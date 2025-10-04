ESPN объясняет, почему Рубена Аморима нельзя винить в текущих проблемах «Манчестер Юнайтед».

Вряд ли Рубену Амориму станет легче от того, что за первые 33 матча в Премьер-лиге в роли наставника «Манчестер Юнайтед» он набрал лишь 34 очка. Но, по крайней мере, он может сказать: он это предвидел.

Португалец никогда не скрывал, что предпочел бы возглавить «Юнайтед» летом, после того, как его выбрали в качестве преемника Эрика тен Хага. Он не хотел «спрыгивать с парашютом» в разгар сезона, считая, что назначение в ноябре создаст еще больше проблем. Но совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф и совет директоров думали иначе: либо сейчас, либо никогда.

Этот шаг подавался как попытка ускорить возвращение «Манчестер Юнайтед» на вершину. Но почти год спустя всё больше похоже, что клуб пошел по легкому пути, и в итоге расплачиваться придется тренеру — как это обычно и бывает в подобных ситуациях.

Давление перед матчем с «Сандерлендом» на «Олд Траффорд» в субботу — юбилейной, 50-й игрой Аморима во всех турнирах — зашкаливает.

Многие болельщики «Юнайтед» уже решили, что даже положительный результат лишь отсрочит неизбежное. И во многом для Аморима это безвыходная ситуация.

Победит — и все равно вряд ли получит большой кредит доверия, поскольку все уверены, что «Юнайтед» обязаны побеждать на своем поле команды вроде «Сандерленда», который, впрочем, вернувшись в элиту, идет пятым после трех побед и двух ничьих в шести турах.

Проиграет или сыграет вничью — и это станет еще одним аргументом для тех, кто уже решил: тренеру пора уходить.

После поражения от «Брентфорда» (1:3) на прошлых выходных Аморим на пресс-конференции выглядел на удивление спокойным и собранным. Но он достаточно умен, чтобы понимать, что возможность объяснить происходящее под его руководством уже упущена.

Он мог бы напомнить, что три нереализованных пенальти (дважды Бруну Фернандеш — против «Фулхэма» и «Брентфорда», а также удар Брайана Мбёмо в серии за «Гримсби Таун» в Кубке лиги) существенно изменили бы картину на старте сезона. Или что индивидуальные ошибки — будь то Люк Шоу против «Ман Сити» или Гарри Магуайр против «Брентфорда» — систематически рушат его игровой план.

Но он этого не сделал, так как понимает, что сегодня всех волнует только один вопрос — его будущее. Остаться или уйти? «Amorim in» или «Amorim out»? Больше ничего не имеет значения.

Показательно, что, отвечая на вопросы журналистов на стадионе Gtech Community, он заметил: у него нет возможности «защищать себя» в интервью.

Жозе Моуринью, один из наставников Аморима, в подобных ситуациях обычно уходил, сражаясь до конца и не стесняясь атаковать каждого, кто случайно попадал под руку.

Аморим выбрал иной путь. Наоборот, он перетянул внимание на себя, вместо того чтобы искать виноватых. И это только на руку Рэтклиффу, который работает на «Олд Траффорд» куда дольше и допустил ошибок гораздо больше, чем нынешний тренер.

Аморим вполне мог бы напомнить, что в прошлом сезоне, оказавшись у руля в крайне неудачное время, он был вынужден фактически «пожертвовать» матчами Премьер-лиги ради попытки выиграть Лигу Европы и вернуть клуб в Лигу чемпионов. И как иначе объяснить, что в игре с «Брентфордом» в начале мая (поражение со счетом 3:4) он выпустил в стартовом составе Тайлера Фредриксона, Гарри Амасса и Чидо Оби?

Амасса тогда успели семь раз привлечь к основе, а теперь он выступает на правах аренды за «Шеффилд Уэнсдей». Чидо Оби сыграл восемь матчей, но сегодня снова тренируется в академии и в команду Аморима не входит. Тот матч с «Брентфордом» состоялся накануне ответного полуфинала Лиги Европы против «Атлетика» (разгромная победа 4:1), и в тот момент единственной реальной целью действительно был трофей.

Именно этот контекст теряется, когда говорят о его статистике в Премьер-лиге: 17 поражений и всего 27,3% побед. Да, показатели плохие, но у них есть объяснение.

В приватных разговорах у Аморима наверняка нашлись бы и другие претензии. Состав всё еще находится «на ремонте» после ошибок, допущенных его предшественником.

В клубе честно признают, что невозможно закрыть все проблемные позиции за одно трансферное окно, но в итоге у Аморима нет ключевого энергичного хавбека для его схемы 3-4-3. Нет и надежного вратаря: Алтай Байындыра, Сенне Ламменс и Том Хитон — они всего лишь дублеры.

Конечно, «Юнайтед» обязан выступать лучше, чем сейчас, и сам Аморим это признает. Но пределы возможностей нынешнего состава объективны, кто бы ни был у руля.

Только вот это никого не волнует. Независимо от того, какие футболисты выходят на поле и кто их тренирует, «Манчестер Юнайтед» должен побеждать каждую неделю, независимо соперника. И именно в этом кроется главная проблема Аморима.

Разрыв между историей клуба, ожиданиями, которые она порождает, и реальностью, в которой «Юнайтед» живет сейчас, огромен. Клуб движим не тем, где он есть, а тем, где, как ему кажется, он должен быть.

И уже больше десяти лет после ухода сэра Алекса Фергюсона этот разрыв только увеличивает давление. Стремление догнать «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» порождает ошибки на поле и за его пределами, приводит к неверным решениям и неразумным тратам.

Для долгосрочных проектов и терпения здесь просто нет места. Есть только вечная чехарда, перестановки, новые попытки и надежда на лучшее.

И в эпицентре всего этого всегда оказываются тренеры. От Дэвида Мойеса до Луи ван Гала, от Моуринью до Уле-Гуннара Сульшера и Эрика тен Хага. Теперь Аморим стал очередным в списке тех, кого перемалывает система в безуспешной гонке за возвращение «Юнайтед» на вершину. Не обыграет «Сандерленд» в субботу — и рискует отправиться туда же, где оказались все его предшественники.