GOAL объясняет, почему эпоха Энджа Постекоглу в «Ноттингем Форест» близка к завершению.

В 2021 году графический дизайнер, работавший на Sky Sport Germany, придумал мем, которому было суждено навсегда изменить футбольный интернет. После того, как Джейдон Санчо провел свои первые семь матчей за «Манчестер Юнайтед» (после трансфера из дортмундской «Боруссии» за 73 млн фунтов) без единого результативного действия, его лицо наложили на изображение Джеймса Бонда — «007».

В этой шутке два нуля означали количество голов и результативных передач, а «7» — число матчей.

С тех пор «007» стало ироничным прозвищем для игроков, демонстрирующих аналогичные показатели. Недавно к этому рубежу подошел Флориан Вирц из «Ливерпуля». Более того, немец даже превзошел его, проведя девять игр без результативных действий.

Теперь же мишенью насмешек становятся и тренеры: Эндж Постекоглу не выиграл ни одного из первых семи матчей во главе «Ноттингем Форест» во всех турнирах. Его команда проигрывала и в Премьер-лиге, и в Лиге Европы, и в Кубке лиги. Правда, на этом отрезке «лесники» дважды сыграли вничью, так что формально «чистого» статуса «007» он не получил.

Тем не менее трудно поверить, что «Форест» загнали себя в такую ситуацию. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место в АПЛ, вернувшись в еврокубки, и долгое время претендовал даже на Лигу чемпионов.

Однако к октябрьской паузе на матчи сборных команда скатилась на 17-е место и находится всего в одном очке от зоны вылета.

Для Постекоглу это редкий провал в карьере. За последние 15 лет он приносил успех везде, где работал (особенно заметно — на второй сезон).

Когда он покидал «Тоттенхэм» в июне, казалось маловероятным, что он вообще получит еще один шанс в Англии. Как же так получилось, что «любимец публики» превратился в одного из худших тренеров в новейшей истории АПЛ?

«Тоттенхэм» не случайно уволил Постекоглу

Постекоглу впервые приехал в Великобританию в 2021 году, когда его срочно назначили главным тренером «Селтика». До этого клуб безуспешно пытался переманить Эдди Хау.

Для Постекоглу это был первый опыт вне Австралии и Азии после короткого периода работы в греческом «Панахаики» (третья лига). Его назначение встретили скептически, но харизма и зрелищный футбол быстро убедили скептиков, а сам «Селтик» уверенно вернул чемпионский титул, отобрав его у «Рейнджерс».

Эндж Постекоглу привел «Тоттенхэм» к первому трофею за 17 лет globallookpress.com

Два года спустя за ним пришел «Тоттенхэм», отчаянно пытавшийся забыть тяжелые времена при Жозе Моуринью и Антонио Конте. Ему предстояло привить атакующий футбол и достичь, как он сам говорил, «долгосрочного успеха».

Начало вышло впечатляющим: восемь побед и две ничьи в первых десяти матчах. Но затем команда потерпела разгромное поражение от «Челси» Маурисио Почеттино, постепенно игра команды стала разваливаться. В итоге — пятое место в сезоне 2023/24, что считалось вполне достойным результатом, поскольку многие предрекали им провал и вылет из еврокубков.

Однако сезон 2024/25 оказался совершенно безумным даже по меркам «Тоттенхэма». С одной стороны, они наконец-то выиграли первый трофей за 17 лет — Лигу Европы. С другой — заняли 17-е место в Премьер-лиге.

Руководство клуба во главе с Дэниелом Леви вскоре после окончания сезона опубликовало большое заявление, объяснив причины увольнения Постекоглу.

«После анализа результатов и тщательных размышлений клуб сообщает, что Эндж Постекоглу освобожден от своих обязанностей», — говорилось в заявлении.

