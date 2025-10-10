ESPN составил рейтинг лучших клубов текущего сезона, опираясь на форму команд за последние два месяца и их продвинутые статистические показатели.

«Бавария» уже много лет доминирует в Германии, собирая под своим флагом лучших игроков чемпионата. Любой, кто ярко проявил себя в Бундеслиге — игрок или тренер, — почти неизбежно получал звонок из Мюнхена. Так в клубе оказывались Мануэль Нойер (из «Шальке»), Роберт Левандовский (из «Боруссии» Дортмунд), Йозуа Киммих (из «Лейпцига»), а раньше — легенды вроде Оливера Кана («Карлсруэ»), Лотара Маттеуса («Боруссия» Менхенгладбах) и Джоване Элбера («Штутгарт»).

Однако этим летом «Бавария» словно пережила легкий экзистенциальный кризис. Звезда «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц выбрал «Ливерпуль», а не Мюнхен. После этого баварцы отказались от приобретения форварда «Штутгарта» Ника Вольтемаде, решив, что за него просят слишком большую сумму. Но «Ньюкасл» заплатил — и увез длинноногого нападающего в Англию.

Вместо молодых звезд «Бавария» ограничилась проверенными ветеранами: пригласила Луиса Диаса из «Ливерпуля», Джонатана Та из «Байера» и арендовала у «Челси» за большие деньги неудачника Николаса Джексона. К концу неудачного, на первый взгляд, трансферного окна мюнхенцы вдруг собрали…лучшую команду в Европе.

Даже без травмированных Джамала Мусиалы и Альфонсо Дэвиса команда Венсана Компани пока что выглядит неуязвимой в текущем сезоне. Девять побед в девяти матчах во всех турнирах (Бундеслига, Лига чемпионов, Кубок Германии) с общим счетом — 36:7.

Среди этих результатов — разгромные победы над «Лейпцигом» и «Айнтрахтом» с общим счётом 9:0, а также уверенная победа над «Челси» (3:1) в Лиге чемпионов.

Ниже — список 20 лучших команд из топ-5 европейских лиг по показателю «скорректированная разница мячей» — это сочетание 30% разницы забитых и пропущенных и 70% разницы ожидаемых голов (xG) в равных составах (11 на 11) в матчах чемпионата и еврокубков.

Да, этот рейтинг не учитывает силу соперников, а два месяца — слишком короткий срок для серьезных прогнозов. Но даже такой срез позволяет понять, кто сейчас в наилучшей форме.

Спойлер: никто не приближается к уровню, который демонстрирует «Бавария».

1. «Бавария» (Мюнхен)

Последние два месяца: 8 матчей, 24 очка (3,00 очка за игру), +2,72 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: «Боруссия» Дортмунд (18 октября), «Брюгге» (22 октября, Лига чемпионов), в гостях — «Боруссия» Менхенгладбах (25 октября), в гостях — «Кёльн» (29 октября)

Гарри Кейн globallookpress.com

«Бавария» настолько сильна, что сбила с толку даже собственную статистику: команда забивает более четырех мячей за игру в Бундеслиге, при этом пропустив всего три гола в шести матчах чемпионата.

Гарри Кейн забил 17 голов в девяти матчах, и хотя шесть из них — с пенальти, даже без них он бы уверенно лидировал в списке бомбардиров. У него 14 результативных действий в чемпионате — это лучший показатель лиги. Луис Диас (9) занимает второе место, Серж Гнабри (6) — четвертое, а Майкл Олисе (5) делит пятую строчку.

К слову, Диас также шестой в чемпионате по отборам — энергии у колумбийца бесконечно много.

Каждое решение Компани пока срабатывает.

Защитник Рафаэль Геррейру успешно играет на позиции атакующего полузащитника, пока нет Мусиалы — и это работает.

Полузащитник Конрад Лаймер заменяет Дэвиса на левом фланге обороны — и выглядит лучшим левым защитником Бундеслиги.

Главный вопрос, конечно, в том, как долго они смогут удерживать этот уровень. Из девяти игроков, проведших более 500 минут во всех турнирах, семеро старше 28 лет, при этом скамейка не выглядит глубокой.

