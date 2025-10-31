ESPN выбрал 15 молодых игроков, которые уже сейчас на виду в ведущих лигах Европы и вскоре могут стать главными героями трансферного рынка.

К этому моменту «Бавария» должна понимать лучше любого клуба: если план А не сработал — паниковать не стоит. Просто продолжай делать свое дело. То же самое, кстати, касается и планов B и C.

Летом 2024-го, после увольнения Томаса Тухеля, казалось, что «Баварии» сказали «нет» примерно 27 кандидатов, прежде чем клуб назначил Венсана Компани — тренера, которого незадолго до этого уволили из «Бернли» после вылета из Премьер-лиги.

Летом 2025-го не сложилось и с трансферами: звезды Бундеслиги вроде Флориана Вирца (перешел в «Ливерпуль») и Ника Вольтемаде (ушел в «Ньюкасл») выбрали Англию вместо Мюнхена. В итоге вместо молодых звезд, подходящих к пику формы, клуб потратился на ветерана Луиса Диаса, арендовал Николаса Джексона и решил дать немного игрового времени 17-летнему дарованию по имени Леннарт Карль.

И вот теперь, пережив несколько громких провалов за последние годы, «Бавария» прошла четверть пути в сезоне-2025/26 — и показывает лучший старт за последние пять лет: 14 побед в 14 матчах во всех турнирах.

Карль же на данный момент набрал столько же очков по системе «гол + пас» (три) за 290 минут, сколько Вирц — за 934 в «Ливерпуле».

Карль также стал самым молодым автором гола «Баварии» в Лиге чемпионов, отличившись хладнокровным ударом в недавнем матче с «Брюгге». А уже в субботу он превзошел самого себя, забив невероятный мяч в ворота «Боруссии» (Мёнхенгладбах).

Хотя трансферы и слухи занимают львиную долю внимания футбольного мира, самые захватывающие истории часто рождаются буквально из ниоткуда. И этот спорт никогда не иссякнет в плане молодых талантов, готовых внезапно выстрелить и подарить нам новые эмоции.

Поэтому ниже — список 15 лучших молодых футболистов (21 год и младше), которые творят чудеса в этом сезоне. Некоторые из них были в центре громких трансферных историй, а другие появились просто из ниоткуда.

(Примечание: в список включены только те, кто к началу сезона провел менее 2000 минут в одной из пяти топ-лиг Европы. Нет нужды напоминать вам, насколько крут Ламин Ямаль — вы и так это знаете.)

Эстеван («Челси» / Бразилия)

Возраст: 18 лет

Ключевая статистика (все турниры): 475 минут, 2 гола после 22 ударов (3,8 xG), 1 результативный пас (1,5 xA) при 8 созданных моментах, 56 продвижений с мячом, 46 попыток обводки «один в один».

Эстеван globallookpress.com

Истории вроде «топ-клуб подписывает талантливого бразильского тинейджера» часто заканчиваются ничем, и нынешние трудности Эндрика в «Реале» — лучшее тому подтверждение.

Уровень конкуренции выше, защитники мощнее, и юные игроки нередко теряются, прежде чем их начинают бесконечно отдавать в аренду.

Однако Эстеван изначально выделялся на фоне сверстников. В 17 лет он забил 13 голов и отдал девять ассистов за «Палмейрас», показывая, что способен создавать моменты, несмотря на невысокий рост (175 см) и вес 62 кг. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска грамотно дозирует его участие — семь выходов на замену и пять с первых минут (и лишь один матч он провел полностью).

Подход себя оправдывает: Эстеван — лидер команды по количеству ударов, качественных моментов (выше 0.2 xG), попыток обводки.

Эстеван — настоящий заряд энергии для «Челси», который временами играет чересчур академично. Он восхитителен, и если бы не слабая реализация, прорыв был бы еще громче.

