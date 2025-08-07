Забытый вундеркинд: почему Рейниер растворился в системе «Реала»

В декабре 2019 года Рейниера Жезуса пригласили на встречу с семьей и представителями клуба в отеле, в котором «Фламенго» остановился перед Клубным чемпионатом мира в Катаре. В тот момент 17-летний бразильский плеймейкер не мог скрыть своего восторга, узнав, что в его подписании всерьез заинтересован мадридский «Реал».

Рейниер заранее подготовил почву для ухода, включив в свой новый контракт с «Фламенго» сравнительно доступную сумму отступных — 30 миллионов евро.

Эта сумма должна была вырасти до 35 миллионов в июле 2020 года и до 70 миллионов в январе 2021-го, если бы он остался в клубе до того времени.

Однако изначальный план заключался в переходе в менее статусную европейскую команду, чем «Реал». Наилучшие позиции для трансфера занимали дортмундская «Боруссия», амстердамский «Аякс» и английский «Эвертон».

Но «Мадрид» разрушил эти планы. Они опередили «Манчестер Сити», представители которого даже принимали отца Рейниера на базе клуба в Англии.

Интерес проявляли и другие клубы АПЛ, а также мадридский «Атлетико». Однако сам игрок сделал выбор в пользу самого титулованного клуба Европы, последовав по пути своих соотечественников — Винисиуса Жуниора (перешел в «Реал» в 2017 году из «Фламенго» за 45 миллионов евро) и Родриго (в 2018 году из «Сантоса» за 40 миллионов).

Теперь всё это кажется делом давно минувших дней. На днях стало известно, что Рейниер, вернувшийся после четвертой неудачной аренды, готов присоединиться к бразильскому «Атлетико Минейро» на правах свободного агента. Спустя пять лет после подписания контракта он покинет «Реал», так и не сыграв ни одного матча за первую команду.

Ожидается, что он подпишет соглашение с «Атлетико Минейро» до декабря 2029 года. При этом мадридский клуб сохранит 50-процентное право на прибыль от его будущей перепродажи.

Это история о забытом бразильском вундеркинде «Реала» — и о том, что может ждать его дальше.

После трансферов Винисиуса и Родриго подписание Рейниера стало частью новой стратегии «Реала», направленной на привлечение молодых талантов (особенно из Бразилии) после того, как президент клуба Флорентино Перес упустил возможость приобрести Неймара, который в 2013 году выбрал «Барселону».

Инициатором этой политики стал Хуни Калафат — испано-бразильский функционер, ныне главный скаут «Реала». Именно его доверенные люди в Бразилии обратили внимание на Рейниера. Калафат лично встретился с семьей игрока, установив с ними теплый контакт, и этим окончательно убедил их в правильности выбора. Остальное сделала магия имени «Реал» Мадрид.

У Рейниера было несколько выходных между декабрьским Клубным чемпионатом мира и предолимпийским турниром в Южной Америке для сборных до 23 лет, который проходил в Колумбии в январе-феврале. Именно тогда он получил звонок от отца: сделка с мадридским «Реалом» была согласована.

«Реал» согласился выплатить клаусулу в размере 30 миллионов евро: 80% суммы получил «Фламенго», 10% — семья игрока, и еще 10% — его агент. Рейниер и его семья сразу же начали учить испанский язык. Он должен был доиграть остаток сезона 2019/20 в «Кастилье» (второй команде мадридцев), а затем подписать контракт еще на шесть лет.

Однако пандемия, которая весной 2020 года остановила весь мир, существенно повлияла на старт карьеры Рейниера в Мадриде.

Перед паузой Рейниер успел провести три матча за «Кастилью», в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Чемпионат был прерван в марте и возобновился только через три месяца.

Во время локдауна Рейниер продолжал тренироваться дома, а уже в мае главный тренер первой команды Зинедин Зидан пригласил его на занятия с основой. Тогда стало очевидно: уровень игрока слишком высок для «Кастильи», но при этом он пока не проходил в основную команду.

Летом он отправился в двухлетнюю аренду в дортмундскую «Боруссию». Сделка включала в себя опцию выкупа. Интерес к Рейниеру проявляли сразу несколько клубов, но «Реал» согласился именно на такую аренду, полагая, что это подтолкнет немцев к полноценному трансферу. За эту аренду «Дортмунд» заплатил пять миллионов евро.