Но возможные травмы и спад формы — заботы на потом. Пока же, в начале сезона-2025/26, «Бавария» выглядит безупречно.

2. «Интер»

Последние два месяца: 8 матчей, 18 очков (2,25 очка за игру), +1,58 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: в гостях — «Рома» (18 октября), в гостях — «Юнион Сен-Жилуаз» (21 октября, Лига чемпионов), в гостях — «Наполи» (25 октября), «Фиорентина» (29 октября)

Выступление «Интера» на Клубном чемпионате мира получилось довольно блеклым, а старт Серии A — шатким: поражения по обе стороны от первой международной паузы, включая зрелищные 3:4 с «Ювентусом».

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Для нового тренера «нерадзурри» Кристиана Киву, сменившего Симоне Индзаги, начало сложно назвать идеальным.

Тем не менее в обоих поражениях xG-разница миланского клуба оставалась положительной — тревожных сигналов не было.

А с началом Лиги чемпионов команда включила автопилот: пять матчей — пять побед, общий счет — 13:2.

Шесть разных игроков уже забили как минимум по два мяча.

Федерико Димарко и 21-летний Анж-Йоан Бонни (при всего 131 проведенной минуте!) делят лидерство в Серии A по числу голевых передач (по три).

Бонни ярко проявил себя у Киву в «Парме» и летом перебрался в Милан. Димарко же — первый в лиге по числу созданных моментов (22) и по ожидаемым результативным передачам (2,3).

3. «Арсенал»

Последние два месяца: 9 матчей, 22 очка (2,44 очка за игру), +1,37 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: в гостях — «Фулхэм» (18 октября), «Атлетико» (21 октября, Лига чемпионов), «Кристал Пэлас» (26 октября), «Брайтон» (29 октября)

Букайо Сака globallookpress.com

С каждым сезоном «Арсенал» становится всё более…«Арсеналом». После семи туров Премьер-лиги команда — первая в лиге по пропущенным мячам (3), по ожидаемым пропущенным (4,4), по допущенным ударам (56), по голам со стандартов (7) и по разнице мячей со стандартных положений (+5).

Железная оборона и убийственная реализация стандартов? Абсолютно в духе нынешнего «Арсенала».

Играют ли они в яркий, атакующий футбол? Боже, конечно, нет.

Но зато действуют невероятно эффективно и, возможно, являются главными фаворитами на победу и в Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов.

Из новичков — хавбек Мартин Субименди и нападающий Виктор Дьекереш прочно закрепились в старте, а еще трое (Эберечи Эзе, Кристиан Москера, Нони Мадуэке) успешно выходят в ротации.

Такая глубина состава позволяет «Арсеналу» держать темп сразу в двух турнирах, даже несмотря на скромные показатели Букайо Сака (три гола за 428 минут), Мартина Эдегора (две передачи за 294 минуты) и Кая Хаверца (всего 30 минут на поле).

4. «Реал» Мадрид

Последние два месяца: 10 матчей, 27 очков (2,70 очка за игру), +1,36 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: в гостях — «Хетафе» (19 октября), «Ювентус» (22 октября, Лига чемпионов), «Барселона» (26 октября)

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В конце сентября «Реал» неожиданно проиграл «Атлетико» в дерби. Винисиус Жуниор и Родриго выглядят недовольными количеством игрового времени.

К тому же, команду не щадят травмы: ни Джуд Беллингем, ни Трент Александер-Арнольд пока не провели и 160 минут в сезоне-2025/26.

Атмосфера в команде не самая вдохновляющая, но результаты — почти безупречные: девять побед в десяти матчах, четыре из последних пяти — с разницей более одного мяча.

Килиан Мбаппе — лидер Ла Лиги по голам (без учета пенальти) и второй по созданным моментам, Винисиус — второй по ассистам.

Юные Арда Гюлер и Франко Мастантуоно, получившие больше ответственности, чем ожидалось, выглядят довольно уверенно.

И хотя «Реал» нельзя назвать командой, пропагандирующей гегенпрессинг, клуб идет пятым в Испании по числу высоких перехватов (89) и первым по голам после них (6).

