GOAL объясняет, почему Антонио Конте оказался на грани ухода из «Наполи» всего через несколько месяцев после завоевания Скудетто.

В какой-то момент во время недавней паузы на матчи сборных казалось, что и «Наполи», и «Аталанта» выйдут на очную встречу на стадионе имени Диего Марадоны уже с новыми тренерами. Однако если бергамаски, как и ожидалось, уволили Ивана Юрича на следующий день после шокирующего домашнего поражения 0:3 от «Сассуоло», то Антонио Конте все еще возглавляет неаполитанцев — что само по себе стало неожиданностью.

Да, Конте всего полгода назад привел «Наполи» к четвертому титулу чемпиона Италии в истории клуба. Но сейчас его отношения с командой, похоже, еще хуже, чем результаты. После недавнего поражения от «Болоньи» тренер сравнил свою команду с «трупом», в котором не видно ни капли жизни.

Так что же происходит с действующим чемпионом Италии? Действительно ли Конте потерял раздевалку? Или он всего лишь пытается встряхнуть игроков и спровоцировать реакцию, намекая на неопределенность своего будущего?

«Глубокое понимание того, что такое настоящий футбол»

Конте, конечно, давно не новичок в конфликтах. Известный своей вспыльчивостью тренер неоднократно вступал в открытые противоречия с руководством — чаще всего из-за, как он считал, чрезмерной экономии на трансферах.

Его легендарная фраза, сказанная в «Ювентусе», — «Нельзя ужинать в ресторане за 100 евро, имея в кармане лишь десятку» — давно стала частью футбольного фольклора Италии. Но даже по меркам Конте странно было слышать его жалобы на недостаток инвестиций еще до того, как он провел свой первый матч во главе «Наполи» прошлым летом.

Однако в том случае у Конте действительно были основания для недовольства: клуб слишком долго и крайне неуклюже разбирался с ситуацией вокруг Виктора Осимхена, что серьезно затормозило летнюю трансферную кампанию.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, столь же прямолинейный, отметил, что завоевание Скудетто в прошлом сезоне было еще более впечатляющим с учетом того, что Конте посреди чемпионской гонки пришлось смириться с продажей Хвичи Кварацхелии по финансовым причинам.

Он справился со всеми проблемами и травмами, работал с тем, что у него было, используя не одну, а четыре-пять различных тактических схем. Конте показал всему миру, что схемы ничего не значат, если у тебя есть глубокое понимание того, что такое футбол на самом деле. Поэтому человеку, который привел нас ко второму Скудетто за три года, прошу аплодисментов. Спасибо, спасибо, спасибо! Аурелио Де Лаурентис президент «Наполи»

«Были допущены ошибки»

Однако в той же самой речи, где Де Лаурентис благодарил Конте, он еще и пожелал ему «успехов в дальнейшей профессиональной карьере» — что выглядело как подтверждение многочисленных слухов: тренер, казалось, уже решил покинуть «Наполи» после всего одного сезона и вернуться в «Ювентус».

Конте же на протяжении всей весны настаивал, что не примет решение до разговора с Де Лаурентисом. И после ключевой встречи с президентом он заявил, что остается, поскольку клуб признал: по ходу сезона действительно были допущены ошибки.

Думаю, все знают, что произошло в январе. В течение сезона происходили вещи, которые меня не радовали. Новые игроки пришли лишь в последнюю неделю трансферного окна: (Скотт) Мактоминей, (Билли) Гилмор, (Давид) Нерес и (Ромелу) Лукаку. Честно говоря, мне это не понравилось. Но, считаю, я достойно принял ситуацию и не искал оправданий ни для себя, ни для игроков. Когда ты подписываешь контракт, у тебя есть права и обязанности. И когда мы поговорили, мне признали, что были ошибки. Такое бывает в первый год брака. Получив определенные гарантии, мы договорились продолжить работу — и теперь должны защищать Скудетто. Антонио Конте Главный тренер «Наполи»

«Девять новичков — это слишком много»

Увы, этот «брак» вполне может закончиться разводом — но на этот раз не из-за новых конфликтов между Конте и руководством по трансферным вопросам.

Летом «Наполи» фактически выполнил все требования тренера: клуб подписал восемь футболистов общей стоимостью около €200 млн (с учетом обязательных выплат), а также сделал свободного агента Кевина Де Брёйне вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после Лукаку.

По меркам Серии А это была настоящая трансферная феерия. И все же Конте использовал обновление состава как объяснение нестабильной формы команды в нынешнем сезоне.

«В прошлом году мы выиграли чемпионат, где игроки выкладывались до предела, у нас было единство во всем, — сказал Конте в эфире Sky после шокирующего поражения 2:6 от ПСВ в Лиге чемпионов. — На мой взгляд, девять новых игроков — это слишком много.

Мы открыли трансферное окно, потому что были вынуждены. Мы пытались усилить состав, но это требует времени и терпения. Ввести девять новых футболистов в раздевалку — задача непростая. Старые ребята, я сам и все, кто был здесь в прошлом сезоне, должны прибавить и вновь обрести единство».

