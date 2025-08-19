Доминирование отменяется? Три главных вопроса к «Баварии» перед началом сезона

В прошлую субботу «Бавария» выиграла у «Штутгарта» (2:1) в матче за Суперкубок Германии. Это случилось на фоне критики трансферной кампании клуба. И хотя у «Баварии» вполне достаточно ресурсов для того, чтобы вновь стать чемпионом Бундеслиги, от нее ждут гораздо большего.

Мюнхенский клуб входит в новый сезон с целым рядом тревожных вопросов, требующих ответов.

Сможет ли «Бавария» найти замену Джамалу Мусиале?

Маловероятно, что мы увидим Мусиалу на футбольном поле в этом году. Самый креативный игрок «Баварии» продолжает восстанавливаться после перелома лодыжки, полученного на Клубном чемпионате мира.

На первый взгляд может показаться, что найти замену будет не так уж и сложно, учитывая статистику Мусиалы в прошлом сезоне Бундеслиги (12 голов и две результативные передачи). Однако роль Джамала с некоторых стала куда более значимой. Он превратился в главного плеймейкера и одного из самых опасных дриблеров команды, а его зоны получения мяча заметно сместились в глубину. Отсутствие столь талантливого игрока оставит брешь в центре поля.

В недавнем матче против «Штутгарте» его нехватка почти не ощущалась. Майкл Олисе сместился с правого фланга в центр, расположившись между Луисом Диасом и Сержем Гнабри, немного позади Гарри Кейна. Эта четверка действовала максимально слаженно, особенно в быстрых атаках. Главная опасность исходила от Олисе. .

Но их усилий вряд ли будет достаточно, учитывая насыщенность календаря. Компани придется проявить изобретательность. Том Бишоф может быть выдвинут ближе к атаке, хотя ему комфортнее играть на позиции «шестерки» или «восьмерки».

Леон Горецка тоже может может играть ближе к атаке. Кроме того, ранее Компани уже прибегал к универсальности Рафаэля Геррейро, выпуская португальца в качестве атакующего полузащитника.

Можно предположить, что «Бавария» без особых проблем пройдет первую половину сезона и с легкостью преодолеет общий этап Лиги чемпионов.

Но практика показывает, что без специфических качеств Мусиалы команда нередко становится слишком прямолинейной, а ее позиционные атаки — чересчур предсказуемыми. «Баварии» жизненно необходим игрок подобного типа, особенно в матчах против команд, которые все 90 минут не отходят от своих вопрот. Именно против низкого блока Мусиала бывает особенно эффективен, поэтому его отсутствие в некоторых случаях может стать проблемой.

Найдут ли они поддержку для Кейна?

Попытка подписать Ника Вольтемаде завершилась неудачей. Немецкий форвард провел отличный сезон в составе «Штутгарта» и стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европ), забив шесть мячей. «Бавария» сделала три предложения — и каждое из них «Штутгарт» отклонил, твердо заявив, что игрок не продается.

Чтобы изменить свою позицию, «Штутгарту» пришлось бы предложить совершенно абсурдную сумму, тогда как у «Баварии» есть еще несколько вариантов для усиления. Один из них — Кристофер Нкунку. Правда, француз не является классическим центрфорвардом.

Сейчас всё идет к тому, что «Бавария» начнет сезон с одним центральным нападающим.

Мнение о том, что Кейн склонен к травмам, не соответствует действительности. С момента перехода в 2023 году он принял участие в 63 из 68 матчей Бундеслиги.

Тем не менее, в «Баварии» всегда были другие игроки атаки, способные взять не себя часть нагрузки: в прошлом сезоне Майкл Олисе совершил 27 результативных действий (12 голов и 15 передач), а Лерой Сане — 16 (11 голов и 5 передач).