5. «Пари Сен-Жермен»

Последние два месяца: 9 матчей, 22 очка (2,44 очка за игру), +1,02 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: «Страсбург» (17 октября), в гостях — «Байер» (21 октября, Лига чемпионов), в гостях — «Брест» (25 октября), в гостях — «Лорьян» (29 октября)

Витинья globallookpress.com

Из 11 игроков, вышедших в стартовом составе «ПСЖ» в майском финале Лиги чемпионов, пятеро сыграли меньше 300 минут в этом сезоне из-за травм — это Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Жоау Невеш, Дезире Дуэ и обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле.

А голкипер Джанлуиджи Доннарумма и вовсе покинул клуб.

Создается ощущение, что сезон «ПСЖ» еще даже толком не начался, и всё же команда выиграла оба матча в Лиге чемпионов (включая выездной против «Барселоны») и до сих пор лишь дважды теряла очки: ничья 1:1 с «Лиллем» (при xG +1,0) и поражение 0:1 от «Марселя».

Сейчас в Лиге 1 вырисовывается интригующая борьба: «ПСЖ» опережает тройку преследователей — «Лион», «Марсель» и «Страсбур» — всего на одно очко. Но, кажется, все понимают, что будет, когда в строй вернется вторая половина состава парижан.

6. «Милан»

Последние два месяца: 6 матчей, 13 очков (2,17 очка за игру), +0,95 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: «Фиорентина» (19 октября), «Пиза» (24 октября), в гостях — «Аталанта» (28 октября)

Лука Модрич globallookpress.com

Отсутствие еврокубков — после унылого восьмого места в прошлом сезоне — больно бьет по бюджету «Милана».

Зато это дает команде свободу и свежесть, позволяя сосредоточиться на Серии A без лишней нагрузки.

А когда твое самое громкое летнее приобретение — Лука Модрич, которому уже 40 лет, можно превратить это в преимущество.

Вместе с ним, Адриеном Рабьо, Кристофером Нкунку и Первисом Эступиньяном клуб собрал надежную команду опытных бойцов под руководство Макса Аллегри, известного любовью к стабильности и дисциплине.

Модрич играет почти без замен, лидирует в Серии A по числу точных и продвигающих передач.

Кристиан Пулишич тем временем делит первое место по общему количеству голов и передач (4+2).

После стартового поражения от «Кремонезе» «Милан» пока ни разу не проигрывал, а победа 28 сентября над лидером «Наполи» сократила отставание до двух очков от вершины таблицы.

7. «Барселона»

Последние два месяца: 10 матчей, 22 очка (2,20 очка за игру), +0,85 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: «Жирона» (18 октября), «Олимпиакос» (21 октября, Лига чемпионов), в гостях — «Реал Мадрид» (26 октября)

Если судить по заголовкам, можно подумать, что в «Барсе» всё рушится.

Ламин Ямаль globallookpress.com

У клуба всё еще нет собственного стадиона, травмы сыплются одна за другой. Гави снова повредил колено и в этом году больше не выиграет, а Ламин Ямаль, Рафинья и Жоан Гарсия пропустят ближайшие матчи.

При этом ультравысокая линия обороны, на которой настаивает Ханси Флик, приносит заметно меньше перехватов и офсайдов, чем провалов — то же самое происходило у него во втором сезоне в «Баварии».

Тем не менее, до недавнего поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов каталонцы шли без поражений, и даже последовавший разгром от «Севильи» выглядят не столь катастрофично, если взглянуть на xG (–0,5).

Да, «Реал» может набрать больше очков в этом сезоне, но в «Барсе» нет признаков развала — это лишь этап перестройки.

8. «Атлетико» (Мадрид)

Последние два месяца: 10 матчей, 16 очков (1,60 очка за игру), +0,82 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: «Осасуна» (18 октября), в гостях — «Арсенал» (21 октября, Лига чемпионов), в гостях — «Реал Бетис» (27 октября)

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Атлетико» — это живая мишень: форма меняется каждый час. Команда выиграла лишь один из первых шести матчей, уступила «Эспаньолу» и сыграла вничью с «Эльче», «Алавесом» и «Мальоркой».

Затем случилась идеальная неделя — разгромы «Реала» (5:2) и «Айнтрахта» (5:1). А после — унылая ничья с «Сельтой» перед паузой на сборные.

