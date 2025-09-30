ESPN объясняет, почему руководству «Манчестер Юнайтед» пора обратить внимание на статистические показатели команды под руководством Рубена Аморима.

Футбол в конечном счете сводится к цифрам — и у Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» они никак не сходятся.

Формула проста: выигрывай больше, чем проигрываешь; забивай больше, чем пропускаешь; принимай больше верных решений, чем ошибочных.

Но прямо сейчас Аморим проваливает каждый из этих принципов. Возможно, потому что он всё еще не понял, что его излюбленная схема 3-4-3 только усугубляет проблемы и без того буксующей команды.

Официальная линия клуба такова: бывший наставник «Спортинга» по-прежнему пользуется доверием руководства — нужно лишь переждать трудный период, пока новички адаптируются и команда обретет уверенность.

Но любого тренера оценивают по результатам. Очевидно, что Аморим не будет исключением. Рано или поздно, как это случалось с его предшественниками Эриком тен Хагом, Уле-Гуннаром Сульшером, Жозе Моуринью, Луи ван Галом и Дэвидом Мойесом, его время подойдет к концу. Всё просто: он слишком часто проигрывает.

Рубен Аморим globallookpress.com

Субботнее поражение от «Брентфорда» (1:3) стало уже 17-м для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге в 33 матчах под руководством 40-летнего португальца. На этом отрезке команда набрала всего 34 очка — в среднем по 1,03 за игру. Его процент побед в чемпионате составляет 27,3%. Для сравнения: Грэм Поттер был уволен из «Вест Хэма» в минувшие выходные с показателем 26%.

Таким образом, Аморим — с большим отрывом худший тренер «МЮ» в эпоху АПЛ.

До него антирекорд принадлежал Дэвиду Мойесу, которого уволили в 2014-м после 10 месяцев работы. При этом под руководством шотландца команда выиграла половину матчей. Даже Ральф Рангник, возглавлявший команду как и. о. всего 24 матча в 2022 году, закончил свой непростой период с показателем 41,6%.

Аморим же просто выбивается из всех рамок. Цифры беспощадны, и нет ни одной статистики, которая могла бы оправдать его. В 33 матчах АПЛ «Юнайтед» забили лишь 39 мячей, а пропустили 53. В рамках всех турнирах команда провела 49 игр: 19 побед, 21 поражение и совершенно равный баланс забитых и пропущенных мячей (95:95).

В АПЛ у «Манчестер Юнайтед» до сих пор нет ни одной серии хотя бы из двух побед подряд, а последняя выездная победа датируется мартом — тогда команда обыграла «Лестер» (3:0), уже обреченный на вылет.

К этому можно добавить еще один штрих к удручающей статистике Аморима: в прошлом месяце «Юнайтед» впервые за 147-летнюю историю уступили клубу четвертого дивизиона — «Гримсби Таун», выступающий в Лиге 2, выбил их из Кубка лиги.

Так что когда гендиректор клуба Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс, отчитывающиеся перед миноритарным владельцем Джимом Рэтклиффом и совладельцем Джоэлем Глейзером, остаются за закрытыми дверями переговорной, возникает вопрос: на что они вообще опираются, оправдывая доверие к проваливающемуся тренеру?

«Манчестер Юнайтед» проиграл на поле «Брентфорда» со счетом 1:3 globallookpress.com

По данным ESPN, решающим фактором остается отсутствие реальной и доступной замены. В прессе упоминались имена Хави, Гарета Саутгейта, Оливера Гласнера, Фабиана Хюрцелера и Андони Ираолы, но ни один из этих вариантов пока не выглядит жизнеспособным.

При этом в клубе понимают: результаты далеки от ожиданий, а Аморим за почти год у руля так и не смог заметно улучшить команду, доставшуюся ему от тен Хага в ноябре прошлого года.

Ситуацию осложняют и процессы вне поля. В рамках программы сокращения расходов на «Олд Траффорд» работу потеряли сотни сотрудников, и это негативно сказалось на моральном климате в клубе. Это можно считать смягчающим обстоятельством для тренера.

Хави globallookpress.com

Кроме того, Аморим не несет ответственности за ошибки предыдущих менеджеров и руководителей. К примеру, его еще не было в клубе, когда в состав тен Хага летом 2024-го появились сомнительные новички Джошуа Зиркзе и Мануэль Угарте.

В то же трансферное окно Скотт Мактоминей перебрался в «Наполи» за 25 млн фунтов — ровно вдвое меньше, чем «Юнайтед» заплатил за Угарте, выкупленного у «ПСЖ».

Этим летом Аморим хотел пригласить опытного вратаря на замену Андре Онана, но чрезмерная стоимость Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ» и Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» заставила клуб ограничиться покупкой за 15 млн фунтов 23-летнего Сенне Ламменса из «Антверпена», который еще никак себя не проявил на высшем уровне.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

И даже несмотря на публичные заявления Аморима о нехватке атлетизма в центре поля, клуб так и не усилил середину. Более того, состав был ослаблен: 21-летнего полузащитника Тоби Колльера, сыгравшего 16 матчей за основу в прошлом сезоне, отдали в аренду «Вест Бромвичу», так и не найдя ему замену.

При этом «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферы 200 млн фунтов, подписав трех атакующих игроков — Брайана Мбёмо, Матеуса Кунью и Бенджамина Шешко.

Но как бы ни выглядели оправдания, цифры не врут — они лишь подтверждают суровую реальность.

У Аморима не осталось никаких отговорок перед его 50-й игрой у руля «Юнайтед», которая придется на встречу с «Сандерлендом». Еще один провал может обернуться для него увольнением.