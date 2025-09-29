GOAL объясняет, почему Рубен Аморим не способен вывести «Манчестер Юнайтед» из кризиса.

После поражения «Манчестер Юнайтед» от «Брентфорда» Рубен Аморим заявил, что его никогда не пугала перспектива остаться без работы. И это хорошо, потому что рано или поздно ему всё равно придется покинуть «Олд Траффорд».

Результаты говорят сами за себя: «Юнайтед» под руководством Аморима проиграли 17 из 33 матчей в Премьер-лиге, при этом одержав лишь девять побед.

Чтобы найти тренера «Манчестер Юнайтед» с худшим процентом побед в чемпионате, придется заглянуть в историю еще до Второй мировой войны.

Хотя болельщики «Юнайтед» в целом куда терпимее к тренерам, чем фанаты других топ-клубов, их терпение к Амориму тает на глазах. После безвольной сдачи на на поле «Брентфорда» социальные сети взорвались призывами отправить португальца в отставку. Эксперты тоже недоумевали, как при таких результатах он всё ещё остается на посту.

«Посмотрите: его процент побед всего на один процент выше, чем у Грэма Поттера, которого уже уволили. Как он до сих пор в деле? » — удивлялся Мартин Киун в эфире BBC.

«Можно говорить о том, что владельцы его поддерживают, но в итоге это просто не работает», — добавил Майка Ричардс.

«Я не вижу, куда может двигаться "Манчестер Юнайтед", если они не сменят тренера», — заключил Эшли Уильямс.

GOAL выделяет шесть причин, почему «Юнайтед» должен прямо сейчас прекратить эксперимент с Аморимом.

1. Он отказывается меняться

У хорошего тренера должна быть философия, но он также обязан подстраиваться под сильные стороны игроков.

Аморим же упрямо держится за схему 3-4-3 и сделал из своей жесткости визитную карточку. На первой пресс-конференции он с гордостью заявил: «Второго пути нет».

Рубен Аморим globallookpress.com

Но даже серия провалов не заставила его пересмотреть методы. Более того, на прошлой неделе он заявил, что даже у Папы Римского нет шансов убедить его изменить мнение.

У Аморима было более чем достаточно времени, чтобы команда освоила схему и стиль — полноценная предсезонка и недели тренировок, поскольку в этом сезоне «Юнайтед» не играют в Европе. Но идея так и не прижилась. Аморим всё больше напоминает капитана, который ведет корабль прямо на айсберг, при этом отказываясь сменить курс.

Сам тренер не раз говорил: единственный способ изменить игру «Юнайтед» — это избавиться от него. Он не оставляет клубу другого выбора.

2. Конфликты с лидерами команды

Дисквалификация Каземиро после удаления в матче с «Челси» поставила Аморима перед выбором: Кобби Мейну или Мануэль Угарте? И он в очередной раз проигнорировал воспитанника клуба, поставив в стартовый состав уругвайца, который заметно уступает англичанину во многих аспектах игры.

Кобби Мейну globallookpress.com

То, что Мейну до сих пор в этом сезоне ни разу не попадал в «старт» в рамках АПЛ, не удивляет: тренер изначально не ценил его, поскольку он не вписывается в жесткую схему.

Мейну понимает это, и именно по этому причине он просил отпустить его в аренду.

Важно, что он хотел именно аренду, а не полноценный трансфер: Мейну не собирался покидать клуб, хотя ясно понимал — при Амориме у него нет будущего в «МЮ».

Ну и Кобби наверняка рассчитывает, что португалец не задержится в Манчестере надолго.

И он далеко не единственный, кто так думает. Аморим вытолкнул из клуба Маркуса Рашфорда, сделал то же самое с Алехандро Гарначо и отказался от Расмуса Хейлунна, хотя датчанин был готов бороться за место в составе.

Клубу и тренеру нужно разойтись, пока он не распугал всех звезд.

3. Отсутствие импульса

Накануне игры с «Брентфордом» Аморим признался: всю неделю он говорил игрокам о важности наращивания темпа. Победа над «Челси» давала шанс впервые при нём выиграть два матча АПЛ подряд (и впервые с мая 2024 года).