Эти всплески были достаточно мощными, чтобы поместить «Атлетико» на восьмое место, но описывать их текущую форму — всё равно что пытаться попасть по молнии: слишком переменчиво.

9. «Страсбург»

Последние два месяца: 10 матчей, 22 очка (2,20 очка за игру), +0,77 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: в гостях — «ПСЖ» (17 октября), «Ягеллония» (23 октября, Лига конференций), в гостях — «Лион» (26 октября), «Осер» (29 октября)

Эмануэль Эмегха globallookpress.com

Быть болельщиком «Страсбурга» сейчас — странное чувство.

С одной стороны, твой клуб фактически стал фармом «Челси», и это раздражает.

С другой — несмотря на смешной средний возраст (все 12 игроков с наибольшим игровым временем — до 23 лет), команда показывает лучший футбол за десятилетия.

«Страсбург» не финишировал в топ-5 с сезона 1979/80, но сейчас отстает от лидера Лиги 1 всего на одно очко.

Секрет — в молниеносных контратаках.

Форварды Хоакин Паничелли и Эмануэль Эмегха блестяще взаимодействуют, а «Страсбург» чаще всех в лиге бьет из опасных позиций (xG ≥ 0,2) и меньше всех позволяет бить по своим воротам. Простая формула — и отличные результаты.

10. «Лион»

Последние два месяца: 9 матчей, 21 очко (2,33 очка за игру), +0,76 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: в гостях — «Ницца» (18 октября), «Базель» (23 октября, Лига Европы), «Страсбур» (26 октября), в гостях — «Париж ФК» (29 октября)

«Лион» globallookpress.com

Одна из тенденций этого рейтинга — негативные новости вне поля не мешают игре на поле.

Летом «Лион» балансировал на грани банкротства и едва избежал вылета из-за финансовых проблем, что сильно ограничило их возможности на трансферном рынке.

И всё же команда выиграла восемь из девяти матчей и отстает от «ПСЖ» всего на одно очко.

Девять разных игроков уже забивали хотя бы один мяч, семь — делали результативные передачи.

Мусса Ньякате стал одним из самых надежных игроков при выходе из обороны и лучших в Лиге 1 по перехватам.

Тренер Паулу Фонсека провалился в «Милане» в прошлом сезоне, но, как и в «Лилле», снова доказал: во Франции он точно знает, что делает.

11. «Кристал Пэлас»

Последние два месяца: 10 матчей, 19 очков (1,9 за игру), +0,74 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: «Борнмут» (18 октября), АЕК Ларнака (23 октября, Лига конференций), в гостях у «Арсенала» (26 октября), в гостях у «Ливерпуля» (29 октября)

«Кристал Пэлас» globallookpress.com

Разобраться в нынешнем «Кристал Пэлас» непросто. Если не считать серий пенальти, шесть из первых восьми матчей сезона закончились вничью. Команда сильно недобирает в реализации: всего 12 голов при 17,7 ожидаемых, но и соперники недобирают — 5 при 10,2 xG. Как только одна из этих тенденций изменится, это может определить весь их сезон.

Оливер Гласнер наладил крепкий контратакующий стиль: впереди выделяются Матета и Сарр, а в обороне — Гехи и Ричардс. Вторая английская команда в рейтинге — это уже достижение, но статистика делает их форму трудно прогнозируемой.

12. «Боруссия» Дортмунд

Последние два месяца: 8 матчей, 18 очков (2,25 за игру), +0,73 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: в гостях у «Баварии» (18 октября), в гостях у «Копенгагена» (21 октября, Лига чемпионов), «Кельн» (25 октября), в гостях у «Айнтрахта» (28 октября.), в гостях у «Аугсбурга» (31 октября.)

Серу Гирасси globallookpress.com

За последние 21 официальный матч — только одно поражение (от «Реала» на клубном ЧМ). В этом сезоне у «Боруссии» пока нет поражений, но три ничьи уже немного тормозят в погоне за «Баварией».

Серу Гирасси — лучший бомбардир Бундеслиги без учета игроков «Баварии», а защитник Вальдемар Антон входит в тройку по прогрессивным пасам и отборам. Карим Адейеми тоже в порядке: три гола и три ассиста в шести матчах. «Боруссия» снова стабильна.