Травма Де Брёйне

Однако, несмотря на то что в матче с «Интером» — всего через четыре дня после унижения в Эйндховене — «Наполи» выглядел почти как в свои лучшие времена, дальше команда вновь погрузилась в кризис: игры стали вялыми, голы редкими, а взаимопонимания в атаке как будто не осталось вовсе.

Потеря Кевина Де Брёйне стала катастрофой. Он получил серьезное повреждение подколенного сухожилия при исполнении пенальти в той самой игре с «Интером». И именно его отсутствие во многом объясняет резкое затишье Расмуса Хёйлунна, который перестал забивать в последние недели — что особенно критично на фоне того, что Лоренцо Лукка выглядит разочарованием, а Лукаку все еще далек от оптимальной формы. В итоге «Наполи» не забил ни одного гола в трех последних встречах во всех турнирах.

Но больше всего Конте беспокоит не только отсутствие голов, а объем и интенсивность работы. Команда перестала играть с той же энергией и скоростью, что и год назад. Логичное объяснение — команда, не обремененная еврокубками год назад, теперь вынуждена адаптироваться к дополнительным нагрузкам Лиги чемпионов.

Однако часть болельщиков и экспертов все чаще указывает пальцем именно на Конте.

«Жестокие требования»

При всех успехах Антонио Конте в оживлении кризисных команд и завоевании титулов уже в первый сезон его работы, в еврокубках у него репутация крайне неудачная. И главная причина, по мнению критиков, в том, что невозможно исповедовать фирменный стиль Конте — «футбол на 200 км/ч» — каждые три–четыре дня.

Именно поэтому агент полузащитника «Наполи» Станислава Лоботки, Бранислав Яшурек, наделал шума в Италии, заявив в подкасте на родине, что его клиент может физически не выдержать такой нагрузки до конца контракта.

«Конте предъявляет жестокие требования, — сказал Яшурек. — По объемам беговой работы его показатели просто несравнимы ни с одним другим тренером».

Позже агент уверял, что это была шутка, но многие наблюдатели уверены: нежелание Конте ротировать состав действительно превращается в серьезную проблему.

Более того, как ни странно для столь опытного тренера, его все чаще критикуют и за слабую коммуникацию. Например, Ноа Ланг, купленный летом за €25 млн у ПСВ, вышел в старте только один раз и открыто пожаловался на отсутствие диалога с тренером.

Я не знаю, что еще должен сделать. Я много работаю на тренировках. Мы почти не общаемся (с Конте). Думаю, говорил с ним всего один раз. Но лучше промолчать. У меня нет выбора: я подписал контракт и должен принимать ситуацию такой, какая она есть. Ноа Ланг полузащитник «Наполи»

Однако ситуация может измениться — и очень скоро.

«Пересадка сердца невозможна»

После двух безжизненных ничьих с «Комо» и «Айнтрахтом» в начале месяца Антонио Конте призвал своих игроков оживить сезон победой над «Болоньей» перед паузой на матчи сборных.

Однако «Наполи» вновь разочаровал, уступив 0:2 на «Ренато Даль-Аре» и опустившись с первого на четвертое место в таблице Серии А. После матча тренер, сам того не желая, напомнил о комедии «Уикенд у Берни», заявив, что не намерен «сопровождать труп» до конца сезона.

Пересадка сердца невозможна. Каждый из нас должен заново обрести дух и характер. Нам нужно больше энергии во всем. Обидно, что соперник показал больше позитивного настроя и желания, чем мы. Это должно заставить нас задуматься. Это уже пятое поражение в сезоне. Я поговорю с руководством, но прошло три-четыре месяца, а химии нет, желания сражаться вместе тоже. Не знаю, сможем ли изменить ситуацию. Можно обсуждать поле, технику, тактику, но когда видишь другие вещи… Мне жаль, значит, я плохо работаю. Или кто-то просто не хочет меня слушать… Антонио Конте Главный тренер «Наполи»

На этом фоне слухи о возможной отставке Конте вспыхнули с новой силой. Де Лаурентис назвал разговоры «чепухой», заявив, что «между мной и Конте всегда была особая гармония, объединяющая людей, обладающих характером, компетентностью и мужеством».

Тем не менее Конте решил взять паузу: 56‑летний специалист отправился в Турин к семье, а тренировки доверил ассистенту Кристиану Стеллини, пока часть игроков находилась в расположении сборных. В понедельник Конте вернулся — по сообщениям, посвежевший и настроенный решительно переломить сезон.

Следующая неделя может стать ключевой: «Наполи» проведет два домашних матча — против «Аталанты» и «Карабаха», где от команды ждут побед.

Хотя, по сути, сейчас важнее будет не столько результат, сколько игра. Бывший нападающий клуба Роберто Соса прямо заявил: футболисты действуют так, будто «хотят избавиться от тренера». Если команда вновь покажет безвольный футбол в субботу — Конте, похоже, исполнит их желание.