Однако время, проведенное в Бундеслиге, не оправдало ожиданий.

Уже в январе 2021 года Рейниер подумывал о досрочном разрыве контракта с «Боруссией» из-за недостатка игрового времени. Хотя он и доиграл первый сезон до конца, на его счету оказалось всего 340 минут в 19 матчах. Позже в том же году «Боруссия» обратилась к «Реалу» с предложением выкупить игрока, но получила отказ. В августе Рейниер выиграл с Бразилией золотую медаль на перенесенной Олимпиаде в Токио, однако и во втором сезоне в Германии провел всего 405 минут в 20 играх.

В «Реале» вскоре поняли, что клубы гораздо охотнее предоставляют шансы футболистам, которые принадлежат им на постоянной основе, а не находятся в аренде. С тех пор «Мадрид» стал чаще продавать своих молодых игроков, оставляя за собой право обратного выкупа и преимущественного выкупа при дальнейшей продаже.

Для Рейниера эта политика пришла слишком поздно. Он попытался перезапустить карьеру, отправившись в аренду в «Жирону», к дебютанту Ла Лиги сезона 2022/23. Однако травмы снова помешали ему раскрыться. Несмотря на отдельные проблески, он отметился лишь двумя голами и одной результативной передачей за проведенные на поле в общей сложности 620 минут.

Летом 2023 года «Реал» снова начал искать клуб, готовый арендовать Рейниера и покрыть большую часть его зарплаты, а это около трех миллионов евро в год «чистыми». Когда подходящих вариантов не нашлось, у бразильца осталось немного опций. В итоге в последний день трансферного окна он перешел в итальянский «Фрозиноне», на тот момент выступавший в Серии A. Там он забил три гола и отдал две результативные передачи в 23 матчах, но команда в итоге вылетела в Серию Б.

Прошлое лето тоже не было простым. В июле Рейниер сам связался с «Реалом», чтобы узнать дату начала предсезонной подготовки, и получил ответ — 15 числа. Спустя несколько дней он понял, что в новом сезоне его снова будут рассматривать как игрока «Кастильи», а не основной команды. Об этом стало ясно, когда один из тренеров штаба Рауля, который на тот момент возглавлял вторую команду, написал Рейниеру и поинтересовался, нужен ли ему план тренировок. Бразилец ответил, что уже занимается с личным тренером у себя на родине. Рауль делал всё возможное, чтобы сохранить его во второй команде, но сам Рейниер хотел двигаться дальше.

Из-за неубедительных выступлений и высокой зарплаты, которую «Реал» хотел полностью или частично переложить на плечи арендующего клуба, предложений было немного. Ближе всех к трансферу находился английский «Норвич», но Рейниер решил повременить в надежде остаться в Испании.

Под занавес трансферного окна за игрока поборолась «Гранада». Она представила Рейниера как настоящего «короля» («Rei»), опубликовав презентационный пост, на котором он сидит на троне рядом со львом в знаменитом дворце Альгамбра.

Но в итоге он забил лишь один гол и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах в Сегунде. Во второй части сезона он всё чаще оставался вне заявки, пока «Гранада» сменила трех тренеров подряд — Гильермо Абаскаля, Франa Эскрибу и Хосе Рохо «Пачету» Мартина — и в итоге совсем немного не дотянула до зоны плей-офф за выход в Ла Лигу.

По словам источников, близких к Рейниеру, этот опыт сделал его «более зрелым и стойким», хотя и признают, что он мог забить больше голов, а нестабильность в команде повлияла на результаты.

Рейниер был расстроен постоянной неопределенностью и чувствовал, что «Реал» его не поддерживает. Клуб практически не выходил на связь в процессе всех этих переходов. Бразилец всё еще верит в свой потенциал, но давно понял, что в «Реале» у него нет будущего.

Летом 2025 года ситуация долгое время оставалась туманной. На прошлой неделе появилась информация, что Рейниер временно будет тренироваться с «Кастильей» на фоне полной неопределенности. Близкие к нему источники заявили, что приоритетом для него является возвращение на родину. Интерес проявляли как «Фламенго», так и «Атлетико Минейро», и именно второй клуб оказался ближе всех к подписанию контракта.

Возвращение в Бразилию, так и не сыграв ни одного матча за основную команду «Реала», станет горьким завершением истории Рейниера на «Сантьяго Бернабеу». К сожалению, она уже давно шла к столь печальному итогу.