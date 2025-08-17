У Кейна ещё один трофей с «Баварией»! «Штутгарт» не совершил чудо в Суперкубке

Хозяева — действующие обладатели Кубка Германии — встретили игру со смелостью, которую тренеры обычно требуют не в августе, а в апреле. Прессинг высоко, резкие рывки Вагномана по флангу, попытки ударить раньше, чем «Бавария» почувствует себя комфортно. У гостей — аккуратная, почти академичная раскладка: Горецка подбирает «вторые» мячи, Киммих регулирует темп, Олисе ищет остроту между линиями. И всё это — под неостывающий гул трибун и почти театральную уверенность в воротах Мануэля Нойера.
Первую часть вечера диктовали мюнхенцы. Дважды бил Горецка — как будто бы размял вратаря перед главным шоу. А потом Гарри Кейн сделал то, чего от него ждут в любой лиге: наказал за первую же ошибку. Молодой центрбек Лука Жакес запутался в приёме мяча, мяч отскочил слишком далеко — и этого достаточно. Кейн, падая, пробил в дальний: низом, в темп, без шансов.
Нойер напоминает, что всё ещё король ворот
Именно гол «разморозил» «Штутгарт». Команда будто распружинилась: дальние удары Левелинга, резаные передачи в полуфланг, подключение Вольтемаде под второй темп. Был фрагмент, когда хозяева зажали «Баварию» и были в шаге от гола. Но все их попытки упирались в одного человека — Нойер устроил персональную ретроспективу.
Молниеносные выходы под прострелы, сейв на инстинкте после рикошета — как вечная отсылка к 2014-му. Это те сейвы, которые не попадают в хайлайты, но переписывают эмоциональное состояние матча на следующие 20 минут.
На другом конце поля Олисе почти добавил ещё один: умный рывок за спину и удар головой — выше. Казалось, перерыв застал команды в смятении: «Штутгарт» принял удар, но не сдался; «Бавария» — повела, но не добила.
Дебютант сияет во втором тайме
После паузы всё стало жёстче и нервнее. Гарри Кейн жёстко пошёл в единоборство и получил жёлтую — матч вспыхнул и закрылся одновременно. Фабиан Бредлов вытащил сложный удар в падении от англичанина, а затем — ещё один подвиг Нойера.
Левелинг зарядил издали, мяч зацепил Упамекано и поменял траекторию в полёте — Нойер в последний момент выдернул ладонь и перевёл мяч выше перекладины. Это был тот микромомент, когда 1:1 уже были в головах игроков «Штутгарта», но цифры не сдвинулись.
И — мгновенный разворот сюжета. Серж Гнабри смещается на правый фланг и навешивает не в зону, а в конкретную точку — под прыжок Луиса Диаса. Колумбиец влетает под передачу и бьёт головой в противоход. 2:0.
А дальше — жест, ради которого даже соперники на мгновение забывают о всём: Диас садится у углового флажка и складывает руки — то самое «геймерское» празднование Диогу Жоты. Память, которую футбол хранит лучше архивов. На трибунах сначала тишина, потом — аплодисменты.
Хозяева не сдавались, но «Бавария» была дисциплинирована
«Штутгарт» снова собрался, снова пошёл: Вольтемаде выигрывает воздух, Левелинг находит пространство в штрафной — и на 90+3-й замыкает скидку. Гол для протокола? Возможно. Для внутренней уверенности — точно нет: это напоминание, что «Штутгарт» не сгорел давлением соперника, а прожил этот матч. Ещё пара навесов — и финальный свисток.
«Бавария» показала формулу, в которой много простых вещей выполнены отлично. Кейн по-прежнему одинаково остр в радиусе 20 метров от ворот — с мячом и без него. Связка Олисе — Кейн — Гнабри уже даёт нужные кривые в финальной трети, даже если автоматизма пока меньше, чем у весенней версии команды.
Нойер — всё ещё в большом порядке. И, что особенно важно для августа, у «Баварии» появился новый герой: Луис Диас успел стать частью раздевалки, трибун и контекста — гол, работа без мяча, жест памяти. Такие дебюты всегда запоминаются по-особенному.
«Штутгарт» не прятался. Да, ошибся раз — и с таким соперником это почти приговор. Но остальное — взрослая смелость без безумия: быстрые выходы из-под давления, грамотная работа опорной зоны в переходных фазах, трудовой гол в добавленное время. История с Ником Вольтемаде, вокруг которого много шума, не сказалась на игре: страйкера плотно прикрывали, но всё равно он нашёл пару ключевых касаний. Бредлов выручал — и держал игру в диапазоне «один точный удар — и ничья».
И, конечно, символика. Первый Суперкубок под именем Франца Беккенбауэра уходит в Мюнхен — туда, где идея «Баварии» как эталона немецкого футбола родилась и долго зрела. Это не «ещё один» титул: это стартовая точка нового сезона с правильной интонацией.