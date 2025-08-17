У Кейна ещё один трофей с «Баварией»! «Штутгарт» не совершил чудо в Суперкубке

Переименованный в честь Кайзера Франца трофей будто обязал вечер быть большим, чем просто разминочным матчем перед сезоном. И всё сложилось именно так: много шума, нерв, паузы, от которых тяжелеет дыхание, и убаюкивающая мюнхенская уверенность — 2:1, «Бавария» уносит Суперкубок, но «Штутгарт» оставляет ощущение команды, с которой нельзя шутить.

Футбол. Германия. Суперкубок Штутгарт — Бавария 1:2 Голы: 0:1 Гарри Кейн (18'), 0:2 Луис Диас (77'), 1:2 Джейми Левелинг (90 + 4') Штутгарт: Фабиан Бредлов, Йоша Вагноман (Лоранс Ассиньон, 81'), Лука Жакес, Юлиан Хабот (Рамон Хендрикс, 72'), Максимилиан Миттельштадт, Атакан Каразор (Николас Нартей, 81'), Ангело Штиллер (Чема Андрес, 87'), Джейми Левелинг, Крис Фюрих (Эрмедин Демирович, 72'), Дениз Ундав, Ник Вольтемаде Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано (Ким Мин Джэ, 80'), Луис Диас, Майкл Олисе (Леннарт Карл, 90'), Леон Горецка (Том Бишоф, 90'), Конрад Лаймер (Саша Боэ, 72'), Гарри Кейн, Серж Гнабри (Рафаэл Геррейру, 80') Предупреждения: Деотшанкюль Юпамекано (35'), Максимилиан Миттельштадт (45'), Майкл Олисе (45'), Гарри Кейн (57')

Хозяева — действующие обладатели Кубка Германии — встретили игру со смелостью, которую тренеры обычно требуют не в августе, а в апреле. Прессинг высоко, резкие рывки Вагномана по флангу, попытки ударить раньше, чем «Бавария» почувствует себя комфортно. У гостей — аккуратная, почти академичная раскладка: Горецка подбирает «вторые» мячи, Киммих регулирует темп, Олисе ищет остроту между линиями. И всё это — под неостывающий гул трибун и почти театральную уверенность в воротах Мануэля Нойера.

Первую часть вечера диктовали мюнхенцы. Дважды бил Горецка — как будто бы размял вратаря перед главным шоу. А потом Гарри Кейн сделал то, чего от него ждут в любой лиге: наказал за первую же ошибку. Молодой центрбек Лука Жакес запутался в приёме мяча, мяч отскочил слишком далеко — и этого достаточно. Кейн, падая, пробил в дальний: низом, в темп, без шансов.

Гарри Кейн gettyimages.com

Нойер напоминает, что всё ещё король ворот

Именно гол «разморозил» «Штутгарт». Команда будто распружинилась: дальние удары Левелинга, резаные передачи в полуфланг, подключение Вольтемаде под второй темп. Был фрагмент, когда хозяева зажали «Баварию» и были в шаге от гола. Но все их попытки упирались в одного человека — Нойер устроил персональную ретроспективу.

Молниеносные выходы под прострелы, сейв на инстинкте после рикошета — как вечная отсылка к 2014-му. Это те сейвы, которые не попадают в хайлайты, но переписывают эмоциональное состояние матча на следующие 20 минут.

Гарри Кейн и Мануэль Нойер gettyimages.com

На другом конце поля Олисе почти добавил ещё один: умный рывок за спину и удар головой — выше. Казалось, перерыв застал команды в смятении: «Штутгарт» принял удар, но не сдался; «Бавария» — повела, но не добила.

Дебютант сияет во втором тайме

После паузы всё стало жёстче и нервнее. Гарри Кейн жёстко пошёл в единоборство и получил жёлтую — матч вспыхнул и закрылся одновременно. Фабиан Бредлов вытащил сложный удар в падении от англичанина, а затем — ещё один подвиг Нойера.

Левелинг зарядил издали, мяч зацепил Упамекано и поменял траекторию в полёте — Нойер в последний момент выдернул ладонь и перевёл мяч выше перекладины. Это был тот микромомент, когда 1:1 уже были в головах игроков «Штутгарта», но цифры не сдвинулись.

Сейв Мануэля Нойера gettyimages.com

И — мгновенный разворот сюжета. Серж Гнабри смещается на правый фланг и навешивает не в зону, а в конкретную точку — под прыжок Луиса Диаса. Колумбиец влетает под передачу и бьёт головой в противоход. 2:0.

А дальше — жест, ради которого даже соперники на мгновение забывают о всём: Диас садится у углового флажка и складывает руки — то самое «геймерское» празднование Диогу Жоты. Память, которую футбол хранит лучше архивов. На трибунах сначала тишина, потом — аплодисменты.

Луис Диас gettyimages.com

Хозяева не сдавались, но «Бавария» была дисциплинирована

«Штутгарт» снова собрался, снова пошёл: Вольтемаде выигрывает воздух, Левелинг находит пространство в штрафной — и на 90+3-й замыкает скидку. Гол для протокола? Возможно. Для внутренней уверенности — точно нет: это напоминание, что «Штутгарт» не сгорел давлением соперника, а прожил этот матч. Ещё пара навесов — и финальный свисток.

Ник Вольтемаде gettyimages.com

«Бавария» показала формулу, в которой много простых вещей выполнены отлично. Кейн по-прежнему одинаково остр в радиусе 20 метров от ворот — с мячом и без него. Связка Олисе — Кейн — Гнабри уже даёт нужные кривые в финальной трети, даже если автоматизма пока меньше, чем у весенней версии команды.

Нойер — всё ещё в большом порядке. И, что особенно важно для августа, у «Баварии» появился новый герой: Луис Диас успел стать частью раздевалки, трибун и контекста — гол, работа без мяча, жест памяти. Такие дебюты всегда запоминаются по-особенному.

«Штутгарт» не прятался. Да, ошибся раз — и с таким соперником это почти приговор. Но остальное — взрослая смелость без безумия: быстрые выходы из-под давления, грамотная работа опорной зоны в переходных фазах, трудовой гол в добавленное время. История с Ником Вольтемаде, вокруг которого много шума, не сказалась на игре: страйкера плотно прикрывали, но всё равно он нашёл пару ключевых касаний. Бредлов выручал — и держал игру в диапазоне «один точный удар — и ничья».

Мануэль Нойер с трофеем gettyimages.com

И, конечно, символика. Первый Суперкубок под именем Франца Беккенбауэра уходит в Мюнхен — туда, где идея «Баварии» как эталона немецкого футбола родилась и долго зрела. Это не «ещё один» титул: это стартовая точка нового сезона с правильной интонацией.