Джан Узун («Айнтрахт» Франкфурт / Турция)

Возраст: 19 лет

Ключевая статистика: 834 минуты, 6 голов после 32 ударов (2,4 xG), 4 ассиста (2,6 xA) при 14 созданных моментах, 59 продвижений с мячом, 61 передача вперед.

Джан Узун globallookpress.com

Конечно, «Айнтрахту» бы не помешал талантливый защитник, даже несмотря на то, что недавно команда пропустила лишь один мяч от «Санкт-Паули» и «Боруссии» Дортмунд, за последние 10 игр она получила в свои ворота 28 голов. Но что есть, то есть.

Зато Узун стал настоящим открытием. Да, его результативность немного упала, но это скорее атакующий полузащитник, чем нападающий, и касаться мяча в штрафной он не обязан.

Тем не менее, он входит в топ-3 команды по голам, ударам, ассистам, созданным моментам, единоборствам и фолам, заработанным на себе.

Узун делает разницу.

Франко Мастантуоно («Реал» Мадрид / Аргентина)

Возраст: 18 лет

Ключевая статистика: 599 минут, 1 гол после 26 ударов (3,0 xG), 0 ассистов (1,2 xA) при 8 моментах, 49 попыток обводки, 17 фолов (7 в атакующей трети).

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Как и Эстеван с Узуном, Мастантуоно — игрок, чья миссия заключается в том, чтобы атаковать, рисковать, идти в дриблинг.

Он занимает всего лишь десятое место в команде по игровому времени, но при этом входит в топ-3 по ударам и обводкам.

Кроме того, Мастантуоно активно отрабатывает в обороне: только левый защитник Альваро Каррерас заблокировал больше передач, чем аргентинец. Это особенно ценно, учитывая, что в «Реале» хватает звезд, которые в защите не помогают вовсе.

Ожидания после «Ривер Плейт» были огромными. До 18 лет Франко успел забить четыре гола и сделать шесть результативных передач.

Пока реализация подводит (1 гол с 3 xG), но он четко выполняет свою роль и зарабатывает место под солнцем в команде с невероятным количеством звезд.

Сенни Меюлю («Пари Сен-Жермен» / Франция)

Возраст: 19 лет

Ключевая статистика: 627 минут, 2 гола после 16 ударов (2,0 xG), 1 ассист (1,1 xA) при 9 созданных моментах, 58 % выигранных единоборств из 73.

Сенни Меюлю globallookpress.com

Варрен Заир-Эмри (тоже 19 лет) уже давно играет за первую команду парижан, поэтому его точно нет смысла включать в этот список.

Но в «Пари Сен-Жермен» хватает других ярких молодых игроков. (Если честно, мы чуть не включили 17-летнего вингера Ибраима Мбайе).

Меюлю забил последний гол в историческом финале Лиги чемпионов-2024, где «ПСЖ» уничтожил «Интер» (5:0). В этом сезоне он чаще всего выходит в середине поля и отвечает за рывки с мячом и передачи в последнюю треть. И он великолепно справляется с этой задачей, вдобавок опасно подключаясь в штрафную.

В то время как другие в этом списке чаще бьют издали, четыре из 15 ударов Меюлю имели высокий показатель xG (0.2 и выше). Среди игроков «ПСЖ» лишь Брэдли Барколя и Гонсалу Рамуш нанесли больше «качественных» ударов в этом сезоне.

Валентин Барко («Страсбург» / Аргентина)

Возраст: 21 год

Ключевая статистика (все турниры): 1 061 минута, 3 ассиста (3,1 xA) при 20 созданных моментах, 84 продвижения с мячом, 85 передач вперед, 37 фолов на себе, 71 отбор мяча.

Валентин Барко globallookpress.com

В составе «Страсбурга», начавшего сезон лишь с двумя поражениями в первых 12 матчах, Барко занимает лидирующие позиции почти во всем показателям.

Он — первый в команде по созданным моментам, касаниям, обводкам «один в один», фолам на себе, единоборствам, выигранным дуэлям на земле, заблокированным навесам и отборам. Он также второй по продвижениям с мячом, перехватам и общему числу защитных действий.