Рубен Аморим globallookpress.com

«Это было везде. Если мы не поймем, что значит импульс сейчас, значит, у нас есть огромная проблема. Я говорил об этом с самого начала. Мы должны понимать важность данной ситуации. Мы обязаны побеждать, несмотря ни на что», — сказал португалец.

Но, несмотря на все слова, команда не услышала посыл. И здесь Аморим прав: у «Юнайтед» действительно огромные проблемы, если за год они так и не смогли выиграть два матча подряд.

Без импульса невозможно набрать достаточно очков для попадания в еврокубки. Но самое страшное, что без этого нет надежды на какие-либо долгосрочные перемены.

4. Элементарные ошибки

Аморим не раз заявлял, что проблема не в его системе. И в отдельных случаях с ним трудно не согласиться. Очевидно, что не его тактика привела к тому, что Андре Онана и Алтай Баяндыр «дарили» соперникам голы.

Гарри Магуайр globallookpress.com

Гарри Магуайр не может винить схему с тремя защитниками за то, что оставил Игора Тиаго в игре в матче с «Брентфордом», или за то, что позволил Эрлингу Холанну без труда обогнать его во время недавнего дерби.

Точно так же промахи Бруну Фернандеша с пенальти против «Брентфорда» и «Фулхэма» не сводятся к тренерской тактике. И всё же тревожные эпизоды происходят именно при Амориме, и он обязан нести за них ответственность.

«Сегодняшние голы мы разбирали на тренировках. Это раздражает. Я вижу ребят на занятиях. Но иногда в матчах, когда становится по-настоящему тяжело, они уже не те. Но такова уж ответственность в этом клубе», — признался Аморим.

Да, игроки действительно могут ломаться под давлением, которое идет в комплекте с футболкой «Юнайтед». Но именно тренер должен помочь им справляться с этим. И на этом фронте Аморим явно проваливается.

5. Результаты говорят сами за себя

Поражение от «Брентфорда» оставило Аморима с 34 очками в 33 матчах Премьер-лиги. Это катастрофический показатель после почти года у руля команды: в среднем 1,03 очка за игру. За весь сезон это принесло бы лишь 39 баллов.

Рубен Аморим globallookpress.com

В сезоне-2010/11 с таким результатом вылетели «Блэкпул» и «Бирмингем» — в то время, когда сам «МЮ» становился чемпионом.

Да, уровень аутсайдеров лиги в последние годы снизился, и, возможно, «Юнайтед» не оказался бы в зоне вылета даже с таким темпом. Но большую часть сезона клуб проводил бы в страхе оказаться в зоне вылета.

Болельщики «Юнайтед» придумали песню, где верили, что Аморим «возродит красных». Но фанаты «Сити» уже изменили строчку на «Красные вылетают». А во время матча с «Бернли» (5:1) они скандировали: «Вы летите вниз вместе с Юнайтед».

Если клуб срочно не сменит тренера, издевки соперников могут стать реальностью.

6. Сплошной негатив

Аморим далеко не первый тренер, который не смог оживить «Юнайтед», но наверняка он войдет в историю как один из самых негативных после эпохи сэра Алекса Фергюсона. И речь не столько о тактике, сколько о его риторике.

На своей первой, еще воодушевляющей пресс-конференции в ноябре прошлого года он уверял, что верит в игроков. Но прошло всего несколько недель — и надежда исчезла. После поражения от «Брайтона» в январе он назвал свою команду «худшей в истории Манчестер Юнайтед» и продолжал критиковать ее.

Рубен Аморим globallookpress.com

Да, его интервью и пресс-конференции всегда яркие, он говорит то, чего избегают другие тренеры. Но его слова не вдохновляют футболистов, а наоборот, только подрывают веру в проект. Он сам говорил, что тяжесть истории клуба давит на игроков, но своими резкими заявлениями лишь усугубил ситуацию.

После исторического поражения от «Гримсби» в Кубке лиги он заметил: «Игроки сказали всё очень громко», и даже намекнул на уход, заявив: «Что-то должно измениться, но вы не можете заменить 22 футболистов».

В феврале он признался, что всерьез подумывал уйти сам. Но позже изменил позицию и в Брентфорде вновь повторил: уходить он не собирается.

Так что, если клуб действительно хочет разрядить атмосферу в «Олд Траффорд» и в Каррингтоне, вернуть хоть немного позитива, то у руководства остается только один путь — самому отправить его в отставку.