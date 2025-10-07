Пётр ПетровПётр ПетровАналитик отделов Футбол и ТеннисПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Football365 считает, что владельцы «Челси» уже в ближайшем будущем могут попрощаться с Энцо Мареской и пригласить на «Стэмфорд Бридж» нового главного тренера.

Победа над «Ливерпулем» (2:1) прямо перед паузой на матчи сборных стала настоящим глотком воздуха для Энцо Марески.  Разговоры о его возможной отставке начали звучать всё громче и уже становились по-настоящему тревожными.

Но, несмотря на эффектность этой победы, факт остается фактом: «чемпионы мира» и в этом сезоне не готовы к борьбе за титул.

Мы уже говорили раньше: «Челси» нужен тренер с чуть большей шевелюрой.  И забавно, что в свежем списке претендентов на пост наставника «синих» по версии букмекеров — ни одного лысого.  Есть о чем задуматься.

10. Юлиан Нагельсман

Юлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Он стабильно всплывает в таких списках, как только где-то освобождается (или вот-вот освободится) место.  И хотя мы уверены, что в будущем Нагельсман обязательно окажется в одном из топ-клубов АПЛ, вряд ли он отвернется от сборной Германии меньше чем за год до чемпионата мира.

Через год он будет входить во все тройки лучших, а не с трудом протискиваться на десятую строчку.

9. Диего Симеоне

Диего Симеоне
Диего Симеоне globallookpress.com

Мы говорили это раньше и повторим снова: мы отчаянно хотим этого.  Нам, по сути, всё равно, какой именно клуб АПЛ он возглавит — главное, чтобы возглавил.

Лиге нужен настоящий «темный маг» на тренерском мостике.  Сейчас максимум, что есть — это Микель Артета: на самом деле довольно мягкий, и одновременно — местами настоящий злодей.  Но это уже не так весело.

8. Унаи Эмери

Унаи Эмери
Унаи Эмери globallookpress.com

Его активно сватают и в «Манчестер Юнайтед».  И, похоже, сам Эмери начинает понимать: если он хочет еще раз попробовать себя в «большой шестерке», то момент наступил — сейчас или никогда.

Уход из «Астон Виллы» сегодня уже не выглядит таким болезненным, каким был бы полгода назад.  Есть ощущение, что его история в Бирмингеме постепенно подходит к логическому завершению.

7. Антонио Конте

Антонио Конте
Антонио Конте globallookpress.com

Новый тренер «Челси» должен быть с волосами.  Это очевидно.  Но никто не говорил, что волосы обязательно должны быть свои.  И никто не утверждал, что это должен быть тот, кто ранее ни разу не тренировал «Челси».

Впрочем, это маловероятный вариант.  С момента ухода Конте из клуба прошло уже много времени, но мост между ним и «Челси», кажется, окончательно сожжен.

6. Карло Анчелотти

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти globallookpress.com

Здесь всё упирается в сроки.  Даже если бы Анчелотти хотел вернуться, а «Челси» был готов снова принять его, нужно быть сумасшедшим, чтобы променять работу с настоящей Бразилией на клуб, который в худшем случае каждые два года ищет нового тренера.  А Дон Карло явно не не похож на сумасшедшего.

5. Оливер Гласнер

Оливер Гласнер
Оливер Гласнер globallookpress.com

Тренеру «Кристал Пэлас» в ближайшие месяцы предстоит принимать очень серьёзные решения.  Команда идет третьей в АПЛ, только что снова обыграла действующего чемпиона, серия без поражений составляет уже 18 матчей — и это делает его одной из главных фигур на закрытых переговорах не только в «Челси», но и в «МЮ» и других клубах.

Менять ли стабильную и сверхуспешную работу на пост в куда более крупном, но при этом гораздо более хаотичном клубе?  Тут масса нюансов: престиж, риски, баланс «выгода-ущерб», возможность испортить репутацию.  Первым делом Гласнеру, пожалуй, стоит позвонить Грэму Поттеру, он точно сможет грамотно проконсультировать по этому вопросу.

4. Андони Ираола

Андони Ираола
Андони Ираола globallookpress.com

Всё предельно ясно: «Кристал Пэлас» и «Борнмут» не смогут спокойно спать, пока у руля у них тренеры явно сильнее некоторых представителей «Большой шестерки».  Остальные 14 клубов просто не имеет права на хорошие вещи.  По крайней мере, надолго.

3. Лиам Росеньор

Лиам Росеньор
Лиам Росеньор globallookpress.com

Вас, как и нас, могло удивить, что имя Лиама Росеньора стоит так высоко в этом списке — выше многих куда более логичных кандидатов.  Но потом, как и мы, вы наверняка вспомнили: он ведь сейчас тренирует «Страсбург» (у «Челси» и «Страсбурга» общий владелец — прим.).  И тогда всё сразу становится на свои места.

2. Хави

Мы почти уверены, что в ближайшее время он станет тренером клуба АПЛ.  Любопытно, что он единственный в этой десятке, кто сейчас официально нигде не работает.

Хави
Хави globallookpress.com

Но подходит ли ему «Челси»?  Все-таки он сам говорил, что хочет проект, в который можно погрузиться всерьез и надолго.  Его слова о Премьер-лиге сопровождались фразой о том, что ему нужны четыре года, чтобы по-настоящему оставить свой след.

Тренер «Челси», который задержался бы на четыре года, — это история из далеких 1980-х.  То есть еще до изобретения современного футбола и в те времена, когда «Стэмфорд Бридж» был на 27% парковкой.

1. Марку Силва

Теперь, когда Томас Франк перестал быть главным «парнем, который делает потрясающую работу в клубе-середняке», эту нишу делят трое: Гласнер, Ираола и Силва.

Марку Силва
Марку Силва globallookpress.com

И, пожалуй, он действительно заслуживает шанса в большом клубе, учитывая, что он сделал в АПЛ.  Но всё же он выглядит очень шатким фаворитом на пост в «Челси».  Просто нет ощущения, что это правильное совпадение.

Прогнозы и ставки на футбол

А вот в качестве будущего тренера «Астон Виллы», если Эмери уйдет в один из двух топ-клубов «Большой шестерки», в которых вот-вот может освободиться пост наставника, Силва смотрелся бы куда убедительнее.