Более половины времени он проводит в центре поля, но при этом успевает появляться на позициях левого защитника, вингера, опорника и даже центрального защитника.

Где бы он ни играл, Барко остается ключевой фигурой, пожалуй, уступая только лучшему бомбардиру команды Хоакину Паничелли.

Когда он переходил из «Бока Хуниорс» в «Брайтон», его считали суперперспективным игроком, которому просто суждено выстрелить. Но, похоже, ему потребовалась еще одна смена обстановки, чтобы полностью раскрыться. Но самое главное, что это все-таки случилось.

Ноа Садики («Сандерленд» / ДР Конго)

Возраст: 20 лет

Ключевая статистика: 802 минуты, 54 продвижения с мячом, 28 передач вперед, 14 фолов на себе, 12 заблокированных пасов, 14 перехватов, 25 отборов.

Ноа Садики globallookpress.com

Этот список изобилует игроками, которые создают момент из ничего, и в этом плане Садики уже один из лучших в Премьер-лиге. После впечатляющего сезона в составе бельгийского «Юниона» (стал чемпионом Бельгии), он теперь выполняет схожую роль в «Сандерленде» в паре с Гранитом Джакой в центре поля команды, которая сенсационно в топ-4 АПЛ после девяти туров.

Садики продвигает мяч вперед и часто вынуждает соперников фолить (первый в команде по числу нарушений против него), а в защите перекрывает все возможные линии передач (первый по заблокированным пасам и перехватам).

С таким объемом работы он стал идеальным партнером для Джаки, позволяя ветерану сосредоточиться на своих фирменных обязанностях.

Да, успехи «Сандерленда» пока превышают их реальные xG-показатели, и со временем команда, вероятно, немного откатится. Но нельзя не отметить: именно они переиграли «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в прошлые выходные. В этой команде есть что-то особенное, и связка Садики — Джака — одна из главных причин их прорыва.

Майлз Льюис-Скелли («Арсенал» / Англия)

Возраст: 19 лет

Ключевая статистика: 445 минут, 3 ассиста (0,6 xA) при 5 созданных моментах, 20 продвижений с мячом, 25 передач вперед, 16 фолов на себе (4 — в атакующей трети).

Майлз Льюис-Скелли globallookpress.com

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета распределяет игровое время между множеством игроков из невероятно глубокой обоймы, включая даже 15-летнего Макса Даумана, который мог бы попасть в этот список, проведи он чуть больше своих 125 минут.

Поэтому пока сложно полноценно оценить потенциал Льюиса-Скелли, но его статистика в среднем за 90 минут впечатляет, а такие моменты, как его ассист против «Атлетико» в Лиге чемпионов, говорят сами за себя.

Ничего особенного — просто легкий дриблинг через четверых защитников «Атлетико» и идеальная передача на Габриэла Мартинелли. И всё это против одной из самых уважаемых оборон Европы.

Чересчур буднично.

Леннарт Карль («Бавария» / Германия)

Возраст: 17 лет

Ключевая статистика: 303 минуты, 2 гола с 16 ударов (1,9 xG), 1 ассист (0,8 xA) при 4 созданных моментах, 31 продвижение с мячом, 18 обводок, 7 фолов на себе.

Леннарт Карль globallookpress.com

Передаем слово футбольному аналитику Тор-Кристиану Карлсену: «Карль великолепно действует между линиями обороны. Его низкий центр тяжести — при росте чуть меньше 1,68 метра — дает ему идеальный баланс и маневренность на коротких дистанциях. Взрывной первый шаг помогает ему легко уходить от опеки даже в тесных зонах.

В ближайшее время "Бавария" намерена использовать Карля на разных позициях в атаке: правый инсайд, "десятка" или даже левый полузащитник для развития игры обеими ногами. Каждая из этих ролей бросает новые вызовы и помогает оттачивать такие качества, как ускорение, хладнокровие, гибкость, игровое мышление и готовность к творческому риску».