Ключевой абзац звучал так: «Совет директоров единогласно пришел к выводу, что клубу необходимы перемены. После позитивного старта сезона-2023/24 мы набрали всего 78 очков в последних 66 матчах АПЛ, что обернулось нашим худшим результатом в истории Премьер-лиги. Да, были уважительные обстоятельства — травмы и приоритет в пользу еврокубков. Победа в Лиге Европы останется одним из величайших моментов в истории клуба, но мы не можем принимать решения, руководствуясь только эмоциями».

Ситуация была уникальной: Постекоглу одновременно вошел в историю как тренер, подаривший «Тоттенхэму» долгожданный трофей, и как автор их худшего сезона в АПЛ по количеству поражений (22).

Фатальное решение «Ноттингем Форест»

Лето у «Ноттингем Форест» получилось не самым спокойным. Клуб получил путевку в Лигу Европы благодаря тому, что УЕФА отправил обладателя Кубка Англии «Кристал Пэлас» в Лигу конференций.

А еще владелец клуба Эвангелос Маринакис (или «Мистер Маринакис», как несколько раз назвал его Морган Гиббс-Уайт) лично заблокировал переход хавбека в «Тоттенхэм».

Эвангелос Маринакис globallookpress.com

Казалось, на этом клубный сериал завершился, и команду ждет новый успешный сезон под руководством Нуну Эшпириту Санту. Но во время будничной пресс-конференции накануне матча с «Кристал Пэлас» в середине августа португальский тренер внезапно поставил под сомнение своё будущее.

У меня всегда были отличные отношения с владельцем, в прошлом сезоне мы были очень близки и общались каждый день. В этом сезоне ситуация уже не такая, но я по-прежнему считаю, что диалог важен, ведь моя забота — это команда и предстоящий сезон. Наши отношения изменились, мы уже не так близки. Я думаю, что все в клубе должны быть едины, но, к сожалению, это не так. Нуну Эшпириту Санту Бывший главный тренер «Ноттингем Форест»

После этих слов он продержался на посту всего пару недель, а затем был уволен. Это один из самых странных эпизодов в Премьер-лиге, которая и без того порой напоминает мыльную оперу.

Постекоглу не раз говорил, что клубы (и даже сборная Австралии) приглашали его именно тогда, когда хотели перемен и полного переворота. Но здесь всё было иначе. Нуну пользовался безоговорочной поддержкой болельщиков «Форест», и их возмущение его уходом было вполне объяснимо.

Логика в назначении Постекоглу нашлась бы, если бы речь шла о его опыте в «Тоттенхэме» и надежде снова выиграть Лигу Европы. Но куда более очевидной причиной назначения стали его тесные связи с греком Маринакисом, особенно после сообщений о том, что летом они не раз проводили совместные ужины.

В июле на мероприятии в Греции, посвященном Постекоглу, Маринакис сказал: «Хочу отметить, что Эндж много раз говорил о Греции, он гордится тем, что он грек. Когда он добился большого успеха с "Тоттенхэмом", выиграв Лигу Европы, он упоминал Грецию. Это человек, который не просто не скрывает свое происхождение, а гордится им. Он сделал это с командой, которая долгое время не выигрывала трофеев и переживала сложные годы. В этом огромном успехе, который увидел весь мир, он прославил Грецию. Мы должны сказать ему за это особое спасибо и пожелать удачи, хотя уверены, что удача ему и так сопутствует. Куда бы он ни пошел, там будут успехи».

В одночасье «Форест» превратился из команды, привыкшей играть осторожно и закрыто, в коллектив, которому вдруг навязали игру на скорости «сто миль в час». Теперь клуб пожинает плоды этого резкого перехода.

Антирекорды «Ноттингем Форест»

Выражение «боевое крещение» слишком мягко звучит, чтобы описать старт Постекоглу в «Ноттингем Форест». Тут больше подошло бы «крещение взрывом». В дебютном матче под его руководством команда проиграла «Арсеналу» (0:3). После игры он пообещал, что уже в следующей игре его команда предстанет в том виде, в каком он ее себе представляет. Но в Кубке лиги против «Суонси» всё вышло иначе: ведя 2:1 перед самым финальным свистком, «Форест» умудрились проиграть 2:3.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Дальше последовали вроде бы достойные ничьи — с «Бернли» и «Бетисом», — но затем привычка проигрывать вернулась: поражения от «Сандерленда», «Мидтьюлланна» и «Ньюкасла». Последний провал, на «Сент-Джеймс Парк», оказался настолько очевидным, что Sky Sports в обзоре просто не смог показать ни одного опасного момента у ворот соперника.

