этапу карьеры, а не топчась на месте в бассейне, из которого ему явно пора выбираться.

    • В июле Рейна женился. За пределами поля это, без сомнения, было радостное лето, полное перемен. Но в профессиональном плане поводов для радости нет. Варианты продолжения карьеры есть, но пока неизвестно, какой из них станет реальностью.

    Переговоры с «Пармой» зашли в тупик

    Часть вины здесь лежит на «Боруссии». Всё лето писали о возможном переходе Рейны в «Парму», и всё это время сообщения указывали на то, что сделку срывает не игрок, а именно «Боруссия».

    Джованни Рейна
    По разным данным, Рейна согласовал личные условия с «Пармой» еще несколько недель назад. «Боруссия» и «Парма» же всё это время не могут договориться о сумме трансфера.

    «Дортмунд» хочет получить за полузащитника еще несколько миллионов, тогда как «Парма» явно не располагает лишними средствами. В итоге стороны зашли в тупик.

    Обсуждались и другие варианты. Рейну связывали с переходом в МЛС, в частности в «Лос-Анджелес», но подписание Сон Хын Мина, похоже, окончательно закрыло этот сценарий.

    • У Рейны есть и другие предложения из Европы, хотя уже не того уровня, на который он мог бы рассчитывать год или два назад, когда спрос на него был значительно выше.

    Где бы он ни оказался, ему придется заново доказывать свою состоятельность. Такова цена затянувшегося ожидания.

    Упущенная возможность

    Клубы предпочитают оформлять трансферы как можно раньше, чтобы максимально сконцентрироваться на предсезонной подготовке. От этого очень зависит сыгранность и взаимопонимание. Лучше всего, когда новый игрок приходит заранее и успевает адаптироваться к новой обстановке и на поле, и за его пределами.

    • Рейна же, похоже, сменит клуб в последний момент, и трудно не думать о том, что он упустил возможность провести полноценную подготовку к сезону в другой команде. Время больше не играет на его стороне. Когда-то он считался одним из самых талантливых молодых игроков США, у которого впереди немало времени на развитие.

    Но эти годы уже ушли. Как и последние месяцы. Чемпионат мира уже через год, и у Рейна больше не может позволить себе тратить время.

    На данный момент он, похоже, остается вне основного круга кандидатов на поездку на ЧМ. А с учетом того, что до конца 2025 года осталось всего несколько международных сборов, нет никаких гарантий, что Маурисио Почеттино вообще вызовет его в состав.

    Рейне нужно вернуть уверенность в себе, а также заслужить доверие тренера. Отсутствие полноценной предсезонки в новом клубе приведет к тому, что первые месяцы сезона будут непростыми. Это явно не лучший вариант для игрока, которому жизненно необходимо наверстать упущенное время.

    Шанс всё исправить

    В конечном счете всё это можно сгладить, если Рейна примет верное решение. Может, и правда было разумнее дождаться правильного варианта в подходящий момент? Если он перейдет в новый клуб, засияет там и вернется в состав сборной США, это ожидание окажется оправданным. Но «если» здесь ключевое слово.

    Джованни Рейна
    Пессимист скажет, что в последние годы Рейна допустил слишком много ошибок.

    Оптимист — что у него появился очередной шанс всё исправить. Трансферы, особенно в годы чемпионата мира, приобретают особое значение. И для Рейны это шанс вернуться к тому, что он любит.

    • Именно в этом главный смысл. Речь не о деньгах, престиже или статусе. Речь о молодом игроке, которому нужно не просто найти, а именно обрести место, где он сможет перезапустить карьеру. В Дортмунде он потерял ориентиры, и путь назад занял слишком много времени.

    Теоретически, всё должно решиться уже в ближайшее время. Но дни продолжают проходить впустую. Есть вещи, ради которых стоит подождать. Рейна может лишь надеяться, что его будущий переход окажется одной из них.