Карль универсален и абсолютно уникален по сочетанию антропометрии и навыков. Молодым игрокам часто проще найти себя в четкой роли, но Карль не вписывается ни в одну категорию. И именно поэтому он так интересен.

Ассан Уэдраого («Лейпциг» / Германия)

Возраст: 19 лет

Ключевая статистика: 333 минуты, 2 гола (2,1 xG) после 9 ударов, 3 ассиста (0,8 xA) при 6 созданных моментах, 9 фолов на себе, 71,9 % выигранных дуэлей (из 32), 50 % выигранных верховых.

Ассан Уэдраого globallookpress.com

Уэдраого забил победный пенальти за сборную Германии на юношеском Евро-2023 (U-17) и стал самым молодым автором гола в истории «Шальке», забив в своем дебютном матче в 17 лет.

При росте 191 см и весе 84 кг он всегда выглядел как игрок, готовый к взрослому футболу.

После перехода в «Лейпциг» он почти не играл в первый сезон, но теперь полностью адаптировался. Ассан выходил с первых минут в последних пяти матчах, в которых команда набрала 13 очков, а сам Уэдраого отметился четырьмя результативными действиями.

Он делает всё понемногу — от выносов до забитых мячей с близкой дистанции. «Лейпциг» постепенно возвращается на уровень, где их ждали после неудачного прошлого сезона.

Леопольд Кверфельд («Унион» (Берлин) / Австрия)

Возраст: 21 год

Ключевая статистика (все турниры): 930 минут, 2 гола (0,7 ожидаемых), 10 ударов, 7 созданных моментов (0,5 ожидаемых передач), 45 прогрессивных переносов мяча, 43 прогрессивных паса, 63,2% выигранных верховых единоборств (из 57), 163 оборонительных действия.

Леопольд Кверфельд globallookpress.com

В этом списке не так много защитников. Во-первых, потому что оборонительная статистика не выглядит так эффектно, а во-вторых, юных защитников в топ-лигах действительно немного.

Гораздо проще выпускать молодых игроков в атакующих ролях, где важнее энергия и смелость.

Тем не менее Кверфельд — перспективный футболист. В прошлом сезоне он провел более 1700 минут в Бундеслиге и едва вошел в этот список по возрасту, но до того успел сыграть свыше 4300 минут за «Рапид» (Вена).

Это настоящий «большой парень» ростом 190 см, который играет в центре тройки защитников «Униона» и выигрывает около 60% верховых дуэлей.

Берлинцы вновь вернулись к своему привычному стилю — выжидающая игра, физическая борьба (и множество фолов), контратаки и ставка на стандарты. То, что Кверфельду доверили столь ответственную роль в этой системе, говорит о многом. К тому же, он уже успел забить гол в Кубке Германии.

Кристиан Кофане («Байер» (Леверкузен) / Камерун)

Возраст: 19 лет

Ключевая статистика (все турниры): 558 минут, 4 гола (4,4 ожидаемых) из 20 ударов, 10 созданных моментов (0,5 ожидаемых передач).

Кристиан Кофане globallookpress.com

У «Байера» было непростое межсезонье. После Хаби Алонсо, Флориана Вирца и других лидеров команда продолжает искать баланс.

Но 19-летний Кофане, высокий (188 см) нападающий, уже дарит позитивные эмоции. В прошлом сезоне он забил восемь голов за «Альбасете» в испанской Сегунде.

Кофане — типичный форвард в стиле Эрлинга Холанна: сосредоточен исключительно на ударах и голах, почти не участвует в позиционной игре. В среднем за 90 минут у него всего 25,9 касаний, но 3,2 удара, при этом 35% из них несут минимум 0,2 xG.

Это, конечно, не уровень Холанна, но весьма впечатляющие показатели для новичка топ-лиги.

Он забил ПСВ в Лиге чемпионов, а новый тренер Каспер Юльманн доверил ему место в старте уже в пяти матчах подряд. Отличное начало.