Постекоглу стал первым за более чем 60 лет тренером «Ноттингем Форест», который не выиграл ни одного из первых четырех матчей в чемпионате. Если считать все турниры, это худший старт в истории клуба за последние сто лет.

Сам австралиец уже 11 матчей подряд не знает побед в Премьер-лиге (с учетом его заключительного периода работы в «Тоттенхэме»), а его команды набрали всего 15 очков в последних 23 играх.

Дополнительным ударом по репутации стало то, что «Тоттенхэм» под руководством Томаса Франка сейчас идет на третьем месте, а Нуну с «Вест Хэмом» недавно выцарапал важную ничью на «Гудисон Парк». Получается, Постекоглу — и чужой среди своих, и общее звено в череде неудач.

Бунт на «Сити Граунд»

Особая пикантность ситуации в том, что впервые увидеть новую команду Постекоглу болельщики смогли лишь в пятой игре. К тому моменту его репутация уже стремительно падала, а два блеклых выступления на «Сити Граунд» окончательно лишили его поддержки.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Во втором из этих матчей — поражении от скромного «Мидтьюлланна» (2:3) — трибуны скандировали: «Тебя завтра уволят! » Пропущенные голы выглядели просто нелепо: дважды после стандартов и один раз…после собственного углового. Опасения, которые высказывали перед его назначением, быстро подтвердились.

В «Тоттенхэме» первые месяцы все слушали каждое его слово: Постекоглу — прирожденный оратор, он умеет увлечь игроков и публику. Но слушать приятно, когда команда побеждает. А когда она в кризисе — харизма уже не работает. К концу сезона 2024/25 его ответы в прессе становились всё более раздраженными и озлобленными.

В «Ноттингем Форест» ситуация лишь усугубилась: результатов нет, а слухи о скором увольнении стали чересчур настойчивыми.

Сам Постекоглу признался, что собирается провести откровенный разговор с Маринакисом.

После поражения от «Ньюкасла» он попытался вернуться к образу борца и оптимиста.

Мне 60 лет, и я работаю в Премьер-лиге. Думаете, у меня нет веры в себя или я боюсь борьбы? Я всегда ввязывался в драки. Еще в школе я вступал в схватки с теми, кто точно мог меня побить. Вот такой я человек. Я прекрасно понимаю: в АПЛ всегда должен быть тренер под огнем критики. Сейчас пришла моя очередь. Таковы особенности этой игры. Сегодня обсуждают меня, завтра — кого-то другого. Я не из тех, кто переживает. Мне всё равно. Если кто-то думает, что я не получаю удовольствия от своей работы, то он вообще ничего не понимает. Эндж Постекоглу Главный тренер «Ноттингем Форест»

Ну что ж, хотя бы сам Постекоглу, получает удовольствие от происходящего.

Кто еще виноват?

Куда бы ни отправился Постекоглу, за ним следуют преданные болельщики его бывших клубов. Настолько сильны его харизма и успехи. Всегда найдутся те, кто будет требовать дать ему больше времени и убеждать, что именно он меньше всего виноват в неудачах.

Уэйн Руни globallookpress.com

На этот раз на его защиту неожиданно встал Уэйн Руни. По мнению легенды английского футбола, ответственность должны нести Маринакис, новый спортивный директор Эду Гаспар и руководство «Форест», которое проявило безрассудство, уволив Нуно.

«Это безумие. Все слухи о том, что его могут уволить после шести-семи матчей, — это просто абсурд. И я его уважаю, он хороший человек. Да, у него были проблемы с "Тоттенхэмом" в лиге, но он выиграл Лигу Европы. Было странно видеть, как "Форесте" уволили Нуну и назначили Энджа. Если его уволят, это будет неправильно.

