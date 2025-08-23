«Бавария» уничтожила «Лейпциг» в стартовом туре Бундеслиги: Кейн оформил хет-трик

Шестикратный удар по амбициям соперника и великолепное начало защиты титула — «Бавария» не оставила «Лейпцигу» никаких шансов в первом матче нового сезона. Три гола Гарри Кейна, дубль Майкла Олисе и дебютный мяч Луиса Диаса оформили на «Альянц Арене» один из самых ярких стартов последних лет.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — РБ Лейпциг 6:0 Голы: 1:0 Майкл Олисе (27'), 2:0 Луис Диас (32'), 3:0 Майкл Олисе (42'), 4:0 Гарри Кейн (64'), 5:0 Гарри Кейн (74'), 6:0 Гарри Кейн (78') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та (Ким Мин Джэ, 69'), Йосип Штанишич, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер (Саша Боэ, 70'), Леон Горецка (Александар Павлович, 68'), Майкл Олисе, Луис Диас, Серж Гнабри (Леннарт Карл, 70'), Гарри Кейн (Джона Куси-Асаре, 86') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Ксави Симонс, Николас Зайвальд (Ассан Уэдраого, 88'), Ксавер Шлагер (Эзекил Банзузи, 70'), Давид Раум, Боте Баку, Луа Опенда (Romulo Cruz, 46'), Жоан Бакайоко (Кристоф Баумгартнер, 69'), Ян Дьоманде (Антонио Нуса, 46') Предупреждения: Вилли Орбан (34'), Жонатан Та (49'), Конрад Лаймер (63'), Йозуа Киммих (68'), Майкл Олисе (87')

Команда Венсана Компани вышла на поле в том же составе, что неделю назад взял Суперкубок имени Бекенбауэра. 20-й сезон в Бундеслиге начал Мануэль Нойер — капитан, символ и живая легенда клуба. Перед ним — обновлённая линия обороны, в центре поля Киммих и Горецка, впереди креативные исполнители во главе с Кейном.

С первых минут хозяева включили характерный высокий прессинг: «Бавария» отбирала мяч в среднем за 11 секунд, в то время как «Лейпциг» тратил на это более чем вдвое дольше. Уже на четвёртой минуте Олисе нанёс первый удар сезона, а вскоре Лаймер едва не наказал бывший клуб после изящного навеса Кейна. Гулачи спас, но предчувствие грядущего разгрома висело в воздухе.

Олисе и Диас разрывают в первом тайме

Открыть счёт удалось на 27-й минуте. После комбинации через центр мяч оказался у Олисе, и француз, хоть и бил с неудобной ноги, мощно пробил в нижний угол.

Всего пять минут спустя дебютант Диас напомнил о себе болельщикам: с ходу влепил мяч под перекладину после передачи Гнабри. Трибуны взорвались — в Мюнхене новый герой на фланге.

А ближе к перерыву Олисе оформил дубль. Гнабри, снова действуя филигранно, отдал на француза чуть правее центра. Тот обыграл защитника, сместился и отправил мяч в ближний угол. 3:0 к перерыву — а это было только начало.

Кейн солирует после перерыва

После паузы «Лейпциг» попытался перестроиться, выпустив Нусу и Ромуло, но вскоре попал под каток. На 64-й минуте после быстрой контратаки Горецка вывел мяч на Диаса, тот сыграл дальше на Кейна — и английский капитан хладнокровно завершил атаку, пробив в ближний угол.

Гости вроде бы нашли утешение, когда Нуса вколотил мяч под перекладину, но ВАР напомнил о правилах: удар был нанесён после свободного при катящемся мяче. Гол отменён, надежда погасла.

А Кейн и не думал останавливаться. На 74-й минуте он идеально пробил в дальний угол, а ещё через четыре минуты с передачи Кима и вколотил шестой мяч в ворота «Лейпцига». Трибуны скандировали его имя, а сам англичанин улыбался — ещё один хет-трик в коллекцию.

Унижение «Лейпцига» и предупреждение конкурентам

Для гостей это поражение стало болезненным знаком. Новый тренер Оле Вернер только начал строить команду, но против такой «Баварии» оборона посыпалась моментально. Неплотная опека, ошибки при выходе из обороны и неспособность справиться с темпом соперника сделали «Лейпциг» беззащитным.

Для «Баварии» же это был идеальный старт. Компани сумел показать глубину состава: даже при травмах Мусиалы и Дэвиса мюнхенцы выглядели цельно и разрушительно. Гнабри разгонял атаки, Олисе продолжил блестящий отрезок прошлого сезона, Диас мгновенно влился в систему, а Кейн снова подтвердил: он — абсолютный лидер и лучший страйкер Бундеслиги.

Но главный вывод вечера прост: если кто-то надеялся, что гегемония мюнхенцев поколеблется, то «Бавария» в один вечер напомнила — титул по-прежнему надо будет отбирать у неё. И сделать это будет невероятно сложно.