Адриан Лисо («Хетафе» (в аренде из «Реал Сарагоса») / Испания)

Возраст: 20 лет

Ключевая статистика (все турниры): 634 минуты, 3 гола (1,0 ожидаемых) из 12 ударов, 2 ассиста (1,2 ожидаемых передач) при 2 созданных моментах, 23 прогрессивных переноса, 6 фолов, заработанных в атакующей трети, 22 отбора мяча.

Адриан Лисо globallookpress.com

Помимо «Барселоны» и «Реала», в Ла Лиге не так много молодых игроков, которые реально влияют на игру.

Лисо — исключение. После яркого сезона в Сегунде за «Сарагосу» он перешел на правах аренды в «Хетафе» и уже в августе был признан лучшим игроком Ла Лиги до 23 лет.

У его команды всего 10 забитых мячей в 10 матчах, но на счету Лисо — три из них, плюс две результативные передачи.

Кроме того, на фоне опытнейших партнеров-ветеранов он и 20-летний хавбек Марио Мартин выполняют львиную долю черновой работы.

Жеовани Кенда («Спортинг» (Лиссабон) / Португалия)

Возраст: 18 лет

Ключевая статистика (все турниры): 722 минуты, 2 гола (1,8 ожидаемых) после 15 ударов, 4 ассиста (2,5 ожидаемых передач) при 18 созданных моментах, 19 фолов на нем, 54,2% выигранных единоборств на земле (из 83), 46 отборов мяча.

Жеовани Кенда globallookpress.com

Из 16 футболистов, сыгравших за «Спортинг» хотя бы 250 минут в этом сезоне, только трое моложе 24 лет, и лишь Кенда не достиг 21 года. Он закрывает правый фланг, придавая возрастной команде энергию и динамику.

Хотя он выходил с первых минут примерно в половине матчей, Кенда уже второй в команде по ассистам и фолам на себе, четвертый — по голам и ударам в створ, третий — по отборам мяча. В дебютном матче Лиги чемпионов против «Кайрата» он отметился голом и результативной передачей.

Как известно, летом 2026 года Кенда присоединится к «Челси», который уже приобрел на него права за 52 млн евро. Этот португалец сочетает в себе выносливость, скорость и творческое мышление в атаке.

Антуан Менди («Ницца» / Сенегал)

Возраст: 21 год

Ключевая статистика (все турниры): 1 022 минуты, 204 оборонительных действия, 30 блокированных передач и ударов, 70,7% выигранных верховых дуэлей (из 41), 80 прогрессивных переносов, 50 прогрессивных пасов.

Антуан Менди globallookpress.com

В пару к нему можно было бы включить и 19-летнего центрального защитника Джуму Ба, но выбор пал на Менди. 21-летний бывший нападающий, которого преследовали травмы, проводит выдающийся сезон. Его учителем стал легендарный Данте.

Менди занимает второе место в Лиге 1 по числу оборонительных действий, что говорит не только о большой нагрузке, но также про его надежность. Он великолепен в воздухе и почти наверняка попадет в заявку Сенегала на ближайший чемпионат мира.

Жоан Гаду («Ред Булл Зальцбург» / Франция)

Возраст: 18 лет

Ключевая статистика (еврокубки): 630 минут, 90 оборонительных действий, 94 прогрессивных переноса, множество прогрессивных пасов.

Жоан Гаду globallookpress.com

Игра в защите за «Зальцбург» — это настоящее испытание: здесь нужно уметь начинать атаки из глубины и одновременно тушить постоянные контратаки соперников. Как ни странно, 18-летний Гаду справляется с обеими задачами.

Высокий (193 см) центрбек провел без замен все матчи команды в еврокубках, в среднем делает 13 оборонительных действий, лидирует в команде по блокам и перехватам, а также по переносу мяча вперед. А еще он второй по прогрессивным передачам.

Неудивительно, что им уже интересуются «Бавария» и другие топ-клубы. Пока же он продолжает развиваться, играя «на уровне сложности — максимум».