Football365 считает, что владельцы «Челси» уже в ближайшем будущем могут попрощаться с Энцо Мареской и пригласить на «Стэмфорд Бридж» нового главного тренера.

Победа над «Ливерпулем» (2:1) прямо перед паузой на матчи сборных стала настоящим глотком воздуха для Энцо Марески. Разговоры о его возможной отставке начали звучать всё громче и уже становились по-настоящему тревожными.

Но, несмотря на эффектность этой победы, факт остается фактом: «чемпионы мира» и в этом сезоне не готовы к борьбе за титул.

Мы уже говорили раньше: «Челси» нужен тренер с чуть большей шевелюрой. И забавно, что в свежем списке претендентов на пост наставника «синих» по версии букмекеров — ни одного лысого. Есть о чем задуматься.

10. Юлиан Нагельсман

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Он стабильно всплывает в таких списках, как только где-то освобождается (или вот-вот освободится) место. И хотя мы уверены, что в будущем Нагельсман обязательно окажется в одном из топ-клубов АПЛ, вряд ли он отвернется от сборной Германии меньше чем за год до чемпионата мира.

Через год он будет входить во все тройки лучших, а не с трудом протискиваться на десятую строчку.

9. Диего Симеоне

Диего Симеоне globallookpress.com

Мы говорили это раньше и повторим снова: мы отчаянно хотим этого. Нам, по сути, всё равно, какой именно клуб АПЛ он возглавит — главное, чтобы возглавил.

Лиге нужен настоящий «темный маг» на тренерском мостике. Сейчас максимум, что есть — это Микель Артета: на самом деле довольно мягкий, и одновременно — местами настоящий злодей. Но это уже не так весело.

8. Унаи Эмери

Унаи Эмери globallookpress.com

Его активно сватают и в «Манчестер Юнайтед». И, похоже, сам Эмери начинает понимать: если он хочет еще раз попробовать себя в «большой шестерке», то момент наступил — сейчас или никогда.

Уход из «Астон Виллы» сегодня уже не выглядит таким болезненным, каким был бы полгода назад. Есть ощущение, что его история в Бирмингеме постепенно подходит к логическому завершению.

7. Антонио Конте

Антонио Конте globallookpress.com

Новый тренер «Челси» должен быть с волосами. Это очевидно. Но никто не говорил, что волосы обязательно должны быть свои. И никто не утверждал, что это должен быть тот, кто ранее ни разу не тренировал «Челси».

Впрочем, это маловероятный вариант. С момента ухода Конте из клуба прошло уже много времени, но мост между ним и «Челси», кажется, окончательно сожжен.

6. Карло Анчелотти

Карло Анчелотти globallookpress.com

Здесь всё упирается в сроки. Даже если бы Анчелотти хотел вернуться, а «Челси» был готов снова принять его, нужно быть сумасшедшим, чтобы променять работу с настоящей Бразилией на клуб, который в худшем случае каждые два года ищет нового тренера. А Дон Карло явно не не похож на сумасшедшего.

5. Оливер Гласнер

Оливер Гласнер globallookpress.com

Тренеру «Кристал Пэлас» в ближайшие месяцы предстоит принимать очень серьёзные решения. Команда идет третьей в АПЛ, только что снова обыграла действующего чемпиона, серия без поражений составляет уже 18 матчей — и это делает его одной из главных фигур на закрытых переговорах не только в «Челси», но и в «МЮ» и других клубах.

Менять ли стабильную и сверхуспешную работу на пост в куда более крупном, но при этом гораздо более хаотичном клубе? Тут масса нюансов: престиж, риски, баланс «выгода-ущерб», возможность испортить репутацию. Первым делом Гласнеру, пожалуй, стоит позвонить Грэму Поттеру, он точно сможет грамотно проконсультировать по этому вопросу.

4. Андони Ираола

Андони Ираола globallookpress.com

Всё предельно ясно: «Кристал Пэлас» и «Борнмут» не смогут спокойно спать, пока у руля у них тренеры явно сильнее некоторых представителей «Большой шестерки». Остальные 14 клубов просто не имеет права на хорошие вещи. По крайней мере, надолго.

3. Лиам Росеньор

Лиам Росеньор globallookpress.com

Вас, как и нас, могло удивить, что имя Лиама Росеньора стоит так высоко в этом списке — выше многих куда более логичных кандидатов. Но потом, как и мы, вы наверняка вспомнили: он ведь сейчас тренирует «Страсбург» (у «Челси» и «Страсбурга» общий владелец — прим.). И тогда всё сразу становится на свои места.

2. Хави

Мы почти уверены, что в ближайшее время он станет тренером клуба АПЛ. Любопытно, что он единственный в этой десятке, кто сейчас официально нигде не работает.

Хави globallookpress.com

Но подходит ли ему «Челси»? Все-таки он сам говорил, что хочет проект, в который можно погрузиться всерьез и надолго. Его слова о Премьер-лиге сопровождались фразой о том, что ему нужны четыре года, чтобы по-настоящему оставить свой след.

Тренер «Челси», который задержался бы на четыре года, — это история из далеких 1980-х. То есть еще до изобретения современного футбола и в те времена, когда «Стэмфорд Бридж» был на 27% парковкой.

1. Марку Силва

Теперь, когда Томас Франк перестал быть главным «парнем, который делает потрясающую работу в клубе-середняке», эту нишу делят трое: Гласнер, Ираола и Силва.

Марку Силва globallookpress.com

И, пожалуй, он действительно заслуживает шанса в большом клубе, учитывая, что он сделал в АПЛ. Но всё же он выглядит очень шатким фаворитом на пост в «Челси». Просто нет ощущения, что это правильное совпадение.

А вот в качестве будущего тренера «Астон Виллы», если Эмери уйдет в один из двух топ-клубов «Большой шестерки», в которых вот-вот может освободиться пост наставника, Силва смотрелся бы куда убедительнее.