Я не слышу разговоров о владельце клуба и о тех решениях, которые он принимает. А ведь именно они назначают тренера. Если его уберут, кто-то должен отвечать за то, что назначил его. Проблема в том, что стиль игры Нуну и стиль Энджа — совершенно разные. Я смотрел матч с "Бернли" — "Форест" выглядели очень хорошо. Против "Бетиса" в Лиге Европы они тоже выглядели достойно. Где-то ему просто не повезло. Но болельщики сильно любили Нуну и не хотят давать время Энджу.

Это тяжело. Но Эндж Постекоглу — хороший человек. Он выигрывал трофеи везде, где работал. Я надеюсь, ему дадут время. Но по тому, что слышно, болельщики "Форест" не готовы ждать», — сказал Руни.

Смерть «Ange-balll»

Можно сколько угодно говорить о вере в свои идеи и оттачивании стиля на тренировках. Но правда в том, что все рациональные доводы давно потеряли силу. Факт «15 очков в последних 23 матчах» говорит сам за себя для тренера, который уже второй сезон подряд возглавляет команду в Лиге Европы.

Сомнения по поводу того, насколько стиль Постекоглу приживется в Англии, какое-то время оставались в тени: его «Тоттенхэм» застал соперников врасплох. Но как только одна команда нашла противоядие, то же самое сделали все остальные. В сезоне 2024/25 «шпоры» потеряли больше очков, ведя в счете, чем любая другая команда АПЛ. Это не случайность.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

«Ange-ball» можно сравнить с атомной энергией. Когда работает — это гений человечества, вершина наших возможностей. Когда ломается — получается Чернобыль.

Перед стартом сезона казалось, что у «Форест» есть идеальный набор игроков для его системы. Ола Айна, Александр Зинченко и Неко Уильямс — классические «инвертированные» фулбэки. Мурильо — блестящий центральный защитник, умеющий начинать атаки. В центре поля есть Дуглас Луис, Ибраим Сангаре и Эллиот Андерсон — мастера контроля. В атаке — Морган Гиббс-Уайт, Омари Хатчинсон, Джеймс Макати, обладающие качествами Джеймса Мэддисона, бывшего ключевого плеймейкера в «Тоттенхэме» Постекоглу. На флангах хватает техничных вингеров, включая бывшую цель «шпор» Каллума Хадсона-Одои. Если Крис Вуд перестанет забивать, то на подходе летние новички Арно Калиумуэндо и Игор Жезус.

На бумаге — всё идеально. В реальности — нет. Тактика Постекоглу в Англии давно прочитана. Все знают, как играть против его команд (ну, кроме Рубена Аморима, пожалуй). И «Форест» теперь расплачиваются за то, что проигнорировали очевидные тревожные сигналы.

Даже в момент, когда «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы, никто его не боялся. И именно поэтому клуб сменил курс и назначил Томаса Франка: они хотели снова быть взрослой, серьезной командой, а не коллективом, который механически разыгрывает заученные схемы, чтобы снова провалиться после стандарта или контратаки — потому что тренер считал такие голы чем-то «ниже его уровня».

Сам Постекоглу еще в начале сезона 2024/25 говорил: его нужно судить по результатам в лиге. И уронить «Тоттенхэм» на 17-е место — это беспрецедентный тренерский провал. Списывать всё на травмы и концентрацию на еврокубках нельзя: для клуба такого масштаба и ресурсов это несерьезное оправдание.

Это не отменяет заслуг Постекоглу. Он подарил радость сотням тысяч, а может, и миллионам людей по всему миру. Он — уникальная фигура в футболе, его идеи — то, что хочется видеть у тренера. Клубы уровня «Аякса» или «Порту», или команды из «доминирующих трио» вроде «Селтика», были бы счастливы получить его. Но в АПЛ он больше не выживет.

Рано или поздно «Форест» и Маринакис нажмут на курок. И велик шанс, что в Англии его будут помнить скорее по провалам, чем по триумфам.