«Манчестер Юнайтед» так и не смог превратить маленькие проблески надежды в настоящий перелом. В Брентфорде команда Рубена Аморима снова показала свой главный порок — нестабильность. После яркой победы над «Челси» все ждали второго подряд успеха в Премьер-лиге, но вместо этого за первые двадцать минут «Юнайтед» позволил сопернику забить дважды , а в концовке ещё и упустил шанс на камбек с пенальти Бруну Фернандеша. На фоне уверенной игры хозяев эта неудача выглядит как очередная тяжёлая отметка в досье тренера, которому всё труднее оправдываться цифрами.

Уже первые минуты задали тон: «Юнайтед» был медленным, пассивным и допускал детские ошибки в обороне. На 8-й минуте длинный пас Джордана Хендерсона разрезал половину поля, Магуайр попытался выдержать офсайдную линию, но опоздал, а Игор Тиаго ударом в ближнюю девятку открыл счёт.

Игор Тиаго globallookpress.com

Спустя двенадцать минут картина повторилась — невнятная игра в линии защиты, Шаде пробил с фланга, Байындыр не удержал мяч, а Тиаго оказался первым на добивании. К этому моменту «Брентфорд» уверенно пользовался всем пространством и выглядел хозяином ситуации.

Игор Тиаго globallookpress.com

Возвращение в игру

И всё же матч не превратился в разгром уже к перерыву. На 26-й минуте Беньямин Шешко оказался расторопнее всех в штрафной после неудачной игры Келлехера на выходе. Словенец бил трижды подряд и наконец добил мяч в сетку — первый его гол за «Юнайтед» получился скорее упорным, чем красивым, но вернул гостей в игру. Дальше команда попыталась наладить контроль, однако качество владения оставалось низким: мяч ходил медленно, движение в атаке было предсказуемым.

Гол Шешко globallookpress.com

Во втором тайме у хозяев продолжали появляться моменты, но «Юнайтед» дождался важного эпизода. За двадцать минут до конца Мбёмо вырвался в штрафную и был схвачен за футболку Коллинзом. Арбитр указал на точку, долго советовался с VAR по поводу цвета карточки и ограничился жёлтой.

Казалось, это шанс всё перевернуть. Но пауза затянулась, и когда Фернандеш наконец пробил, Келлехер прочитал направление и парировал удар. После этого «Юнайтед» как будто потерял веру, а трибуны «Джитек Коммьюнити» встретили сейв как победный гол.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Финальный отрезок и контраст команд

Аморим бросил вперёд всё, что мог: выпустил Маунта, Майну, перестроил схему на предельно атакующую. Но это лишь добавило хаоса, и в добавленное время «Брентфорд» воспользовался разорванными линиями соперника. Йенсен подхватил мяч на подступах к штрафной и пробил мощно и точно — Байындыр не справился. Стадион взорвался, а на табло загорелись удручающие для гостей 3:1.

Матиас Йенсен празднует гол globallookpress.com

«Брентфорд» выглядел дисциплинированным и структурированным, особенно в центре поля. Хендерсон отвечал первый пас, Дамсгор находил пространство между линиями, а Тиаго показал качества нападающего, который может забивать и красиво, и с работы на добивании. У «Юнайтед» же снова всё упиралось в ошибки в обороне и неспособность поддерживать темп в позиционных атаках. Даже Шешко и Мбёмо, которые периодически сверкали, растворялись в общей вялости.

Последствия для Аморима

Для Рубена Аморима этот матч стал очередным тревожным сигналом. В АПЛ у него уже 17 поражений при девяти победах, и ни одного раза команда не сумела выиграть два тура подряд. Серия без гостевых побед растянулась до восьми матчей. Песни фанатов «уволен к утру» звучали символично: болельщики соперника чувствуют, что тренер «МЮ» всё глубже вязнет в собственных ошибках.

«Брентфорд» же празднует победу, которая может стать переломной в эпоху Кита Эндрюса. В команде появились ясная структура и новая звезда в лице Игора Тиаго. Для «Юнайтед» же этот вечер в Лондоне стал ещё одной потерянной возможностью — и ещё одной причиной сомневаться, что с нынешним тренером команда в принципе сможет двигаться вперёд.