В предыдущих сезонах «Бавария» всегда могла рассчитывать на помощь от ближайшего резерва. В последнем сезоне Роберта Левандовского (2022/23) Эрик Максим Шупо-Мотинг забил 10 мячей в рамках чемпионата Германии. В сезоне 2013/14, первом для Пепа Гвардиолы, Марио Манджукич (18 голов в Бундеслиге) чаще всего играл на позиции центрального нападающего, Марио Гётце (10 голов) исполнял слегка непривычную роль «ложной девятки», а Клаудио Писарро забивал в среднем раз каждые 70 минут (всего 10 голов), выступая в роли «джокера».

Кейн есть Кейн. Он будет забивать, и если в конце сезона не выиграет приз лучшему бомбардиру Бундеслиги, это станет большим сюрпризом. Но ему уже 32 года, и в каждом из двух предыдущих сезонов его эффективность снижалась из-за мелких травм или усталости как раз самые в ключевые моменты.

Томас Мюллер уехал в МЛС, Матис Тель перешел в «Тоттенхэм», а Сане — в «Галатасарай». Кейну почти наверняка потребуется поддержка. Вольтемаде мог бы стать интересным решением: благодаря универсальности он подошел бы и как преемник, и как сменщик Кейна. Кроме того, его умение играть в пас позволили бы временно заменить и Мусиалу.

Вместо этого «Баварии» придется искать альтернативу, не слишком ослабляя другие линии состава.

Можно ли полагаться на текущий состав защитников?

Дайо Упамекано и Джонатан Та — новая основная пара центральных защитников «Баварии». Теоретически это выглядит более сбалансированным сочетанием, чем то, что у мюнхенцев было в последние годы: один действует агрессивно и проактивно, другой — более осторожно и реактивно.

Однако уже в матче за Суперкубок Германии прозвучали тревожные звоночки. Вольтемеде обязан был забивать в первом тайме, когда прошел сквозь защиту «Баварии», но пробил прямо в Мануэля Нойера. Команда с более высокой реализацией наверняка использовала бы созданные моменты.

Это всего лишь начало, новому дуэту необходимо время, чтобы сыграться и выстроить взаимопонимание: Упамекано и Та никогда прежде не играли вместе, поэтому на первых порах им будет сложно избежать ошибок и недопонимания.

Тем не менее в двух последних сезонах «Бавария» чаще всего страдала именно из-за ошибок в обороне. Достаточно вспомнить уязвимость, которую подсветил «Байер» в феврале 2024-го, или фатальную ошибку Нойера в полуфинале Лиги чемпионов против «Реала».

Апрельское противостояние с «Интером» в четвертьфинале Лиги чемпионов стало повторением того же сценария: «Бавария» выглядела чересчур неубедительно в обоих матчах, пропустив дома поздний гол, а затем дважды после угловых в ответной встрече.

Достаточно ли хороша новая связка? Упамекано провел блестящий отрезок в середине прошлого сезона и доказал, что способен играть на высоком уровне. Но сможет ли он удерживать такую планку постоянно? Сумеют ли остальные защитники подтянуться к нему? И, что еще важнее, будет ли сама линия обороны достаточно надежно защищена командными действиями?

В течение большей части чемпионата эти вопросы могут казаться второстепенными. Слабые стороны «Баварии» редко проявляются в матчах против большинства соперников. Итог сезона во многом определяется результатами встреч с главными конкурентами, способными находить слабые места. В таких моментах «Баварии» нужно заметно прибавлять.

Возможно, проблемой остается и отсутствие узкой специализации. Например, у Конрада Лаймера есть многие качества, необходимые для классного правого защитника, но он всё же не является чистым крайним защитником, и разница довольно ощутима. Та же история и на другом фланге: Алфонсо Дейвис по-прежнему травмирован, а его сменщики явно далеки от идеала. Йосип Станишич увереннее играет справа, Хироки Ито комфортнее чувствует себя в роли центрального защитника, а Рафаэль Геррейро скорее универсал, чем полноценный латераль.

Главные конкуренты «Баварии» в Европе чаще всего используют эти позиции в качестве козырей, тогда как команде Компани приходится скрывать слабости в этих зонах. Этот фактор почти наверняка станет одной из главных тем сезона.