13. «Манчестер Сити»

Последние два месяца: 9 матчей, 17 очков (1,89 за игру), +0,68 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: «Эвертон» (18 октября), в гостях у «Вильярреала» (21 октября, Лига чемпионов), в гостях у «Астон Виллы» (26 октября), в гостях у «Суонси» (29 октября, Кубок лиги)

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Пеп Гвардиола всё еще ищет баланс. «Сити» остается лучшим по контролю мяча и точности пасов, но команда стала играть более вертикально — и при этом эффективнее на контратаках.

Холанн просто уничтожает в переходных фазах, поэтому Пеп всё чаще жертвует владением.

Сейчас «Сити» только пятый в АПЛ, но по продвинутым метрикам — это временно. Всё говорит о скором рывке вверх.

14. «Марсель»

Последние два месяца: 9 матчей, 18 очков (2,00 за игру), +0,64 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: «Гавр» (18 октября), в гостях у «Спортинга» (22 октября, Лига чемпионов), в гостях у «Ланса» (25 октября), «Анже» (29 октября)

После августовских скандалов внутри команды «Марсель» наконец пришел в себя.

Пять побед в шести матчах, в том числе над «ПСЖ» и уверенные 7:0 в последних двух играх.

Гринвуд — лидер Лиги 1 по ассистам, Хёйбьерг входит в топ-10 по продвигающим передачам и отборам.

Роберто Де Дзерби второй сезон подряд превращает «Марсель» в одну из самых интересных команд Франции. В этом году у них снова есть все шансы побороться за топ-2.

15. «Байер» Леверкузен

Последние два месяца: 8 матчей, 13 очков (1,63 за игру), +0,56 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: в гостях у «Майнца» (18 октября), «ПСЖ» (21 октября, Лига чемпионов), «Фрайбург» (26 октября), в гостях у «Падерборна» (29 октября, Кубок Германии)

Алехандро Гримальдо globallookpress.com

Этот пункт удивляет: «Байер» постоянно теряет очки — две ничьи и поражение от «Хоффенхайма» в Бундеслиге, две ничьи в Лиге чемпионов. Но по ожидаемым голам (xG) команда превзошла соперников в семи из девяти матчей.

Победы над «Айнтрахтом» (3:1) и «Унионом» (2:0) — лучшие выступления сезона.

После увольнения Эрика тен Хага и прихода Каспера Юльманна игра заметно улучшилась. Алехандро Гримальдо снова набрал форму — четыре гола и два ассиста при 20 созданных моментах. По эффективности он превзошел даже Вирца. Новичок Эрнест Поку тоже радует — два гола в трех матчах.

16. «Ньюкасл»

Последние два месяца: 9 матчей, 12 очков (1,33 за игру), +0,55 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: в гостях у «Брайтона» (18 октября), «Бенфика» (21 октября, Лига чемпионов), «Фулхэм» (25 октября), «Тоттенхэм» (29 октября)

Ник Вольтемаде globallookpress.com

Трансферное окно получилось нервным: «Ньюкасл» пытался сохранить Исака, потом все-таки согласовал сделку с «Ливерпулем» и в итоге вынужден был добирать игроков в последний момент.

Начало сезона вышло вяловатым — всего одна победа в шести матчах.

Но постепенно «сороки» ожили: 11 голов в последних четырех играх, новичок Вольтемаде забил четыре мяча и создал пять моментов за 427 минут.

При этом оборона остается лучшей в лиге по качеству допущенных ударов (xG/shot) и второй по числу ударов на владение. Команда снова напоминает себя времен лучшей формы Эдди Хау.

17. «Наполи»

Последние два месяца: 8 матчей, 18 очков (2,25 за игру), +0,51 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: в гостях у «Торино» (18 октября), в гостях у ПСВ (21 октября, Лига чемпионов), «Интер» (25 октября), в гостях у «Лечче» (28 октября)

«Наполи» сохранил почти весь состав после прошлого чемпионского сезона и даже усилился — пришли Кевин Де Брейне, защитник Сам Бёкема и Расмус Хейлунн, «спасённый» из «МЮ».

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Восьми матчей хватило, чтобы доказать: команда всё еще опасна. Единственные поражения — от «Милана» и «Манчестер Сити», причем во втором случае «Наполи» 70 минут играл вдесятером.

Де Брейне снова среди лидеров по созданным моментам, а Хейлунн оформил дубль в матче против «Спортинга» (2:1). Всё работает, как должно: «Наполи» снова готов бороться за Скудетто.

18. «Челси»

Последние два месяца: 9 матчей, 14 очков (1,56 за игру), +0,48 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарья: в гостях у «Ноттингем Форест» (18 октября), «Аякс» (22 октября), «Сандерленд» (25 октября), в гостях у «Вулверхэмптона» (29 октября, Кубок лиги)

Жуан Педро globallookpress.com

Команда столкнулась с кучей проблем: несколько удалений (одно — уже на пятой минуте против «МЮ»), травмы ключевых игроков — Коул Палмер сыграл лишь четыре матча, Уэсли Фофана и Лиам Делап почти не появлялись, а Леви Колуэлл выбыл на длительный срок.

После бодрого старта «Челси» показал положительный xG лишь в одной из семи последних встреч.

И всё же команда держится: Жуан Педро, Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо тащат центр поля, а юный Эстеван принес победу над «Ливерпулем».

Да, в сентябре «синие» проиграли три из четырех матчей, но победа над действующим чемпионом изменила настроение.

Когда вернутся Палмер и Фофана, ситуация должна стабилизироваться. Пока что — неубедительно, но достаточно, чтобы попасть в топ-20.

19. «Рома»

Последние два месяца: 8 матчей, 18 очков (2,25 за игру), +0,45 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: «Интер» (18 октября), «Виктория Пльзень» (23 октября, Лига Европы), в гостях у «Сассуоло» (26 октября), «Парма» (29 октября)

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Под руководством Джан Пьеро Гасперини «Рома» пока не блистает результативностью — новая атакующая схема только притирается, а от новичков толку немного, кроме пары острых передач от Уэсли.

Зато есть результаты: всего два поражения (оба 0:1 от «Торино» и «Лилля»), причем по xG «волки» даже были сильнее (+1,9 суммарно). По очкам они делят первое место в Серии А с «Наполи».

Маттиас Суле уверенно ведет линию атаки, а в центре поля Ману Коне и Брайан Кристанте входят в топ-10 чемпионата по отборам.

Гасперини снова строит команду, которая прессингует, бегает и борется за каждый мяч, а это обычно предвестник успешного сезона. Если хватит глубины состава, «Рома» может сделать гонку за Скудетто четырехсторонней.

20. «Ливерпуль»

Последние два месяца: 9 матчей, 18 очков (2,00 за игру), +0,43 скорректированная разница мячей

Октябрьский календарь: «Манчестер Юнайтед» (19 октября), в гостях у «Айнтрахта» (22 октября, Лига чемпионов), в гостях у «Брентфорда» (25 октября), «Кристал Пэлас» (29 октября, Кубок лиги)

Александер Исак globallookpress.com

После поражения в Суперкубке Англии «Ливерпуль» выдал сумасшедшую серию из семи побед подряд — с камбэками, чудесами в концовках и феерией эмоций.

Но предсказуемая «регрессия к среднему» все-таки настигла команду: три поражения подряд, два из них — с голами, пропущенными в концовке.

Проблем хватает: несмотря на траты в 500 млн евро на усиление, атака пока не сыгралась, оборона зачастую рассыпается, а структура игры нарушена — Доминик Собослаи вынужден играть правого защитника, чтобы просто выходить на поле. Приход новых форвардов и атакующих фулбеков логично расшатал баланс.

Тем не менее, эпизоды вроде филигранного ассиста Исака в матче с «Челси» показывают, какой потенциал скрыт в этом составе. Пока всё не сложилось, но «Ливерпуль» рано списывать со счетов.

Остальные в топ-30:

21. «Комо» — +0,42

22. «Штутгарт» — +0,38

23. «Брест» — +0,35

24. «Аталанта» — +0,35

25. «Атлетик» Бильбао — +0,34

26. «Райо Вальекано» — +0,34

27. «Борнмут» — +0,29

28. «Эспаньол» — +0,28

29. «Фрайбург» — +0,26

30. «Реал Бетис» — +0,24.